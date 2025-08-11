Сидур Дом молитвы для всех народов

Особой великой заслуги удостоились мы, евреи, занимающиеся распространением Семи заповедей для потомков Ноаха среди всех населяющих землю – ведь тем самым мы выполняем повеление Всемогущего, которое Он дал Моше на горе Синай: побудить всех людей признать истинность Всевышнего, благословен Он, и Его указаний. И в этом состоит продолжение миссии нашего праотца Авраѓама, как сказано (Берешит 21:32): «И воззвал к имени Господа, Бога мира» – и как объясняют наши мудрецы, что слово вайикра (и воззвал) следует читать ваякри (побуждал других, чтоб воззывали).

Основной смысл семи заповедей – исправление мира, установление в нем истины, справедливости и мира – между отдельными людьми, семьями, целыми народами. Как сказано (Йешая 45:18): «Так сказал Господь Творец небес, Он Бог Создатель земли, сделал ее и подготовил – не для хаоса сотворил ее, а для заселения создал ее; Я Господь и нет никого больше».

Более того – на персональном уровне, если человек вглядится вглубь самого себя, семь заповедей потомков Ноаха позволяют каждому человеку увидеть свою персональную истину – для чего создал его Всевышний?

Поиск этой истины – сам по себе является благословением Всевышнего, а правильное поведение соединяет человека с его Творцом.



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