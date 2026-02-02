Перед Вами издание текстов, предназначенных для ежедневного и ежечасного обращения к Всевышнему.

Тексты написаны на иврите и арамейском языках с русской транскрипцией произношения первоисточника и переводом для русскоязычной еврейской диаспоры. На протяжении многих веков еврейский народ ежедневно обращается к Всевышнему с благодарением за все, что сопровождает нашу жизнь, с вопрошанием о всепрощении, в том числе за непроизвольные и неосознанные нарушения Законов святой Торы, с упованием на всемогущество Всевышнего для поддержания наших замыслов и в неустанном стремлении на свершение и умножение добрых дел. Начертание текстов сопровождается авторскими художественными иллюстрациями, написанными на пергаменте с использованием сусального золота, графическими изображениями, принесшими древнееврейские манускрипты в ХХl век.

Структура нового семидневного сидура «Еврейский дом» (первый том) для начинающих соблюдение Традиции основана на классических текстах и последовательности молитв с максимальным упрощением при помощи сокращения необязательных, с точки зрения галахи, текстов и их элементов, возникших в результате распространения различных обычаев.

Тексты молитв, отобранные для сидура, представлены в классическом ашкеназском исполнении, а их произношение (транслитерация) дано в принятом в современном Израиле сефардском варианте, что дает возможность приобщиться и к освоению разговорного языка.

Сидур «Еврейский Дом» (нусах ашкеназ). В 2-х томах

Авторы проекта Архитектура проекта: Двойра-Рахэль Коган, Аркадий-Давид Барановский,Александр-Йешаяhу Кушнир Авторский перевод на русский язык, преддверие, комментарии: Двойра-Рахэль Коган

Сидур «Еврейский Дом» (нусах ашкеназ). Том I. Будни

Москва, Издательский Дом «Коган и Барановский», «ЧЕЛОВЕК» 2013 г. – 249 с

ISBN 978-5-906131-17-1

Сидур «Еврейский Дом» (нусах ашкеназ). Том I. Будни - Содержание

О древнееврейской каллиграфии

I. НАЧАЛО ДНЯ – УТРЕННЯЯ МОЛИТВА «ШАХАРИТ»

Пробуждение утром

Благодарность Всевышнему после пробуждения «Модэ ани»

Благословение на омовение рук «Нетилат ядаим»

Благословение после посещения туалета «Ашер яцар»

Благословение души «Нешама ше натата би»

Благословения на изучение Торы

Благословение на одежду с кистями «Талит катан»

Благословение на молитвенное покрывало «Талит гадоль»

Накладывание «Тфилин»

Утренние благословения

«Стихи восхваления» – «Псукей де-зимра»

«Шма, Исраэль» с благословениями

Приглашение к совместной молитве «Барху»

Первое благословение перед утренним «Шма» – «Йоцер ор»

Второе благословение перед утренним «Шма» – «Аhава раба»

Чтение «Шма, Исраэль»

Благословение после утреннего «Шма» – «Геула»

Молитва «Амида» и повторение ее кантором

Молитва «Амида»

Чтение кантором молитвы «Кедуша»

Молитва «Таханун»

Молитва «Нефилат апаим»

Чтение кантором «Хаци кадиш»

Чтение Торы

Открытие Ковчега и вынос Торы

Вызов к Торе

Молитва за избавление от опасности «Биркат hа-гомэль»

Поднятие Свитка Торы и возвращение в Ковчег

Кдуша де-Сидра

Завершение утренней молитвы «Шахарит»

Чтение «Алейну лешабеах»

Чтение скорбящими «Кадиш ятом»

Чтение псалмов на разные дни недели

Чтение скорбящими «Кадиш ятом»

Чтение в новомесячье псалма 104

Чтение скорбящими «Кадиш ятом»

Дополнение к Шахариту

13 принципов веры Рамбама

II. БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПО РАЗНЫМ ПОВОДАМ

Благословения перед едой

Омовение рук перед трапезой и благословение на хлеб

Благословение на «Мезонот»

Благословение на вино и виноградный сок

Благословение на фрукты

Благословение на овощи

Благословение на другую пищу

Благословения после еды

Благословение после трапезы с хлебом «Биркат hа-мазон»

Благословение после еды «Меэйн шалош»

Благословение после других видов пищи «Боре нефашот работ»

