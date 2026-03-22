Сидоров Алексей - Сидоров Алексей - Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 7: Работы по истории Древней Церкви и русскому богословию

Сидоров - Святоотеческое наследие и церковные древности - Том 7
Седьмой том серии «Святоотеческое наследие и церковные древности» объединяет исследования А. И. Сидорова, посвящённые истории Древней Церкви и развитию русской богословской традиции. В книге рассматриваются различные аспекты становления христианского богословия, духовной культуры и церковной письменности как в раннехристианский период, так и в последующие эпохи.
Автор анализирует святоотеческое наследие, богословские тексты и исторические процессы, оказавшие влияние на формирование церковной мысли. Особое внимание уделяется взаимосвязи между древней христианской традицией и русским богословием, а также продолжению святоотеческой духовной линии в православной культуре.
В книге освещаются:
ключевые этапы истории Древней Церкви;
значение святоотеческого наследия для богословской традиции;
развитие православной богословской мысли в России;
влияние патристики на церковную культуру и духовную жизнь.
Издание представляет собой научное исследование в области патристики и истории богословия и будет полезно богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется святоотеческой традицией и развитием православной богословской мысли.
Сидоров Алексей - Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 7: Работы по истории Древней Церкви и русскому богословию
М.: Сибирская Благозвонница, 2022. 672 с.
ISBN 978-5-00127-253-3
Сидоров Алексей - Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 7: Работы по истории Древней Церкви и русскому богословию - Содержание
Предисловие научного редактора
РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ
ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ И БОГОСЛОВСКАЯ НАУКА
ДРЕВНЕЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ (Основные этапы становления древнецерковной историографии)
1. Деяния святых апостолов как первое христианское историческое сочинение - 2. Предшественники Евсевия Кесарийского: Егезипп и Юлий Африкан - 3. Евсевий Кесарийский — «отец церковной истории» - 4. Продолжатели Евсевия: Сократ, Созомен, блж. Феодорит Кирский и Евагрий Схоластик - 5. Прочие древние историки Церкви и христианства
ЦЕРКОВЬ АПОСТОЛЬСКОЙ ЭПОХИ
1. Пролог. Зарождение и «внутриутробное» развитие Церкви - 2. Иерусалимская церковь после Пятидесятницы - 3. Святой Стефан Первомученик и эллинисты. Первые гонения на христиан - 4. Перенесение центра христианства в Антиохию. Деятельность «Апостола языков». Апостольский Собор в Иерусалиме. Распространение христианства по всем краям «ойкумены» - 5. Кончина св. Иакова Праведного и судьба Иерусалимской церкви. Деятельность других апостолов. Завершение апостольского периода в истории Древней Церкви
ЦЕРКОВЬ И РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ. СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ «ГРАДОВ» (1-11 ВВ.)
1. Причины гонений на христиан - 2. Начало гонений на христиан. История гонений в І-ІІ веках - 3. Реакция образованных язычников на религию Христову
РАБОТЫ ПО РУССКОМУ БОГОСЛОВИЮ
ТАИНСТВО КРЕСТА ГОСПОДНЯ У СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА И В ТОЛКОВАНИЯХ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА (1815-1894)
ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ФИЛАРЕТ (ГУМИЛЕВСКИЙ) (1805-1866) - ОСНОВАТЕЛЬ РУССКОЙ ПАТРОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
1. Жизненный путь и черты личности архиепископа Филарета - 2. Преосвященный Филарет как патролог
МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ (БУЛГАКОВ) (1816-1882) И ЕГО КЛАССИЧЕСКИЙ ТРУД ПО ПРАВОСЛАВНОМУ ДОГМАТИЧЕСКОМУ БОГОСЛОВИЮ
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОЛОТОВ (1853-1900) — ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ
1. Жизнь и личность В. В. Болотова - 2. Василий Васильевич Болотов — православный ученый
В. Д. Юдин, А. И. Сидоров ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ КАТАНСКИЙ (1836-1919)
А. И. Сидоров, свящ. А. Тимофеев ПРОФЕССОР ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПОПОВ (МЧ. ИОАНН) (1867-1938) КАК ХРИСТИАНИН И ПРАВОСЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ
ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ ГЛУБОКОВСКИЙ (1863-1937)
МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ (ОКСИЮК) (1884-1961) И ЕГО ЦЕРКОВНО-НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИЛАРИОН (ТРОИЦКИЙ) (1886-1929) КАК БОГОСЛОВ И ЦЕРКОВНЫЙ УЧЕНЫЙ
ПРОФЕССОР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗАРИН (1875-1935) И ЕГО МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД ПО СВЯТООТЕЧЕСКОЙ АСКЕТИКЕ
ПРОФЕССОР СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ ЕПИФАНОВИЧ (1886-1918) И ЕГО КНИГА О ПРЕПОДОБНОМ МАКСИМЕ ИСПОВЕДНИКЕ
АРХИМАНДРИТ КИПРИАН (КЕРН) (1899-1960) И ТРАДИЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКОГО ИСИХАЗМА
1. Отец Киприан: грани личности - 2. Архимандрит Киприан и традиция православного изучения творчества свт. Григория Паламы и поздневизантийского исихазма - 3. Современное (к середине 90-х гг. XX в.) состояние изучения наследия свт. Григория Паламы
Указатель цитат из Священного Писания
Ветхий Завет - Новый Завет
Именной указатель
Древние авторы и исторические лица - Современные авторы и исторические лица - Современные авторы (латинский алфавит)
