Второй том труда «Святоотеческое наследие и церковные древности» посвящён богословскому и историческому наследию доникейских отцов Церкви — христианских мыслителей и писателей первых веков христианства, живших до Первого Вселенского собора в Никее (325 г.).

А. И. Сидоров рассматривает духовное и богословское развитие ранней Церкви, анализируя труды апостольских мужей, апологетов и ранних церковных учителей. Особое внимание уделяется формированию христианского богословия, развитию церковной традиции, борьбе с ересями и становлению христианской мысли в контексте античной культуры.

Книга раскрывает:

богословское наследие ранних христианских авторов;

исторические условия жизни ранней Церкви;

развитие христианской апологетики;

формирование догматического и духовного языка христианства.

Издание представляет собой серьёзное патристическое исследование и будет полезно богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется ранним христианством и его интеллектуальной традицией.

Сидоров, А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 2: Доникейские отцы Церкви и церковные писатели

М.: Сибирская Благозвонница, 2011. - 528 с.

ISBN 978-5-91362-430-7

Алексей Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 2 Доникейские отцы Церкви и церковные писатели - Содержание

Методы изучения святоотеческих творений и путь постижения отцов Церкви

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ: МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ И АПОЛОГЕТЫ

Предмет патрологической науки. Определение основных понятий - 2. Издания и переводы творений отцов Церкви и памятников церковной письменности - 3. Основные этапы развития патрологии. Русская патрологическая наука - 4. Эпохи истории церковной письменности. Хронологические рамки классической патрологии

Раздел первый. МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ

Глава I. Вероучительные и литургико-канонические памятники первохристианской Церкви

«Учение двенадцати Апостолов» («Дидахе») - 2. «Каноны святых Апостолов»

Глава II. Св. Климент Римский

«Первое послание к Коринфянам» - 2. Так называемое «Второе послание св. Климента Римского» - 3. Прочие сочинения, приписываемые св. Клименту Римскому. «Два окружных послания о девстве» («De virginitate»). «Псевдо-Климентины» («Климентины»)

Глава III. Св. Игнатий Богоносец

Жизнь и творения св. Игнатия - 2. Богословие св. Игнатия

Глава IV. Св. Поликарп Смирнский. Папий Иерапольский

Св. Поликарп Смирнский и его «Послание к Филиппийцам» - 2. «Мученичество св. Поликарпа» - 3. Папий Иерапольский

Глава V. «Послание Варнавы»

Глава VI. «Пастырь» Ерма

Раздел второй. ГРЕЧЕСКИЕ АПОЛОГЕТЫ II ВЕКА

Глава I. Возникновение греческой апологетики и ее задачи. кодрат

Глава II. Аристид. Аристон из Пеллы

Аристид и его «Апология» - 2. Аристон из Пеллы

Глава III. Св. Иустин Философ и Мученик

Жизнь св. Иустина и история его обращения. Решение им проблемы отношения христианства к греческой философии - 2. Литературная деятельность св. Иустина, его подлинные и неподлинные творения - 3. Богословие св. Иустина

Глава IV.Taтиан

Жизнь и литературная деятельность Татиана - 2. Богословские взгляды Татиана

Глава V. Афинагор Афинянин

Сведения древнецерковных писателей об Афинагоре - 2. Литературные труды Афинагора - 3. Богословские взгляды Афинагора

Глава VI. Св. Феофил Антиохийский

Жизнь и творения св. Феофила - 2. Богословие св. Феофила

Глава VII. Св. Мелитон Сардийский

Жизнь и творения св. Мелитона - 2. Богословие св. Мелитона, отраженное в его сочинении «О Пасхе»

Глава VIII. Анонимное сочинение «К Диогнету»

Судьба, характер и датировка произведения - 2. Миросозерцание автора трактата

Глава IX. Ермий. Апологеты Мильтиад и Аполлинарий Иерапольский

Памфлет Ермия против языческой философии - 2. Апологеты Мильтиад и Аполлинарий Иерапольский

Глава X. Жанр «учительных книг» в древнецерковной письменности: «Изречения Секста» и «Поучения Силуана»

Предварительные замечания: идейно-богословские истоки жанра - 2. «Изречения Секста» - 3. «Поучения Силуана»

Раздел третий. СВЯТОЙ ИРИНЕЙ ЛИОНСКИЙ. ЕГО ЖИЗНЬ, ТВОРЕНИЯ И БОГОСЛОВИЕ

Жизнь св. Иринея - 2. Творения - 3. Учение - 4. Боговедение. Церковное Предание как ключ к истинному Богомыслию - 5. Учение о Святой Троице, христология и сотериология - 6. Экклесиология, учение о нравственности, эсхатология

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДИДАХЕ. УЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ. Учение Господа, [поведанное народам через двенадцать апостолов]. Перевод и комментарии А. Сидорова

А. И. Сидоров. «ДИДАХЕ» (Вероучительный и литургико-канонический памятник первохристианской эпохи)

КОММЕНТАРИИ