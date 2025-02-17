С благодарностью Всевышнему, мы представляем вам книгу, которая станет вам верным ключиком к двери сокровищницы с благословениями Творца.

Это издание предназначено в помощь каждой женщине, которая хочет принести благословение в свою семью. С Б-жьей помощью в вашем доме будет построена обитель Всевышнего. Наши учителя говорят, что благодаря женской молитве снисходит святость и успех на мужа и детей, поскольку молитва женщины необычайно сильная. С помощью Всевышнего и молитвы вы можете менять судьбу, вы можете лечить, вы можете приносить достаток в духовном и материальном, вы можете делать мир, вы можете творить чудеса.

Даже если вы не уверены, в силах ли вы что-то изменить в жизни, — просто молитесь и Вы почувствуете связь с Богом.

Говорите со Всевышним от всей души, из глубины сердца, со всей силой и Вы увидите результат. Он хочет и ждёт Ваши молитвы.

Молитвенник, который мы предоставляем вам, содержит много необычных молитв, которых нет ни в одном сидуре. Мы постарались, чтобы, открыв эту книгу, вам было легко общаться со Святым Благословенным, познать вершины духовности молитвы, укрепить богобоязненность и радость служения Творцу.

Многие годы я думал о содержании сидура, о его совершенстве, и в этом помогла мне моя жена. Именно ее частые душевные молитвы подтолкнули меня составить этот женский сидур.

Я хочу обратиться к женщинам: пусть Святой Благословенный услышит ваши ежедневные молитвы, обращенные к Нему.

Сидур для женщин – Сокровища уникальных молитв

Издание второе. - Нью-Йорк, 2017. – 444 с.

Сидур для женщин – Содержание