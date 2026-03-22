Сидоров Алексей - Сидоров Алексей - Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 7: Работы по истории Древней Церкви и русскому богословию

Седьмой том серии «Святоотеческое наследие и церковные древности» объединяет исследования А. И. Сидорова, посвящённые истории Древней Церкви и развитию русской богословской традиции. В книге рассматриваются различные аспекты становления христианского богословия, духовной культуры и церковной письменности как в раннехристианский период, так и в последующие эпохи.

Автор анализирует святоотеческое наследие, богословские тексты и исторические процессы, оказавшие влияние на формирование церковной мысли. Особое внимание уделяется взаимосвязи между древней христианской традицией и русским богословием, а также продолжению святоотеческой духовной линии в православной культуре.

В книге освещаются:

ключевые этапы истории Древней Церкви;

значение святоотеческого наследия для богословской традиции;

развитие православной богословской мысли в России;

влияние патристики на церковную культуру и духовную жизнь.

Издание представляет собой научное исследование в области патристики и истории богословия и будет полезно богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется святоотеческой традицией и развитием православной богословской мысли.

Сидоров Алексей - Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 7: Работы по истории Древней Церкви и русскому богословию

М.: Сибирская Благозвонница, 2022. 672 с.

ISBN 978-5-00127-253-3

Сидоров Алексей - Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 7: Работы по истории Древней Церкви и русскому богословию - Содержание

Предисловие научного редактора

РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ

ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ И БОГОСЛОВСКАЯ НАУКА

ДРЕВНЕЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ (Основные этапы становления древнецерковной историографии) 1. Деяния святых апостолов как первое христианское историческое сочинение - 2. Предшественники Евсевия Кесарийского: Егезипп и Юлий Африкан - 3. Евсевий Кесарийский — «отец церковной истории» - 4. Продолжатели Евсевия: Сократ, Созомен, блж. Феодорит Кирский и Евагрий Схоластик - 5. Прочие древние историки Церкви и христианства

ЦЕРКОВЬ АПОСТОЛЬСКОЙ ЭПОХИ 1. Пролог. Зарождение и «внутриутробное» развитие Церкви - 2. Иерусалимская церковь после Пятидесятницы - 3. Святой Стефан Первомученик и эллинисты. Первые гонения на христиан - 4. Перенесение центра христианства в Антиохию. Деятельность «Апостола языков». Апостольский Собор в Иерусалиме. Распространение христианства по всем краям «ойкумены» - 5. Кончина св. Иакова Праведного и судьба Иерусалимской церкви. Деятельность других апостолов. Завершение апостольского периода в истории Древней Церкви

ЦЕРКОВЬ И РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ. СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ «ГРАДОВ» (1-11 ВВ.) 1. Причины гонений на христиан - 2. Начало гонений на христиан. История гонений в І-ІІ веках - 3. Реакция образованных язычников на религию Христову



РАБОТЫ ПО РУССКОМУ БОГОСЛОВИЮ

ТАИНСТВО КРЕСТА ГОСПОДНЯ У СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА И В ТОЛКОВАНИЯХ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА (1815-1894)

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ФИЛАРЕТ (ГУМИЛЕВСКИЙ) (1805-1866) - ОСНОВАТЕЛЬ РУССКОЙ ПАТРОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 1. Жизненный путь и черты личности архиепископа Филарета - 2. Преосвященный Филарет как патролог

МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ (БУЛГАКОВ) (1816-1882) И ЕГО КЛАССИЧЕСКИЙ ТРУД ПО ПРАВОСЛАВНОМУ ДОГМАТИЧЕСКОМУ БОГОСЛОВИЮ

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОЛОТОВ (1853-1900) — ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ 1. Жизнь и личность В. В. Болотова - 2. Василий Васильевич Болотов — православный ученый

В. Д. Юдин, А. И. Сидоров ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ КАТАНСКИЙ (1836-1919)

А. И. Сидоров, свящ. А. Тимофеев ПРОФЕССОР ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПОПОВ (МЧ. ИОАНН) (1867-1938) КАК ХРИСТИАНИН И ПРАВОСЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ

ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ ГЛУБОКОВСКИЙ (1863-1937)

МИТРОПОЛИТ МАКАРИЙ (ОКСИЮК) (1884-1961) И ЕГО ЦЕРКОВНО-НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИЛАРИОН (ТРОИЦКИЙ) (1886-1929) КАК БОГОСЛОВ И ЦЕРКОВНЫЙ УЧЕНЫЙ

ПРОФЕССОР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗАРИН (1875-1935) И ЕГО МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД ПО СВЯТООТЕЧЕСКОЙ АСКЕТИКЕ

ПРОФЕССОР СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ ЕПИФАНОВИЧ (1886-1918) И ЕГО КНИГА О ПРЕПОДОБНОМ МАКСИМЕ ИСПОВЕДНИКЕ

АРХИМАНДРИТ КИПРИАН (КЕРН) (1899-1960) И ТРАДИЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКОГО ИСИХАЗМА 1. Отец Киприан: грани личности - 2. Архимандрит Киприан и традиция православного изучения творчества свт. Григория Паламы и поздневизантийского исихазма - 3. Современное (к середине 90-х гг. XX в.) состояние изучения наследия свт. Григория Паламы



Указатель цитат из Священного Писания

Ветхий Завет - Новый Завет

Именной указатель