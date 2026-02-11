Труды исторического факультета МГУ

Экуменизм представляет собой возникшую в протестантских кругах идеологию всехристианского единства. Движение, развившееся на основе этой идеологии (экуменическое движение), ставит перед собой задачи всемирного христианского единения, достигаемого, в частности, через лучшее взаимопонимание и сотрудничество христианских конфессий.

Объединенное во всемирном масштабе христианство, с точки зрения теоретиков экуменизма, усилило бы свое глобальное влияние, оказалось бы способным к действенному сопротивлению секуляризации, позволило бы выработать общехристианскую социальную программу, пригодную для различных социальных систем, и наконец привело бы к упразднению межконфессиональных различий путем разработки единого для всех христианских организаций компромиссного христианского вероучения.

Главной причиной, вызвавшей к жизни необходимость объединения христианских сил в рамках экуменического движения, стало явление, часто называемое «кризисом христианства». К рубежу XIX-XX вв. наметилось существенное сокращение сфер влияния христианства (в экономике, политике, гражданско-правовых отношениях и др.) и сужение его социальной базы (за счет отхода рабочего класса от религии). Возрастает религиозный индифферентизм - не только в «образованных» слоях общества, но и в его «низах». Проявляется неэффективность традиционных форм воздействия христианства на массы верующих. Выход из сложившейся ситуации усматривался в активизации миссионерской деятельности, распространении ее на новые территории, в сплочении миссионерских сил.

Основной богословской причиной формирования экуменического движения являются евангельские посылки, указывающие на то, что единство и единственность (по образу единства Бога в Святой Троице) есть основное свойство христианской общины - Церкви, как Тела Христова и проекции сущности внутренней Божественной жизни в видимом, внешнем, мире.

Как Христос - образ (икона) Бога невидимого (2 Кор. 4, 4; Кол. 1, 15), образ Отца, воображенный на земле, так и Церковь - икона Христа, воображающая на земле Божественное единство: да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино (...) да будут едино, как Мы едино (...) Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино (Ин. 17, 21-23).

Не менее важной была миссионерская предпосылка: мир, окружающий христиан, требует христианского свидетельства, просвещения Истиной; от содержания этого свидетельства зависит спасение человека. Совместное свидетельство об Истине должно стать основой распространения ее даже до края земли (Деян. 1, 8).

Эта предпосылка в XX в. приобретает особую значимость: мир стремительно секуляризуется, мышление людей становится все менее религиозным. Если для средневекового общества и даже для общества раннего Нового времени религиозность мышления была социальной нормой, а протестные настроения оформлялись в религиозной форме ересей, то теперь социальной нормой становится секулярное мышление и секулярный образ жизни.

Общая история Церкви - Учебное пособие для вузов по специальности 030600.62 «История» - В 2 томах

Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова (МГУ); ист. ф-т ; [сост., отв. ред. В.В. Симонов].

М. : Наука, 2017

Труды исторического факультета МГУ: 81 ; Сер.II. Исторические исследования, 38).

ISBN 978-5-02-039218-2

Общая история Церкви - В 2 томах - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - XVI - начало XXI века - В 2 книгах - Книга 2 - Вызов религиозного синкретизма - Проблема экуменизма - XX - начало XXI века

М.: Наука, 2017. - 511 с.

ISBN 978-5-02-039228-1 (в пер.)

Общая история Церкви - В 2 томах - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - XVI - начало XXI века - В 2 книгах - Книга 2 - Вызов религиозного синкретизма - Проблема экуменизма - XX - начало XXI века - Содержание

Глава 22. Развитие экуменической идеи и проблема межконфессионального диалога (В. В. Симонов)

§ 1. Религиозный синкретизм и христианство

1. Синкретизм

2. Вызов экуменизма

§ 2. Зарождение экуменического движения

1. Основные предпосылки возникновения и развития экуменического движения

2. Глобализация

3. Начало экуменических процессов

4. Роль Вселенской патриархии в зарождении экуменических процессов...

