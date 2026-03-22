Сидоров - У истоков культуры святости
Книга А. И. Сидорова «У истоков культуры святости» посвящена исследованию духовных и исторических основ христианского понимания святости в ранней Церкви. Автор рассматривает формирование идеала святой жизни, а также развитие духовных практик и представлений о святости в первые века христианства.
В работе анализируются тексты раннехристианских авторов, житийная литература и духовное наследие святых подвижников, оказавших влияние на становление христианской духовности. Особое внимание уделяется тому, как в ранней церковной традиции складывалась культура святости — система духовных ценностей, аскетических практик и нравственных ориентиров, определивших облик христианской жизни.
Исследование раскрывает:
формирование идеала святости в раннем христианстве;
духовное наследие святых и подвижников;
развитие аскетической и житийной традиции;
влияние святоотеческой мысли на христианскую культуру.
Книга представляет собой научное исследование в области патристики и истории христианской духовности и будет полезна богословам, историкам Церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется духовной традицией древнего христианства.
Сидоров А. И. У истоков культуры святости
Москва, «Паломник», 2002 г. - 480 с.
ISBN 5-87468-160-4
Алексей Сидоров - У истоков культуры святости - Содержание
А. И. Сидоров - СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЯТОСТИ ДРЕВНЕЕ МОНАШЕСТВО В ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКАХ
Этапы исторического развитйя древнего иночества (IV-V вв.)
Основные черты и характерные особенности древнемонашеской письменности
Главные вехи начального периода истории древнемонашеской литературы (IV—V вв.)
О ДЕВСТВЕ ИЛИ О ПОДВИЖНИЧЕСТВЕ (СЛОВО СПАСЕНИЯ К ДЕВСТВЕННИЦЕ)
О ЖИЗНИ ПАХОМИЯ И ФЕОДОРА
ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ СВЯТОЙ И БЛАЖЕННОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ [НАШЕЙ] СИНКЛИТИКИИ
Авва Евагрий Понтийский - О ПОМЫСЛАХ
О трех основных помыслах
Чувственные представления и память на службе помыслам
О борьбе против помыслов и предостережение против тщеславия
Значение памяти в сновидениях
Господство над яростным началом [души]
Отсутствие попечения о мирских вещах
О том, как одни помыслы пресекают другие
Три вида помыслов: помыслы ангельские, человеческие и бесовские
О бесе - «скитальце»
Совершенная ненависть к бесам
0 бесе нечувствительности
О бесе печали
О стяжании кротости
О помысле тщеславия
Начало бесстрастия и тщеславие
О злоумышлениях бесов
О необходимости защищать добрые умопредставления
Два вида бесов
Два способа борьбы против бесов
Два объяснения быстрой победы над помыслами
О том, что за бесом сребролюбия следуют бесы тщеславия и гордыни
Разрушительные следствия задерживаниязлых помыслов в душе
Необходимые условия для жизни отшельнической
О невозможности восприятия сразу двух помыслов
Представление нашего собственного тела и его роль в возникновении помыслов
О том, как обрести ведение различения
Сны, происходящие от смятения страстной части души
Сновидения, порождаемые тщеславием и печалью
О том, что сны позволяют определить состояние души
Помыслы, препятствующие благим делам и извращающие их
Различные виды помыслов и их противоположности
О том, что следует быть внимательным и укрощать яростное начало души
Действия бесов в отношении тех, кто предается душеполезному чтению
О преемственной чреде бесов
Искушение, порождаемое чрезмерным подвижничеством
Вещество помыслов
О бесах־«сердцеведцах»
Два вида смерти и воскресения
Видение «места Божиего»
Отрешение ума от чувственных вещей
Умопредставления, которые запечатлевают наш ум, и умопредставления, которые не запечатлевают его
Очи души
Заключение
No comments yet. Be the first!