Современные женщины обладают полной свободой выбора и действий, касаемо собственной жизни, но всегда ли так было? История полна рассказами о подчиненном положении женщины и ее зависимости сначала от воли отца или опекуна, например, дяди или старшего брата, а потом - мужа. В небольших селениях по всему миру и сейчас существует подобный уклад жизни, преимущественно в религиозных семьях, объединившихся в общины и ведущих достаточно закрытый образ жизни.

Но всегда ли строго соблюдающие каноны своей веры люди ведут подобный образ жизни? Означает ли это, что религиозная женщина обязана подчиняться мужчине и быть ограниченной в общественных правах и свободах? В этой книге я постараюсь расшифровать истинный смысл и значение религиозных заповедей, относящихся ко всем аспектам жизни женщины, исповедующей иудаизм, христианство или ислам, а также приоткрыть тайну, с какими целями вводились в древние времена эти заповеди и запреты, главные из которых - безопасность девушек и женщин и ритуальная святость (чистота) при выполнении некоторых обрядов.

Однако из-за слабого женского образования мужчины внушили женам и дочерям, что они должны подчиняться, ведь так написано в Священных книгах, а за непослушание полагается наказание и привели им только выдержки из законов и заповедей, которые были вырваны из контекста и существенно исказили написанное там, ведь в большинстве своем они не могут проверить и полагаются на слова мужчины. Мужчине дано немного больше прав, чем женщине, так как именно мужчина берет на себя ответственность за нее, но как же тогда слова, что мужчина и женщина созданы равными? Из этой книги вы узнаете, какие роли предопределили иудаизм, христианство и ислам женщине в семье и обществе и что на самом деле скрывается под словами «женская второстепенность».

Мария Сигаль - Женщина и религия - Роль женщины в трех религиях: в иудаизме, в христианстве, в исламе

М.: Амрита-Русь, 2021. - 164 с.

ISBN: 978-5-413-02467-6

Мария Сигаль - Женщина и религия - Содержание

От автора

Предисловие

1. Роль женщины в иудаизме

2. Роль женщины в христианстве

3. Роль женщины в исламе

4. Мифы и предрассудки, связанные с положением женщины в иудаизме, христианстве, исламе

Заключение

Словарь