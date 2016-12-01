Рассуждая о событиях, которые происходили в братстве евангельских христиан-баптистов в СССР в начале 60-х годов прошлого столетия следует начать с исторического фона на котором эти события развивались. Наше братство настолько изменилось за последнее десятилетие, что мы порою не можем осмыслить поступки и действия наших братьев и сестер, которые происходили четыре десятилетия назад. В этом году мы отмечаем печаль-ный юбилей – 40 лет с момента образования Инициативной группы.

Есть попытки представить все причины разделения братства только исходя из позиции ВСЕХБ и Инициативной группы, совершенно игнорируя исторический контекст, религиозную ситуацию. Мы забываем, что в стране царила совершенно другая идеология, что власть КПСС была безраздельной, что основная масса людей не понимала и не хотела понимать что значит плюрализм

Синичкин Алексей - История евангельских христиан-баптистов в СССР с декабря 1959 по 1966 год

Московская Богословская Семинария Евангельских христиан-баптистов.

Москва 2001 г.

Синичкин Алексей - История евангельских христиан-баптистов в СССР с декабря 1959 по 1966 год - Содержание

1. Введение.

2. Религиозная ситуация в СССР.

3. Всесоюзный Совет евангельских Христиан-баптистов. 3.1 История и лидеры 3.2. Система старших пресвитеров. 3.3. Декабрьский пленум ВСЕХБ 1959 года.

4. От «Инициативной группы» до «Оргкомитета» 4.1. Предпосылки образования Инициативной группы. 4.2. Образование Инициативной группы. 4.3. Деятельность Инициативной группы. 4.4. Образование Оргкомитета. 4. 5. Деятельность Оргкомитета.

5. Съезд евангельских христиан-баптистов 1963 года. 5.1. Разногласие между ВСЕХБ и «Оргкомитетом» после съезда 1963 года.

6. Образование Совета Церквей Евангельских Христиан-баптистов.

7. Всесоюзный съезд Евангельских христиан-баптистов в 1966 году.

8. Заключение. 8.1. Противостояние ВСЕХБ и СЦЕХБ. 8.2. Значения событий 60-х годов для братства ЕХБ.

9. Используемая литература и другие источники.

10. Приложения. 10.1 Приложение1. 10.2. Приложение 2. 10.3. Приложение 3. 10.5. Приложение 5 10.6. Приложение 6



Синичкин Алексей - История евангельских христиан-баптистов в СССР с декабря 1959 по 1966 год - 1. Введение

В августе 2001 года братство Евангельских христиан-баптистов, служащее Господу на территории бывшего Советского Союза, отмечает 40 лет начала деятельности Инициативной группы результатом которой было разделение и образование Совета Церквей Евангельских христиан-баптистов.

Отношение к этим событиям разное. Наш Российский Союз евангельских христиан-баптистов не очень любит вспоминать об этом трагическом периоде истории нашего братства. Со стороны Совета Церквей наоборот публикуется много документов и комментариев о событиях тех лет. Уходят братья, которые несли служение в те годы, и на долю которых выпало быть участниками всего произошедшего. Событие 60-х годов постепенно обрастают легендами и слухами. Идут споры, кто прав, кто виноват. В эти дебаты включаются молодые люди, те кто пришел к Богу в последние десять лет. На этой почве происходят конфликты во вновь образуемых церквях, которые порою приводят к разделению церквей на основании той информации, которую можно легко найти в литературе Совета Церквей. Молодые миссионеры, не всегда могут противостоять этому, так как не обладают достаточно полными сведениями о случившимся разделении. До сих пор во многих городах церкви Совета Церквей и Церкви входившие во ВСЕХБ или образованные теми, кто ранее принадлежал к ВСЕХБ относятся друг к другу с большим подозрением, а в ряде мест даже враждебно.

В данной работе сделана попытка исследовать события, произошедшие в братстве ЕХБ начиная с декабрьского пленума 1959 года, до съезда Союза ЕХБ 1966 года. Уделено значительное внимание фону, на котором развивались исследуемые события – тотальной борьбе с религией. Невозможно понять мотивы принятия решения и реакции верующих в то время если упустить идеологическую и политическую обстановку господствующую в СССР в тот период. Мы стараемся представить взгляд на исследуемые события с трех сто-рон: ВСЕХБ, СЦ ЕХБ и правящей, в то время, атеистической идеологии. Подробно исследуем события развивающиеся во ВСЕХБ и особенно на декабрьском Пленуме 1959 года, когда были приняты документы, послужившие поводом к разделению братства. В работе исследуется исторический путь от «Инициативной группы» до образования Совета Церквей и их взаимоотношения с ВСЕХБ, прослеживаются изменение позиций лидеров как с той, так и с другой стороны.

Касаясь съездов 1963 и 1966 годов, мы старались внимательно рассматривать только те моменты, которые относятся к исследуемой теме. Особенно, таких как, покаяние руководящих братьев из ВСЕХБ и исправление ими своих ошибок. Рассуждая о жесткой, порою, не соответствующий принципам ЕХБ, позиции лидеров Совета Церквей, мы делаем попытку проанализировать этапы и последствия противостояния ВСЕХБ и СЦ ЕХБ в исследуемый исторический период времени.

При исследовании были использованы официальные документы, письма, аналитические записки тех лет, находящиеся в архиве Российского Союза ЕХБ, а также опубликованных в периодических изданиях СЦ ЕХБ. Также были проведены интервью с непосредственными участниками описываемых событий. Мы надеемся, что данная работа будет полезна всем, кто интересуется историей нашего братства, а также миссионерам, пасторам, и всем, кто сталкивается с проблемой очень не-простого взаимоотношения Российского Союза ЕХБ и Совета Церквей ЕХБ.