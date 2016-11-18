Как почитатель таланта доктора Симандза, я многого ожидал от его книги и не разочаровался. Книга, безусловно, интересна, поучительна и полезна каждому. Я польщен предоставленной мне честью рекомендовать ее вам.

Книга не дает упрощенных ответов, она лишена ханжеского осуждения, в ней отсутствуют сбивающие с толку профессиональные термины. Вместо этого доктор Симандз выражает сострадание, милосердие и понимание, вплетает в канву повествования яркие, остроумные и добрые истории о реальных людях. С нами ведет разговор умный и чуткий пастор, который с одинаковой легкостью преподносит нам библейские истины и исцеляет наши расстроенные и мятущиеся души.

И вот теперь доктор Симандз написал книгу, в которой органично соединились четкое библейское богословие, глубинная психология и здравый смысл. Автор пишет о гневе, чувстве вины, депрессии, комплексе неполноценности и перфекционизме — ни на минуту не покидающем нас ощущении, будто мы «недостаточно хороши». Он переносит нас в эпицентр затяжной эмоциональной боли и показывает, каким образом мы можем навсегда вырваться на свободу из этой сумятицы чувств и болезненных ощущений.

Когда несколько лет назад стала популярной тема исцеления памяти, мой друг психолог дал мне совет: «Послушай кассету Дэвида Симандза. Это лаконичное, проникнутое библейским духом и самое ясное изложение данной темы».

Вскоре после того как я стал пастором, я обнаружил: есть две категории людей, которым не помогает обычная церковная служба. Их проблемы не решаются ни проповедью Слова Божьего, ни обращением ко Христу, ни исполнением Духом Святым, ни молитвой, ни причастием.

К одной категории относятся люди, которые потеряли веру в Божью силу. Они отчаянно молились, но казалось, что их молитвы о личных нуждах остаются без ответа. Никакие упражнения в благочестии не приносили результата. Они постоянно прокручивали одну и ту же заезженную пластинку с записью своих просьб и все время пребывали в раздраженном состоянии. Они соблюдали все внешние правила благочестия: молились, платили десятину, открыто говорили о своей вере, но, несмотря на это, все глубже и глубже погружались в бездну безысходности.

Ко второй категории относятся люди, которые все время притворяются. Они подавляют свои истинные чувства: не признаются самим себе в том, что у них что–то не так, поскольку «у христиан подобных проблем не бывает». Вместо того чтобы смело смотреть в лицо проблемам, они ищут им оправдание, маскируя стихами Писания, богословскими терминами и откровенными банальностями.

Нерешенные проблемы прятались глубоко внутри и позже проявлялись в виде болезней, странностей характеpa, несчастных браков, а иногда даже в виде нервных расстройств у их детей.

Когда я обнаружил это, Бог дал мне понять, что обычные способы служения не помогут в решении подобных проблем. Он предоставил мне возможность всецело погрузиться в процесс познания самого себя и прочувствовать всю глубину целительной любви моей семьи, детей и близких друзей.

После этого Господь призвал меня расширить мол пасторские функции, уделить особое внимание эмоциональным расстройствам и болезненным воспоминаниям.

За те двадцать лет, что я был проповедником, наставником, душепопечителем, я получил тысячи откликов от христиан, которым удалось освободиться от эмоциональных страданий и избавиться от не дающих покоя воспоминаний прошлого.

В этой книге приведены истории некоторых из этих людей. Вы узнаете об их взглядах и чувствах, которые так хорошо знакомы вам или тем, кто вам дорог.

Все действующие лица книги живы и здоровы; их истории рассказаны с их разрешения. Но имена и место действия изменены.

Любое сходство их жизни с вашей случайно, но одновременно и закономерно. Ибо у всех нас одни и те же чаяния и стремления.

Я молюсь за то, чтобы эта книга помогла вам получить представление о Божьих путях избавления от эмоциональных расстройств, навязчивых состояний, о путях оздоровления личности. Я хочу, чтобы из преткнувшихся христиан вы превратились в исцеленных помощников Бога.

Дэвид Симандз