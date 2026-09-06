Силуянова - Биоэтика как направление православной миссии

Сборник Ирины Силуяновой посвящён православному осмыслению наиболее острых нравственных проблем современной медицины и биотехнологий. Репродуктивные технологии, генетическая диагностика и инженерия, трансплантология, эвтаназия и другие способы медицинского вмешательства в человеческую жизнь рассматриваются не только как достижения науки, но и как вызовы, требующие ответа со стороны христианской антропологии и нравственного богословия. Центральным критерием оценки становится сакральность человеческой жизни и достоинство личности, созданной по образу и подобию Божию.

Автор связывает развитие православной биоэтики с миссией Церкви в современном обществе и последовательно сопоставляет традиционную христианскую медицинскую этику с либеральными биоэтическими моделями. Особое внимание уделено абортам, вспомогательным репродуктивным технологиям, использованию человеческих эмбрионов, генетической селекции, эвтаназии, соотношению права и морали, проблеме доверия в медицине и нравственной ответственности врача. Издание дополнено документами Русской Православной Церкви, материалами о неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия, анализом декларации Fiducia supplicans, Клятвой Гиппократа и Кодексом профессиональной этики православного врача.

Силуянова Ирина – Биоэтика как направление православной миссии – Сборник статей

Силуянова И. В. Биоэтика как направление православной миссии : сборник статей / Ирина Васильевна Силуянова ; предисл. епископа Петергофского Силуана (Никитина) ; Санкт-Петербургская духовная академия. – СПб.: Изд-во СПбДА, 2026. – 208 с.

ISBN 978-5-6054640-2-0

Силуянова Ирина – Биоэтика как направление православной миссии – Содержание