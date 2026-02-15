Сила истины – Сборники

Эта серия изданий, выпускавшаяся миссионерскими организациями (Bibel Mission, Slavic Gospel Press), представляет собой уникальную антологию христианской апологетики и наставничества. Сборники были созданы для того, чтобы дать ответы на глубокие экзистенциальные вопросы человека, живущего в эпоху научного прогресса и идеологического давления. Структура каждого выпуска неизменно следует логике духовного поиска: от интеллектуального запроса и научного обоснования веры к личному свидетельству и практическому изучению Священного Писания.

Содержание серии объединяет голоса выдающихся мыслителей, ученых и священнослужителей самых разных направлений. Здесь соседствуют статьи православного священника Дмитрия Дудко и классиков евангельского движения (Д. Муди, И. Проханов), научные выкладки И. Ньютона и свидетельства американских астронавтов (Дж. Ирвин), а также философские размышления В. Марцинковского и литературные фрагменты Салтыкова-Щедрина или Валерия Брюсова. Такой широкий охват авторов подчеркивает главную идею Платона Харчлаа: истина едина, и она способна просветить как простого рабочего, так и кабинетного ученого, выводя человека из тупика безнадежности к «упованию живому».

Сила истины

Составитель и редактор Платон Харчлаа. - 2-е исправленное издание. – Stockstadt a.M.: Bibel Mission SEV. – Без года. – 272 с.

Сила истины – Содержание

Часть первая — ЗАПРОСЫ ДУШИ И ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ

Что такое истина? Ю. Жадан

Жизнь, здоровье и смерть. П. Харчлаа

Откуда мы знаем, что Бог есть. Е. Д.

Беседа в поезде с атеистом. Д. И. Беннет

Спасение доступно всем. Я. Харчлаа

Любовь — доказательство существования Бога. В. Ф. Марцинковский

Как узнать Бога? Ю. Жадан

Цель жизни. П. Харчлаа

Спасительная миссия Иисуса Христа

Есть ли жизнь после смерти?

Библия. Валерий Брюсов

Часть вторая — НАУКА И ВЕРА В БОГА

Президент Картер и вера в Бога

Вера и наука. И. Ершов

Бог или природа. П. Бондаренко

Откуда мы знаем, что Библия—Слово Божие

Говорит летчик-космонавт

Ньютон о пророчествах

Часть третья — ОТ БЕЗНАДЕЖНОСТИ К УПОВАНИЮ ЖИВОМУ

От тьмы к. евангельскому свету. П. Харчлаа

Милости Господни вспоминаю. Р. Зайдман

Лучше любить, чем ненавидеть. Э. Кливер

Об обращении через радио

Вера матери победила. В. Кузьменков

Животворный луч. Салтыков-Щедрин

Мое обращение. А.В.

Часть четвертая — СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ

Библия в жизни верующего. И. Проханов

Как изучать Библию. Д. Мооди

Близкое знакомство со Словом Божиим

Сомнения и исследования

У ног Иисуса, В. Марцинковский

Спасение. Д-р Г. X. Вейс

Сила истины – Сборник № 1

Под редакцией Платона Харчлаа. – Б.в.д. – 129 с.

Сила истины – Сборник № 1 - Содержание

Часть первая — ЗАПРОСЫ ДУШИ И ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ

Атеизм и вера - Свящ. Дмитрий Дудко

Жизнь, здоровье и смерть. — П. Харчлаа

Что такое истина? —Ю. Жадан

Часть вторая — НАУКА И ВЕРА В БОГА

Президент Дж. Картер и вера в Бога

Бог или природа. — П. Бондаренко

Откуда мы знаем, что Библия — слово Божие?

Говорит летчик-астронавт Д. Ирвин

Часть третья — ОТ БЕЗНАДЕЖНОСТИ К УПОВАНИЮ ЖИВОМУ

От тьмы к евангельскому свету. — П. Харчлаа

Лучше любить, чем ненавидеть. — Э. Кливер

Милости Господни вспоминаю я. — Р. Зайдман

Часть четвертая — СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ

Библия в жизни верующего. — И. Проханов

Как изучать Библию. — Д. Муди

Сила истины – Сборник II

Под редакцией Платона Харчлаа. – Б.в.д. – 161 с.

Сила истины – Сборник II – Содержание

Часть первая — ЗАПРОСЫ ДУШИ И ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ

Злободневные вопросы молодежи. Свнщ. Д. Дудко

Откуда мы знаем, что есть Бог. Е. Д.

Беседа в поезде с атеистом. Дж. Е. Беннет

Спасение доступно всем. Платон Харчлаа

Часть вторая — НАУКА И ВЕРА В БОГА

Мозг и вера. Д-р И. Я. Юк

Ньютон о пророчествах в Св. Писании

А как же быть с наукой? Дж. МакДауэлл

Часть третья — ОТ БЕЗНАДЕЖНОСТИ К УПОВАНИЮ ЖИВОМУ

От неуверенности и сомнения к вере. Д-р X. А. Келли

Бог жив... Астронавт Дж. Ирвин

Откровение. Ал-р Зефиров

Страницы Евангельской прозы. И. Кмета-Ефимович

Часть четвертая— СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ

У ног Христа. В. Ф. Марцинковский

Спасение. Д-р Г. X. Вейс

Путь к духовному возрастанию. Билли Грэм

Сила истины - Сборник № 3

Под редакцией Платона Харчлаа. – Б.в.д. – 118 с.

Сила истины - Сборник № 3 - Содержание

Часть первая — ЗАПРОСЫ ДУШИ И ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ

В. Ф. Марцинковский - Любовь—доказательство существования Бога

Ю. Жадан - Как узнать Бога?

Платон Харчлаа - Цель жизни

Часть вторая — НАУКА И ВЕРА В БОГА

И. Ершов - Вера и наука

Эммануил Светлов - О науке и религии

Др. Я. И. Юк - Сердце человека

Часть третья — ОТ БЕЗНАДЕЖНОСТИ К УПОВАНИЮ ЖИВОМУ

М. М. Гриффит - От неверия к труду для Христа. Об обращении через радио

В. Кузьменков - Вера матери победила

Часть четвёртая — СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ

Профессор Вайсон Хаг - Чудо — книга

Д. Л. Муди - Близкое знакомство со Словом Божиим

Д-р Р. А. Торрей - Советы для успешного изучения Библии

Сила истины – Сборник № 4

Под редакцией Платона Харчлаа. – Chicago: Slavic Gospel Press, б.г. – 98 с.

Сила истины – Сборник № 4 – Содержание

Часть первая — ЗАПРОСЫ ДУШИ И ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ

Д. Г. Мэчен - Как можно знать Бога?

B. И. Гутше - Вера

Платон Харчлаа - Спасительная Миссия Иисуса Христа

По Д. Джессу - Есть ли жизнь после смерти?

Валерий Брюсов - Библия

Часть вторая — НАУКА И ВЕРА В БОГА

Ю. М. Лотман - „Наука умеет много гитик”

Творение и эволюция

У. Э. Крисуэлл - Библия — Слово Божие

Часть третья — ОТ БЕЗНАДЁЖНОСТИ К УПОВАНИЮ ЖИВОМУ

М. Е. Салтыков-Щедрин - Животворный луч

A. В. - Моё обращение

C. В. - Стройка на песке и стройка на камне

Часть четвёртая — СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