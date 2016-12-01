Синичкин - История евангельских христиан-баптистов
Рассуждая о событиях, которые происходили в братстве евангельских христиан-баптистов в СССР в начале 60-х годов прошлого столетия следует начать с исторического фона на котором эти события развивались. Наше братство настолько изменилось за последнее десятилетие, что мы порою не можем осмыслить поступки и действия наших братьев и сестер, которые происходили четыре десятилетия назад. В этом году мы отмечаем печаль-ный юбилей – 40 лет с момента образования Инициативной группы.
Есть попытки представить все причины разделения братства только исходя из позиции ВСЕХБ и Инициативной группы, совершенно игнорируя исторический контекст, религиозную ситуацию. Мы забываем, что в стране царила совершенно другая идеология, что власть КПСС была безраздельной, что основная масса людей не понимала и не хотела понимать что значит плюрализм
Синичкин Алексей - История евангельских христиан-баптистов в СССР с декабря 1959 по 1966 год
Московская Богословская Семинария Евангельских христиан-баптистов.
Москва 2001 г.
Синичкин Алексей - История евангельских христиан-баптистов в СССР с декабря 1959 по 1966 год - Содержание
- 1. Введение.
- 2. Религиозная ситуация в СССР.
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3. Всесоюзный Совет евангельских Христиан-баптистов.
- 3.1 История и лидеры
- 3.2. Система старших пресвитеров.
- 3.3. Декабрьский пленум ВСЕХБ 1959 года.
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4. От «Инициативной группы» до «Оргкомитета»
- 4.1. Предпосылки образования Инициативной группы.
- 4.2. Образование Инициативной группы.
- 4.3. Деятельность Инициативной группы.
- 4.4. Образование Оргкомитета.
- 4. 5. Деятельность Оргкомитета.
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5. Съезд евангельских христиан-баптистов 1963 года.
- 5.1. Разногласие между ВСЕХБ и «Оргкомитетом» после съезда 1963 года.
- 6. Образование Совета Церквей Евангельских Христиан-баптистов.
- 7. Всесоюзный съезд Евангельских христиан-баптистов в 1966 году.
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8. Заключение.
- 8.1. Противостояние ВСЕХБ и СЦЕХБ.
- 8.2. Значения событий 60-х годов для братства ЕХБ.
- 9. Используемая литература и другие источники.
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10. Приложения.
- 10.1 Приложение1.
- 10.2. Приложение 2.
- 10.3. Приложение 3.
- 10.5. Приложение 5
- 10.6. Приложение 6
Синичкин Алексей - История евангельских христиан-баптистов в СССР с декабря 1959 по 1966 год - 1. Введение
В августе 2001 года братство Евангельских христиан-баптистов, служащее Господу на территории бывшего Советского Союза, отмечает 40 лет начала деятельности Инициативной группы результатом которой было разделение и образование Совета Церквей Евангельских христиан-баптистов.
Отношение к этим событиям разное. Наш Российский Союз евангельских христиан-баптистов не очень любит вспоминать об этом трагическом периоде истории нашего братства. Со стороны Совета Церквей наоборот публикуется много документов и комментариев о событиях тех лет. Уходят братья, которые несли служение в те годы, и на долю которых выпало быть участниками всего произошедшего. Событие 60-х годов постепенно обрастают легендами и слухами. Идут споры, кто прав, кто виноват. В эти дебаты включаются молодые люди, те кто пришел к Богу в последние десять лет. На этой почве происходят конфликты во вновь образуемых церквях, которые порою приводят к разделению церквей на основании той информации, которую можно легко найти в литературе Совета Церквей. Молодые миссионеры, не всегда могут противостоять этому, так как не обладают достаточно полными сведениями о случившимся разделении. До сих пор во многих городах церкви Совета Церквей и Церкви входившие во ВСЕХБ или образованные теми, кто ранее принадлежал к ВСЕХБ относятся друг к другу с большим подозрением, а в ряде мест даже враждебно.
В данной работе сделана попытка исследовать события, произошедшие в братстве ЕХБ начиная с декабрьского пленума 1959 года, до съезда Союза ЕХБ 1966 года. Уделено значительное внимание фону, на котором развивались исследуемые события – тотальной борьбе с религией. Невозможно понять мотивы принятия решения и реакции верующих в то время если упустить идеологическую и политическую обстановку господствующую в СССР в тот период. Мы стараемся представить взгляд на исследуемые события с трех сто-рон: ВСЕХБ, СЦ ЕХБ и правящей, в то время, атеистической идеологии. Подробно исследуем события развивающиеся во ВСЕХБ и особенно на декабрьском Пленуме 1959 года, когда были приняты документы, послужившие поводом к разделению братства. В работе исследуется исторический путь от «Инициативной группы» до образования Совета Церквей и их взаимоотношения с ВСЕХБ, прослеживаются изменение позиций лидеров как с той, так и с другой стороны.
Касаясь съездов 1963 и 1966 годов, мы старались внимательно рассматривать только те моменты, которые относятся к исследуемой теме. Особенно, таких как, покаяние руководящих братьев из ВСЕХБ и исправление ими своих ошибок. Рассуждая о жесткой, порою, не соответствующий принципам ЕХБ, позиции лидеров Совета Церквей, мы делаем попытку проанализировать этапы и последствия противостояния ВСЕХБ и СЦ ЕХБ в исследуемый исторический период времени.
При исследовании были использованы официальные документы, письма, аналитические записки тех лет, находящиеся в архиве Российского Союза ЕХБ, а также опубликованных в периодических изданиях СЦ ЕХБ. Также были проведены интервью с непосредственными участниками описываемых событий. Мы надеемся, что данная работа будет полезна всем, кто интересуется историей нашего братства, а также миссионерам, пасторам, и всем, кто сталкивается с проблемой очень не-простого взаимоотношения Российского Союза ЕХБ и Совета Церквей ЕХБ.
Спасибо ,Андрон, за публикацию.
Жаль, что текст не до конца скорректирован.
Надеюсь что автор будет больше посвящать время написанию статей, а лучше бы книг......как ни как, архивариусу......ЕХБ.....есть что сказать (написать)