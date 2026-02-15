Сила истины – Сборники

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience

Эта серия изданий, выпускавшаяся миссионерскими организациями (Bibel Mission, Slavic Gospel Press), представляет собой уникальную антологию христианской апологетики и наставничества. Сборники были созданы для того, чтобы дать ответы на глубокие экзистенциальные вопросы человека, живущего в эпоху научного прогресса и идеологического давления. Структура каждого выпуска неизменно следует логике духовного поиска: от интеллектуального запроса и научного обоснования веры к личному свидетельству и практическому изучению Священного Писания.

Содержание серии объединяет голоса выдающихся мыслителей, ученых и священнослужителей самых разных направлений. Здесь соседствуют статьи православного священника Дмитрия Дудко и классиков евангельского движения (Д. Муди, И. Проханов), научные выкладки И. Ньютона и свидетельства американских астронавтов (Дж. Ирвин), а также философские размышления В. Марцинковского и литературные фрагменты Салтыкова-Щедрина или Валерия Брюсова. Такой широкий охват авторов подчеркивает главную идею Платона Харчлаа: истина едина, и она способна просветить как простого рабочего, так и кабинетного ученого, выводя человека из тупика безнадежности к «упованию живому».

Сила истины

Составитель и редактор Платон Харчлаа. - 2-е исправленное издание. – Stockstadt a.M.: Bibel Mission SEV. – Без года. – 272 с.

Сила истины – Содержание

Часть первая — ЗАПРОСЫ ДУШИ И ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ

  • Что такое истина? Ю. Жадан

  • Жизнь, здоровье и смерть. П. Харчлаа

  • Откуда мы знаем, что Бог есть. Е. Д.

  • Беседа в поезде с атеистом. Д. И. Беннет

  • Спасение доступно всем. Я. Харчлаа

  • Любовь — доказательство существования Бога. В. Ф. Марцинковский

  • Как узнать Бога? Ю. Жадан

  • Цель жизни. П. Харчлаа

  • Спасительная миссия Иисуса Христа

  • Есть ли жизнь после смерти?

  • Библия. Валерий Брюсов

Часть вторая — НАУКА И ВЕРА В БОГА

  • Президент Картер и вера в Бога

  • Вера и наука. И. Ершов

  • Бог или природа. П. Бондаренко

  • Откуда мы знаем, что Библия—Слово Божие

  • Говорит летчик-космонавт

  • Ньютон о пророчествах

Часть третья — ОТ БЕЗНАДЕЖНОСТИ К УПОВАНИЮ ЖИВОМУ

  • От тьмы к. евангельскому свету. П. Харчлаа

  • Милости Господни вспоминаю. Р. Зайдман

  • Лучше любить, чем ненавидеть. Э. Кливер

  • Об обращении через радио

  • Вера матери победила. В. Кузьменков

  • Животворный луч. Салтыков-Щедрин

  • Мое обращение. А.В.

Часть четвертая — СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ

  • Библия в жизни верующего. И. Проханов

  • Как изучать Библию. Д. Мооди

  • Близкое знакомство со Словом Божиим

  • Сомнения и исследования

  • У ног Иисуса, В. Марцинковский

  • Спасение. Д-р Г. X. Вейс

Сила истины – Сборник № 1

Под редакцией Платона Харчлаа. – Б.в.д. – 129 с.

Сила истины – Сборник № 1 - Содержание

Часть первая — ЗАПРОСЫ ДУШИ И ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ

  • Атеизм и вера - Свящ. Дмитрий Дудко

  • Жизнь, здоровье и смерть. — П. Харчлаа

  • Что такое истина? —Ю. Жадан

Часть вторая — НАУКА И ВЕРА В БОГА

  • Президент Дж. Картер и вера в Бога

  • Бог или природа. — П. Бондаренко

  • Откуда мы знаем, что Библия — слово Божие?

