Этой ночью нас неоднократно будил гул самолетов, про­летавших над головой, сначала около двух часов ночи, а затем около четырех. Во второй раз я вышла посмо­треть, что происходит, но ничего не увидела. Я решила, что это были либо немецкие, либо английские самолеты, летевшие сражаться с противником. После этого я попы­талась снова заснуть, но гул продолжался. Чувствовалась атмосфера общей тревоги. В конце концов я проснулась от крика. Сначала я подумала, что это шумят рабочие по соседству, но потом отчетливо услышала голос Мис ван Лохейзен: «Они ничего не слышат!» Окончательно проснувшись, я поднялась и услышала: «Это война! Разве вы не слышите эти самолеты?» Мне было трудно в это поверить, но я разбудила Сеэса, он сразу же включил ра­дио, и мы услышали несколько сообщений службы воз­душного наблюдения.

Я никогда не забуду этого момента. Я всегда полагала, что они нас не тронут. Ведь у нас был статус полностью нейтральной страны, и это было выгодно д ля немцев. Я позвала Мик. С минуту мы все просто стояли у радио, совершенно ошеломленные. Моей первой мыслью было: «Наши бедные солдаты, бу­дет так много убитых!» Если бы только после 1918 года все объединились в лоне «Церкви и Мира» и жили в со­гласии друг с другом! Но в последние годы осталось очень мало верующих. Одевшись, мы быстро собрали вещи первой необ­ходимости, а также все, от чего следовало избавить­ся. Мы, в частности, вылили алкоголь, который надо было уничтожить. Было очень жаль, ведь основную его часть мы получили всего несколько недель назад. Мы пригласили к себе рабочих, которые были дома. Они тоже все были расстроены. Война — мы просто не могли в это поверить. Погода в тот день была осо­бенно солнечной, все в природе было таким велико­лепным…

Около половины седьмого утра… стали со­бираться группы людей. Никто не мог поверить тому, что происходит. Несколько подразделений вооружен­ных сил уже собрались у мэрии, ожидая распоряжений. Мы постоянно слышали сообщения от командования военно-воздушных сил. Повсюду спускались немецкие парашютисты: над Роттердамом, над Гаагой (над парком Босьес ван Поот) и над другими городами. Иногда они для маскировки были переодеты в голландскую военную форму, в одежду священнослужителей, крестьян и даже в женские платья. Конечно, многие из них «были уничтожены», как про­звучало по радио, однако — о-о-о! — очень многим все же удалось приземлиться. Между тем время от времени мы слышали глухие звуки взрывов, когда разрушались мосты через Эйсел и каналы. Нам следовало заняться своей работой, но было очень сложно приняться за какое-либо дело. Наши мыс­ли были далеко. В лавке было много народу, все они пы­тались закупить запасы еды, но мы не обращали на них внимания.

Сначала мы волновались насчет того, что что- то может прилететь в наш дом, но главное, мы думали о маме, которая была или в Утрехте, или в Амстердаме, а также о Сини. […] И в этот день еще был день рожде­ния нашего старшего. Весь день люди собирались группами, говоря что-то вроде: «Они никогда не смогут захватить нашу страну, наша морская оборона слишком сильна». Или: «Мы так надеялись, но теперь…» Около четырех часов дня в Эпе прибыли первые эвакуированные из Оэне и Вельсума. Их вид меня глубоко огорчил: своих детей и стариков они везли на велосипедах вместе со своим скарбом. Что ж, они наверняка предполагали, что такое может прои­зойти, но кто бы на самом деле поверил, что это действи­тельно случится? …В лавке весь день постоянно царило оживление, но как следует сосредоточиться на чем-то было трудно, что на работе, что дома. Вечером мы сиде­ли в полной темноте и постоянно слушали радио. Спать мы легли очень поздно, совершенно измученные.

Нина Сигал – Холокост. Черные страницы: дневники жертв и палачей

Серия – «Громкий шепот войны. Истории тех, кто прошел через Ад»

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2025 г. / 608 с.

ISBN 978-5-04-195552-6

Нина Сигал – Холокост. Черные страницы: дневники жертв и палачей – Содержание

Пролог. В поисках подлинной истории Эмериха

Введение. «Обширный архив простых, повседневных свидетельств»

Авторы дневников

ЧАСТЬ I ОККУПАЦИЯ Май 1940 года — май 1941 года

Глава 1. «Повсюду спускались парашютисты». 1940 год

Глава 2. «В этой ситуации надо попытаться сделать все возможное»

Глава 3. «В юных сердцах вспыхнул гнев». Февраль — март 1941 года

Глава 4. «Ни могил, ни надгробий»

Глава 5. «Теперь все готово — охота начинается»

ЧАСТЬ II ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ДЕПОРТАЦИЯ Апрель 1942 года — февраль 1944 года

Глава 6. «Так трудно понять, что же делать». Апрель — декабрь 1942 года

Глава 7. «Как хороший садовник»

Глава 8. «Это будет принудительный труд или смерть?»

Глава 9. «Своего рода место встречи»

Глава 10. «Пока грузовик не был наконец полон». Июль — декабрь 1942 года

Глава 11. «Если бы только было побольше мест для этих несчастных»

Глава 12. «Пришло время скрываться»

Глава 13. «Худший год для всех евреев». Январь — июнь 1943 года

Глава 14. «Человек, который повсюду ходит со своим блокнотом»

Глава 15. «Как Иов на навозной куче». Май — август 1943 года

Глава 16. «Просто у нее было слишком доброе сердце»

Глава 17. «Напряжение порой бывает просто непереносимым». Сентябрь — декабрь 1943 года

Глава 18. «Дневник становится целым миром»

Глава 19. «Последние из могикан». Январь — август 1944 года

Глава 20. «Журналист в душе и сердце»

ЧАСТЬ III НА ПУТИ К ОСВОБОЖДЕНИЮ Май — июль 1944 года

Глава 21. «Мне действительно было бы жаль пропустить такие виды». Май — июль 1944 года

Глава 22. «Все эти тривиальные вещи»

Глава 23. «Стояла просто убийственная тишина». Сентябрь — декабрь 1944 года

Глава 24. «Что нужно узнать, что знать об этом?»

Глава 25. «Империи фрицев пришел конец». Ноябрь 1944 года — март 1945 года

ЧАСТЬ IV ВОЙНА, ЗАСТЫВШАЯ В ПАМЯТИ Май 1945 года — май 2022 года