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Сидур для женщин – Сокровища уникальных молитв

Сидур для женщин – Сокровища уникальных молитв
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Liturgical Books
С благодарностью Всевышнему, мы представляем вам книгу, которая станет вам верным ключиком к двери сокровищницы с благословениями Творца.
Это издание предназначено в помощь каждой женщине, которая хочет принести благословение в свою семью. С Б-жьей помощью в вашем доме будет построена обитель Всевышнего. Наши учителя говорят, что благодаря женской молитве снисходит святость и успех на мужа и детей, поскольку молитва женщины необычайно сильная. С помощью Всевышнего и молитвы вы можете менять судьбу, вы можете лечить, вы можете приносить достаток в духовном и материальном, вы можете делать мир, вы можете творить чудеса.
Даже если вы не уверены, в силах ли вы что-то изменить в жизни, — просто молитесь и Вы почувствуете связь с Богом.
Говорите со Всевышним от всей души, из глубины сердца, со всей силой и Вы увидите результат. Он хочет и ждёт Ваши молитвы.
Молитвенник, который мы предоставляем вам, содержит много необычных молитв, которых нет ни в одном сидуре. Мы постарались, чтобы, открыв эту книгу, вам было легко общаться со Святым Благословенным, познать вершины духовности молитвы, укрепить богобоязненность и радость служения Творцу.
Многие годы я думал о содержании сидура, о его совершенстве, и в этом помогла мне моя жена. Именно ее частые душевные молитвы подтолкнули меня составить этот женский сидур.
Я хочу обратиться к женщинам: пусть Святой Благословенный услышит ваши ежедневные молитвы, обращенные к Нему.

Сидур для женщин – Сокровища уникальных молитв

Издание второе. - Нью-Йорк, 2017. – 444 с.

Сидур для женщин – Содержание

  • Утренние молитвы
  • Тикун Хацот
  • Молитва об ускорении Избавления
  • Патах Элияу
  • Жертвоприношение Ицхака
  • Утреняя молитва "Слушай, Израиль!" ("Шема, Исраэль!") на будни и субботу
  • Каждодневная Молитва Шмоне Эсре (Амида)
  • Чтение"Шема, Исраэль!" перед сном
  • Законы благословений на еду
  • Благословения перед едой
  • Различные благословения
  • Благословение после еды с хлебом
  • Благословение после еды"Меэн Шалош"
  • Благословение после еды"Боре Нэфашот"
  • Порядок молитв и благословений в Субботу
  • Благословение на зажигание свечей
  • Арвит в будни и в Субботу
  • Чтение"Шема , Исраэль!" вечером в будни и Субботу
  • Вечерняя молитва Шмоне Эсре (Амида) в Субботу
  • Кидуш в пятницу вечером
  • Утренняя молитва Шмоне Эсре (Амида) в Субботу
  • Молитва Мусаф в Субботу и в субботу Рош Ходеш
  • Молитва Минха в Субботу
  • Алель на Рош Ходеш и праздники
  • Мусаф на Рош Ходеш
  • Перек шира
  • Просьба после прочтения Перек Шира
  • Тикун аклали
  • Песнь Песней
  • Чистота семейной жизни
  • Дорожная молитва
  • Тот, кто был в опасности
  • Порядок установления мезузы
  • Нишмат коль хай
  • СГУЛОТ
  • Сегулот на пропитание
  • Глава"О мане”
  • Молитва с просьбой о заработках и пропитании
  • Молитва о пропитании в"Шмонэ-Эсрэ"
  • Молитва о пропитании раби Шломо Алькавица
  • Перед проведением переговоров
  • Молитва с просьбой об удаче
  • Сегула для пропитания и заработков
  • Молитва к Всевышнему с просьбой найти хорошую супругу
  • Еще одна молитва о хорошем супружестве
  • Молитва к Всевышнему с просьбой найти хорошего супруга
  • Молитва жениха в день свадьбы
  • Молитва невесты в день свадьбы
  • Молитва жены за благополучие мужа
  • Молитва женщины после зажигания свечей
  • Порядок отделения халы
  • Молитва с просьбой о потомстве
  • Молитва во время беременности
  • Разные сегулот, связанные с родами
  • Сегула на любое время с просьбой о ребенке
  • Молитва о детях
  • Молитва отцов о детях
  • Послание Рамбана сыну
  • Молитва об удаче в Торе
  • Молитва детей за родителей
  • Молитва о здоровье
  • Молитва о продлении лет
  • Молитва о больном
  • Молитва при ожоге огнем или кипятком
  • Молитва от всех бед
  • Молитва об удаче
  • Молитва от дурного глаза
  • Молитва от дурного глаза, составленная Элиэзером Папо
  • Древняя молитва от дурного глаза
  • Сегула для защиты и удачи
  • Слова, спасающие от любой беды
  • Сегула Святого Йеуды
  • Сегулот для охраны в пути
  • Дорожная молитва
  • Молитва для узника тюрьмы
  • Молитва, чтобы снискать расположение
  • Сегула раби Леви Ицхака из Бердичева
  • Сегулот на исходе субботы
  • Сегула, чтобы отыскать потерю
  • Сегула для того, кто ищет квартиру
Views 408
Rating 5.0 / 5
Added 17.02.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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