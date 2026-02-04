Симеон Новый Богослов - Гимны

Итак, какого рода этот Божественный огонь? Не считаешь ли ты его видимым, тварным или уловимым? Он совсем не такой. Если бы ты был посвящен в его тайну, то достоверно знал бы, что он неудержим, несотворен, невидим, безначален и нематериален, совершенно неизменен, неописуем, неугасим, бессмертен, неуловим, будучи вне всех тварей — вещественных и невещественных, видимых и невидимых, бестелесных и телесных, земных и небесных,- вне всех их пребывает он по природе, по сущности и, разумеется, по власти. Итак, скажи мне, в какое вещество ввергается он? В души, преизобильно имеющие более всего милость и прежде этого и вместе с тем веру и дела, ее подтверждающие. Когда приобретены бывают эти добродетели, тогда, как в светильник, полный елея и пакли, Владыка ввергает огонь, которого мир не видел и не может видеть. Миром же я называю находящихся в мире и мирское мудрствующих. Подобно тому как светильник возжигается тогда (я говорю в образах), когда прикоснется к огню, так, понимай духовно, и Божественный огонь, прикасаясь к душам, воспламеняет их. Прежде чем прикоснется, как он может возжечь? а прежде чем будет ввержен, как прикоснется? Поистине никак не может. Когда же светильник горит и ясно всех освещает, не погаснет ли он, если не станет елея?

Но обрати внимание на нечто другое — важнейшее, что более всего меня устрашает.

В то время, когда светильник мой ярко горит при изобилии елея и пакли, мышь или какое-либо другое животное, придя, опрокидывает светильник или, вылизав мало-помалу, уничтожает елей и съедает паклю — и лампада угасает. Еще удивительнее то, что, когда пакля, называемая фитилем, вся погружается в елей, тогда огонь тотчас угасает и светильник мой, перестав светить, делается совершенно темным. Под светильником подразумевай душу мою, под елеем — добродетели, фитиль же — это ум мой. Появляясь в нем, Божественный огонь освещает душу и вместе весь дом тела моего и находящихся в доме, то есть мысли и намерения. Так бывает, когда огонь этот светит. Если же появится зависть, или злопамятство, или славолюбие, или какая-либо другая похоть некоего удовольствия или страсти и опрокинет светильник, то есть доброе расположение души моей, или как бы вылижет елей добродетелей; ум же мой, который, как я сказал, поистине есть фитиль, имеющий в себе ярко светящий Божественный свет, либо весь поглотит дурными мыслями, либо весь погрузит в елей (то есть когда ум, помышляя о своих добродетельных деяниях, впадет в самомнение и ослепнет).

Пер. с древнегреч. свящ. Максима Михайлова. - Μ.: Перервинская духовная семинария, 2023. — 408 с.

ISBN 978-5-905747-20-5

Предисловие переводчика

Предисловие Никиты Стифата, монаха и пресвитера Студийского монастыря, к книге Божественных Гимнов преподобного отца нашего Симеона

ГИМН ПЕРВЫЙ О Божественном просвещении и озарении Духом Святым. О том, что после смерти все святые будут иметь упокоение в одном только Боге. А отпавший от Бога нигде в будущей жизни покоя не найдет.

ГИМН ВТОРОЙ Приведенные ниже выражения любви к Богу показывают, как изменился этот отец, как он, достигнув предела чистоты, соединился с Богом, каким был и каким в результате сделался. А в конце он богословствует и говорит об ангелах..

ГИМН ТРЕТИЙ Кто такой монах, в чем его делание и на какую он взошел высоту созерцания

ГИМН ЧЕТВЕРТЫЙ Наставление монахам, отрекшимся от мира и того, что в мире; о том, какое доверие должны они иметь к своему [духовному] отцу.

ГИМН ПЯТЫЙ Двустишия, расположенные в алфавитном порядке, побуждающие и руководствующие недавно удалившихся от мира к достижению совершенства

ГИМН ШЕСТОЙ Четверостишия о любви к Богу...

ГИМН СЕДЬМОЙ Молитва к Богу. О том, что соединяющийся с Богом и видящий в себе действие Его славы, приходит в изумление.

ГИМН ВОСЬМОЙ О тех, кому Бог являет Себя и кто приобретает навык в добродетели посредством исполнения заповедей...

ГИМН ДЕВЯТЫЙ О том, что сделавшийся причастником Святого Духа и восхищаемый Его светом пребывает выше всех страстей и не претерпевает вреда от их приближения.

