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Сигал – Холокост

Нина Сигал – Холокост. Черные страницы: дневники жертв и палачей
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, **Jewish History
Этой ночью нас неоднократно будил гул самолетов, про­летавших над головой, сначала около двух часов ночи, а затем около четырех. Во второй раз я вышла посмо­треть, что происходит, но ничего не увидела. Я решила, что это были либо немецкие, либо английские самолеты, летевшие сражаться с противником. После этого я попы­талась снова заснуть, но гул продолжался. Чувствовалась атмосфера общей тревоги. В конце концов я проснулась от крика. Сначала я подумала, что это шумят рабочие по соседству, но потом отчетливо услышала голос Мис ван Лохейзен: «Они ничего не слышат!» Окончательно проснувшись, я поднялась и услышала: «Это война! Разве вы не слышите эти самолеты?» Мне было трудно в это поверить, но я разбудила Сеэса, он сразу же включил ра­дио, и мы услышали несколько сообщений службы воз­душного наблюдения.
Я никогда не забуду этого момента. Я всегда полагала, что они нас не тронут. Ведь у нас был статус полностью нейтральной страны, и это было выгодно для немцев. Я позвала Мик. С минуту мы все просто стояли у радио, совершенно ошеломленные. Моей первой мыслью было: «Наши бедные солдаты, бу­дет так много убитых!» Если бы только после 1918 года все объединились в лоне «Церкви и Мира» и жили в со­гласии друг с другом! Но в последние годы осталось очень мало верующих. Одевшись, мы быстро собрали вещи первой необ­ходимости, а также все, от чего следовало избавить­ся. Мы, в частности, вылили алкоголь, который надо было уничтожить. Было очень жаль, ведь основную его часть мы получили всего несколько недель назад. Мы пригласили к себе рабочих, которые были дома. Они тоже все были расстроены. Война — мы просто не могли в это поверить. Погода в тот день была осо­бенно солнечной, все в природе было таким велико­лепным…
Около половины седьмого утра… стали со­бираться группы людей. Никто не мог поверить тому, что происходит. Несколько подразделений вооружен­ных сил уже собрались у мэрии, ожидая распоряжений. Мы постоянно слышали сообщения от командования военно-воздушных сил. Повсюду спускались немецкие парашютисты: над Роттердамом, над Гаагой (над парком Босьес ван Поот) и над другими городами. Иногда они для маскировки были переодеты в голландскую военную форму, в одежду священнослужителей, крестьян и даже в женские платья. Конечно, многие из них «были уничтожены», как про­звучало по радио, однако — о-о-о! — очень многим все же удалось приземлиться. Между тем время от времени мы слышали глухие звуки взрывов, когда разрушались мосты через Эйсел и каналы. Нам следовало заняться своей работой, но было очень сложно приняться за какое-либо дело. Наши мыс­ли были далеко. В лавке было много народу, все они пы­тались закупить запасы еды, но мы не обращали на них внимания.
Сначала мы волновались насчет того, что что- то может прилететь в наш дом, но главное, мы думали о маме, которая была или в Утрехте, или в Амстердаме, а также о Сини. […] И в этот день еще был день рожде­ния нашего старшего. Весь день люди собирались группами, говоря что-то вроде: «Они никогда не смогут захватить нашу страну, наша морская оборона слишком сильна». Или: «Мы так надеялись, но теперь…» Около четырех часов дня в Эпе прибыли первые эвакуированные из Оэне и Вельсума. Их вид меня глубоко огорчил: своих детей и стариков они везли на велосипедах вместе со своим скарбом. Что ж, они наверняка предполагали, что такое может прои­зойти, но кто бы на самом деле поверил, что это действи­тельно случится? …В лавке весь день постоянно царило оживление, но как следует сосредоточиться на чем-то было трудно, что на работе, что дома. Вечером мы сиде­ли в полной темноте и постоянно слушали радио. Спать мы легли очень поздно, совершенно измученные.

Нина Сигал – Холокост. Черные страницы: дневники жертв и палачей

Серия – «Громкий шепот войны. Истории тех, кто прошел через Ад»
Издательство – «Эксмо»
Москва – 2025 г. / 608 с.
ISBN 978-5-04-195552-6

Нина Сигал – Холокост. Черные страницы: дневники жертв и палачей – Содержание

  • Пролог. В поисках подлинной истории Эмериха
  • Введение. «Обширный архив простых, повседневных свидетельств»
  • Авторы дневников
ЧАСТЬ I ОККУПАЦИЯ Май 1940 года — май 1941 года
  • Глава 1. «Повсюду спускались парашютисты». 1940 год
  • Глава 2. «В этой ситуации надо попытаться сделать все возможное»
  • Глава 3. «В юных сердцах вспыхнул гнев». Февраль — март 1941 года
  • Глава 4. «Ни могил, ни надгробий»
  • Глава 5. «Теперь все готово — охота начинается»
ЧАСТЬ II ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ДЕПОРТАЦИЯ Апрель 1942 года — февраль 1944 года
  • Глава 6. «Так трудно понять, что же делать». Апрель — декабрь 1942 года
  • Глава 7. «Как хороший садовник»
  • Глава 8. «Это будет принудительный труд или смерть?»
  • Глава 9. «Своего рода место встречи»
  • Глава 10. «Пока грузовик не был наконец полон». Июль — декабрь 1942 года
  • Глава 11. «Если бы только было побольше мест для этих несчастных»
  • Глава 12. «Пришло время скрываться»
  • Глава 13. «Худший год для всех евреев». Январь — июнь 1943 года
  • Глава 14. «Человек, который повсюду ходит со своим блокнотом»
  • Глава 15. «Как Иов на навозной куче». Май — август 1943 года
  • Глава 16. «Просто у нее было слишком доброе сердце»
  • Глава 17. «Напряжение порой бывает просто непереносимым». Сентябрь — декабрь 1943 года
  • Глава 18. «Дневник становится целым миром»
  • Глава 19. «Последние из могикан». Январь — август 1944 года
  • Глава 20. «Журналист в душе и сердце»
ЧАСТЬ III НА ПУТИ К ОСВОБОЖДЕНИЮ Май — июль 1944 года
  • Глава 21. «Мне действительно было бы жаль пропустить такие виды». Май — июль 1944 года
  • Глава 22. «Все эти тривиальные вещи»
  • Глава 23. «Стояла просто убийственная тишина». Сентябрь — декабрь 1944 года
  • Глава 24. «Что нужно узнать, что знать об этом?»
  • Глава 25. «Империи фрицев пришел конец». Ноябрь 1944 года — март 1945 года
ЧАСТЬ IV ВОЙНА, ЗАСТЫВШАЯ В ПАМЯТИ Май 1945 года — май 2022 года
  • Глава 26. «Археология молчания»
  • Глава 27. «Страдание и борьба, верность и предательство, человечность и варварство, добро и зло»
  • Глава 28. «Постепенная отмена коллективных репрессий»
  • Заключение. «Их было гораздо больше»
  • Примечания по поводу перевода
  • Слова признательности
  • Комментарии
Views 275
Rating 5.0 / 5
Added 07.06.2025
Author brat librarian
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5.0/5 (1)

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