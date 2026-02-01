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Сикре - Введение в библейское пророчество

Хосе Луис Сакре - Введение в библейское пророчество
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
Series Современная библеистика (34 books)

В этой первой части мы постараемся приблизиться к фигуре пророка и сфокусируемся на ней в разных перспективах. Начну с данности, которая не всегда достаточно оценивается, – с древней связи между гаданием и пророчеством. Пророчество соприкасается с типичными для гадательных практик областями – с загадкой настоящего и с озабоченностью будущим. Изучение сходств и различий гадания по отношению к библейскому пророчеству помогает понять особенность последнего и ту эволюцию, которую оно пережило.

Затем я остановлюсь на посредниках – людях, которым Бог, согласно библейской традиции, вверяет сокровенное знание или которых избирает для передачи своего слова: священниках и пророках различного типа.

Третья глава будет посвящена взаимоотношениям Бога и пророка. О существенном моменте – пророческом призвании – я в этой части книги не буду говорить подробно, потому что о самых известных случаях призвания (Исайя, Иеремия, Иезекииль) будет идти речь во второй части. Здесь же я разовью тему формы общения Бога с пророками через видения и слова.

Важными для понимания этих людей являются их отношения с обществом, которое так редко их поддерживает и так часто их преследует. Это тема четвертой главы. Последние три главы описывают формы передачи послания: устное слово, символические действия и письменное слово, которое перерастает в книгу. В общем, эта первая часть посвящена рассмотрению пророка в человеческой, божественной, личной и социальной перспективах.

1. Гадание и пророчество

Есть нечто общее для газет и журналов самых различных направлений и самого разного содержания: гороскопы. По двенадцати созвездиям и четырем разделам (любовь, работа, здоровье, деньги) смертным дается набросок их ближайшего будущего. Почти никто в это не верит. Однако многие это читают. Потому что говорится о самом волнительном для человека – о его будущем. О будущем, наполненном мечтами и неопределенностями, грандиозными планами и маленькими надеждами. Кто размотает клубок нашей жизни? Кому известна наша судьба?

Да и настоящее нас порой гнетет своею нестабильностью и нерешенными проблемами. Что является самым подходящим для этого момента? Что я должен делать? В нашу эпоху приемлемы незнание и сомнение, или, когда возможно, мы прибегаем к логическим и техническим решениям. Римские генералы разглядывали перед сражением внутренности жертвенных животных. Перед высадкой союзнических войск в Нормандии «гадателями» были уже метеорологи – от их информации зависел выбор момента высадки. Саул был избран царем, согласно одной традиции, при помощи жребия1. Сейчас избирают президентов, бросая бюллетени в урны для голосования. Земля Израиля распределялась между коленами по жребию. Сегодня территориальные конфликты разрешаются на основе парламентских дискуссий, демонстраций и перекрытий дорог.

За последние века наш мир и наша культура претерпели глубокие изменения. Однако это не должно препятствовать нашему пониманию менталитета древнего человека. Этот менталитет остается достаточно схожим с менталитетом некоторых наших современников. Многие люди не способны логически и научно, с холодным рассудком решить жизненные сомнения и ищут помощи в другом мире – в мире богов, духов, звезд, судеб. В мире, окружавшем Израиль, были распространены хорошо организованные для той эпохи религии, и хоть люди и прибегали иногда к духам предков, но все же считали, что только боги могут сообщить им желаемую информацию. Однако готовы ли те открывать свои знания?

Хосе Луис Сикре - Введение в библейское пророчество

Пер. с исп. (Серия «Современная библеистика»). – М.: Издательство ББИ, 2024. – xxvii + 691 с.

ISBN 978-5-89647-427-2

Хосе Луис Сикре - Введение в библейское пророчество – Содержание

От переводчика. Игумен Арсений (Соколов)

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Часть I. ПРОРОК

  • 1. Гадание и пророчество

    • 1. Боги и прорицание

    • 2. Прорицание и магия

    • 3. Формы прорицания

      • 3.1. Индуктивное прорицание

        • а) На основании наблюдения за природой

        • б) На основании наблюдения за животными

        • в) На основании жертв

        • г) На основании наблюдений за некоторыми жидкостями

        • д) При помощи различных инструментов

      • 3.2. Интуитивное прорицание

        • а) Ониромантика

        • б) Некромантика

        • в) Оракулы

    • 4. Незапрашиваемые прорицания

    • 5. Заключение

  • 2. Посредники

    • 1. Священник

    • 2. Профетические посредники

      • 2.1. Прозорливец (ro’eh)