ГИМН ДЕСЯТЫЙ О том, что смерть, к сожалению, нападает и на самых крепких людей…

ГИМН ОДИННАДЦАТЫЙ Здесь отец с изумлением рассказывает о том, что ему явился Бог, как ранее являлся Он апостолам Павлу и Стефану…

ГИМН ДВЕНАДЦАТЫЙ Учение о едином и триипостасном Боге. Здесь же [прп. Симеон] со смирением говорит о себе самом, дабы этим пристыдить тех, кто высоко о себе думают…

ГИМН ТРИНАДЦАТЫЙ Увещание к покаянию. И о том, как воля плоти при соединении ее с волей Духа делает человека богоподобным…

ГИМН ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ Благодарение за полученные от Бога дары. И о том, что даже ангелы трепещут перед высотой священнического и игуменского служения…

ГИМН ПЯТНАДЦАТЫЙ О том, что видящий славу Божию находится под воздействием Всесвятого Духа; что Божество пребывает внутри и вне всего, одновременно уловимо и неуловимо для достойных. О том, что мы являемся домом Давидовым; и что Христос Бог, сделавшийся многими нашими членами, есть один и тот же, оставаясь неделимым и неизменным…

ГИМН ШЕСТНАДЦАТЫЙ О том, что только Бог по природе Своей достоин быть предметом вожделения и что приобщающийся к Нему делается причастником всех благ…

ГИМН СЕМНАДЦАТЫЙ О том, что страх порождает любовь, а любовь искореняет в душе страх и остается в ней одна, будучи Божественным и Святым Духом.

ГИМН ВОСЕМНАДЦАТЫЙ Богословское поучение о действиях святой любви, которая есть свет Самого Духа Святого .

ГИМН ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ Богословское поучение о таинстве священства и о бесстрастном созерцании.

ГИМН ДВАДЦАТЫЙ Благодарение и исповедание с богословием. Также о даровании Святого Духа и причастии Ему.

ГИМН ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ Послание к монаху, задавшему вопрос: действительно ли (πράγματι) Сын отличается от Отца или же различие между Ними существует только в нашем представлении (έπίνοια)? В этом послании ты найдешь богатство богословия, опровергающего хулу вопрошавшего.

ГИМН ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ Благодарственная молитва и Божественный ответ на нее. О том, почему Божественная благодать получает наименование по производимым ею действиям

ГИМН ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ Тонкие богословские рассуждения о непостижимом и неописуемом Божестве. О том, что Божественная природа, будучи неописуемой, не находится внутри или вне сотворенного мира, но пребывает и внутри, и вне вселенной, будучи причиной всего существующего. О том, что только посредством ума (κατά νουν) человек может воспринимать неуловимое Божество, как посредством глаз он воспринимает солнечные лучи

ГИМН ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ В котором [прп. Симеон] исповедуется в своих согрешениях и являет глубину собственного смирения, подражая в этом божественному Павлу, который, достигнув совершенной меры и сподобившись великих откровений от Бога, называл себя грешником и недостойным называться апостолом.

ГИМН ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ О видении Божественного света. О том, что Божественный свет не объемлется тьмой. Удивляясь величию бывшего ему откровения, [прп. Симеон] размышляет о человеческой немощи и осуждает себя.

ГИМН ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ О том, что не ведающие Бога мертвы по сравнению с живущими в богопознании. А также о том, что Божественные Тело и Кровь Христовы делаются недосягаемыми для тех, кто причащаются недостойно.

ГИМН ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ Каким следует быть монаху: в чем состоит делание монаха, в чем его преуспеяние и восхождение.

ГИМН ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ Об умопостигаемом откровении Божественного света и о мысленном богоугодном подвиге добродетельной жизни.

ГИМН ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ О том, что Божественные вещи становятся ясными только для тех, с кем через причастие Святому Духу соединился Сам Бог.

ГИМН ТРИДЦАТЫЙ О том, что огонь Духа Божия, прикасаясь к душам, очистившим себя слезами и покаянием, охватывает их, еще более очищает, просвещая все их части, помраченные грехом, исцеляет раны и приводит к совершенству, так что они начинают сиять Божественной красотой.

ГИМН ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ О богословии и о том, что Божественная природа не может быть объектом исследования, поскольку непостижима для всех людей.

ГИМН ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ О том, что славные на земле и гордящиеся богатством люди обольщаются тенью видимого, тогда как презирающие здешние блага достигают неложного единения с Божественным Духом.

ГИМН ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ О богословии. О том, что люди, сохранившие в себе образ Божий, попирают лукавые силы князя тьмы. А прочие, проводящие жизнь свою в страстях, уступают ему и подчиняются его владычеству.

