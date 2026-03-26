Сидоренко - Карбонарии

Происхождение Карбонариев, или Ордена Угольщиков, теряется в глубине веков. Братства Угольщиков (подобно аналогичным гильдиям дровосеков, лесников, охотников, садовников и, конечно, каменщиков) издавна объединялись для защиты от разбойников, грабителей, алчных баронов. Эти братства использовали множество мистических обрядов, популярных в средневековой Европе. Также в лесах часто скрывались от преследования властей участники крестьянских войн и аристократических заговоров. Они занимались рубкой леса и обжиганием угля, отводя от себя подозрения в антиправительственной деятельности.

Согласно одной из цеховых легенд, которая подробнее разрабатывается в 3°, основателем Ордена был древнегреческий полководец Филомел, противостоявший Филиппу Македонскому в войне 356-346 гг. до н. э. Говорят, что именно он разработал систему Знаков и Слов, которая до сих пор используется в нашем Ордене. Потерпев поражение из-за предательства, он обрёл славную смерть, бросившись с высокой скалы, но прежде заповедал своим соратникам хранить Знаки и Слова в тайне и вести решительную войну с тиранией, суевериями и предрассудками.

Некоторые считают основателем Карбонерии Святого Теобальда. Он родился во Франции в 1039 году в городе Провен. Став священником в Италии, он вскоре перебрался в Швабию, германскую провинцию, где, как говорят, и появился Орден, в который после смерти Теобальда стали вступать представители всех сословий. Ведя жизнь простого угольщика, Теобальд составил Катехизис в форме диалога, позволяющий упростить приобщение к учению Ордена, хотя в эпоху глубоко укоренённых суеверий его пришлось облечь в одеяние католических доктрин и практик. Но главным, за что Карбонарии были достойны славы и высшей похвалы, с самого начала было то, что первейшим и обязательным условием вступления в Орден было ведение чистой, добродетельной жизни. Добрые Кузены, как с тех пор называли Карбонариев, были обязаны проявлять гостеприимство не только по отношению к своим священникам, но и ко всем тем, кто попал в беду, предоставляя им не только постель, еду и питьё, но также пять су и пару обуви.

Ещё одна легенда связывает появление Карбонариев с историей Похищения саксонских принцев (1455), в которой, как известно, большую роль сыграли угольщики, разоблачившие похитителя. По другой версии, наше Общество было основано англичанами, которые в царствование королевы Елизаветы I (1558-1603) спасались бегством в Шотландии и там поддерживали своё существование угольным промыслом. Примерно к той же эпохе относится и другая легенда, согласно которой, Генрих IV Наваррский (1553-1610), отправившись на охоту в лес, был застигнут бурей и укрылся в хижине угольщика. Хотя никто не признал в нём короля, эти добрые люди оказали ему весьма тёплый приём. В своей простоватой мудрости они поведали ему много интересного, о чём он пожелал сохранить память, создав Кавалерский Орден Карбонариев, однако смерть помешала ему осуществить это намерение до конца.

Евграф Сидоренко - Карбонарии - тайный масонский орден - Итальянские Угольщики начала XIX века

Калининград-Москва: Magnum Opus, 2023. — 482 с.