      • 2.2. Провидец (ḥozeh)

      • 2.3. Человек Божий (’îš ’elohîm)

      • 2.4. Пророк (nabî’)

      • 2.5. Резюме

  • 3. Бог и пророк

    • 1. Призвание и опыт общения с Богом

    • 2. Средства коммуникации

      • 2.1. Видения

        • а) Различные подходы к каталогу

        • б) Видение, отличное от реальности

      • 2.2. Слова

        • а) Формулы для выражения тайны

        • б) Многообразие слова

        • в) Особенности слова

        • г) Направления слова

    • 3. Экстаз, транс, одержимость

  • 4. Пророк и общество

    • 1. Содействие пророку со стороны общества

      • 1.1. Традиции и истины

      • 1.2. Общественная поддержка

    • 2. Противостояние с обществом

      • 2.1. Пророки и цари

      • 2.2. Пророки и священники

      • 2.3. Другие социальные группы

      • 2.4. Пророки и лжепророки

      • 2.5. Угроза существованию пророка

  • 5. Средства передачи послания: (I) слово

    • 1. Сила и слабость пророческого слова

    • 2. Литературные жанры

      • 2.1. Многообразие жанров у пророков

        • а) Жанры, взятые из племенной и семейной мудрости

        • б) Жанры, взятые из богослужения

        • в) Жанры, взятые из судопроизводства

        • г) Жанры, взятые из повседневной жизни

    • 3. Строго пророческие жанры

      • 3.1. Осудительные пророчества против отдельного человека

      • 3.2. Осудительные пророчества против группы людей

    • 4. Другие важные жанры

      • 4.1. Горе (hoy)

      • 4.2. Судебный процесс (rîb)

      • 4.3. Пророчества спасения

    • 5. Последнее замечание

  • 6. Средства передачи послания: (II) символические действия

    • 1. Самые известные примеры

      • 1.1. Исайя

      • 1.2. Осия

      • 1.3. Иеремия

      • 1.4. Иезекииль

      • 1.5. Захария

      • 1.6. Резюме. Три вида символических действий

    • 2. Вопросы, требующие обсуждения

      • 2.1. Реальные действия или литературный вымысел?

      • 2.2. Совершаются сознательно или бессознательно?

      • 2.3. Символическое действие и магия

  • 7. Средства передачи послания: (III) письменное слово и книги

    • 1. Пророческие книги

    • 2. Формирование книг

      • 2.1. Изначальное слово пророка

      • 2.2. Ученики, комментаторы, соавторы и издатели

    • 3. Книга Исайи

      • 3.1. Сюрпризы

      • 3.2. Три «Исайи»

      • 3.3. Нынешнее состояние

    • 4. Книга Захарии

Часть II. ИСТОРИЯ ПРОРОЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

  • 8. Предшественники библейского пророчества

    • 1. Месопотамия

      • 1.1. Мари

      • 1.2. Пророчество Шульги

      • 1.3. Пророческая речь Мардука

      • 1.4. Новоассирийское пророчество

      • 1.5. «Царь придет»

    • 2. Ханаан

      • 2.1. Путешествие Унамуна (Wen-Amón)

      • 2.2. Стела Закира

    • 3. Дейр-Алла (Трансиордания)

    • 4. Резюме

  • 9. Истоки библейского пророчества

    • 1. Были ли в израильском народе пророки в начале его существования?

    • 2. Эпоха Судей

    • 3. От возникновения монархии до Амоса

    • 4. Илия и Елисей

  • 10. Золотой век пророчества

    • 1. Экспансия Ассирийской империи

    • 2. Израиль во второй половине VIII века

    • 3. Иудея во второй половине VIII века

  • 11. Амос

    • 1. Личность

    • 2. Эпоха

    • 3. Послание

      • 3.1. Наказание

      • 3.2. Обоснование наказания

      • 3.3. Виновные

      • 3.4. Можно ли спастись?

