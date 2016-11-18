Симандз - Исцеление чувств
Когда несколько лет назад стала популярной тема исцеления памяти, мой друг психолог дал мне совет: «Послушай кассету Дэвида Симандза. Это лаконичное, проникнутое библейским духом и самое ясное изложение данной темы».
И вот теперь доктор Симандз написал книгу, в которой органично соединились четкое библейское богословие, глубинная психология и здравый смысл. Автор пишет о гневе, чувстве вины, депрессии, комплексе неполноценности и перфекционизме — ни на минуту не покидающем нас ощущении, будто мы «недостаточно хороши». Он переносит нас в эпицентр затяжной эмоциональной боли и показывает, каким образом мы можем навсегда вырваться на свободу из этой сумятицы чувств и болезненных ощущений.
Книга не дает упрощенных ответов, она лишена ханжеского осуждения, в ней отсутствуют сбивающие с толку профессиональные термины. Вместо этого доктор Симандз выражает сострадание, милосердие и понимание, вплетает в канву повествования яркие, остроумные и добрые истории о реальных людях. С нами ведет разговор умный и чуткий пастор, который с одинаковой легкостью преподносит нам библейские истины и исцеляет наши расстроенные и мятущиеся души.
Как почитатель таланта доктора Симандза, я многого ожидал от его книги и не разочаровался. Книга, безусловно, интересна, поучительна и полезна каждому. Я польщен предоставленной мне честью рекомендовать ее вам.
Гэри Коллинз, доктор философии, профессор, председатель факультета пасторского душепопечительства и психологии Евангельской богословской школы Святой Троицы
Дэвид Симандз - Исцеление чувств
Перевод: И. Стариковская
М.: Триада, 2001, 192 с.
ISBN 5-86181-232-2
Originally published as "Healing of Damaged Emotions” by David Seamands.
ChariotVictor Publishing, 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado 80918, USA.
Дэвид Симандз - Исцеление чувств - Содержание
Введение
Предисловие
- 1. Эмоциональные расстройства
- 2. Вина, милость и взыскание долгов
- 3. Раненый Целитель
- 4. Самое смертоносное оружие Сатаны
- 5. Как избавиться от низкой самооценки. Часть 1
- 6. Как избавиться от низкой самооценки. Часть 2
- 7. Симптомы перфекционизма
- 8. Процесс исцеления от перфекционизма
- 9. Супер «я» или истинное «я»?
- 10. Мифы и истины о депрессии
- 11. Как справляться с депрессией
- 12. Исцеленные помощники
Дэвид Симандз - Исцеление чувств - Введение
Вскоре после того как я стал пастором, я обнаружил: есть две категории людей, которым не помогает обычная церковная служба. Их проблемы не решаются ни проповедью Слова Божьего, ни обращением ко Христу, ни исполнением Духом Святым, ни молитвой, ни причастием.
К одной категории относятся люди, которые потеряли веру в Божью силу. Они отчаянно молились, но казалось, что их молитвы о личных нуждах остаются без ответа. Никакие упражнения в благочестии не приносили результата. Они постоянно прокручивали одну и ту же заезженную пластинку с записью своих просьб и все время пребывали в раздраженном состоянии. Они соблюдали все внешние правила благочестия: молились, платили десятину, открыто говорили о своей вере, но, несмотря на это, все глубже и глубже погружались в бездну безысходности.
Ко второй категории относятся люди, которые все время притворяются. Они подавляют свои истинные чувства: не признаются самим себе в том, что у них что–то не так, поскольку «у христиан подобных проблем не бывает». Вместо того чтобы смело смотреть в лицо проблемам, они ищут им оправдание, маскируя стихами Писания, богословскими терминами и откровенными банальностями.
Нерешенные проблемы прятались глубоко внутри и позже проявлялись в виде болезней, странностей характеpa, несчастных браков, а иногда даже в виде нервных расстройств у их детей.
Когда я обнаружил это, Бог дал мне понять, что обычные способы служения не помогут в решении подобных проблем. Он предоставил мне возможность всецело погрузиться в процесс познания самого себя и прочувствовать всю глубину целительной любви моей семьи, детей и близких друзей.
После этого Господь призвал меня расширить мол пасторские функции, уделить особое внимание эмоциональным расстройствам и болезненным воспоминаниям.
За те двадцать лет, что я был проповедником, наставником, душепопечителем, я получил тысячи откликов от христиан, которым удалось освободиться от эмоциональных страданий и избавиться от не дающих покоя воспоминаний прошлого.
В этой книге приведены истории некоторых из этих людей. Вы узнаете об их взглядах и чувствах, которые так хорошо знакомы вам или тем, кто вам дорог.
Все действующие лица книги живы и здоровы; их истории рассказаны с их разрешения. Но имена и место действия изменены.
Любое сходство их жизни с вашей случайно, но одновременно и закономерно. Ибо у всех нас одни и те же чаяния и стремления.
Я молюсь за то, чтобы эта книга помогла вам получить представление о Божьих путях избавления от эмоциональных расстройств, навязчивых состояний, о путях оздоровления личности. Я хочу, чтобы из преткнувшихся христиан вы превратились в исцеленных помощников Бога.
Дэвид Симандз
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