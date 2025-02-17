Сидур для женщин – Сокровища уникальных молитв
С благодарностью Всевышнему, мы представляем вам книгу, которая станет вам верным ключиком к двери сокровищницы с благословениями Творца.
Это издание предназначено в помощь каждой женщине, которая хочет принести благословение в свою семью. С Б-жьей помощью в вашем доме будет построена обитель Всевышнего. Наши учителя говорят, что благодаря женской молитве снисходит святость и успех на мужа и детей, поскольку молитва женщины необычайно сильная. С помощью Всевышнего и молитвы вы можете менять судьбу, вы можете лечить, вы можете приносить достаток в духовном и материальном, вы можете делать мир, вы можете творить чудеса.
Даже если вы не уверены, в силах ли вы что-то изменить в жизни, — просто молитесь и Вы почувствуете связь с Богом.
Говорите со Всевышним от всей души, из глубины сердца, со всей силой и Вы увидите результат. Он хочет и ждёт Ваши молитвы.
Молитвенник, который мы предоставляем вам, содержит много необычных молитв, которых нет ни в одном сидуре. Мы постарались, чтобы, открыв эту книгу, вам было легко общаться со Святым Благословенным, познать вершины духовности молитвы, укрепить богобоязненность и радость служения Творцу.
Многие годы я думал о содержании сидура, о его совершенстве, и в этом помогла мне моя жена. Именно ее частые душевные молитвы подтолкнули меня составить этот женский сидур.
Я хочу обратиться к женщинам: пусть Святой Благословенный услышит ваши ежедневные молитвы, обращенные к Нему.
Сидур для женщин – Сокровища уникальных молитв
Издание второе. - Нью-Йорк, 2017. – 444 с.
Сидур для женщин – Содержание
- Утренние молитвы
- Тикун Хацот
- Молитва об ускорении Избавления
- Патах Элияу
- Жертвоприношение Ицхака
- Утреняя молитва "Слушай, Израиль!" ("Шема, Исраэль!") на будни и субботу
- Каждодневная Молитва Шмоне Эсре (Амида)
- Чтение"Шема, Исраэль!" перед сном
- Законы благословений на еду
- Благословения перед едой
- Различные благословения
- Благословение после еды с хлебом
- Благословение после еды"Меэн Шалош"
- Благословение после еды"Боре Нэфашот"
- Порядок молитв и благословений в Субботу
- Благословение на зажигание свечей
- Арвит в будни и в Субботу
- Чтение"Шема , Исраэль!" вечером в будни и Субботу
- Вечерняя молитва Шмоне Эсре (Амида) в Субботу
- Кидуш в пятницу вечером
- Утренняя молитва Шмоне Эсре (Амида) в Субботу
- Молитва Мусаф в Субботу и в субботу Рош Ходеш
- Молитва Минха в Субботу
- Алель на Рош Ходеш и праздники
- Мусаф на Рош Ходеш
- Перек шира
- Просьба после прочтения Перек Шира
- Тикун аклали
- Песнь Песней
- Чистота семейной жизни
- Дорожная молитва
- Тот, кто был в опасности
- Порядок установления мезузы
- Нишмат коль хай
- СГУЛОТ
- Сегулот на пропитание
- Глава"О мане”
- Молитва с просьбой о заработках и пропитании
- Молитва о пропитании в"Шмонэ-Эсрэ"
- Молитва о пропитании раби Шломо Алькавица
- Перед проведением переговоров
- Молитва с просьбой об удаче
- Сегула для пропитания и заработков
- Молитва к Всевышнему с просьбой найти хорошую супругу
- Еще одна молитва о хорошем супружестве
- Молитва к Всевышнему с просьбой найти хорошего супруга
- Молитва жениха в день свадьбы
- Молитва невесты в день свадьбы
- Молитва жены за благополучие мужа
- Молитва женщины после зажигания свечей
- Порядок отделения халы
- Молитва с просьбой о потомстве
- Молитва во время беременности
- Разные сегулот, связанные с родами
- Сегула на любое время с просьбой о ребенке
- Молитва о детях
- Молитва отцов о детях
- Послание Рамбана сыну
- Молитва об удаче в Торе
- Молитва детей за родителей
- Молитва о здоровье
- Молитва о продлении лет
- Молитва о больном
- Молитва при ожоге огнем или кипятком
- Молитва от всех бед
- Молитва об удаче
- Молитва от дурного глаза
- Молитва от дурного глаза, составленная Элиэзером Папо
- Древняя молитва от дурного глаза
- Сегула для защиты и удачи
- Слова, спасающие от любой беды
- Сегула Святого Йеуды
- Сегулот для охраны в пути
- Дорожная молитва
- Молитва для узника тюрьмы
- Молитва, чтобы снискать расположение
- Сегула раби Леви Ицхака из Бердичева
- Сегулот на исходе субботы
- Сегула, чтобы отыскать потерю
- Сегула для того, кто ищет квартиру
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