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Симеон Новый Богослов - Гимны

Симеон Новый Богослов - Гимны
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling

Итак, какого рода этот Божественный огонь? Не считаешь ли ты его видимым, тварным или уловимым? Он совсем не такой. Если бы ты был посвящен в его тайну, то достоверно знал бы, что он неудержим, несотворен, невидим, безначален и нематериален, совершенно неизменен, неописуем, неугасим, бессмертен, неуловим, будучи вне всех тварей — вещественных и невещественных, видимых и невидимых, бестелесных и телесных, земных и небесных,- вне всех их пребывает он по природе, по сущности и, разумеется, по власти. Итак, скажи мне, в какое вещество ввергается он? В души, преизобильно имеющие более всего милость и прежде этого и вместе с тем веру и дела, ее подтверждающие. Когда приобретены бывают эти добродетели, тогда, как в светильник, полный елея и пакли, Владыка ввергает огонь, которого мир не видел и не может видеть. Миром же я называю находящихся в мире и мирское мудрствующих. Подобно тому как светильник возжигается тогда (я говорю в образах), когда прикоснется к огню, так, понимай духовно, и Божественный огонь, прикасаясь к душам, воспламеняет их. Прежде чем прикоснется, как он может возжечь? а прежде чем будет ввержен, как прикоснется? Поистине никак не может. Когда же светильник горит и ясно всех освещает, не погаснет ли он, если не станет елея?

Но обрати внимание на нечто другое — важнейшее, что более всего меня устрашает.

В то время, когда светильник мой ярко горит при изобилии елея и пакли, мышь или какое-либо другое животное, придя, опрокидывает светильник или, вылизав мало-помалу, уничтожает елей и съедает паклю — и лампада угасает. Еще удивительнее то, что, когда пакля, называемая фитилем, вся погружается в елей, тогда огонь тотчас угасает и светильник мой, перестав светить, делается совершенно темным. Под светильником подразумевай душу мою, под елеем — добродетели, фитиль же — это ум мой. Появляясь в нем, Божественный огонь освещает душу и вместе весь дом тела моего и находящихся в доме, то есть мысли и намерения. Так бывает, когда огонь этот светит. Если же появится зависть, или злопамятство, или славолюбие, или какая-либо другая похоть некоего удовольствия или страсти и опрокинет светильник, то есть доброе расположение души моей, или как бы вылижет елей добродетелей; ум же мой, который, как я сказал, поистине есть фитиль, имеющий в себе ярко светящий Божественный свет, либо весь поглотит дурными мыслями, либо весь погрузит в елей (то есть когда ум, помышляя о своих добродетельных деяниях, впадет в самомнение и ослепнет).

Преподобный Симеон Новый Богослов - Гимны

Пер. с древнегреч. свящ. Максима Михайлова. - Μ.: Перервинская духовная семинария, 2023. — 408 с.

ISBN 978-5-905747-20-5

Симеон Новый Богослов, прп. – Гимны – Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие Никиты Стифата, монаха и пресвитера Студийского монастыря, к книге Божественных Гимнов преподобного отца нашего Симеона

  • ГИМН ПЕРВЫЙ О Божественном просвещении и озарении Духом Святым. О том, что после смерти все святые будут иметь упокоение в одном только Боге. А отпавший от Бога нигде в будущей жизни покоя не найдет.

  • ГИМН ВТОРОЙ Приведенные ниже выражения любви к Богу показывают, как изменился этот отец, как он, достигнув предела чистоты, соединился с Богом, каким был и каким в результате сделался. А в конце он богословствует и говорит об ангелах..

  • ГИМН ТРЕТИЙ Кто такой монах, в чем его делание и на какую он взошел высоту созерцания

  • ГИМН ЧЕТВЕРТЫЙ Наставление монахам, отрекшимся от мира и того, что в мире; о том, какое доверие должны они иметь к своему [духовному] отцу.

  • ГИМН ПЯТЫЙ Двустишия, расположенные в алфавитном порядке, побуждающие и руководствующие недавно удалившихся от мира к достижению совершенства

  • ГИМН ШЕСТОЙ Четверостишия о любви к Богу...

  • ГИМН СЕДЬМОЙ Молитва к Богу. О том, что соединяющийся с Богом и видящий в себе действие Его славы, приходит в изумление.

  • ГИМН ВОСЬМОЙ О тех, кому Бог являет Себя и кто приобретает навык в добродетели посредством исполнения заповедей...

  • ГИМН ДЕВЯТЫЙ О том, что сделавшийся причастником Святого Духа и восхищаемый Его светом пребывает выше всех страстей и не претерпевает вреда от их приближения.

