Силантьев - Рагозин - Параправославные секты в современной России

Феномен параправославных сект отмечается исследователями уже не первый век. Первые образования такого типа именовались стригольниками и жидовствующими, затем возникли секты хлыстов, духоборов, молокан и скопцов. Церковный раскол XVII века и последующая эволюция старообрядчества породили секты внутри общины ревнителей «старой веры»; оригинальные группы — например, трезвенники, возникли в начале XX века.

В советский период сформировались обновленцы и ка- такомбники, а на рубеже 80-90-х годов прошлого века возникли множественные расколы на постсоветском пространстве и специфические секты, порожденные технологическими фобиями — боязнью новых паспортов, ИНН, штрих-кодов, вышек сотовой связи и т.д.

В настоящее время до ста тысяч граждан России и сопредельных государств вовлечены в деятельность организаций, именующих себя православными, однако враждебных канонической Церкви. Многие из них лишились там денег и здоровья, были подвергнуты насилию или принуждены к противоправным действиям.

Пандемия коронавируса, потрясшая мир в 2020 году, предсказуемо привела к активизации религиозных и нерелигиозных сект, спекулирующих на теме эсхатологии и конспирологии. Этот процесс наблюдался по всему миру, однако в России среди таких групп на первое место по вредоносной активности неожиданно вышли параправославные секты.

Среди них наибольшую известность получила уральская секта Николая Романова, который всего за девять месяцев прошел путь от схиигумена до отлученного от Церкви еретика и клятвопреступника. Данный феномен поставил на повестку дня весьма насущный вопрос — как в рамках канонических приходов и монастырей возникают полноценные тоталитарные секты с тысячами адептов и удивительными вероучениями? Как вовремя распознать такую угрозу и уберечь людей от вовлечения в мимикрирующие под Православие деструктивные организации?

Силантьев, Роман; Рагозин, Юрий - Параправославные секты в современной России

Монография. - М. : «Снежный Ком М», 2021. — 432 с., с ил.

ISBN 978-5-6046557-3-3

Силантьев, Роман; Рагозин, Юрий - Параправославные секты в современной России - Содержание

Введение

Глава первая К ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПАРАПРАВОСЛАВНЫХ СЕКТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Глава вторая ОСНОВНЫЕ ПАРАПРАВОСЛАВНЫЕ ГРУППЫ

Агеевцы (Российская греко-кафолическая православная церковь, секта грехо-католиков)

Апостольская православная церковь (якунинцы)

Барсуковская секта (группа Тихона Гришина)

Богородичный центр (Русская Православная Церковь Божией Матери Державная, Церковь Божией Матери Преображающейся, Российская вселенская марианская церковь», фонд «Новая Святая Русь», фонд «Мария, XXI век», Церковь Непорочной Девы, Вселенская Параклитская Богородичная Церковь, «Церковь третьего Завета»)

Гитлеробожники (сиверсовцы, истинно-православные христиане России)

Головинцы (секта Владимира Головина)

Горний Иерусалим (пензенские закопанцы, пензенские затворники)

Диомидовцы (Святейший Правительствующий Синод, секта братьев Дзюбанов, чукотский раскол)

Казачья православная апостольская церковь (КПАЦ)

Кондраты (кузябожники, секта Кузи, бога-попутая)

Лурьиты (Архиерейское совещание РПАЦ, секта морганатических педофилов, кредоврушная секта, клуб самоубийц)

Непоминающие

Опричное братство (Кощеево братство, Опричники Ивана Грозного, Андреево братство)

Правительство СССР Радиста-Шефанцова (страшно-судебная секта, секта зрадника-Радиста)

Радиоактивные (Истинно-православная церковь России, секта митрополитов-экстрасенсов)

Рафаилиты

Ревнители истинного благочестия (петровцы)

Религиозная группа «В честь иконы Божией Матери „Державная"» (секта тульских экстремистов)

Романовцы (среднеуральская секта, секта уркабожников)

Симониты

Славиковеры (группа Славика Чебаркульского)

Служба духовной безопасности

Собор православных мирян

Тувинская секта

Фотиньевцы («Церковь матушки Фотинии Светоносной», «Обитель в честь образа Пресвятой Богородицы „Воскрешающая Русь"», духовная школа «Познание истины», монастырь «Воскрешающая Русь»)

Царская православная церковь

«Царская Православная Церковь Святой Руси» Корнилия (Радченко)

«Церковь Иоанна Богослова» (секта Олега Моленко, Единая Святая Соборная Апостольская Церковь Святого Иоанна Богослова истинно православного исповедания (Церковь Иоанна Богослова)», Church of Saint John the Theologian)

Церковь откровения (церковь Апокалипсиса, секта Лазаря Каширского)

Чихачевская секта (группа Иоанникия (Ефименко)

Глава третья

ПАРАПРАВОСЛАВНАЯ КОНСПИРОЛОГИЯ

Глава четвертая ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПАРАПРАВОСЛАВНЫХ СЕКТ

Заключение

Приложения

Литература