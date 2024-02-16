Сивашенкова Дарья Валерьевна - Господь мой и Бог мой

«Господь мой и Бог мой» — вторая книга Дарьи Сивашенковой, знакомой читателю по книге «Вот Иуда, предающий Меня». Это сборник зарисовок и очерков, посвященных размышлениям над евангельскими текстами: от Рождества до Вознесения.

«Ваше христианство слишком христоцентрично», — так однажды охарактеризовали ее тексты. И к ее новой книге это подходит как нельзя лучше: о каком бы событии евангельской истории, о каких бы ее участниках ни шла речь, в центре неизменно оказывается Христос: Его поступки, Его слова, но в первую очередь — Он Сам. Такой, каким Его встретили современники. Каким можем встретить Его и мы, открывая Евангелие — ведь Христос «вчера и днесь тот же».

В этой книге нет попытки дать полный исторически-богословский комментарий к Евангелию или «перетолковать» традиционные толкования, принятые Церковью. Нет претензии открыть «новую истину», опровергнув старые. Возможно, не хватает систематичности и спокойной отстраненности. Зато есть глубокое желание как можно лучше разглядеть Христа через многогранную призму евангельских героев и событий, «коснуться Его хитона», каждым словом сказать Ему: «Господь мой и Бог мой!» — и позвать читателя разделить эту радость Встречи.

Это в первую очередь разговор о Спасителе «от сердца к сердцу», откровенный и личный. Разговор о Том, о Ком хочется говорить, потому что интереснее и важнее этого нет ничего на свете.

Автор зовет читателя не просто прочитать — прожить евангельский текст, осознав его реальность вплоть до малейших подробностей, буквально увидеть и ощутить то, о чем он повествует. И это рождает в сердце живой отклик на давно знакомые строчки, которые даже после сотого прочтения вдруг цепляют как-то по-новому. Маленький, но яркий пример: «И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась [водою]. А Он спал на корме на возглавии (Мк. 4:37-38).

Вы представляете, как же Он устал? Как нужно было вымотаться, чтобы уснуть в такой шторм, когда волны перехлестывают через края, вымачивая одежду, когда ветер, когда качает, когда вокруг перекрикивается десяток мужчин, пытаясь что-то сделать...»

Сивашенкова, Дарья Валерьевна - Господь мой и Бог мой - Евангельские чтения - В помощь открывшим Евангелие

Москва : Эксмо, 2024. — 288 с. — (Блогосфера веры).

ISBN 978-5-04-188202-0

Сивашенкова, Дарья Валерьевна - Господь мой и Бог мой – Содержание

Предисловие

ГОСПОДЬ МОЙ

ЕГО ХАРАКТЕР

КРАСОТА

ДОБРОТА

ВЕЛИКОДУШИЕ

ЛЮБОВЬ

ЛЮБИМОЕ ЧУДО

ПРИКОСНОВЕНИЯ

СМЕХ

ВЗГЛЯД

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

ПРОЩЕНИЕ

И СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ

БОГОРОДИЦА

ИОСИФ

РОЖДЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА

КРЕЩЕНИЕ

ВЫЙДИ ОТ МЕНЯ

ПОКАЙТЕСЬ, ИБО ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ

ПЕРВЫЕ АПОСТОЛЫ

АПОСТОЛ АНДРЕЙ

АПОСТОЛ ПЕТР

ИРОД

ГЕРОИ ЕВАНГЕЛИЯ

ЧУДЕСА

ХОЧУ, ОЧИСТИСЬ

КРОВОТОЧИВАЯ ПРЕСТУПНИЦА

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО

ИСЦЕЛЕНИЕ СЛУГИ СОТНИКА

ИСЦЕЛЕНИЕ ОДЕРЖИМОГО ОТРОКА

ВОСКРЕШЕНИЕ СЫНА ВДОВЫ

ПРИСТАВШАЯ К БЕРЕГУ ЛОДКА

О НАСЫЩЕНИИ ХЛЕБАМИ

ОБ ИСЦЕЛЕНИЯХ В СУББОТУ

ИИСУС И ХАНАНЕЯНКА: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖЕСТОКОСТИ

ХРИСТОС И ЧУДЕСА

ДЕЛА И СЛОВА

ЛЮБОВЬ К БОГУ И ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО

А КТО МОЙ БЛИЖНИЙ?

