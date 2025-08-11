Сидур Дом молитвы для всех народов
Особой великой заслуги удостоились мы, евреи, занимающиеся распространением Семи заповедей для потомков Ноаха среди всех населяющих землю – ведь тем самым мы выполняем повеление Всемогущего, которое Он дал Моше на горе Синай: побудить всех людей признать истинность Всевышнего, благословен Он, и Его указаний. И в этом состоит продолжение миссии нашего праотца Авраѓама, как сказано (Берешит 21:32): «И воззвал к имени Господа, Бога мира» – и как объясняют наши мудрецы, что слово вайикра (и воззвал) следует читать ваякри (побуждал других, чтоб воззывали).
Основной смысл семи заповедей – исправление мира, установление в нем истины, справедливости и мира – между отдельными людьми, семьями, целыми народами. Как сказано (Йешая 45:18): «Так сказал Господь Творец небес, Он Бог Создатель земли, сделал ее и подготовил – не для хаоса сотворил ее, а для заселения создал ее; Я Господь и нет никого больше».
Более того – на персональном уровне, если человек вглядится вглубь самого себя, семь заповедей потомков Ноаха позволяют каждому человеку увидеть свою персональную истину – для чего создал его Всевышний?
Поиск этой истины – сам по себе является благословением Всевышнего, а правильное поведение соединяет человека с его Творцом.
Дом молитвы для всех народов - Рекомендуемый сборник молитв для потомков Ноаха - Сидур
Рав Мойше Вайнер и Шевах Златопольский
Подготовлен на основе:
Suggested Prayers for Noahide Community Servicesand Personal Worship
Edited by: Emmanuel A. Villegas Dr. Michael Schulman
Chaim M. M. Reisner
Including selected prayers authored by Rabbi Moshe Weiner and Rabbi J. Immanuel Schochet
Approved by Rabbi Moshe Weiner, Jerusalem
ISBN 978-0-9895673-0-5
Copyright © 2013 by Ask Noah International
June 11, 2013 / Tammuz 3, 5773
Тексты молитв на русском языке на основе:
Молитвенник Теѓилат Ѓашем
Дом молитвы для всех народов | Рекомендуемый сборник молитв для потомков Ноаха - Содержание
ПИСЬМО РАВВИНА М. ВАЙНЕРА
ПИСЬМО РАВВИНА Н.-З. РАППОПОРТА
Предисловие Составителя
Правила молитвы
Пожертвовани я.
После утреннего пробуждения
УТРЕННие БЛАГОСЛОВЕНИЯ
УТРЕННяя МОЛИТВа
Отрывки из Теѓилим
Хвалебные гимны
Принятие единства Бога и его Царской Власти
Молитва Амида (предстояние)
Покаянная молитва
Изучение Торы
Теѓилим на каждый день недели
Завершающая молитва
Благословения
Правила произнесения благословений на еду и напитки
Перед едой и напитками
Благословения после еды
Молитвы для особых ситуаций и просьб
Молитва о пропитании
Дорожная молитва
Молитвы в час особой нужды
Молитва за выздоровление потомка Ноаха
Молитва за новорожденного потомка Ноаха
Молитвы для выражения особой радости и благодарности Всевышнему
Послеполуденная молитва
Вечерняя молитва
Молитва перед сном
Дополнительные молитвы в пятницу
Молитвы праздни чной трапезы
Свадебна я церемони я потомков Ноаха
Семь стихов для из учени я детьми потомков Ноаха
Молитв ы за умерших
Рекомендации по проведению похорон
Приложения
- Служение потомков Ноаха (Приложение 1)
- Принципы веры (Приложение 2)
- Потомки Ноаха и Учение Всевышнего (Приложение 3)
- Зачем нужно счастье? (Приложение 4)
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