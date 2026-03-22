Книга А. И. Сидорова «Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества» посвящена истокам аскетической традиции раннего христианства и формированию монашеского движения в первые века существования Церкви. Автор исследует духовные и исторические предпосылки возникновения монашества, рассматривая его как особую форму христианской жизни, направленную на достижение духовного совершенства.

В работе анализируются учение и опыт первых подвижников, развитие аскетических практик и становление монашеской письменности. Особое внимание уделяется духовному наследию египетских и сирийских отцов пустыни, их наставлениям и влиянию на формирование монашеской традиции в христианском мире.

Книга раскрывает:

духовные основания раннехристианского аскетизма;

становление монашества в Египте и на Востоке;

роль подвижнической литературы и наставлений отцов пустыни;

влияние аскетической традиции на богословие и духовную жизнь Церкви.

Издание представляет собой научное исследование в области патристики и истории раннего христианства и будет полезно богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется духовной традицией древнего монашества.

Алексей Иванович Сидоров - Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества

М.: Паломник, 2021. — 320 с.

ISBN 978-5-87468-135-7

Алексей Иванович Сидоров - Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества - Содержание

Предисловие автора

I. Древнехристианский аскетизм

Пролог. Дохристианский аскетизм - Глава 1. Новозаветный аскетизм - Глава 2. Древнехристианский аскетизм II-III веков

II. Возникновение монашества

Глава 1. Монашество на христианском Востоке в IV — начале V веках - Глава 2. Западная аскетическая традиция и влияние на нее восточного монашества (IV — начало V века) - Глава 3. Расцвет аскетического богословия и монашества на христианском Западе во второй половине IV — первой половине VI века - Заключение

Приложение I. П. С. Казанский - Общий очерк жизни иноков египетских в IV и V веках

Различие в образе жизни монахов - Условия поступления в иночество - Одежда иноков - Жилища иноков - Занятия иноков - Вечери любви - Собрания - Рукоделие иноков - Пища иноков - Гостеприимство - Болезнь и смерть иноков - Положение монашества в Римской империи

Приложение II. А. И. Сидоров - Священное Писание в египетским монашестве IV века (на материале греческой версии творений св. Аммона)