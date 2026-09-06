Силуянова - Биоэтика как направление православной миссии
Сборник Ирины Силуяновой посвящён православному осмыслению наиболее острых нравственных проблем современной медицины и биотехнологий. Репродуктивные технологии, генетическая диагностика и инженерия, трансплантология, эвтаназия и другие способы медицинского вмешательства в человеческую жизнь рассматриваются не только как достижения науки, но и как вызовы, требующие ответа со стороны христианской антропологии и нравственного богословия. Центральным критерием оценки становится сакральность человеческой жизни и достоинство личности, созданной по образу и подобию Божию.
Автор связывает развитие православной биоэтики с миссией Церкви в современном обществе и последовательно сопоставляет традиционную христианскую медицинскую этику с либеральными биоэтическими моделями. Особое внимание уделено абортам, вспомогательным репродуктивным технологиям, использованию человеческих эмбрионов, генетической селекции, эвтаназии, соотношению права и морали, проблеме доверия в медицине и нравственной ответственности врача. Издание дополнено документами Русской Православной Церкви, материалами о неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия, анализом декларации Fiducia supplicans, Клятвой Гиппократа и Кодексом профессиональной этики православного врача.
Силуянова Ирина – Биоэтика как направление православной миссии – Сборник статей
Силуянова И. В. Биоэтика как направление православной миссии : сборник статей / Ирина Васильевна Силуянова ; предисл. епископа Петергофского Силуана (Никитина) ; Санкт-Петербургская духовная академия. – СПб.: Изд-во СПбДА, 2026. – 208 с.
ISBN 978-5-6054640-2-0
Силуянова Ирина – Биоэтика как направление православной миссии – Содержание
Предисловие
Биоэтика как направление православной миссии
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: проблемы биоэтики и перспективы их изучения
Христианство и морализм Гиппократа
История и логика развития профессиональной медицинской этики
Феномен «полунауки» и либеральная биоэтика
О духовно-нравственном регрессе в прогрессе репродуктивных технологий
«Благие цели» «утилизации» человеческой жизни
О несовместимости несовместимого
Планирование спасения от жизни
Геноевгенизация в XX веке и прогнозы Ф. Ницше
«Тварь дрожащая» или право имеете?
«Проклятый вопрос» научного прогресса
Конфликт интересов в медицине и проблема доверия
Гомосексуализм: порок, преступление, болезнь или право?
«Qui prodest?»... или Кому выгодна легализация эвтаназии в России
Бывают ли этически плохие законы?
Христианские основания принятия жизненно важных решений в медицине
Биоэтика и смена этических координат цивилизации
Список источников и литературы
Приложения
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви
Раздел XII. Проблемы биоэтики
XII.1. Отношение Церкви к развитию биомедицинских технологий
XII.2. Аборты как узаконенное убийство
XII.3. Проблемы контрацепции
XII.4. Суррогатное материнство и иные репродуктивные технологии
XII.5. Опасности пренатальной диагностики
XII.6. Клонирование
XII.7. Трансплантология
XII.8. Эвтаназия
XII.9. Гомосексуализм, транссексуализм
О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия
Священное Писание о начале человеческой жизни
Право на жизнь нерожденного ребенка
Отношение Церкви к абортам
Отношение к абортам в Священном Предании
Защита материнства
Пастырское попечение о женщинах, совершивших аборт
Ответственность родственников и близких лиц за совершение аборта
Ответственность медицинских работников за совершение аборта
Абортивная контрацепция
Пренатальная диагностика
О православном отношении к новой практике благословения «пар, находящихся в неурегулированной ситуации, и однополых пар» в Римско-Католической Церкви
Введение
О «классическом» и «расширенном» понимании благословения в данном документе
О благословении «однополых пар»
Реакция на декларацию в католическом мире
Выводы
Клятва Гиппократа
Кодекс профессиональной этики православного врача
Общие положения
Взаимоотношения врача и пациента
Взаимоотношения медицинских работников
Врач и научно-исследовательская деятельность
Врач и общество
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