    • 4. От пророка Амоса к книге Амоса

    • 5. Книга Амоса в Новом Завете

  • 12. Осия

    • 1. Эпоха. Политическая и религиозная ситуация

    • 2. Личность

    • 3. Послание

    • 4. От пророка Осии к книге Осии

    • 5. Книга Осии в Новом Завете

  • 13. Исайя

    • 1. Личность

    • 2. Призвание

    • 3. Пророческое служение

      • 3.1. В царствование Иоафама (740–734)

      • 3.2. В царствование Ахаза (734–727)

      • 3.3. Во время малолетства Езекии (727–715)

      • 3.4. Во время совершеннолетия Езекии (714–698)

    • 4. Послание

    • 5. Исайя – пророк спасения?

    • 6. От пророка Исайи к Ис 1–39

    • 7. Ис 1–39 в Новом Завете

  • 14. Михей

    • 1. Личность и эпоха

    • 2. Послание

    • 3. Литературная деятельность

    • 4. Анонимный северный пророк в книге Михея?

    • 5. Содержание книги Михея

    • 6. Книга Михея в Новом Завете

  • 15. Молчание, тихая работа и апогей

    • 1. Последние полвека истории Южного царства

      • 1.1. От 642 до 609 года

      • 1.2. От 609 до 586 года

  • 16. Наум, Софония, Аввакум. Исаианская традиция

    • 1. Наум

    • 2. Софония

    • 3. Аввакум

    • 4. Исаианская традиция в VII веке

  • 17. Иеремия

    • 1. Данные, представленные в книге

    • 2. Жизнь и пророческое служение Иеремии

      • 2.1. Призвание (1:4-10)

      • 2.2. Когда началось пророческое служение Иеремии?

      • 2.3. В царствование Иосии (627?–609)

      • 2.4. В царствование Иоакима (609–598)

      • 2.5. В царствование Седекии (598–586)

      • 2.6. После падения Иерусалима (586–?)

    • 3. Послание

    • 4. Книга Иеремии

      • 4.1. Различные типы текстов

      • 4.2. Процесс формирования книги

      • 4.3. Место последней редакции

      • 4.4. Структура книги

      • 4.5. Соотношение между масоретским и греческим текстом

    • 5. Книга Иеремии в Новом Завете

  • 18. Иезекииль

    • 1. Исторический контекст

    • 2. Эпоха Иезекииля

    • 3. Где пророчествовал Иезекииль

    • 4. Призвание и служение Иезекииля

      • 4.1. Призвание

      • 4.2. Пророческое служение Иезекииля

        • а) От начала изгнания до падения Иерусалима (597–586 гг.)

        • б) После падения Иерусалима (585–?)

    • 5. От пророка Иезекииля к книге Иезекииля

    • 6. Книга Иезекииля в Новом Завете

  • 19. Три реакции на катастрофу

    • 1. Ненависть к иноземцам

    • 2. Самокритика: грехи Иудеи и Иерусалима

    • 3. Вера: надежда на спасение

    • 4. Проблемы, поднимаемые книгой Авдия

    • 5. Осия, Амос, Михей и Софония – книги эпохи плена?

  • 20. Ис 40–55. Прощай, Второ-Исайя?

    • 1. От великого пророка к группе поэтов

    • 2. Эпоха

    • 3. Структура и послание

    • 4. Ис 40–55: обсуждаемые проблемы

    • 5. Песни Раба Господня

  • 21. Пророчество после плена

    • 1. Эпоха возрождения

      • 1.1. Эдикт Кира

      • 1.2. Назначение и миссия Шешбацара

      • 1.3. Возвращение под предводительством Зоровавеля и Иисуса

      • 1.4. Начало реконструкции храма и приостановка работ

      • 1.5. Возобновление и завершение работ

      • 1.6. Ситуация в Персидской империи

      • 1.7. Влияние этих событий на профетизм

    • 2. Столетие спустя. Ездра и Неемия

      • 2.1. Восстановление Иерусалима (Неем 2–4; 7; 11)

      • 2.2. Провозглашение Закона (Неем 8)

      • 2.3. Обряд искупления и обязательства (Неем 9–10)

      • 2.4. Смешенные браки (Езд 9–10. Неем 13:23-30)

    • 3. Завоевание Александра Македонского (332 г.)

