Центром культа греческого Гермеса была гора Киллена в Аркадии, "место рождения". "В Киллене есть статуя Афродиты, Асклепия, особо они почитают Гермеса" (Павсаний).

Тогдашние обитатели Аркадии считались древним автохтонным народом. "Аркадцы - единственное племя, которое не было изгнано <дорийцами> и осталось от прежнего населения Пелопонесса" (Геродот). "Аркадяне с древности до настоящего времени занимают эту страну'' (Павсаний). По легендам, в Аркадии обитали самые древние люди на земле; их иногда называли долунными, имея в виду (мифическое) время, когда у Земли не было спутника.

М. Ю. Симаков - Герметизм

2-е изд., дополненное

Москва: 2014. - 190 с.

М. Ю. Симаков - Герметизм - Содержание

Античность

Культ Гермеса в древней Греции - Эллинистический герметизм - Магия, астрология, алхимия - Древняя мудрость в ранних культурах - Гермес, Один, Будда - Герметизм и Библия

Средневековье

Герметизм в средневековой Сирии - Герметизм, магия, астрология в халифате - Герметизм, магия, астрология, алхимия в Европе - Каббала

Возрождение

Герметизм в Европейском Ренессансе - Распространение и развитие оккультизма в Европе - Проникновение оккультных идей в Россию - Герметизм, магия, каббала в иудаизме - Оккультизм в эпоху Возрождения (основные идеи) - Ренессансный оккультизм и математика - Ренессансный оккультизм и христианство - Гуманизм; рационализм; социальные реформы - Гиллем Постель: каббалист, гуманист, реформатор - Доктор Джон Ди, маг и математик времен Елизаветы I

Просвещение

Масоны в Европе - Масоны в Российской Империи - Масонство и христианство - Масонство и иудаизм - Масоны и образование в эпоху Просвещения - Ньютон и герметизм

Новое время

Масоны в России в конце XIX - XX вв. - Софиология - Теософия - Оккультная ариософия