Фергюсон - Зрелость

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Книга известного шотландского богослова Фергюсона Синклера посвящена духовному пути верующего и процессу постепенного внутреннего преображения. Автор рассматривает «зрелость» не как достижение конечной точки, а как непрерывный процесс возрастания в вере, который требует осознанности, дисциплины и глубокого понимания библейских принципов. Синклер акцентирует внимание на том, что христианская зрелость проявляется не столько в объеме накопленных знаний, сколько в характере человека и его способности отражать образ Христа в повседневных обстоятельствах.

В пособии детально разбираются препятствия, которые мешают духовному прогрессу: от внутренних конфликтов и сомнений до внешних соблазнов современной культуры. Автор опирается на классическую реформатскую традицию, предлагая практические инструменты для «укрепления внутреннего человека»: молитву, изучение Писания и участие в жизни общины. Синклер подчеркивает, что истинное возрастание невозможно без глубокого осознания Божьей благодати, которая является единственным двигателем подлинных изменений в сердце человека.

Особая ценность книги заключается в её балансе между глубоким богословием и прикладной психологией. Она учит читателя различать эмоциональное возбуждение и подлинный духовный плод, помогая выстроить устойчивую систему жизненных ценностей. Это труд для тех, кто ищет осмысленного подхода к своей вере, стремясь к целостности, мудрости и духовной стойкости перед лицом жизненных испытаний.

Синклер Фергюсон – Зрелость - Возрастание в христианской жизни

Перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2023. — 248 с.

ISBN 978-617-8232-12-2

Синклер Фергюсон – Зрелость – Содержание

Вступление

Возрастание

  • 1. Важность духовной зрелости

  • 2. Признаки духовного упадка

  • 3. Пребывание во Христе

Стойкость

  • 4. Полная уверенность

  • 5. Чуткое руководство

Перед лицом трудностей

  • 6. Проблема греха

  • 7. Победа над искушением

  • 8. Схватка с врагом

  • 9. Страдания

Движение вперёд

  • 10. Верность в служении

  • 11. Подвизаясь в терпении

Зрелость

  • 12. Зрелая духовная жизнь

Приложение

Примечание

Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

