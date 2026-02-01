В этой первой части мы постараемся приблизиться к фигуре пророка и сфокусируемся на ней в разных перспективах. Начну с данности, которая не всегда достаточно оценивается, – с древней связи между гаданием и пророчеством. Пророчество соприкасается с типичными для гадательных практик областями – с загадкой настоящего и с озабоченностью будущим. Изучение сходств и различий гадания по отношению к библейскому пророчеству помогает понять особенность последнего и ту эволюцию, которую оно пережило.

Затем я остановлюсь на посредниках – людях, которым Бог, согласно библейской традиции, вверяет сокровенное знание или которых избирает для передачи своего слова: священниках и пророках различного типа.

Третья глава будет посвящена взаимоотношениям Бога и пророка. О существенном моменте – пророческом призвании – я в этой части книги не буду говорить подробно, потому что о самых известных случаях призвания (Исайя, Иеремия, Иезекииль) будет идти речь во второй части. Здесь же я разовью тему формы общения Бога с пророками через видения и слова.

Важными для понимания этих людей являются их отношения с обществом, которое так редко их поддерживает и так часто их преследует. Это тема четвертой главы. Последние три главы описывают формы передачи послания: устное слово, символические действия и письменное слово, которое перерастает в книгу. В общем, эта первая часть посвящена рассмотрению пророка в человеческой, божественной, личной и социальной перспективах.

1. Гадание и пророчество

Есть нечто общее для газет и журналов самых различных направлений и самого разного содержания: гороскопы. По двенадцати созвездиям и четырем разделам (любовь, работа, здоровье, деньги) смертным дается набросок их ближайшего будущего. Почти никто в это не верит. Однако многие это читают. Потому что говорится о самом волнительном для человека – о его будущем. О будущем, наполненном мечтами и неопределенностями, грандиозными планами и маленькими надеждами. Кто размотает клубок нашей жизни? Кому известна наша судьба?

Да и настоящее нас порой гнетет своею нестабильностью и нерешенными проблемами. Что является самым подходящим для этого момента? Что я должен делать? В нашу эпоху приемлемы незнание и сомнение, или, когда возможно, мы прибегаем к логическим и техническим решениям. Римские генералы разглядывали перед сражением внутренности жертвенных животных. Перед высадкой союзнических войск в Нормандии «гадателями» были уже метеорологи – от их информации зависел выбор момента высадки. Саул был избран царем, согласно одной традиции, при помощи жребия1. Сейчас избирают президентов, бросая бюллетени в урны для голосования. Земля Израиля распределялась между коленами по жребию. Сегодня территориальные конфликты разрешаются на основе парламентских дискуссий, демонстраций и перекрытий дорог.

За последние века наш мир и наша культура претерпели глубокие изменения. Однако это не должно препятствовать нашему пониманию менталитета древнего человека. Этот менталитет остается достаточно схожим с менталитетом некоторых наших современников. Многие люди не способны логически и научно, с холодным рассудком решить жизненные сомнения и ищут помощи в другом мире – в мире богов, духов, звезд, судеб. В мире, окружавшем Израиль, были распространены хорошо организованные для той эпохи религии, и хоть люди и прибегали иногда к духам предков, но все же считали, что только боги могут сообщить им желаемую информацию. Однако готовы ли те открывать свои знания?

Хосе Луис Сикре - Введение в библейское пророчество

Пер. с исп. (Серия «Современная библеистика»). – М.: Издательство ББИ, 2024. – xxvii + 691 с.

ISBN 978-5-89647-427-2

Хосе Луис Сикре - Введение в библейское пророчество – Содержание

От переводчика. Игумен Арсений (Соколов)

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Часть I. ПРОРОК

1. Гадание и пророчество 1. Боги и прорицание 2. Прорицание и магия 3. Формы прорицания 3.1. Индуктивное прорицание а) На основании наблюдения за природой б) На основании наблюдения за животными в) На основании жертв г) На основании наблюдений за некоторыми жидкостями д) При помощи различных инструментов 3.2. Интуитивное прорицание а) Ониромантика б) Некромантика в) Оракулы 4. Незапрашиваемые прорицания 5. Заключение

2. Посредники 1. Священник 2. Профетические посредники 2.1. Прозорливец (ro’eh) 2.2. Провидец (ḥozeh) 2.3. Человек Божий (’îš ’elohîm) 2.4. Пророк (nabî’) 2.5. Резюме

3. Бог и пророк 1. Призвание и опыт общения с Богом 2. Средства коммуникации 2.1. Видения а) Различные подходы к каталогу б) Видение, отличное от реальности 2.2. Слова а) Формулы для выражения тайны б) Многообразие слова в) Особенности слова г) Направления слова 3. Экстаз, транс, одержимость

