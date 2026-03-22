«Курс патрологии» А. И. Сидорова — фундаментальное учебное и научное исследование, посвящённое жизни, трудам и богословскому наследию святых отцов Церкви первых веков христианства. В книге систематически рассматривается развитие святоотеческой письменности, формирование богословской мысли и духовной традиции христианской Церкви.

Автор последовательно анализирует творчество крупнейших христианских мыслителей — апостольских мужей, греческих и латинских отцов Церкви, а также их вклад в становление христианского богословия, догматического учения и духовной культуры. Особое внимание уделяется историческому контексту возникновения святоотеческих текстов, богословским спорам и духовному опыту, который лежит в основе патристической традиции.

Книга раскрывает:

историю развития святоотеческой письменности;

основные этапы формирования христианского богословия;

богословские труды и духовное наследие отцов Церкви;

влияние патристики на православную традицию и христианскую культуру.

Издание предназначено для студентов духовных академий, богословов, историков Церкви и всех, кто интересуется святоотеческой традицией и истоками христианского богословия.

Алексей Иванович Сидоров - Курс патрологии

Русские огни, М. 1996

Алексей Иванович Сидоров - Курс патрологии - Содержание

Введение

Патрология как Наука.

Отцы и Учители Церкви, Церковные Писатели.

Издания и переводы памятников церковной письменности.

Основные этапы развития Патрологии.

Эпоха Церковной Письменности. Хронологические Рамки «Классической Патрологии».

Культурно-исторические условия возникновения христианской апологетики.

Русская Патрологическая Наука.

Раздел Первый. Мужи Апостольские.

Возникновение церковной письменности.

Глава I. Вероучительные и литургико-канонические памятники первохристианской церкви.

Глава II Св. Климент Римский

Глава III. Св. Игнатий Богоносец.

Глава IV. Св. Поликарп Смирнский. Папий Иерапольский

Раздел Второй. Греческие Апологеты II Века.

Глава I. Возникновение греческой апологетики и ее задачи.

Глава II Аристид. Аристон из Пеллы.

Глава III. Св. Иустин философ и мученик.

Глава IV. Татиан.

Глава V. Афинагор Афинянин.

Глава VI. Св. Феофил Антиохийский.

Глава VII. Св. Мелитон Сардийский 2.

Глава VIII. Анонимное сочинение «к Диогнету».

Глава IX. Ермий. Апологеты Мильтиад и Аполлинарий Иерапольский.

Глава X. Жанр «Учительных Книг».

Заключение