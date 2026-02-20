Сингер - Гностическая книга часов

В моем воображении живет образ писца в длинном черном одеянии; писец сидит у окна, откуда брезжит утренний свет. Лучи солнца падают на наклонную доску, на которую он опирается, когда пишет пером на отбеленной козьей коже. Я знаю, хотя и не могу пояснить, как, что я уже была таким писцом. Сколько веков назад это было? Возможно, это даже случалось не раз. Буквы текста, над которым я сейчас работаю, мерцают на экране, подсвеченном электронно-лучевой трубкой; в прошлом я писала на палимпсесте — многократно использованном куске пергамента. Перед каждой записью кожу очищали, но некий след прошлого оставался на ней и незаметно влиял на следующие записи. Разум можно сравнить с палимпсестом, хранящим впечатления о культурах прошлых поколений в том виде, в котором они передавались предками через фольклор и мифы.

Пока чтец нараспев произносит священный текст, писцы фиксируют то, что услышали, однако письмо вряд ли сможет передать звучание слова или тембр читающего. Письмо — метафора для передачи потока мыслей, которые нельзя воспроизвести без искажений, заключив в неизменный формат. Мысли также нельзя выразить на письме полностью, ибо написанное, «буквальное» есть последовательность букв — черных закорючек на белой странице, смысл которых понимается читателями индивидуально.

В качестве писца, я не только переношу в письменную форму устное слово, но также переписываю и украшаю рисунками другие манускрипты. Я — не теолог, философ или толкователь. Эти манускрипты созданы не мной, и я точно не знаю, что именно хотели передать их авторы. Внимательно относясь к порядку слов и их возможным значениям, я лишь расшифровываю то, что было вложено другими много столетий назад. Когда я не понимаю какие-то отрывки, я осмеливаюсь отредактировать их так, чтобы они стали яснее. Я честно признаю — иногда мое внимание, ведомое любопытством, отвлекается от текстов, и таким образом, наверное, проявляется интуитивное восприятие практически незримого сообщения, некогда записанного на поверхности для письма. Меня не пугает то, о чем написал Борхес в своей «Лотерее в Вавилоне», что «ни одна книга не издается без разночтений в каждом из экземпляров. Переписчики приносят тайную клятву пропускать, интерполировать, искажать. Применяется также прямой обман».

Джун Сингер - Гностическая книга часов - Ключи к внутренней мудрости

«Касталия», 2024. — 254 с.

ISBN 978-5-52123-887-3

Оглавление

Благодарности

Труд писца

Гнозис

Книга часов

Утреня

Хваления

Служба первого часа

Служба третьего часа

Служба шестого часа

Служба девятого часа

Вечерня

Повечерие

Историческая справка

Об иллюстрациях

Рекомендуемая литература

Библиография