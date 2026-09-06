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Силуянова - Биоэтика как направление православной миссии

Силуянова - Биоэтика как направление православной миссии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Ethics, Educational

Сборник Ирины Силуяновой посвящён православному осмыслению наиболее острых нравственных проблем современной медицины и биотехнологий. Репродуктивные технологии, генетическая диагностика и инженерия, трансплантология, эвтаназия и другие способы медицинского вмешательства в человеческую жизнь рассматриваются не только как достижения науки, но и как вызовы, требующие ответа со стороны христианской антропологии и нравственного богословия. Центральным критерием оценки становится сакральность человеческой жизни и достоинство личности, созданной по образу и подобию Божию.

Автор связывает развитие православной биоэтики с миссией Церкви в современном обществе и последовательно сопоставляет традиционную христианскую медицинскую этику с либеральными биоэтическими моделями. Особое внимание уделено абортам, вспомогательным репродуктивным технологиям, использованию человеческих эмбрионов, генетической селекции, эвтаназии, соотношению права и морали, проблеме доверия в медицине и нравственной ответственности врача. Издание дополнено документами Русской Православной Церкви, материалами о неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия, анализом декларации Fiducia supplicans, Клятвой Гиппократа и Кодексом профессиональной этики православного врача.

Силуянова Ирина – Биоэтика как направление православной миссии – Сборник статей

Силуянова И. В. Биоэтика как направление православной миссии : сборник статей / Ирина Васильевна Силуянова ; предисл. епископа Петергофского Силуана (Никитина) ; Санкт-Петербургская духовная академия. – СПб.: Изд-во СПбДА, 2026. – 208 с.
ISBN 978-5-6054640-2-0

Силуянова Ирина – Биоэтика как направление православной миссии – Содержание

  • Предисловие

  • Биоэтика как направление православной миссии

  • Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: проблемы биоэтики и перспективы их изучения

  • Христианство и морализм Гиппократа

  • История и логика развития профессиональной медицинской этики

  • Феномен «полунауки» и либеральная биоэтика

  • О духовно-нравственном регрессе в прогрессе репродуктивных технологий

  • «Благие цели» «утилизации» человеческой жизни

  • О несовместимости несовместимого

  • Планирование спасения от жизни

  • Геноевгенизация в XX веке и прогнозы Ф. Ницше

  • «Тварь дрожащая» или право имеете?

  • «Проклятый вопрос» научного прогресса

  • Конфликт интересов в медицине и проблема доверия

  • Гомосексуализм: порок, преступление, болезнь или право?

  • «Qui prodest?»... или Кому выгодна легализация эвтаназии в России

  • Бывают ли этически плохие законы?

  • Христианские основания принятия жизненно важных решений в медицине

  • Биоэтика и смена этических координат цивилизации

  • Список источников и литературы

  • Приложения

    • Основы социальной концепции Русской Православной Церкви

      • Раздел XII. Проблемы биоэтики

        • XII.1. Отношение Церкви к развитию биомедицинских технологий

        • XII.2. Аборты как узаконенное убийство

        • XII.3. Проблемы контрацепции

        • XII.4. Суррогатное материнство и иные репродуктивные технологии

        • XII.5. Опасности пренатальной диагностики

        • XII.6. Клонирование

        • XII.7. Трансплантология

        • XII.8. Эвтаназия

        • XII.9. Гомосексуализм, транссексуализм

    • О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия

      • Священное Писание о начале человеческой жизни

      • Право на жизнь нерожденного ребенка

      • Отношение Церкви к абортам

        • Отношение к абортам в Священном Предании

        • Защита материнства

        • Пастырское попечение о женщинах, совершивших аборт

        • Ответственность родственников и близких лиц за совершение аборта

        • Ответственность медицинских работников за совершение аборта

        • Абортивная контрацепция

      • Пренатальная диагностика

    • О православном отношении к новой практике благословения «пар, находящихся в неурегулированной ситуации, и однополых пар» в Римско-Католической Церкви

      • Введение

      • О «классическом» и «расширенном» понимании благословения в данном документе

      • О благословении «однополых пар»

      • Реакция на декларацию в католическом мире

      • Выводы

    • Клятва Гиппократа

    • Кодекс профессиональной этики православного врача

      • Общие положения

      • Взаимоотношения врача и пациента

      • Взаимоотношения медицинских работников

      • Врач и научно-исследовательская деятельность

      • Врач и общество

Views 55
Rating 5.0 / 5
Added 06.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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