4. Пророк и общество 1. Содействие пророку со стороны общества 1.1. Традиции и истины 1.2. Общественная поддержка 2. Противостояние с обществом 2.1. Пророки и цари 2.2. Пророки и священники 2.3. Другие социальные группы 2.4. Пророки и лжепророки 2.5. Угроза существованию пророка

5. Средства передачи послания: (I) слово 1. Сила и слабость пророческого слова 2. Литературные жанры 2.1. Многообразие жанров у пророков а) Жанры, взятые из племенной и семейной мудрости б) Жанры, взятые из богослужения в) Жанры, взятые из судопроизводства г) Жанры, взятые из повседневной жизни 3. Строго пророческие жанры 3.1. Осудительные пророчества против отдельного человека 3.2. Осудительные пророчества против группы людей 4. Другие важные жанры 4.1. Горе (hoy) 4.2. Судебный процесс (rîb) 4.3. Пророчества спасения 5. Последнее замечание

6. Средства передачи послания: (II) символические действия 1. Самые известные примеры 1.1. Исайя 1.2. Осия 1.3. Иеремия 1.4. Иезекииль 1.5. Захария 1.6. Резюме. Три вида символических действий 2. Вопросы, требующие обсуждения 2.1. Реальные действия или литературный вымысел? 2.2. Совершаются сознательно или бессознательно? 2.3. Символическое действие и магия

7. Средства передачи послания: (III) письменное слово и книги 1. Пророческие книги 2. Формирование книг 2.1. Изначальное слово пророка 2.2. Ученики, комментаторы, соавторы и издатели 3. Книга Исайи 3.1. Сюрпризы 3.2. Три «Исайи» 3.3. Нынешнее состояние 4. Книга Захарии



Часть II. ИСТОРИЯ ПРОРОЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

8. Предшественники библейского пророчества 1. Месопотамия 1.1. Мари 1.2. Пророчество Шульги 1.3. Пророческая речь Мардука 1.4. Новоассирийское пророчество 1.5. «Царь придет» 2. Ханаан 2.1. Путешествие Унамуна (Wen-Amón) 2.2. Стела Закира 3. Дейр-Алла (Трансиордания) 4. Резюме

9. Истоки библейского пророчества 1. Были ли в израильском народе пророки в начале его существования? 2. Эпоха Судей 3. От возникновения монархии до Амоса 4. Илия и Елисей

10. Золотой век пророчества 1. Экспансия Ассирийской империи 2. Израиль во второй половине VIII века 3. Иудея во второй половине VIII века

11. Амос 1. Личность 2. Эпоха 3. Послание 3.1. Наказание 3.2. Обоснование наказания 3.3. Виновные 3.4. Можно ли спастись? 4. От пророка Амоса к книге Амоса 5. Книга Амоса в Новом Завете

12. Осия 1. Эпоха. Политическая и религиозная ситуация 2. Личность 3. Послание 4. От пророка Осии к книге Осии 5. Книга Осии в Новом Завете

13. Исайя 1. Личность 2. Призвание 3. Пророческое служение 3.1. В царствование Иоафама (740–734) 3.2. В царствование Ахаза (734–727) 3.3. Во время малолетства Езекии (727–715) 3.4. Во время совершеннолетия Езекии (714–698) 4. Послание 5. Исайя – пророк спасения? 6. От пророка Исайи к Ис 1–39 7. Ис 1–39 в Новом Завете

14. Михей 1. Личность и эпоха 2. Послание 3. Литературная деятельность 4. Анонимный северный пророк в книге Михея? 5. Содержание книги Михея 6. Книга Михея в Новом Завете

15. Молчание, тихая работа и апогей 1. Последние полвека истории Южного царства 1.1. От 642 до 609 года 1.2. От 609 до 586 года

16. Наум, Софония, Аввакум. Исаианская традиция 1. Наум 2. Софония 3. Аввакум 4. Исаианская традиция в VII веке

17. Иеремия 1. Данные, представленные в книге 2. Жизнь и пророческое служение Иеремии 2.1. Призвание (1:4-10) 2.2. Когда началось пророческое служение Иеремии? 2.3. В царствование Иосии (627?–609) 2.4. В царствование Иоакима (609–598) 2.5. В царствование Седекии (598–586) 2.6. После падения Иерусалима (586–?) 3. Послание 4. Книга Иеремии 4.1. Различные типы текстов 4.2. Процесс формирования книги 4.3. Место последней редакции 4.4. Структура книги 4.5. Соотношение между масоретским и греческим текстом 5. Книга Иеремии в Новом Завете

18. Иезекииль 1. Исторический контекст 2. Эпоха Иезекииля 3. Где пророчествовал Иезекииль 4. Призвание и служение Иезекииля 4.1. Призвание 4.2. Пророческое служение Иезекииля а) От начала изгнания до падения Иерусалима (597–586 гг.) б) После падения Иерусалима (585–?) 5. От пророка Иезекииля к книге Иезекииля 6. Книга Иезекииля в Новом Завете

19. Три реакции на катастрофу 1. Ненависть к иноземцам 2. Самокритика: грехи Иудеи и Иерусалима 3. Вера: надежда на спасение 4. Проблемы, поднимаемые книгой Авдия 5. Осия, Амос, Михей и Софония – книги эпохи плена?

