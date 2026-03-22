Сидоров - У истоков культуры святости

Книга А. И. Сидорова «У истоков культуры святости» посвящена исследованию духовных и исторических основ христианского понимания святости в ранней Церкви. Автор рассматривает формирование идеала святой жизни, а также развитие духовных практик и представлений о святости в первые века христианства.

В работе анализируются тексты раннехристианских авторов, житийная литература и духовное наследие святых подвижников, оказавших влияние на становление христианской духовности. Особое внимание уделяется тому, как в ранней церковной традиции складывалась культура святости — система духовных ценностей, аскетических практик и нравственных ориентиров, определивших облик христианской жизни.

Исследование раскрывает:

формирование идеала святости в раннем христианстве;

духовное наследие святых и подвижников;

развитие аскетической и житийной традиции;

влияние святоотеческой мысли на христианскую культуру.

Книга представляет собой научное исследование в области патристики и истории христианской духовности и будет полезна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется духовной традицией древнего христианства.

Сидоров А. И. У истоков культуры святости

Москва, «Паломник», 2002 г. - 480 с.

ISBN 5-87468-160-4

А. И. Сидоров - СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЯТОСТИ ДРЕВНЕЕ МОНАШЕСТВО В ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКАХ

Этапы исторического развитйя древнего иночества (IV-V вв.) Основные черты и характерные особенности древнемонашеской письменности Главные вехи начального периода истории древнемонашеской литературы (IV—V вв.)

О ДЕВСТВЕ ИЛИ О ПОДВИЖНИЧЕСТВЕ (СЛОВО СПАСЕНИЯ К ДЕВСТВЕННИЦЕ)

О ЖИЗНИ ПАХОМИЯ И ФЕОДОРА

ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ СВЯТОЙ И БЛАЖЕННОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ [НАШЕЙ] СИНКЛИТИКИИ

Авва Евагрий Понтийский - О ПОМЫСЛАХ