  • ГИМН ДЕСЯТЫЙ О том, что смерть, к сожалению, нападает и на самых крепких людей…

  • ГИМН ОДИННАДЦАТЫЙ Здесь отец с изумлением рассказывает о том, что ему явился Бог, как ранее являлся Он апостолам Павлу и Стефану…

  • ГИМН ДВЕНАДЦАТЫЙ Учение о едином и триипостасном Боге. Здесь же [прп. Симеон] со смирением говорит о себе самом, дабы этим пристыдить тех, кто высоко о себе думают…

  • ГИМН ТРИНАДЦАТЫЙ Увещание к покаянию. И о том, как воля плоти при соединении ее с волей Духа делает человека богоподобным…

  • ГИМН ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ Благодарение за полученные от Бога дары. И о том, что даже ангелы трепещут перед высотой священнического и игуменского служения…

  • ГИМН ПЯТНАДЦАТЫЙ О том, что видящий славу Божию находится под воздействием Всесвятого Духа; что Божество пребывает внутри и вне всего, одновременно уловимо и неуловимо для достойных. О том, что мы являемся домом Давидовым; и что Христос Бог, сделавшийся многими нашими членами, есть один и тот же, оставаясь неделимым и неизменным…

  • ГИМН ШЕСТНАДЦАТЫЙ О том, что только Бог по природе Своей достоин быть предметом вожделения и что приобщающийся к Нему делается причастником всех благ…

  • ГИМН СЕМНАДЦАТЫЙ О том, что страх порождает любовь, а любовь искореняет в душе страх и остается в ней одна, будучи Божественным и Святым Духом.

  • ГИМН ВОСЕМНАДЦАТЫЙ Богословское поучение о действиях святой любви, которая есть свет Самого Духа Святого .

  • ГИМН ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ Богословское поучение о таинстве священства и о бесстрастном созерцании.

  • ГИМН ДВАДЦАТЫЙ Благодарение и исповедание с богословием. Также о даровании Святого Духа и причастии Ему.

  • ГИМН ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ Послание к монаху, задавшему вопрос: действительно ли (πράγματι) Сын отличается от Отца или же различие между Ними существует только в нашем представлении (έπίνοια)? В этом послании ты найдешь богатство богословия, опровергающего хулу вопрошавшего.

  • ГИМН ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ Благодарственная молитва и Божественный ответ на нее. О том, почему Божественная благодать получает наименование по производимым ею действиям

  • ГИМН ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ Тонкие богословские рассуждения о непостижимом и неописуемом Божестве. О том, что Божественная природа, будучи неописуемой, не находится внутри или вне сотворенного мира, но пребывает и внутри, и вне вселенной, будучи причиной всего существующего. О том, что только посредством ума (κατά νουν) человек может воспринимать неуловимое Божество, как посредством глаз он воспринимает солнечные лучи

  • ГИМН ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ В котором [прп. Симеон] исповедуется в своих согрешениях и являет глубину собственного смирения, подражая в этом божественному Павлу, который, достигнув совершенной меры и сподобившись великих откровений от Бога, называл себя грешником и недостойным называться апостолом.

  • ГИМН ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ О видении Божественного света. О том, что Божественный свет не объемлется тьмой. Удивляясь величию бывшего ему откровения, [прп. Симеон] размышляет о человеческой немощи и осуждает себя.

  • ГИМН ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ О том, что не ведающие Бога мертвы по сравнению с живущими в богопознании. А также о том, что Божественные Тело и Кровь Христовы делаются недосягаемыми для тех, кто причащаются недостойно.

  • ГИМН ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ Каким следует быть монаху: в чем состоит делание монаха, в чем его преуспеяние и восхождение.

  • ГИМН ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ Об умопостигаемом откровении Божественного света и о мысленном богоугодном подвиге добродетельной жизни.

  • ГИМН ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ О том, что Божественные вещи становятся ясными только для тех, с кем через причастие Святому Духу соединился Сам Бог.

  • ГИМН ТРИДЦАТЫЙ О том, что огонь Духа Божия, прикасаясь к душам, очистившим себя слезами и покаянием, охватывает их, еще более очищает, просвещая все их части, помраченные грехом, исцеляет раны и приводит к совершенству, так что они начинают сиять Божественной красотой.

  • ГИМН ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ О богословии и о том, что Божественная природа не может быть объектом исследования, поскольку непостижима для всех людей.

  • ГИМН ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ О том, что славные на земле и гордящиеся богатством люди обольщаются тенью видимого, тогда как презирающие здешние блага достигают неложного единения с Божественным Духом.

  • ГИМН ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ О богословии. О том, что люди, сохранившие в себе образ Божий, попирают лукавые силы князя тьмы. А прочие, проводящие жизнь свою в страстях, уступают ему и подчиняются его владычеству.

  • ГИМН ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ О том, что единение с Духом Святым происходит в очистившихся душой людях ощутимо, то есть совершенно осознанно. И тех, в ком это произойдет, Дух Божий делает световидными, как и Он Сам, и превращает их в свет.