20. Ис 40–55. Прощай, Второ-Исайя? 1. От великого пророка к группе поэтов 2. Эпоха 3. Структура и послание 4. Ис 40–55: обсуждаемые проблемы 5. Песни Раба Господня

21. Пророчество после плена 1. Эпоха возрождения 1.1. Эдикт Кира 1.2. Назначение и миссия Шешбацара 1.3. Возвращение под предводительством Зоровавеля и Иисуса 1.4. Начало реконструкции храма и приостановка работ 1.5. Возобновление и завершение работ 1.6. Ситуация в Персидской империи 1.7. Влияние этих событий на профетизм 2. Столетие спустя. Ездра и Неемия 2.1. Восстановление Иерусалима (Неем 2–4; 7; 11) 2.2. Провозглашение Закона (Неем 8) 2.3. Обряд искупления и обязательства (Неем 9–10) 2.4. Смешенные браки (Езд 9–10. Неем 13:23-30) 3. Завоевание Александра Македонского (332 г.) 4. Последние века профетизма

22. Годы восстановления: Аггей, Захария и Трито-Исайя 1. Аггей 1.1. Эпоха 1.2. Книга: содержание и структура 1.3. Послание 1.4. Книга Аггея в Новом Завете 2. Захария 2.1. Личность и эпоха 2.2. Содержание Зах 1–8 2.3. Послание 2.4. Зах 1–8 в Новом Завете 3. Трито-Исайя (Ис 56–66) 3.1. Общий обзор 3.2. Ис 60–62 3.3. Ис 66:1-2, полемический текст 3.4. Ис 56–66 в Новом Завете 4. Некоторые другие темы

23. V век и конец пророчества (I) 1. Иоиль 1.1. Единство автора 1.2. Время составления 1.3. Книга Иоиля в Новом Завете 2. Иона 2.1. Проблемы книги 2.2. Время составления 2.3. Книга Ионы в Новом Завете

24. V век и конец пророчества (II) 1. Зах 9–11 и 12–14 1.1. Происхождение текстов 1.2. Проблема датировки пророчеств 1.3. Зах 9–11 1.4. Зах 12–14 1.5. Зах 9–14 в Новом Завете 2. Малахия 3. Ис 24–27 4. Другие тексты и темы 4.1. Двойное обетование 4.2. Возвращение на родину и восстановление Иерусалима 4.3. Покорение окрестных народов 4.4. Отвержение идолов 4.5. Возвеличивание субботы 5. Умолкание пророчества



Часть III. ПОСЛАНИЕ

25. Актуальность идолопоклонства 1. Соперники Бога 1.1. Обожествление оружия и империй 1.2. Обожествление богатства 2. Манипуляция Богом 2.1. Манипуляция догмой: исход 2.2. Завет 2.3. Храм 2.4. День Господень

26. Борьба за справедливость 1. Попытки решения социальных проблем до пророков 2. Пророки – обличители социальной несправедливости 2.1. Общий взгляд на состояние общества а) В Самарии б) В Иерусалиме 2.2. Конкретные проблемы a) Отправление правосудия б) Торговля в) Рабство г) Землевладение д) Заработная плата е) Роскошь и богатство 3. На чем основывается социальная критика? 4. Есть ли решение? 5. Была ли польза от пророческой критики?

27. Пророки и культ 1. Культ в древнем Израиле 1.1. Сакральное пространство 1.2. Сакральное время 1.3. Культовые действия 1.4. Культовые служители 2. Пророческая критика культа 2.1. История проблемы 2.2. Критика элементов культа 3. Обратная сторона монеты 4. Сравнение с Новым Заветом

28. Пророческое ви дение истории 1. Слово Божье, творец истории 2. Слово Божье, интерпретатор истории 2.1. Ход истории 2.2. Действие Бога в истории 3. Слово Божье, противостоящее истории 4. Пророческое ви дение и Новый Завет

29. Мессианизм 1. Отправная точка 2. Тексты монархической эпохи 2.1. Пророчество об Еммануиле (Ис 7:1-14) 2.2. «Младенец родился нам» 2.3. Диета Еммануила 3. Эпоха плена 3.1. Отрасль от корня Иессеева (Ис 11:1-9) 3.2. «И ты, Вифлеем...» (Мих 5:2-4) 4. Последняя надежда 4.1. Победоносный и кроткий царь (Зах 9:9-10) 4.2. «Девушка» становится «девой» 5. Заключение



Приложение. Краткая библиография на русском языке

Предметный и именной указатель

Указатель библейских источников