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРИШЕЛ НЕ ГУБИТЬ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, А СПАСАТЬ

ПРИИДИТЕ КО МНЕ ВСЕ ТРУЖДАЮЩИЕСЯ И ОБРЕМЕНЕННЫЕ

ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ

КТО ПОТЕРЯЕТ ДУШУ СВОЮ РАДИ МЕНЯ, ТОТ СБЕРЕЖЕТ ЕЕ

НЕ МИР, НО МЕЧ: С КЕМ ВОЮЕТ ХРИСТОС

ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ПРОЩАТЬ ЛЮДЯМ СОГРЕШЕНИЯ ИХ

ПОДВИЗАЙТЕСЬ ВОЙТИ СКВОЗЬ ТЕСНЫЕ ВРАТА

НЕ НАДЕЙТЕСЬ И НЕ НАЗЫВАЙТЕ

«КТО НЕ СО МНОЙ, ТОТ ПРОТИВ МЕНЯ». БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА

ПРИДУТ ДНИ, КОГДА ПОЖЕЛАЕТЕ ВИДЕТЬ ХОТЯ ОДИН ИЗ ДНЕЙ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, И НЕ УВИДИТЕ

Я ПРИШЕЛ ПРИЗВАТЬ НЕ ПРАВЕДНИКОВ, А ГРЕШНИКОВ К ПОКАЯНИЮ

ГОРЕ ВАМ, КНИЖНИКИ И ФАРИСЕИ

КТО ВНУШИЛ ВАМ БЕЖАТЬ ОТ БУДУЩЕГО ГНЕВА?

НЕ МЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ

КТО МАТЕРЬ МОЯ, КТО БРАТЬЯ МОИ

ЕЩЕ О ЕГО БРАТЬЯХ

КОМУ ОТКАЗАЛ ХРИСТОС?

О МОЛИТВЕ ОТЧЕ НАШ

ХУЛА НА ДУХА СВЯТОГО

СТРАШНЫЙ СУД: СБЫВШАЯСЯ СКАЗКА

ПРИТЧИ

О БЛУДНОМ СЫНЕ

ПОКАЯНИЕ БЕЗ ПОКАЯНИЯ

ЖАЛОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

РАЗГОВОР ВО ТЬМЕ

СВЯТОЕ САМОВОЛЬСТВО

ОПРАВДАНИЕ МЫТАРЯ, ОПРАВДАНИЕ ФАРИСЕЯ

ДВЕ ЛЕПТЫ — ДВЕ МИНУТЫ В СОКРОВИЩНИЦУ

О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ

УСТАРЕВШАЯ ПРИТЧА? О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ

ДОЛГ, ПРЕВЗОШЕДШИЙ ЖИЗНЬ

О ДЕВЯНОСТА ДЕВЯТИ ОВЦАХ

ПРИТЧИ О РАБАХ

ПРИТЧА О РАБОТНИКАХ ОДИННАДЦАТОГО ЧАСА

ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ

ДВАЖДЫ НЕРАЗУМНЫЕ

ЧЕМУ УПОДОБЛЮ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ?

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА ЗЕМЛЕ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ — СВЕТ БЕЗ ПЛАМЕНИ

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ

ИОСИФ КАИАФА

ПЛАНЕРКА У КАИАФЫ

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

ДОЛГИЙ ЗАПАХ МИРА

БЕССМЫСЛИЦА ПРЕДАТЕЛЬСТВА

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

РАСПЯТИЕ НА КРЕСТЕ

СМЕРТЬ

СТОЯВШИЕ У КРЕСТА И ГРОБА

СВЕТ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

ХРИСТОС ВОСКРЕС

НЕ ПРИКАСАЙСЯ КО МНЕ

ГОСПОДЬ МОЙ И БОГ МОЙ

ПРОЩЕНИЕ ПЕТРА

НА ПУТИ В ЭММАУС

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ — ПРАЗДНИК РАДОСТИ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