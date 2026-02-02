Сидур - Еврейский Дом - нусах ашкеназ - В 2-х томах
Перед Вами издание текстов, предназначенных для ежедневного и ежечасного обращения к Всевышнему.
Тексты написаны на иврите и арамейском языках с русской транскрипцией произношения первоисточника и переводом для русскоязычной еврейской диаспоры. На протяжении многих веков еврейский народ ежедневно обращается к Всевышнему с благодарением за все, что сопровождает нашу жизнь, с вопрошанием о всепрощении, в том числе за непроизвольные и неосознанные нарушения Законов святой Торы, с упованием на всемогущество Всевышнего для поддержания наших замыслов и в неустанном стремлении на свершение и умножение добрых дел. Начертание текстов сопровождается авторскими художественными иллюстрациями, написанными на пергаменте с использованием сусального золота, графическими изображениями, принесшими древнееврейские манускрипты в ХХl век.
Структура нового семидневного сидура «Еврейский дом» (первый том) для начинающих соблюдение Традиции основана на классических текстах и последовательности молитв с максимальным упрощением при помощи сокращения необязательных, с точки зрения галахи, текстов и их элементов, возникших в результате распространения различных обычаев.
Тексты молитв, отобранные для сидура, представлены в классическом ашкеназском исполнении, а их произношение (транслитерация) дано в принятом в современном Израиле сефардском варианте, что дает возможность приобщиться и к освоению разговорного языка.
Сидур «Еврейский Дом» (нусах ашкеназ). В 2-х томах
Авторы проекта
Архитектура проекта: Двойра-Рахэль Коган, Аркадий-Давид Барановский,Александр-Йешаяhу Кушнир
Авторский перевод на русский язык, преддверие, комментарии: Двойра-Рахэль Коган
Сидур «Еврейский Дом» (нусах ашкеназ). Том I. Будни
Москва, Издательский Дом «Коган и Барановский», «ЧЕЛОВЕК» 2013 г. – 249 с
ISBN 978-5-906131-17-1
Сидур «Еврейский Дом» (нусах ашкеназ). Том I. Будни - Содержание
О древнееврейской каллиграфии
I. НАЧАЛО ДНЯ – УТРЕННЯЯ МОЛИТВА «ШАХАРИТ»
- Пробуждение утром
- Благодарность Всевышнему после пробуждения «Модэ ани»
- Благословение на омовение рук «Нетилат ядаим»
- Благословение после посещения туалета «Ашер яцар»
- Благословение души «Нешама ше натата би»
- Благословения на изучение Торы
- Благословение на одежду с кистями «Талит катан»
- Благословение на молитвенное покрывало «Талит гадоль»
- Накладывание «Тфилин»
- Утренние благословения
- «Стихи восхваления» – «Псукей де-зимра»
- «Шма, Исраэль» с благословениями
- Приглашение к совместной молитве «Барху»
- Первое благословение перед утренним «Шма» – «Йоцер ор»
- Второе благословение перед утренним «Шма» – «Аhава раба»
- Чтение «Шма, Исраэль»
- Благословение после утреннего «Шма» – «Геула»
- Молитва «Амида» и повторение ее кантором
- Молитва «Амида»
- Чтение кантором молитвы «Кедуша»
- Молитва «Таханун»
- Молитва «Нефилат апаим»
- Чтение кантором «Хаци кадиш»
- Чтение Торы
- Открытие Ковчега и вынос Торы
- Вызов к Торе
- Молитва за избавление от опасности «Биркат hа-гомэль»
- Поднятие Свитка Торы и возвращение в Ковчег
- Кдуша де-Сидра
- Завершение утренней молитвы «Шахарит»
- Чтение «Алейну лешабеах»
- Чтение скорбящими «Кадиш ятом»
- Чтение псалмов на разные дни недели
- Чтение скорбящими «Кадиш ятом»
- Чтение в новомесячье псалма 104