ГИМН ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ О том, что единение с Духом Святым происходит в очистившихся душой людях ощутимо, то есть совершенно осознанно. И тех, в ком это произойдет, Дух Божий делает световидными, как и Он Сам, и превращает их в свет.

ГИМН ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ О том, что все святые, будучи озаряемы Богом, просвещаются и созерцают славу Божию, насколько это возможно человеческой природе.

ГИМН ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ Благодарение за изгнание и скорби, которые преподобный Симеон претерпел во время гонения...

ГИМН ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ Его же молитва и прошение к Богу о помощи.

ГИМН ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ О богословии и о том, что ум, очистившийся от мглы страстей, незамутненным оком созерцает Невещественного и Невидимого...

ГИМН ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ О том, что любовь и стремление к Богу превосходят любые человеческие устремления и любовь. Целиком погрузившись в Божественный свет, ум очищающихся обоживается и с этого времени становится умом Христовым...

ГИМН СОРОКОВОЙ Благодарение за дары Божией благодати. О том, что написавший эти строки отец был движим Духом Святым. И наставление от лица Бога о том, что необходимо делать, дабы достичь спасения.

ГИМН СОРОК ПЕРВЫЙ Благодарение Богу за Его благодеяния и просьба объяснить, по какой причине достигшим совершенства попускаются искушения от демонов. Наставление от лица Божия отрекающимся от мира.

ГИМН СОРОК ВТОРОЙ О том, что люди, уже здесь через причастие Святому Духу соединившиеся с Богом, и по отшествии в мир иной будут вечно пребывать вместе с Ним. В противном же случае они и там не увидят Бога.

ГИМН СОРОК ТРЕТИЙ О том, что лучше самому быть хорошим послушником, чем окормлять тех, кто этого не желает. Потому что никакой пользы нет в том, чтобы стараться спасти других, а самому через это погибнуть.

ГИМН СОРОК ЧЕТВЕРТЫЙ Что означает выражение «по образу Божию» и почему человек признается действительным отражением своего Первообраза. О том, что человек, любящий врагов, как своих благодетелей, является подражателем Самого Бога. А тот, кто уже здесь стал причастником Святого Духа, делается богом по благодати, хотя узнают его только те, кто так же движимы Духом Святым.

ГИМН СОРОК ПЯТЫЙ О тончайшем богословии и о том, что не видящий света Божественной славы хуже слепого...

ГИМН СОРОК ШЕСТОЙ Исповедание, соединенное с молитвой. И о том, как Дух Святой соединяется с бесстрастным.

ГИМН СОРОК СЕДЬМОЙ Светлое созерцание о мысленном рае и о находящемся в нем древе жизни..

ГИМН СОРОК ВОСЬМОЙ О том, что подлинные слава и честь принадлежат тому, кто страдает за заповедь Божию и претерпевает бесчестие за нее. И увещание к собственной душе о неиссякаемом богатстве Духа.

ГИМН СОРОК ДЕВЯТЫЙ О том, что и учитель, заботясь об исправлении ближнего, бывает, впадает в ту же страсть и немощь.

ГИМН ПЯТИДЕСЯТЫЙ О созерцании Бога и Божественных предметов и об удивительном действии Духа Святого. Об отличительных свойствах каждого из Лиц Святой и Единосущной Троицы. И также о том, что не сумевший войти в Царство Небесное не получит никакой пользы, если окажется вне адских мучений...

ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ О том, что при озарении Духом Святым все страстное из нас изгоняется, как тьма прогоняется светом. Когда же лучи Духа удаляются, тогда страсти и худые помыслы вновь начинают обуревать нас…

ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ О богословии. О том, что человек, не изменившийся через причастие Духу Святому и не познавший Бога через усыновление Ему, не может учить других о Боге…

ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ Повествование о беседе между Богом и автором этих строк: как он, озаряемый Духом Святым, беседует с Богом и получает от Него таинственные наставления о вещах Божественных и человеческих.

ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ О том, что каждому человеку Бог Духом Святым надлежащим образом дал определенный дар на пользу ему, дабы он действовал не так, как сам захочет, а как ему предназначено, и дабы не оставался он в Церкви Божией бесплодным…

ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ О том, что с сохранившими в чистоте святое Крещение пребывает Дух Святой, а от осквернивших его удаляется…

ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ Умилостивительная и благодарственная молитва к Богу за все бывшее…

ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ О том, что всей душой возлюбивший Бога будет ненавидеть мир…