К сожалению, словосочетание «исцеление памяти» понимают очень по-разному. В представлении многих сегодняшних христиан это некая панацея от всех болезней с мгновенным действием или ускоренный способ достичь эмоциональной и духовной зрелости. В противовес тому, что некоторые люди порой придают эмоциональному исцелению явно преувеличенное значение, другие могут вообще отказываться от подобных занятий, считая их небиблейским, а то и вовсе нездоровым делом.

И я могу понять их опасения. На опыте собственной работы в этой области я убедился, что именно в психологии сложнее, чем где бы то ни было, отделить зерна от плевел. Эта наука, находясь еще в младенческом возрасте, вбирает в себя любые возникающие теории и подходы. Лишь в самое последнее время психологические открытия и подтвержденные факты занимают свое место в истинно христианских подходах к консультированию. Важно понимать, что всякая истина — это истина Божественная, появляется ли она за трапезой Господней или за столом исследователя-экспериментатора. Мы сможем трезво судить о тех или иных фактах, лишь просеивая их через сито Слова Божьего.

Исцеление памяти — это вид христианского консультирования и молитвы, которые направляют целительную силу Духа на решение различных проблем в эмоциональной и духовной сферах.

Дэвид Симандз - Исцеление памяти

Пер. с англ Е. Проценко

М Триада, 2003,216 с.

ISBN 5-86181-235-7

Дэвид Симандз - Исцеление памяти - Содержание

Предисловие

Глава 1. Загадка памяти

Глава 2. Что такое исцеление памяти

Глава 3. Почему память нуждается в исцелении?

Глава 4. Создание целительной атмосферы

Глава 5. Библейские основания для исцеления памяти

Глава 6. Показания для исцеления памяти

Глава 7. Искаженные представления о Боге

Глава 8. Проблемы из-за искажения образа Бога

Глава 9. Подготовка к молитве

Глава 10. Проведение молитвенного этапа работы

Глава 11. Исцеление воспоминаний о сексуальном насилии

Глава 12. Наблюдение за отсроченными результатами, предостережения и выводы

Примечания

Дэвид Симандз - Исцеление памяти - Предисловие

Воспоминания — это не просто воображаемые картины прошлого. Они отражают весь сегодняшний опыт человека: его чувства, систему понятий, установок и форм поведения. Именно поэтому воспоминания побуждают нас снова и снова поступать по тем сценариям, которые записаны в нашей памяти.

Именно так говорит о памяти Библия, когда призывает народ Божий помнить о чем-либо. Священное Писание никогда не разделяет суть человека на телесную, душевную и духовную части, а наоборот, подчеркивает целостность человеческой личности.

Истинная драматичность болезненных воспоминаний не столько в доставляемых ими внутренних страданиях и не в том, что в них прошлое мощно прорывается в наши сегодняшние чувства. Беда скорее в том, что из-за этих страданий или прошлых чувств мы начинаем неверно относиться к людям и жизненным ситуациям. И такое ошибочное отношение через какое-то время становится свойством самой нашей личности, нашим образом жизни.

Одно лишь время не в состоянии исцелить память о переживаниях столь болезненных, что они вытесняются из нашего сознания. Здесь необходим особый род духовной терапии, которая включает в себя время предварительного консультирования и подготовки, встречу для глубокой целительной молитвы и завершающий период для обучения новым жизненным навыкам.

Книга «Исцеление памяти» для тех, кто хочет освободиться от болезненных воспоминаний, влияющих на наши сегодняшние поступки и мешающих нашему возрастанию во Христе. Эта книга и для тех, кто хочет помогать другим освободиться оттирании прошлого.