  • ГИМН ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ О том, что все святые, будучи озаряемы Богом, просвещаются и созерцают славу Божию, насколько это возможно человеческой природе.

  • ГИМН ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ Благодарение за изгнание и скорби, которые преподобный Симеон претерпел во время гонения...

  • ГИМН ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ Его же молитва и прошение к Богу о помощи.

  • ГИМН ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ О богословии и о том, что ум, очистившийся от мглы страстей, незамутненным оком созерцает Невещественного и Невидимого...

  • ГИМН ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ О том, что любовь и стремление к Богу превосходят любые человеческие устремления и любовь. Целиком погрузившись в Божественный свет, ум очищающихся обоживается и с этого времени становится умом Христовым...

  • ГИМН СОРОКОВОЙ Благодарение за дары Божией благодати. О том, что написавший эти строки отец был движим Духом Святым. И наставление от лица Бога о том, что необходимо делать, дабы достичь спасения.

  • ГИМН СОРОК ПЕРВЫЙ Благодарение Богу за Его благодеяния и просьба объяснить, по какой причине достигшим совершенства попускаются искушения от демонов. Наставление от лица Божия отрекающимся от мира.

  • ГИМН СОРОК ВТОРОЙ О том, что люди, уже здесь через причастие Святому Духу соединившиеся с Богом, и по отшествии в мир иной будут вечно пребывать вместе с Ним. В противном же случае они и там не увидят Бога.

  • ГИМН СОРОК ТРЕТИЙ О том, что лучше самому быть хорошим послушником, чем окормлять тех, кто этого не желает. Потому что никакой пользы нет в том, чтобы стараться спасти других, а самому через это погибнуть.

  • ГИМН СОРОК ЧЕТВЕРТЫЙ Что означает выражение «по образу Божию» и почему человек признается действительным отражением своего Первообраза. О том, что человек, любящий врагов, как своих благодетелей, является подражателем Самого Бога. А тот, кто уже здесь стал причастником Святого Духа, делается богом по благодати, хотя узнают его только те, кто так же движимы Духом Святым.

  • ГИМН СОРОК ПЯТЫЙ О тончайшем богословии и о том, что не видящий света Божественной славы хуже слепого...

  • ГИМН СОРОК ШЕСТОЙ Исповедание, соединенное с молитвой. И о том, как Дух Святой соединяется с бесстрастным.

  • ГИМН СОРОК СЕДЬМОЙ Светлое созерцание о мысленном рае и о находящемся в нем древе жизни..

  • ГИМН СОРОК ВОСЬМОЙ О том, что подлинные слава и честь принадлежат тому, кто страдает за заповедь Божию и претерпевает бесчестие за нее. И увещание к собственной душе о неиссякаемом богатстве Духа.

  • ГИМН СОРОК ДЕВЯТЫЙ О том, что и учитель, заботясь об исправлении ближнего, бывает, впадает в ту же страсть и немощь.

  • ГИМН ПЯТИДЕСЯТЫЙ О созерцании Бога и Божественных предметов и об удивительном действии Духа Святого. Об отличительных свойствах каждого из Лиц Святой и Единосущной Троицы. И также о том, что не сумевший войти в Царство Небесное не получит никакой пользы, если окажется вне адских мучений...

  • ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ О том, что при озарении Духом Святым все страстное из нас изгоняется, как тьма прогоняется светом. Когда же лучи Духа удаляются, тогда страсти и худые помыслы вновь начинают обуревать нас…

  • ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ О богословии. О том, что человек, не изменившийся через причастие Духу Святому и не познавший Бога через усыновление Ему, не может учить других о Боге…

  • ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ Повествование о беседе между Богом и автором этих строк: как он, озаряемый Духом Святым, беседует с Богом и получает от Него таинственные наставления о вещах Божественных и человеческих.

  • ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ О том, что каждому человеку Бог Духом Святым надлежащим образом дал определенный дар на пользу ему, дабы он действовал не так, как сам захочет, а как ему предназначено, и дабы не оставался он в Церкви Божией бесплодным…

  • ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ О том, что с сохранившими в чистоте святое Крещение пребывает Дух Святой, а от осквернивших его удаляется…

  • ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ Умилостивительная и благодарственная молитва к Богу за все бывшее…

  • ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ О том, что всей душой возлюбивший Бога будет ненавидеть мир…

  • ГИМН ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ Поучение и обличение из уст Божиих, обращенное ко всем вкупе: царям, архиереям, иереям, монашествующим и мирянам

СХОЛИИ НА ГИМНЫ.

  • а) Древние схолии....

  • б) Позднейшие схолии

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Rating 5.0 / 5
Added 04.02.2026
Author AlexDigger
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