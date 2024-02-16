Сивашенкова Дарья Валерьевна - Господь мой и Бог мой
«Господь мой и Бог мой» — вторая книга Дарьи Сивашенковой, знакомой читателю по книге «Вот Иуда, предающий Меня». Это сборник зарисовок и очерков, посвященных размышлениям над евангельскими текстами: от Рождества до Вознесения.
«Ваше христианство слишком христоцентрично», — так однажды охарактеризовали ее тексты. И к ее новой книге это подходит как нельзя лучше: о каком бы событии евангельской истории, о каких бы ее участниках ни шла речь, в центре неизменно оказывается Христос: Его поступки, Его слова, но в первую очередь — Он Сам. Такой, каким Его встретили современники. Каким можем встретить Его и мы, открывая Евангелие — ведь Христос «вчера и днесь тот же».
В этой книге нет попытки дать полный исторически-богословский комментарий к Евангелию или «перетолковать» традиционные толкования, принятые Церковью. Нет претензии открыть «новую истину», опровергнув старые. Возможно, не хватает систематичности и спокойной отстраненности. Зато есть глубокое желание как можно лучше разглядеть Христа через многогранную призму евангельских героев и событий, «коснуться Его хитона», каждым словом сказать Ему: «Господь мой и Бог мой!» — и позвать читателя разделить эту радость Встречи.
Это в первую очередь разговор о Спасителе «от сердца к сердцу», откровенный и личный. Разговор о Том, о Ком хочется говорить, потому что интереснее и важнее этого нет ничего на свете.
Автор зовет читателя не просто прочитать — прожить евангельский текст, осознав его реальность вплоть до малейших подробностей, буквально увидеть и ощутить то, о чем он повествует. И это рождает в сердце живой отклик на давно знакомые строчки, которые даже после сотого прочтения вдруг цепляют как-то по-новому. Маленький, но яркий пример: «И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась [водою]. А Он спал на корме на возглавии (Мк. 4:37-38).
Вы представляете, как же Он устал? Как нужно было вымотаться, чтобы уснуть в такой шторм, когда волны перехлестывают через края, вымачивая одежду, когда ветер, когда качает, когда вокруг перекрикивается десяток мужчин, пытаясь что-то сделать...»
Сивашенкова, Дарья Валерьевна - Господь мой и Бог мой - Евангельские чтения - В помощь открывшим Евангелие
Москва : Эксмо, 2024. — 288 с. — (Блогосфера веры).
ISBN 978-5-04-188202-0
Сивашенкова, Дарья Валерьевна - Господь мой и Бог мой – Содержание
Предисловие
ГОСПОДЬ МОЙ
ЕГО ХАРАКТЕР
- КРАСОТА
- ДОБРОТА
- ВЕЛИКОДУШИЕ
- ЛЮБОВЬ
- ЛЮБИМОЕ ЧУДО
- ПРИКОСНОВЕНИЯ
- СМЕХ
- ВЗГЛЯД
- САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
- ПРОЩЕНИЕ
- И СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ
- БОГОРОДИЦА
- ИОСИФ
- РОЖДЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА
- КРЕЩЕНИЕ
- ВЫЙДИ ОТ МЕНЯ
- ПОКАЙТЕСЬ, ИБО ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ
ПЕРВЫЕ АПОСТОЛЫ
- АПОСТОЛ АНДРЕЙ
- АПОСТОЛ ПЕТР
ИРОД
ГЕРОИ ЕВАНГЕЛИЯ
ЧУДЕСА
- ХОЧУ, ОЧИСТИСЬ
- КРОВОТОЧИВАЯ ПРЕСТУПНИЦА
- ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО
- ИСЦЕЛЕНИЕ СЛУГИ СОТНИКА
- ИСЦЕЛЕНИЕ ОДЕРЖИМОГО ОТРОКА
- ВОСКРЕШЕНИЕ СЫНА ВДОВЫ
- ПРИСТАВШАЯ К БЕРЕГУ ЛОДКА
- О НАСЫЩЕНИИ ХЛЕБАМИ
- ОБ ИСЦЕЛЕНИЯХ В СУББОТУ
- ИИСУС И ХАНАНЕЯНКА: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖЕСТОКОСТИ
- ХРИСТОС И ЧУДЕСА
ДЕЛА И СЛОВА
- ЛЮБОВЬ К БОГУ И ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ
- ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО
- А КТО МОЙ БЛИЖНИЙ?
- СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРИШЕЛ НЕ ГУБИТЬ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, А СПАСАТЬ
- ПРИИДИТЕ КО МНЕ ВСЕ ТРУЖДАЮЩИЕСЯ И ОБРЕМЕНЕННЫЕ
- ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ
- КТО ПОТЕРЯЕТ ДУШУ СВОЮ РАДИ МЕНЯ, ТОТ СБЕРЕЖЕТ ЕЕ
- НЕ МИР, НО МЕЧ: С КЕМ ВОЮЕТ ХРИСТОС
- ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ПРОЩАТЬ ЛЮДЯМ СОГРЕШЕНИЯ ИХ
- ПОДВИЗАЙТЕСЬ ВОЙТИ СКВОЗЬ ТЕСНЫЕ ВРАТА
- НЕ НАДЕЙТЕСЬ И НЕ НАЗЫВАЙТЕ
- «КТО НЕ СО МНОЙ, ТОТ ПРОТИВ МЕНЯ». БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА
- ПРИДУТ ДНИ, КОГДА ПОЖЕЛАЕТЕ ВИДЕТЬ ХОТЯ ОДИН ИЗ ДНЕЙ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, И НЕ УВИДИТЕ
- Я ПРИШЕЛ ПРИЗВАТЬ НЕ ПРАВЕДНИКОВ, А ГРЕШНИКОВ К ПОКАЯНИЮ
- ГОРЕ ВАМ, КНИЖНИКИ И ФАРИСЕИ
- КТО ВНУШИЛ ВАМ БЕЖАТЬ ОТ БУДУЩЕГО ГНЕВА?
- НЕ МЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ
- КТО МАТЕРЬ МОЯ, КТО БРАТЬЯ МОИ
- ЕЩЕ О ЕГО БРАТЬЯХ
- КОМУ ОТКАЗАЛ ХРИСТОС?
- О МОЛИТВЕ ОТЧЕ НАШ
- ХУЛА НА ДУХА СВЯТОГО
- СТРАШНЫЙ СУД: СБЫВШАЯСЯ СКАЗКА
- ПРИТЧИ
О БЛУДНОМ СЫНЕ
ПОКАЯНИЕ БЕЗ ПОКАЯНИЯ
ЖАЛОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
РАЗГОВОР ВО ТЬМЕ
СВЯТОЕ САМОВОЛЬСТВО
- ОПРАВДАНИЕ МЫТАРЯ, ОПРАВДАНИЕ ФАРИСЕЯ
- ДВЕ ЛЕПТЫ — ДВЕ МИНУТЫ В СОКРОВИЩНИЦУ
- О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ
- УСТАРЕВШАЯ ПРИТЧА? О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ
- ДОЛГ, ПРЕВЗОШЕДШИЙ ЖИЗНЬ
- О ДЕВЯНОСТА ДЕВЯТИ ОВЦАХ
- ПРИТЧИ О РАБАХ
- ПРИТЧА О РАБОТНИКАХ ОДИННАДЦАТОГО ЧАСА
- ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ
- ДВАЖДЫ НЕРАЗУМНЫЕ
- ЧЕМУ УПОДОБЛЮ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ?
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА ЗЕМЛЕ
- ПРЕОБРАЖЕНИЕ — СВЕТ БЕЗ ПЛАМЕНИ
- ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
- ИОСИФ КАИАФА
- ПЛАНЕРКА У КАИАФЫ
- ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
- ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
- ДОЛГИЙ ЗАПАХ МИРА
- БЕССМЫСЛИЦА ПРЕДАТЕЛЬСТВА
- ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
- ГЕФСИМАНСКИЙ САД
РАСПЯТИЕ НА КРЕСТЕ
- СМЕРТЬ
- СТОЯВШИЕ У КРЕСТА И ГРОБА
- СВЕТ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
- ХРИСТОС ВОСКРЕС
- НЕ ПРИКАСАЙСЯ КО МНЕ
- ГОСПОДЬ МОЙ И БОГ МОЙ
- ПРОЩЕНИЕ ПЕТРА
- НА ПУТИ В ЭММАУС
- ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ — ПРАЗДНИК РАДОСТИ
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
No comments yet. Be the first!