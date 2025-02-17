Сокрытая книга (Сифра де-Цниюта) составлена таной, рабби Шимоном бар Йохаем (заслуги его да защитят нас, амэн) и в ней содержится вся скрытая Тора.

Написано в писаниях Аризаля, что рабби Шимон бар Йохай был искрой души Моше Рабэйну (да пребудет он с миром), и поэтому имеет Сифра де-Цниюта пять глав, в соответствии с пятью книгами Торы. Однако, если в Торе есть открытая и скрытая части, то Сефер де-Цниюта – это сокрытое из сокрытого. И сама эта книга является выжимкой из Святого Зоара, так как находим мы содержание этой книги в других главах Зоара в пространном изложении.

Говорит Аризаль, что изучение Зоара – это сгула для очищения души, от которого приходит понимание всей Торы.

Рав Авраам Азулай сообщает, что тот, кто желает, чтобы в дом к нему пришла душа рабби Шимона бар Йохая, пусть учит Зоар и, в частности, Сефер де-Цниюта. И тот, кто так делает, как-будто возлагает корону на голову рабби Шимона бар Йохая.

Во множестве источников говорится о том, что изучение Зоара и, в частности, Сефер де-Цниюта, которая есть выжимка из Зоара – сгула для подслащения судов, спасения от бед и долголетия с миром и достатком.

Сифра де-Цниюта – Сокрытая книга

Silatehilim.com. – 72 с.

Сифра де-Цниюта – Сокрытая книга - Содержание

О достоинствах «Сифра де-Цниюта»

Молитва перед «Сифра де-Цниюта»

Предисловие

Глава I

Чтение в первый день недели (воскресенье)

Чтение во второй день недели (понедельник)

Глава II

Чтение в третий день недели (вторник)

Глава III

Чтение в четвертый день недели (среда)

Чтение в пятый день недели (четверг)

Глава IV

Чтение в шестой день недели (пятница)

Глава V