Другие благословения

Перед приемом лекарств

Благословение на добрую весть

Благословение на плохую весть

Благословение времени «Ше-hехеяну»

Благословение на отделение «Халы»

Благословение на прикрепление «Мезузы»

Благословение на окунание в «Микву»

Благословение на окунание новой посуды

Дорожная молитва – «Тфилат ha-дерех»

Молитва о доме

Молитва об успехе в делах

Молитвы при опасности

При посещении больного

Молитва за больного

Молитва о мире в семье

III. ДНЕВНАЯ МОЛИТВА «МИНХА»

Чтение «Ашрей»

Чтение кантором «Хаци кадиш»

Молитва «Амида» и повторение ее кантором

Молитва «Амида»

Чтение кантором молитвы «Кедуша»

Молитва «Таханун»

Молитва «Нефилат апаим»

Чтение кантором «Кадиш шалем»

Завершение дневной молитвы «Минха»

Чтение «Алейну лешабеах»

Чтение скорбящими «Кадиш ятом»

IV. ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА «МААРИВ»

«Шма, Исраэль» с благословениями

Приглашение к совместной молитве «Барху»

Первое благословение перед вечерним «Шма» – «ha-маарив аравим»

Второе благословение перед вечерним «Шма» – «Аhават олам»

Чтение «Шма, Исраэль»

Первое благословение после вечернего «Шма» – «Геула»

Второе благословение после вечернего «Шма» – «haшкивену»

Чтение кантором «Хаци кадиш»

Молитва «Амида»

Молитва «Амида»

На исходе субботы

Чтение кантором «Хаци кадиш»

Чтение «Ви-hи ноам» и «Ве Ата кадош»

Чтение кантором «Кадиш шалем»

Завершение вечерней молитвы «Маарив»

Чтение «Алейну лешабеах»

Чтение скорбящими «Кадиш ятом»

V. ЗАВЕРШЕНИЕ ДНЯ

Чтение «Шма, Исраэль» перед сном

Сидур «Еврейский Дом» (нусах ашкеназ). Том I. Будни - О древнееврейской каллиграфии

По еврейской Традиции, одной из древнейших в истории человечества, насчитывающей почти четыре тысячи лет, в системе мироздания наблюдается процесс усиления и ослабления концентрации присутствия Высшей Силы – Б-га. Это усиление и ослабление духовности ощущается людьми особо чувствительного склада как вибрации мирового «настроения», выражающиеся во взаимодействии двух основных сил: Добра и Зла. В максимальной концентрации духовность приобретает сущность доброго, безграничного, льющегося на всех и вся потока света – Хе́седа; а в минимальной – образ темной точки, ограничивающей бесконечное пространство Добра, привносящей и Зло. Это ограничивающее, сдерживающее качество – Гвура́. Такие сложнейшие процессы придают смысл и значимость всё собою заполняющему доброму потоку света, а также подготавливают и укрепляют сосуды для восприятия более объёмных порций блага. Зло – не антипод Добра, как это часто трактуется, а его реальное дополнение. Взаимодействие Добра и Зла символически обозначается кругом или еврейской буквой «СА́МЕХ» – «ס». Подразумевается непрерывность цикла бытия, в котором сложнейшие процессы «запряжены» в одну упряжку.

Наиболее наглядно взаимоотношения сил Добра и Зла «проявляются» в древнееврейской графике. Светлый фон бумаги, пергамента, кусков кожи отражает в себе бесконечный глубинный смысл, который никто и никогда не сможет постичь в полной мере, – так как невозможно постичь и дать рациональные объяснения существованию и распространению Добра в Универсуме. Графически формирующая все без исключения еврейские буквы тёмная точка или буква «ЙЮД» – « »,יа также определённая последовательность букв подряд в тексте, букв – в словах, а слов – в предложениях, в которых верно расставлены акценты, позволяют ограничить бесконечный смысл до конкретного и приемлемого для данного времени и поколения людей информационного послания.

Еврейская мудрость утверждает, что земная разговорная речь и письменность являются лишь имитацией тончайшей духовной транзакции Творца и творений, в которой буквы, сменяя одна другую, следуют непрерывно (« »),בראשיתבראсливаясь в один, едва уловимый, звук. Это позволяет утверждать, что бесконечная последовательность сменяющих друг друга букв, поде́ленная на понятные для людей смысловые отрывки, содержит в себе также и иные смыслы, о которых непосвящённые могут только догадываться…