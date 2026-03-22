Сидоров - У истоков культуры святости

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Книга А. И. Сидорова «У истоков культуры святости» посвящена исследованию духовных и исторических основ христианского понимания святости в ранней Церкви. Автор рассматривает формирование идеала святой жизни, а также развитие духовных практик и представлений о святости в первые века христианства.

В работе анализируются тексты раннехристианских авторов, житийная литература и духовное наследие святых подвижников, оказавших влияние на становление христианской духовности. Особое внимание уделяется тому, как в ранней церковной традиции складывалась культура святости — система духовных ценностей, аскетических практик и нравственных ориентиров, определивших облик христианской жизни.

Исследование раскрывает:

  • формирование идеала святости в раннем христианстве;

  • духовное наследие святых и подвижников;

  • развитие аскетической и житийной традиции;

  • влияние святоотеческой мысли на христианскую культуру.

Книга представляет собой научное исследование в области патристики и истории христианской духовности и будет полезна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется духовной традицией древнего христианства.

Сидоров А. И. У истоков культуры святости

Москва, «Паломник», 2002 г. - 480 с.

ISBN 5-87468-160-4

Алексей Сидоров - У истоков культуры святости - Содержание

А. И. Сидоров - СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЯТОСТИ ДРЕВНЕЕ МОНАШЕСТВО В ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКАХ

  1. Этапы исторического развитйя древнего иночества (IV-V вв.)

  2. Основные черты и характерные особенности древнемонашеской письменности

  3. Главные вехи начального периода истории древнемонашеской литературы (IV—V вв.)

О ДЕВСТВЕ ИЛИ О ПОДВИЖНИЧЕСТВЕ (СЛОВО СПАСЕНИЯ К ДЕВСТВЕННИЦЕ)

О ЖИЗНИ ПАХОМИЯ И ФЕОДОРА

ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ СВЯТОЙ И БЛАЖЕННОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ [НАШЕЙ] СИНКЛИТИКИИ

Авва Евагрий Понтийский - О ПОМЫСЛАХ

  1. О трех основных помыслах

  2. Чувственные представления и память на службе помыслам

  3. О борьбе против помыслов и предостережение против тщеславия

  4. Значение памяти в сновидениях

  5. Господство над яростным началом [души]

  6. Отсутствие попечения о мирских вещах

  7. О том, как одни помыслы пресекают другие

  8. Три вида помыслов: помыслы ангельские, человеческие и бесовские

  9. О бесе - «скитальце»

  10. Совершенная ненависть к бесам

  11. 0 бесе нечувствительности

  12. О бесе печали

  13. О стяжании кротости

  14. О помысле тщеславия

  15. Начало бесстрастия и тщеславие

  16. О злоумышлениях бесов

  17. О необходимости защищать добрые умопредставления

  18. Два вида бесов

  19. Два способа борьбы против бесов

  20. Два объяснения быстрой победы над помыслами

  21. О том, что за бесом сребролюбия следуют бесы тщеславия и гордыни

  22. Разрушительные следствия задерживаниязлых помыслов в душе

  23. Необходимые условия для жизни отшельнической

  24. О невозможности восприятия сразу двух помыслов

  25. Представление нашего собственного тела и его роль в возникновении помыслов

  26. О том, как обрести ведение различения

  27. Сны, происходящие от смятения страстной части души

  28. Сновидения, порождаемые тщеславием и печалью

  29. О том, что сны позволяют определить состояние души

  30. Помыслы, препятствующие благим делам и извращающие их

  31. Различные виды помыслов и их противоположности

  32. О том, что следует быть внимательным и укрощать яростное начало души

  33. Действия бесов в отношении тех, кто предается душеполезному чтению

  34. О преемственной чреде бесов

  35. Искушение, порождаемое чрезмерным подвижничеством

  36. Вещество помыслов

  37. О бесах־«сердцеведцах»

  38. Два вида смерти и воскресения

  39. Видение «места Божиего»

  40. Отрешение ума от чувственных вещей

  41. Умопредставления, которые запечатлевают наш ум, и умопредставления, которые не запечатлевают его

  42. Очи души

  43. Заключение

Added 22.03.2026
/5 (0)