- Чтение скорбящими «Кадиш ятом»
- Дополнение к Шахариту
- 13 принципов веры Рамбама
II. БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПО РАЗНЫМ ПОВОДАМ
- Благословения перед едой
- Омовение рук перед трапезой и благословение на хлеб
- Благословение на «Мезонот»
- Благословение на вино и виноградный сок
- Благословение на фрукты
- Благословение на овощи
- Благословение на другую пищу
- Благословения после еды
- Благословение после трапезы с хлебом «Биркат hа-мазон»
- Благословение после еды «Меэйн шалош»
- Благословение после других видов пищи «Боре нефашот работ»
- Другие благословения
- Перед приемом лекарств
- Благословение на добрую весть
- Благословение на плохую весть
- Благословение времени «Ше-hехеяну»
- Благословение на отделение «Халы»
- Благословение на прикрепление «Мезузы»
- Благословение на окунание в «Микву»
- Благословение на окунание новой посуды
- Дорожная молитва – «Тфилат ha-дерех»
- Молитва о доме
- Молитва об успехе в делах
- Молитвы при опасности
- При посещении больного
- Молитва за больного
- Молитва о мире в семье
III. ДНЕВНАЯ МОЛИТВА «МИНХА»
- Чтение «Ашрей»
- Чтение кантором «Хаци кадиш»
- Молитва «Амида» и повторение ее кантором
- Молитва «Амида»
- Чтение кантором молитвы «Кедуша»
- Молитва «Таханун»
- Молитва «Нефилат апаим»
- Чтение кантором «Кадиш шалем»
- Завершение дневной молитвы «Минха»
- Чтение «Алейну лешабеах»
- Чтение скорбящими «Кадиш ятом»
IV. ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА «МААРИВ»
- «Шма, Исраэль» с благословениями
- Приглашение к совместной молитве «Барху»
- Первое благословение перед вечерним «Шма» – «ha-маарив аравим»
- Второе благословение перед вечерним «Шма» – «Аhават олам»
- Чтение «Шма, Исраэль»
- Первое благословение после вечернего «Шма» – «Геула»
- Второе благословение после вечернего «Шма» – «haшкивену»
- Чтение кантором «Хаци кадиш»
- Молитва «Амида»
- Молитва «Амида»
- На исходе субботы
- Чтение кантором «Хаци кадиш»
- Чтение «Ви-hи ноам» и «Ве Ата кадош»
- Чтение кантором «Кадиш шалем»
- Завершение вечерней молитвы «Маарив»
- Чтение «Алейну лешабеах»
- Чтение скорбящими «Кадиш ятом»
V. ЗАВЕРШЕНИЕ ДНЯ
- Чтение «Шма, Исраэль» перед сном
Сидур «Еврейский Дом» (нусах ашкеназ). Том I. Будни - О древнееврейской каллиграфии
По еврейской Традиции, одной из древнейших в истории человечества, насчитывающей почти четыре тысячи лет, в системе мироздания наблюдается процесс усиления и ослабления концентрации присутствия Высшей Силы – Б-га. Это усиление и ослабление духовности ощущается людьми особо чувствительного склада как вибрации мирового «настроения», выражающиеся во взаимодействии двух основных сил: Добра и Зла. В максимальной концентрации духовность приобретает сущность доброго, безграничного, льющегося на всех и вся потока света – Хе́седа; а в минимальной – образ темной точки, ограничивающей бесконечное пространство Добра, привносящей и Зло. Это ограничивающее, сдерживающее качество – Гвура́. Такие сложнейшие процессы придают смысл и значимость всё собою заполняющему доброму потоку света, а также подготавливают и укрепляют сосуды для восприятия более объёмных порций блага. Зло – не антипод Добра, как это часто трактуется, а его реальное дополнение. Взаимодействие Добра и Зла символически обозначается кругом или еврейской буквой «СА́МЕХ» – «ס». Подразумевается непрерывность цикла бытия, в котором сложнейшие процессы «запряжены» в одну упряжку.