5. Международные экуменические конференции. Подготовка учредительной Ассамблеи Всемирного совета церквей

6. Подготовка образования Всемирного совета церквей

§ 3. Развитие экуменического движения после Второй мировой войны

1. Создание Всемирного совета церквей

2. Всеправославное совещание 1948 года

3. I Генеральная ассамблея Всемирного совета церквей

4. Цели и задачи Всемирного совета церквей и их реализация

5. Христианское единство вне Всемирного совета церквей

§ 4. Экклезиологическая оппозиция экуменизму

§ 5. Оппозиция экуменической экклезиологии в православном богословии

1. Церковь - единая и единственная

2. Церковь - мистическая реальность, а не символ

§ 6. Оппозиция экуменической экклезиологии в католическом богословии

1. Поиск единства на путях унионизма

2. Православно-католический диалог

3. «Единственная Церковь (...) пребывает в католической церкви»

§ 7. Догматическая оппозиция экуменизму

1. Основные догматические проблемы

2. «Экуменическое богословие»

3. Богословская оппозиция

§ 8. Вселенский Патриархат в послевоенном экуменическом движении

1. 1950-1980-е годы

2. Патриарх Варфоломей: новый этап экуменического диалога

3. Развитие идеологии супрематии Вселенской кафедры при патриархе Варфоломее. Проблема «пентархии» и синаксисы 2011 и 2014 годов

§ 9. Поместные православные церкви во Всемирном совете церквей

1. Богословские диалоги

2. Противоречия и разногласия

§ 10. Русская православная церковь во Всемирном совете церквей

1. Открытость к диалогу (1910-1930-е годы)

2. Позиция воссозданной Московской патриархии (1940-1950-е годы)

3. Вступление во Всемирный совет церквей

4. «Основные принципы отношения к инославию»

§ 11. Православно-католический экклезиологический конфликт

§ 12. Религиозный синкретизм в рамках Всемирного совета церквей

1. Богословие синкретизма

2. Христианская миссия в нехристианской среде как синкретический диалог....

3. Диалог с исламом и межрелигиозные встречи

4. «Религиозный плюрализм»

Глава 23. Католический ответ экуменизму (В.В. Симонов)

§ 1. Попытки адаптации в секуляризующемся мире: оппозиция католическому модернизму

1. Католическая церковь и секулярное общество

2. Унионизм и Оксфордское движение

3. Унионизм и восточные христиане

4. Католическая церковь и общество Европы

§ 2. Апостольский престол между двумя мировыми войнами

1. Ватиканская дипломатия в годы Первой мировой войны

2. Завершение канонической реформы. Кодекс Пия-Бенедикта

3. Папская дипломатия и итоги Первой мировой войны

4. Латеранские соглашения 1929 года

5. Формирование новой идеологии католической церкви

6. Святой престол и экуменизм

7. Ватиканская дипломатия в 1930-е годы

§ 3. Ватикан во Второй мировой войне и в первое послевоенное десятилетие

1. Ватикан и Вторая мировая война

2. Централизация церковного управления

3. Развитие богословия и литургические реформы

§ 4. Идея «аджорнаменто» и подготовка II Ватиканского собора

1. «Аджорнаменто»

2. Начало подготовки Ватиканского собора. Предподготовительная комиссия

3. Подготовительные комиссии

§ 5. II Ватиканский собор

1. Цели и задачи собора

2. Периодизация работы собора. Начало соборных деяний. Прогрессисты и интегристы

3. Первый период

4. Второй период

5. Третий период

6. Четвертый период. Завершение работы собора

§ 6. Католический мир после II Ватиканского собора

1. Рост католической церкви

2. Папство после II Ватиканского собора

§ 7. Литургическая реформа и ее последствия

1. Реформа как поиск выхода из литургического кризиса

2. Обсуждение литургической реформы во время II Ватиканского собора. «Схема Буньини» и дальнейшее развитие реформы

3. Содержание реформы

4. Оппозиция реформе

5. «Пошатнувшаяся церковь». Традиционалистская оппозиция

6. Модернистская оппозиция

§ 8. Глобализация и католическая церковь

1. Ватикан в условиях секулярной глобализации

2. Новые задачи

3. Отречение папы

4. Начало понтификата Франциска I

5. Глобализация - угроза христианству

6. Проникновение в католическую церковь идей и практики религиозного синкретизма

§ 9. Католическая церковь и Всемирный совет церквей

1. Позиция Ватикана во Всемирном совете церквей

2. Экуменический диалог и его канонические и богословские основания

Глава 24. Восточные Патриархаты («тетрархия»), Кипрская и Элладская церкви в конце XIX - начале XXI века (А.Г. Зоитакис, В.В. Симонов)

