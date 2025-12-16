Синій - Людина, у якої вкрали дім

Війна — огидне явище. Яким би боком вона не повернулася до квітучого життя — залишить безликий ландшафт. Властивості війни шкідливі для світу. Її суть — загроза добробуту. Що б не було для неї характерним — чи то запах, смак, колір, дотик — усе це щупальця смерті, що тягнуться забрати, зламати, вбити.

Війна має запах. Багато хто погодиться... Ось так й із запахом війни, яка почалася 24 лютого 2022 року. Усе відчувалося набагато раніше, ще до того, як над нашим затишним містом Херсоном спалахнула фронтова заграва.

Сморід війни носився над Україною всі вісім років з моменту появи ввічливих «зелених чоловічків» під час російської анексії Криму і вторгнення на Донбас... Хотілося по-людськи — миру. Однак до кінця 2021 року до стійких запашків війни стали домішуватися цілком видимі обриси мілітаристського фронтового диму.

Мені, як ректору Таврійського християнського інституту (ТХІ), розташованого в місті Херсоні, було непросто поєднувати діяльність і опіку школи з думками про можливу війну. 2022 року ТХІ готувався відсвяткувати 25-річчя... Напередодні ювілейних подій затіяли реконструкцію офісів, планували додатково встановити геотермальний насос для системи обігріву, закупили спортивне обладнання для проведення літніх таборів. Серйозно зайнялися ландшафтним дизайном території, щоб облагородити кампус ТХІ до приїзду гостей.

Синій, Валентин - Людина, у якої вкрали дім - Боротьба за свободу

Валентин Синій [текст]; Полегенько Марина [іл.]. — Київ :, 2024. — 332 с., іл.

ISBN 978-617-8442-01-9

Синій, Валентин - Людина, у якої вкрали дім - Зміст