Размышление о христианской святости может быть лишь итогом других раздумий. И действительно, ведь только для того, чтобы получить право говорить о ней, необходимо прежде погрузиться в созерцание святости Бога - Высшего Существа, Которое по милосердию Своему решило сообщить Себя избранному народу и таким образом стало Святым Израилевым (Ис. 10, 20).

Необходимо также хранить живое и исполненное любви воспоминание о "Святом Сыне Его Иисусе" (Деян. 4,27-30), пришедшем, чтобы "посвятить Себя и освятить" тех, кого Отец дал Ему (ср. Ин. 17, 19); и, наконец, необходимо говорить о Духе Святом, Которым человек "запечатлен в день искупления" и Который не хочет быть оскорбленным (Еф. 4,30).

На этом фоне, присутствующем скрыто, но отнюдь не забытом, разворачивается наше повествование. Поэтому прежде всего в словосочетании "христианская святость" следует обратить внимание на слово "христианская": слово, в котором прежде всего утверждается принадлежность человека воплотившемуся Сыну Божьему. Если бы мы не могли сказать этого о человеке, у нас не было бы и никакой возможности говорить о его святости.

Антонио Сикари - Портреты святых - том 1-6

Издательство : "Христианская Россия", 1991 - 2006

АНТОНИО СИКАРИ Родился в 1943 г. В 1967 году стал священником, принадлежит к ордену Босых Кармелитов. Доктор богословия, защитил диссертацию по библеистике. Член итальянской редакции журнала «Коммунио». В настоящее время преподает догматическую теологию в кармелитском богословском семинаре (Брешия).

Антонио Сикари - Портреты святых - том 1-2 -Содержание

Том I

Введение

Христианская святость

1. Сознание святости

2. "Святые по призванию"

3. Святость как дар и как богатство

4. Святость как обязанность

Предисловие

Предисловие переводчика

Святой Франциск Ассизский

Святой Томас Мор

Святой Камилло де Леллис

Святой Жан-Мари Вианней, арсский пастырь

Святой Джузеппе Бенедетто Коттоленго

Святой Джованни Боско

Святая Мария Горетти

Святой Максимилиан Кольбе

Блаженная Эдит Штейн

Бенедетта Бьянки Порро

Том II

Святая Екатерина Сиенская

Святая Жанна д'Арк

Святая Тереза Авильская

Святой Хуан де ла Крус

Святой Винсент де Поль

Святая Бернадетта Субиру

Святая Мария Крочефисса ди Роза

Святая Тереза из Лизье

Святой Джузеппе Москати

Блаженный Пьер Джорджио Фрассати

Антонио Сикари - Портреты святых - том 3-4 Издательство : "Христианская Россия", 1998 Антонио Сикари - Портреты святых - том 3-4 - Содержание Том III Предисловие Святая Анджела Меричи Святой Игнатий Лойола Святой Иоанн Божий Святой Филипп Нери Святой Луиджи Гонзага Святая Луиза де Марийак Святой Леопольд Мандич Святой Иосиф Рафаил Калиновский Блаженная Елизавета Святой Троицы Джанна Беретта Молла Том IV Святая Клара Ассизская Святой Антоний Падуанский Святая Рита из Кашии Мученицы Компьеня Отец Дамиан де Вестер Святая Франческа Саверио Кабрини Святая Мария Бертилла Боскардин Святая Джузеппина Бахита Антонио Сикари - Портреты святых - том 3-4 - Предисловие "Я знаю одну планету, на которой живет некий Господин Шермизи. Он никогда не нюхал цветов, никогда не смотрел на звезды, никогда никого не любил. Целый день он занимается только сложением и целый день повторяет: "Я - человек серьезный",- раздуваясь при этом от гордости. Но это не человек, это - гриб!" Я вспомнил это грустное откровение Маленького Принца Сенг-Экзюпери, сдавая в печать очередной том "Портретов святых". Нa христианской планете следовало бы прежде всего научиться искать святых, подражая брату Льву, который пытается найти Ассизского Бедняка: при свете луны он тихонько ищет его в лесу и, наконец, слышит голос святого Франциска Подойдя ближе, он видит его сюящим на коленях и молящимся с обращенным вверх лицом и поднятыми к небу руками В духовном экстазе он вопрошал: "Кто ты, о нежно любимый Бог мой.? И что есть я, презренный червь и никчемный раб твой:?" ("Цветочки"). Вся красота христианской планеты проявляется в святых, а святые это те, кто скрывается в лесу (они постоянно скрыты в милосердии, даже когда совершают "дела и поступки" на благо своих братьев), чтобы беседовать с Богом, вести с ним тот разговор, который всякий раз возвращает мир к первоначальной чистоте творения. П. Антоннио Мария Сикари Антонио Сикари - Портреты святых - том 5-6 Издательство : "Христианская Россия", 2006 Сопричастность святых — это, в некотором смысле, прямое общение со стороны нас, христиан, со всеми свя­тыми всех веков... и вместе с тем, возвышенным обра­зом — с Иисусом через молитву и таинства, а также благодатью и заслугами Иисуса Христа и святых; это не­посредственное, немедленное, выходящее за пределы вре­мени, вечное обладание. Никто больше так не сведущ по части христианства, как грешник. Никто, кроме святого. И в принципе, это все тот же человек... Грешник протягивает руку свято­му, подает ее святому, так как святой подает руку греш­нику. И вместе этот и тот, увлекая за собой друг друга, составляют цепочку, которая восходит ко Христу, це­почку из накрепко преплетенных пальцев. Человек является христианином не оттого, что он достиг какого-то морального, интеллектуального и, мо­жет быть, духовного уровня. Человек является христиа­нином оттого, что он принадлежит к некоему восходя­щему роду, к некоему мистическому роду, к некоему духовному и телесному роду, — временному и вечно­му, — к неким кровным узам. (Из «Нового теолога» Шарля Пеги) Антонио Сикари - Портреты святых - том 5-6 - Содержание

Том V

Введение

Блаженный Августин

Святой Франсуа де Саль [Франциск Сальский]

Святая Тереза Маргарита Реди

Зели Герэн (мать Святой Терезы Младенца Иисуса)

Луи Мартэн (отец Святой Терезы Младенца Иисуса)

Блаженный Даниэле Комбони

Блаженная Виктория Разоаманариво

Блаженный Луиджи Орионе

Блаженный Титус Брандсма

Том VI

Святой Амвросий

Святой Бенедикт

Святая Бригитта Шведская (сопокровительница Европы)

Святой Альфонс Мария Лигуори

Блаженные Франсиско и Хасинта Марто

Святая Фаустина Ковальска

Мадлен Дельбрель

Блаженный отец Пио из Пьетрельчины