§ 1. Канонический статус автокефальных церквей

1. Современные православные автокефалии

2. Канонический статус автокефальных православных церквей

§ 2. Вселенский Патриархат

1. Временный подъем и начало младотурецкого гонения

2. Вселенская патриархия в годы Первой мировой войны

3. Падение системы миллетов и изменение места Вселенской патриархии в турецком государстве

4. Реформаторское патриаршество Мелетия IV Метаксакиса и его последствия

5. Демографический кризис

6. Современное состояние Вселенского Патриархата

7. Афонское монашество

8. «Эстонский конфликт» с Русской православной церковью

§ 3. Александрийский Патриархат

1. Патриаршество Мелетия II Метаксакиса

2. Продолжение преобразований

3. Миссионерская экспансия

§ 4. Антиохийский Патриархат

1. «Антиохийская схизма»

2. Антиохийский Патриархат в 1930-1950-е годы

3. Греческий православный Патриархат Антиохии и всего Востока во второй половине XX - начале XXI века

§ 5. Иерусалимский Патриархат

1. «Греко-арабский вопрос»

2. Иерусалимская патриархия в государстве Израиль

3. Патриарх Диодор и экуменическое движение

4. Константинопольский собор 1993 года

5. Иерусалимская патриархия в начале XXI века: два патриарха

6. Храм Гроба Господня в Иерусалиме: сохранение status quo

§ 6. Кипрская церковь

1. Греческая революция и английский протекторат

2. Аннексия Кипра и Кипрская церковь

3. Архиепископ Макарий III во главе церкви и государства

4. Кипрская церковь в конце XX - начале XXI века

§ 7. Элладская православная церковь

1. Мелетий Метаксакис во главе Элладской церкви

2. Элладская церковь в 1920-1930-е годы. Устав 1922 года

3. Афинская архиепископия в годы Второй мировой войны

4. Современная Элладская церковь

5. Движение за литургическое возрождение

6. Старостильный раскол

Глава 25. Автокефализация: единство в многообразии. Национальные православные автокефалии в XX - начале XXI века (Л.Г. Зоитакис)

§ 1. Развитие процесса автокефализации: национальные автокефальные Поместные православные церкви

1. Предпосылки и причины организационной национализации православия

2. Национальные автокефалии

§ 2. Русская православная церковь после 1917 года (Г.М. Запальский, В.В. Симонов)

1. Патриаршая церковь после революции 1917 года

2. «Декларация» митрополита Сергия и ее последствия

3. Русская церковь в эмиграции

4. Обновленчество

5. Русская церковь в годы Великой Отечественной войны

6. Воссоздание Патриархата и его развитие во второй половине XX века

7. Русская православная церковь в 1990-е - начале 2000-х годов

8. Русская православная церковь в начале XXI века

§ 3. Сербская православная церковь

1. Православная церковь в Королевстве сербов, хорватов и словенцев

2. Сербская церковь в годы Второй мировой войны

3. Православная церковь в социалистической Югославии

4. Сербская православная церковь после распада Югославии

§ 4. Румынская православная церковь

1. Период начала национального пробуждения

2. Автокефалия

3. Консолидация румынских епархий и образование Патриархата

4. Православная церковь в социалистической Румынии

5. Современная Румынская православная церковь

§ 5. Болгарская православная церковь

1. Церковь и национально-освободительное движение

2. Вселенская патриархия и болгарское движение за национальную церковь

3. Болгарский экзархат

4. Болгарская автокефалия

5. Болгарский Патриархат

6. Современная Болгарская православная церковь

§ 6. Грузинская православная церковь

1. Грузинская церковь в составе Российской церкви

2. Восстановление автокефалии

3. Современная Грузинская православная церковь

4. Абхазская схизма

§ 7. Польская православная церковь

1. Возрождение православия в Польше

2. Польский экзархат

3. Движение за автокефалию

4. Автокефалия

5. Автокефальная Польская православная церковь в период между мировыми войнами

6. Польская православная церковь в годы Второй мировой войны

7. Польская православная церковь в социалистической Польше

8. Современная Польская православная церковь

§ 8. Православная церковь Чешских земель и Словакии

1. Православные приходы в буржуазной Чехословацкой Республике

2. Церковная автономия

3. Русская эмиграция и православие в Чехословакии

4. Вторая мировая война. Репрессии против православных

5. Чехословацкая «московская автокефалия»