Наиболее наглядно взаимоотношения сил Добра и Зла «проявляются» в древнееврейской графике. Светлый фон бумаги, пергамента, кусков кожи отражает в себе бесконечный глубинный смысл, который никто и никогда не сможет постичь в полной мере, – так как невозможно постичь и дать рациональные объяснения существованию и распространению Добра в Универсуме. Графически формирующая все без исключения еврейские буквы тёмная точка или буква «ЙЮД» – « »,יа также определённая последовательность букв подряд в тексте, букв – в словах, а слов – в предложениях, в которых верно расставлены акценты, позволяют ограничить бесконечный смысл до конкретного и приемлемого для данного времени и поколения людей информационного послания.
Еврейская мудрость утверждает, что земная разговорная речь и письменность являются лишь имитацией тончайшей духовной транзакции Творца и творений, в которой буквы, сменяя одна другую, следуют непрерывно (« »),בראשיתבראсливаясь в один, едва уловимый, звук. Это позволяет утверждать, что бесконечная последовательность сменяющих друг друга букв, поде́ленная на понятные для людей смысловые отрывки, содержит в себе также и иные смыслы, о которых непосвящённые могут только догадываться…
Перед вами издание текстов, предназначенных для обращения к Всевышнему в канун прихода Шабат, Царицы Субботы, в утро и день Шабат и в вечер выхода из Шабат и «входа» в новую неделю. Тексты написаны на первозданном языке Торы с русской транскрипцией произношения первоисточника и переводом на язык русскоязычной еврейской диаспоры. На протяжении более пяти тысяч лет еврейский народ ежедневно обращается к Всевышнему с благодарением за всё, что сопровождает нашу жизнь, с вопрошанием о всепрощении, в том числе за непроизвольные неосознанные нарушения Законов святой Торы, с упованием на всемогущество Всевышнего для поддержания наших замыслов и в неустанных устремлениях к свершению и умножению добрых дел. Начертание текстов сопровождается художественными иллюстрациями предметов для совершения субботних молитв.
Сидур «Еврейский Дом» нусах ашкеназ Том II. Шабат
Москва, Издательский Дом «Коган и Барановский», «ЧЕЛОВЕК» 2014 г. – 409 с
Сидур «Еврейский Дом» нусах ашкеназ Том II. Шабат - Содержание
Преддверие
Шабат
I. НАЧАЛО СУББОТЫ – КАБАЛАТ ШАБАТ
- «Кадиш скорбящих»-«Кадиш ятом»
II. ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА «МААРИВ» В СУББОТУ
- «Слушай, Израиль»-«Шма, Исраэль» с благословениями
- «Полу-кадиш»-«Хаци-кадиш»
- Молитва «Амида» – 7 благословений
- Молитвы после «Амиды»
- «Кадиш полный»-«Кадиш шалем»
- «Кадиш скорбящих»-«Кадиш ятом»
III. ПЕРВАЯ СУББОТНЯЯ ТРАПЕЗА
- «Кидуш» вечерний
- «Благословение после трапезы с хлебом»-«Биркат hа-мазон»
IV. ЗАВЕРШЕНИЕ СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА
- Чтение «Слушай, Израиль»-«Шма, Исраэль» перед сном
V. УТРЕННЯЯ МОЛИТВА «ШАХАРИТ» В СУББОТУ
- Молитвы после пробуждения
- Утренние благословения
- Стихи восхваления – «Псукей де-зимра»
- «Слушай, Израиль»-«Шма, Исраэль» с благословениями
- Молитва «Амида» – 7 благословений
- «Кадиш полный»-«Кадиш шалем»
- Чтение Торы
- Вызов к Торе
- Молитва «Во избавление от опасности»-«Биркат hа-гомэль»
- «Полу-кадиш»-«Хаци-кадиш»
- Возвращение свитка Торы в ковчег
- «Полу-кадиш»-«Хаци-кадиш»
- «Мусаф»
