Сифра де-Цниюта – Сокрытая книга
Сокрытая книга (Сифра де-Цниюта) составлена таной, рабби Шимоном бар Йохаем (заслуги его да защитят нас, амэн) и в ней содержится вся скрытая Тора.
Написано в писаниях Аризаля, что рабби Шимон бар Йохай был искрой души Моше Рабэйну (да пребудет он с миром), и поэтому имеет Сифра де-Цниюта пять глав, в соответствии с пятью книгами Торы. Однако, если в Торе есть открытая и скрытая части, то Сефер де-Цниюта – это сокрытое из сокрытого. И сама эта книга является выжимкой из Святого Зоара, так как находим мы содержание этой книги в других главах Зоара в пространном изложении.
Говорит Аризаль, что изучение Зоара – это сгула для очищения души, от которого приходит понимание всей Торы.
Рав Авраам Азулай сообщает, что тот, кто желает, чтобы в дом к нему пришла душа рабби Шимона бар Йохая, пусть учит Зоар и, в частности, Сефер де-Цниюта. И тот, кто так делает, как-будто возлагает корону на голову рабби Шимона бар Йохая.
Во множестве источников говорится о том, что изучение Зоара и, в частности, Сефер де-Цниюта, которая есть выжимка из Зоара – сгула для подслащения судов, спасения от бед и долголетия с миром и достатком.
Сифра де-Цниюта – Сокрытая книга
Silatehilim.com. – 72 с.
Сифра де-Цниюта – Сокрытая книга - Содержание
О достоинствах «Сифра де-Цниюта»
Молитва перед «Сифра де-Цниюта»
Предисловие
Глава I
- Чтение в первый день недели (воскресенье)
- Чтение во второй день недели (понедельник)
Глава II
- Чтение в третий день недели (вторник)
Глава III
- Чтение в четвертый день недели (среда)
- Чтение в пятый день недели (четверг)
Глава IV
- Чтение в шестой день недели (пятница)
Глава V
- Чтение в святую Субботу
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