6. Православная церковь Чешских земель и Словакии в конце XX - начале XXI века. Каноническое признание автокефалии

§ 9. Албанская православная церковь

1. Проблема албанской автокефалии

2. Самопровозглашение автокефалии

3. Каноническая автокефалия Албанской церкви

4. Албанская православная церковь в коммунистической Албании

5. Возрождение церкви

Глава 26. Армянская апостольская церковь в Новое и Новейшее время: между идентичностью и экуменизмом (К.А. Аветисян)

§ 1. Церковь при Сефевидах и Османах

1. Церковная дипломатия

2. Роль диаспоры в экономическом подъеме исторической Армении в XVII веке

3. Карабах мелйков

§ 2. Католический прозелитизм. Деятельность мхитаристов

1. Католическая миссионерская кампания

2. Мхитарйсты

3. Армяно-католики

§ 3. Церковь и национально-освободительное движение

1. Новые переговоры с Западом и начало сближения с Россией

2. Русские военные кампании и армянское освободительное движение

3. Церковь в национально-освободительном движении

4. Россия на Кавказе

5. Реформы в Турции

6. Экономическое и культурное развитие Армении после присоединения к России

§ 4. Протестантский прозелитизм

§ 5. «Армянский вопрос»: международные договоры и политический контекст

1. Русско-турецкая война 1877-1878 годов

2. Турция в конце XIX века и попытки решения «армянского вопроса»....

3. Церковь и геноцид (арм. Uhb bnhnU - «Великое Злодеяние»)

4. Признание факта геноцида и армянский терроризм

§ 6. Восточная Армения: между Турцией и Россией

1. Политика ассимиляции

2. Русские революции, Первая мировая война и восстановление армянской государственности

§ 7. Армянская церковь в первый период советской власти

1. Церковь и советская власть

2. «Военный коммунизм» против традиционных нравственных ценностей

3. Армянская церковь и сталинский террор

§ 8. Армянская церковь в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период

1. Церковь и война

2. Репатриация

3. Армянская церковь после смерти И.В. Сталина

4. Разрыв с киликийским престолом

5. «Оттепель»: противоречия периода

6. Церковь в 1960-1970-е годы

7. «Застой» и религиозные волнения

8. Церковь в период «перестройки»

9. Епархии Армянской апостольской церкви в России

§ 9. Армянская апостольская церковь в независимой Армении

1. Преодоление разделений и организационное устроение

2. Современные проблемы духовной жизни армянского народа

§ 10. Армянская католическая церковь

1. Истоки и формирование армяно-католической общины

2. Армяне-католики в царской России

3. Армяне-католики в СССР

4. Армянская католическая церковь в Республике Армения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (В.В. Симонов)

Принятые сокращения

Summary

Общая история Церкви - В 2 томах - Том 2 - От Реформации к веку секулярной глобализации - XVI - начало XXI века - В 2 книгах - Книга 2 - Вызов религиозного синкретизма - Проблема экуменизма - XX - начало XXI века - § 2. Зарождение экуменического движения

Секуляризм, набиравший силу на рубеже XIX-XX вв., стремительно прогрессирует после Второй мировой войны (1939-1945) и особенно - в 1960-е годы, когда молодежная субкультура принимает формы контркультуры, антитрадиционалистской и антицерковной по содержанию. Во второй половине 1960-х годов на волне этой контркультуры по Европе прокатятся «студенческие революции» с такими нехристианскими проявлениями, как отрицание культуры, сексуальная вседозволенность, развал семьи, религиозный минимализм или уход от христианства к восточной мистике и оккультизму. Христианскому сообществу приходится констатировать, что влияние этих идеологических «новшеств» со временем лишь прогрессирует, на их основе сформировался базовый стереотип общественного сознания и поведения.

1 От лат. saecularis - «отдельный», в позднелат. - «мирской», «светский».

В послевоенных условиях миссионерские потребности приобрели новые черты. Собственно религиозные основания миссии (как проповеди Евангелия Христова) в период краха и развала колониальной системы и образования на ее обломках новых национальных государств расширились, включив в себя задачи создания в этих государствах «нового политического, национального и духовного климата» путем религиозного «взаимопонимания, сосуществования и сотрудничества».