    • 4. Последние века профетизма

  • 22. Годы восстановления: Аггей, Захария и Трито-Исайя

    • 1. Аггей

      • 1.1. Эпоха

      • 1.2. Книга: содержание и структура

      • 1.3. Послание

      • 1.4. Книга Аггея в Новом Завете

    • 2. Захария

      • 2.1. Личность и эпоха

      • 2.2. Содержание Зах 1–8

      • 2.3. Послание

      • 2.4. Зах 1–8 в Новом Завете

    • 3. Трито-Исайя (Ис 56–66)

      • 3.1. Общий обзор

      • 3.2. Ис 60–62

      • 3.3. Ис 66:1-2, полемический текст

      • 3.4. Ис 56–66 в Новом Завете

    • 4. Некоторые другие темы

  • 23. V век и конец пророчества (I)

    • 1. Иоиль

      • 1.1. Единство автора

      • 1.2. Время составления

      • 1.3. Книга Иоиля в Новом Завете

    • 2. Иона

      • 2.1. Проблемы книги

      • 2.2. Время составления

      • 2.3. Книга Ионы в Новом Завете

  • 24. V век и конец пророчества (II)

    • 1. Зах 9–11 и 12–14

      • 1.1. Происхождение текстов

      • 1.2. Проблема датировки пророчеств

      • 1.3. Зах 9–11

      • 1.4. Зах 12–14

      • 1.5. Зах 9–14 в Новом Завете

    • 2. Малахия

    • 3. Ис 24–27

    • 4. Другие тексты и темы

      • 4.1. Двойное обетование

      • 4.2. Возвращение на родину и восстановление Иерусалима

      • 4.3. Покорение окрестных народов

      • 4.4. Отвержение идолов

      • 4.5. Возвеличивание субботы

    • 5. Умолкание пророчества

Часть III. ПОСЛАНИЕ

  • 25. Актуальность идолопоклонства

    • 1. Соперники Бога

      • 1.1. Обожествление оружия и империй

      • 1.2. Обожествление богатства

    • 2. Манипуляция Богом

      • 2.1. Манипуляция догмой: исход

      • 2.2. Завет

      • 2.3. Храм

      • 2.4. День Господень

  • 26. Борьба за справедливость

    • 1. Попытки решения социальных проблем до пророков

    • 2. Пророки – обличители социальной несправедливости

      • 2.1. Общий взгляд на состояние общества

        • а) В Самарии

        • б) В Иерусалиме

      • 2.2. Конкретные проблемы

        • a) Отправление правосудия

        • б) Торговля

        • в) Рабство

        • г) Землевладение

        • д) Заработная плата

        • е) Роскошь и богатство

    • 3. На чем основывается социальная критика?

    • 4. Есть ли решение?

    • 5. Была ли польза от пророческой критики?

  • 27. Пророки и культ

    • 1. Культ в древнем Израиле

      • 1.1. Сакральное пространство

      • 1.2. Сакральное время

      • 1.3. Культовые действия

      • 1.4. Культовые служители

    • 2. Пророческая критика культа

      • 2.1. История проблемы

      • 2.2. Критика элементов культа

    • 3. Обратная сторона монеты

    • 4. Сравнение с Новым Заветом

  • 28. Пророческое ви дение истории

    • 1. Слово Божье, творец истории

    • 2. Слово Божье, интерпретатор истории

      • 2.1. Ход истории

      • 2.2. Действие Бога в истории

    • 3. Слово Божье, противостоящее истории

    • 4. Пророческое ви дение и Новый Завет

  • 29. Мессианизм

    • 1. Отправная точка

    • 2. Тексты монархической эпохи

      • 2.1. Пророчество об Еммануиле (Ис 7:1-14)

      • 2.2. «Младенец родился нам»

      • 2.3. Диета Еммануила

    • 3. Эпоха плена

      • 3.1. Отрасль от корня Иессеева (Ис 11:1-9)

      • 3.2. «И ты, Вифлеем...» (Мих 5:2-4)

    • 4. Последняя надежда

      • 4.1. Победоносный и кроткий царь (Зах 9:9-10)

      • 4.2. «Девушка» становится «девой»

    • 5. Заключение

Приложение. Краткая библиография на русском языке

Предметный и именной указатель

Указатель библейских источников

Views 1 559
Rating 4.1 / 5
Added 01.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.1/5 (10)

Comments (2 comments)

E
esxatos 2 years ago

уже дождались!
E
esxatos 2 years ago

Класс! Ждем книгу с печати!

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