- «Кадиш полный»-«Кадиш шалем»
- «Кадиш скорбящих»-«Кадиш ятом»
- «Кадиш скорбящих»-«Кадиш ятом»
VI. ВТОРАЯ СУББОТНЯЯ ТРАПЕЗА
- Дневной «Кидуш раба»
- «Благословение после трапезы с хлебом»-«Биркат hа-мазон»
VII. ДНЕВНАЯ МОЛИТВА «МИНХА» В СУББОТУ
- «Полу-кадиш»-«Хаци-кадиш»
- Чтение Торы
- «Полу-кадиш»-«Хаци-кадиш»
- Молитва «Амида» – 7 благословений
- «Кадиш полный»-«Кадиш шалем»
- «Кадиш скорбящих»-«Кадиш ятом»
VIII. ТРЕТЬЯ СУББОТНЯЯ ТРАПЕЗА
- «Благословение после трапезы с хлебом»-«Биркат hа-мазон»
IX. ИСХОД СУББОТЫ
- Вечерняя молитва «Маарив» будней
- «Слушай, Израиль»-«Шма, Исраэль» с благословениями
- «Полу-кадиш»-«Хаци-кадиш»
- Молитва «Амида» – 19 благословений
- «Полу-кадиш»-«Хаци-кадиш»
- «Кадиш полный»-«Кадиш шалем»
- «Кади | ́ ш скорбящих»-«Кадиш ятом»
X. АВДАЛА – ПРОВОДЫ ШАБАТ-СУББОТЫ
Сидур «Еврейский Дом» нусах ашкеназ Том II. Шабат – Шабат
Словo «Шаба́т» (Суббота) произошло от ивритского глагола «лишбот», что знаменует собой абсолютное прекращение действия, какого бы то ни было. В Торе сказано (книга «Берешит» – «Бытие», 2:1): | И были созданы небо и Земля со всем их могучим воинством. И остановил Всевышний на седьмой день Свой труд, которым занимался, и прекратил в седьмой день всю работу, которую делал.
Соблюдение Субботы (Шабат) – это признание того, что наш мир сотворен целенаправленно, а не возник случайно. Реальное и чётко осознанное представление окружающего мира и жизни каждого отдельного человека в нем обретает цель и особый, сакральный смысл благодаря Шабату. Вступая в свои права, Суббота напоминает нам о том, что мир был создан Всевышним! И только благодаря Его непостижимой воле, нерукотворному деянию, Мир продолжает своё незыблемое существование. Именно в Шабат можно почувствовать и осознать то, что произошло с миром, который явился человечеству более пяти тысяч лет назад.
Сказано: в течение первых шести дней Творения Всевышний занимался преобразованием мира, постоянно создавая что-то новое, а в субботний день Он прекратил вмешиваться в мир, сделав для нас этот день примером для подражания – днём созерцания, покоя и молитвы.
Шабат всегда начинается в пятницу вечером с момента захода солнца – об этом сказано в Торе (книга «Берешит» – «|Бытие», 1:5): «И был вечер, и было утро – день один». Определяя субботний статус как Покой, еврейская традиция утверждает, что он строится отнюдь не на наших житейских понятиях о том, что является работой, а что отдыхом. Тора велит нам отказаться в седьмой день от определенных видов работ, которые на иврите именуются «мелахо́т». К этим работам относятся 39 видов действия, которые использовались после исхода из Египта при сооружении переносного Храма – Мишкана, а также производные от них. Более того, Тора указывает, что важны не только сами действия, но и форма их реализации, которая должна быть идентична действиям при работе в Мишкане. Не только в прекращении самого действия осуществляется церемония соблюдения Шабата, но и в помыслах и мотивации субботнего отдыха. Все отходит в неисполнение: «Здравствуй, Суббота», «Хорошей Субботы», «Полной Субботы» желают друг другу неукоснительно соблюдающие Шабат – эту важнейшую Заповедь Законов Торы.
спасибо
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Огромное спасибо!!!!