При этом экуменические идеи, касающиеся совместных форм и методов христианского свидетельства, явно превалировали над соображениями, связанными с религиозным наполнением этого свидетельства - смыслом и содержанием самих основ вероучения, которые в течение веков приобрели в разных христианских вероисповеданиях существенно различные формулировки, определяющие само существо религиозной веры.

Так были заложены основы возникновения в будущем конфликтных ситуаций относительно экуменического движения.

Для возникновения экуменического движения имелись также социально-экономические предпосылки. Усиливающаяся неравномерность развития капиталистического общества, стремительно растущая имущественная дифференциация, углубление социальных конфликтов поставили христианские организации перед проблемой создания новой модели позиционирования в мире, в котором нарастает социальная несправедливость и увеличивается количество людей и даже народов, требующих социальной поддержки: Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5, 16).

Важную роль сыграли также политические предпосылки. После Первой мировой войны (1914-1918) и завершивших ее политических революций в России, Германии и Австро-Венгрии фактически закончила свое существование прежняя христианская (хотя бы по форме) Европа, возглавлявшаяся христианскими монархами. Атеизм, еще в XIX в. воспринимавшийся скорее как интеллектуальное упражнение или проявление «вольнодумства» отдельных лиц или кружков (например, К. Маркса, Ф. Энгельса, их последователей -«марксистов»), становится идеологией левых партий (социалистических, коммунистических и др.), объединявших десятки миллионов людей.

Новым, антихристианским смыслом наполняются даже такие исторически устойчивые понятия, как патриотизм: антихристианский патриотизм, соединявшийся с языческими воззрениями, вырос в фашизм, который победил в 1920-1930-е годы в Италии, Германии, ряде стран Восточной Европы. Фашистская идеология отводила церкви в общественной системе разве что этнографическое место - в качестве атрибута национальной традиции.

После Второй мировой войны возникли новые политические причины, стимулирующие христианскую солидарность.

Во-первых, после войны (конец 1940-х - 1950-е годы) начался развал колониальной системы империализма. Появление новых национальных государств с низким уровнем социально-экономического развития, унаследованным от колониального прошлого, поставил перед церквами двойственные задачи.

С одной стороны, речь шла об отношении христиан к религиозной ситуации в этих странах. С другой - имела место необходимость действенной помощи в преодолении негативных явлений, доставшихся им в наследство от колониальной системы (бедность, голод, проблемы в области здравоохранения, образования и др.). Кроме того, встал вопрос об отношении к тем политическим режимам, которые сложились в молодых независимых государствах и часто не соответствовали идеалам христианства (так называемые страны социалистической ориентации).

Во-вторых, серьезным вызовом церкви стало формирование мировой системы социализма. В послевоенные годы коммунистическая идеология становится все более популярной. «Антикоминтерновский пакт» потерпел сокрушительное поражение от социалистического СССР и его союзников. Возникла целая система государств, правительства которых не только объявили атеизм государственной идеологией, но и осуществляли преследования за религиозные убеждения. Даже в традиционно католических странах - Италии и Франции -коммунистические партии собирали на выборах более всего голосов. Видные деятели культуры осуждали критику коммунистических взглядов, некоторые и сами становились коммунистами. В «холодной войне» Запад оказался неединодушным: многие принимали сторону стран социалистического содружества.

В-третьих, старая «респектабельная» церковность должна была взять на себя ответственность за военные события, потрясшие мир попранием гуманности. Католическое и лютеранское сознание признало свою ответственность за итальянский фашизм и германский нацизм, а многим Поместным православным церквам пришлось признать справедливыми упреки в сотрудничестве с коммунистическими правительствами.

Революции, потрясшие Европу в ходе и по окончании Первой мировой войны, создали апологетические предпосылки для возникновения экуменизма. Противостояние «объединенному фронту материализма», существенно укрепившемуся с возникновением Советской России, управляемой коммунистической партией, стало одной из важнейших задач нарождавшегося экуменического движения.

Наконец, стремительное развитие с рубежа 1980-1990-х годов секулярной глобализации, исключающей христианство из системы базовых ценностей мировой культуры, ставит перед христианскими церквами и объединениями вопрос как о выживании в стремительно секуляризующемся мире, так и об особенностях развития христианского свидетельства в агрессивном секулярном окружении.