  • Говорит летчик-астронавт Д. Ирвин

Часть третья — ОТ БЕЗНАДЕЖНОСТИ К УПОВАНИЮ ЖИВОМУ

  • От тьмы к евангельскому свету. — П. Харчлаа

  • Лучше любить, чем ненавидеть. — Э. Кливер

  • Милости Господни вспоминаю я. — Р. Зайдман

Часть четвертая — СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ

  • Библия в жизни верующего. — И. Проханов

  • Как изучать Библию. — Д. Муди

Сила истины – Сборник II

Под редакцией Платона Харчлаа. – Б.в.д. – 161 с.

Сила истины – Сборник II – Содержание

Часть первая — ЗАПРОСЫ ДУШИ И ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ

  • Злободневные вопросы молодежи. Свнщ. Д. Дудко

  • Откуда мы знаем, что есть Бог. Е. Д.

  • Беседа в поезде с атеистом. Дж. Е. Беннет

  • Спасение доступно всем. Платон Харчлаа

Часть вторая — НАУКА И ВЕРА В БОГА

  • Мозг и вера. Д-р И. Я. Юк

  • Ньютон о пророчествах в Св. Писании

  • А как же быть с наукой? Дж. МакДауэлл

Часть третья — ОТ БЕЗНАДЕЖНОСТИ К УПОВАНИЮ ЖИВОМУ

  • От неуверенности и сомнения к вере. Д-р X. А. Келли

  • Бог жив... Астронавт Дж. Ирвин

  • Откровение. Ал-р Зефиров

  • Страницы Евангельской прозы. И. Кмета-Ефимович

Часть четвертая— СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ

  • У ног Христа. В. Ф. Марцинковский

  • Спасение. Д-р Г. X. Вейс

  • Путь к духовному возрастанию. Билли Грэм

Сила истины - Сборник № 3

Под редакцией Платона Харчлаа. – Б.в.д. – 118 с.

Сила истины - Сборник № 3 - Содержание

Часть первая — ЗАПРОСЫ ДУШИ И ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ

  • В. Ф. Марцинковский - Любовь—доказательство существования Бога

  • Ю. Жадан - Как узнать Бога?

  • Платон Харчлаа - Цель жизни

Часть вторая — НАУКА И ВЕРА В БОГА

  • И. Ершов - Вера и наука

  • Эммануил Светлов - О науке и религии

  • Др. Я. И. Юк - Сердце человека

Часть третья — ОТ БЕЗНАДЕЖНОСТИ К УПОВАНИЮ ЖИВОМУ

  • М. М. Гриффит - От неверия к труду для Христа. Об обращении через радио

  • В. Кузьменков - Вера матери победила

Часть четвёртая — СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ

  • Профессор Вайсон Хаг - Чудо — книга

  • Д. Л. Муди - Близкое знакомство со Словом Божиим

  • Д-р Р. А. Торрей - Советы для успешного изучения Библии

Сила истины – Сборник № 4

Под редакцией Платона Харчлаа. – Chicago: Slavic Gospel Press, б.г. – 98 с.

Сила истины – Сборник № 4 – Содержание

Часть первая — ЗАПРОСЫ ДУШИ И ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ

  • Д. Г. Мэчен - Как можно знать Бога?

  • B. И. Гутше - Вера

  • Платон Харчлаа - Спасительная Миссия Иисуса Христа

  • По Д. Джессу - Есть ли жизнь после смерти?

  • Валерий Брюсов - Библия

Часть вторая — НАУКА И ВЕРА В БОГА

  • Ю. М. Лотман - „Наука умеет много гитик”

  • Творение и эволюция

  • У. Э. Крисуэлл - Библия — Слово Божие

Часть третья — ОТ БЕЗНАДЁЖНОСТИ К УПОВАНИЮ ЖИВОМУ

  • М. Е. Салтыков-Щедрин - Животворный луч

  • A. В. - Моё обращение

  • C. В. - Стройка на песке и стройка на камне

Часть четвёртая — СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ

  • Профессор Д. Хаг - Чудо-книга (окончание)

  • B. Марцинковский - О чтении Евангелия

  • Д. Л. Мооди - Сомнения и исследования

Views 90
Rating 5.0 / 5
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
5.0/5 (1)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

