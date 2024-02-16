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Сивашенкова Дарья Валерьевна - Господь мой и Бог мой

Сивашенкова, Дарья Валерьевна - Господь мой и Бог мой - Евангельские чтения - В помощь открывшим Евангелие
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
«Господь мой и Бог мой» — вторая книга Дарьи Сивашенковой, знакомой читателю по книге «Вот Иуда, предающий Меня». Это сборник зарисовок и очерков, посвященных размышлениям над евангельскими текстами: от Рождества до Вознесения.
«Ваше христианство слишком христоцентрично», — так однажды охарактеризовали ее тексты. И к ее новой книге это подходит как нельзя лучше: о каком бы событии евангельской истории, о каких бы ее участниках ни шла речь, в центре неизменно оказывается Христос: Его поступки, Его слова, но в первую очередь — Он Сам. Такой, каким Его встретили современники. Каким можем встретить Его и мы, открывая Евангелие — ведь Христос «вчера и днесь тот же».
В этой книге нет попытки дать полный исторически-богословский комментарий к Евангелию или «перетолковать» традиционные толкования, принятые Церковью. Нет претензии открыть «новую истину», опровергнув старые. Возможно, не хватает систематичности и спокойной отстраненности. Зато есть глубокое желание как можно лучше разглядеть Христа через многогранную призму евангельских героев и событий, «коснуться Его хитона», каждым словом сказать Ему: «Господь мой и Бог мой!» — и позвать читателя разделить эту радость Встречи.
Это в первую очередь разговор о Спасителе «от сердца к сердцу», откровенный и личный. Разговор о Том, о Ком хочется говорить, потому что интереснее и важнее этого нет ничего на свете.
Автор зовет читателя не просто прочитать — прожить евангельский текст, осознав его реальность вплоть до малейших подробностей, буквально увидеть и ощутить то, о чем он повествует. И это рождает в сердце живой отклик на давно знакомые строчки, которые даже после сотого прочтения вдруг цепляют как-то по-новому. Маленький, но яркий пример: «И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась [водою]. А Он спал на корме на возглавии (Мк. 4:37-38).
Вы представляете, как же Он устал? Как нужно было вымотаться, чтобы уснуть в такой шторм, когда волны перехлестывают через края, вымачивая одежду, когда ветер, когда качает, когда вокруг перекрикивается десяток мужчин, пытаясь что-то сделать...»

Сивашенкова, Дарья Валерьевна - Господь мой и Бог мой - Евангельские чтения - В помощь открывшим Евангелие

Москва : Эксмо, 2024. — 288 с. — (Блогосфера веры).
ISBN 978-5-04-188202-0

Сивашенкова, Дарья Валерьевна - Господь мой и Бог мой – Содержание

Предисловие
ГОСПОДЬ МОЙ
ЕГО ХАРАКТЕР
  • КРАСОТА
  • ДОБРОТА
  • ВЕЛИКОДУШИЕ
  • ЛЮБОВЬ
  • ЛЮБИМОЕ ЧУДО
  • ПРИКОСНОВЕНИЯ
  • СМЕХ
  • ВЗГЛЯД
  • САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
  • ПРОЩЕНИЕ
  • И СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ
  • БОГОРОДИЦА
  • ИОСИФ
  • РОЖДЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА
  • КРЕЩЕНИЕ
  • ВЫЙДИ ОТ МЕНЯ
  • ПОКАЙТЕСЬ, ИБО ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ
ПЕРВЫЕ АПОСТОЛЫ
  • АПОСТОЛ АНДРЕЙ
  • АПОСТОЛ ПЕТР
ИРОД
ГЕРОИ ЕВАНГЕЛИЯ
ЧУДЕСА
  • ХОЧУ, ОЧИСТИСЬ
  • КРОВОТОЧИВАЯ ПРЕСТУПНИЦА
  • ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО
  • ИСЦЕЛЕНИЕ СЛУГИ СОТНИКА
  • ИСЦЕЛЕНИЕ ОДЕРЖИМОГО ОТРОКА
  • ВОСКРЕШЕНИЕ СЫНА ВДОВЫ
  • ПРИСТАВШАЯ К БЕРЕГУ ЛОДКА
  • О НАСЫЩЕНИИ ХЛЕБАМИ
  • ОБ ИСЦЕЛЕНИЯХ В СУББОТУ
  • ИИСУС И ХАНАНЕЯНКА: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖЕСТОКОСТИ
  • ХРИСТОС И ЧУДЕСА
ДЕЛА И СЛОВА
  • ЛЮБОВЬ К БОГУ И ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ
  • ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО
  • А КТО МОЙ БЛИЖНИЙ?
  • СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРИШЕЛ НЕ ГУБИТЬ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, А СПАСАТЬ
  • ПРИИДИТЕ КО МНЕ ВСЕ ТРУЖДАЮЩИЕСЯ И ОБРЕМЕНЕННЫЕ
  • ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ
  • КТО ПОТЕРЯЕТ ДУШУ СВОЮ РАДИ МЕНЯ, ТОТ СБЕРЕЖЕТ ЕЕ
  • НЕ МИР, НО МЕЧ: С КЕМ ВОЮЕТ ХРИСТОС
  • ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ПРОЩАТЬ ЛЮДЯМ СОГРЕШЕНИЯ ИХ
  • ПОДВИЗАЙТЕСЬ ВОЙТИ СКВОЗЬ ТЕСНЫЕ ВРАТА
  • НЕ НАДЕЙТЕСЬ И НЕ НАЗЫВАЙТЕ
  • «КТО НЕ СО МНОЙ, ТОТ ПРОТИВ МЕНЯ». БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА
  • ПРИДУТ ДНИ, КОГДА ПОЖЕЛАЕТЕ ВИДЕТЬ ХОТЯ ОДИН ИЗ ДНЕЙ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, И НЕ УВИДИТЕ
  • Я ПРИШЕЛ ПРИЗВАТЬ НЕ ПРАВЕДНИКОВ, А ГРЕШНИКОВ К ПОКАЯНИЮ
  • ГОРЕ ВАМ, КНИЖНИКИ И ФАРИСЕИ
  • КТО ВНУШИЛ ВАМ БЕЖАТЬ ОТ БУДУЩЕГО ГНЕВА?
  • НЕ МЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ
  • КТО МАТЕРЬ МОЯ, КТО БРАТЬЯ МОИ
  • ЕЩЕ О ЕГО БРАТЬЯХ
  • КОМУ ОТКАЗАЛ ХРИСТОС?
  • О МОЛИТВЕ ОТЧЕ НАШ
  • ХУЛА НА ДУХА СВЯТОГО
  • СТРАШНЫЙ СУД: СБЫВШАЯСЯ СКАЗКА
  • ПРИТЧИ
О БЛУДНОМ СЫНЕ
ПОКАЯНИЕ БЕЗ ПОКАЯНИЯ
ЖАЛОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
РАЗГОВОР ВО ТЬМЕ
СВЯТОЕ САМОВОЛЬСТВО
  • ОПРАВДАНИЕ МЫТАРЯ, ОПРАВДАНИЕ ФАРИСЕЯ
  • ДВЕ ЛЕПТЫ — ДВЕ МИНУТЫ В СОКРОВИЩНИЦУ
  • О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ
  • УСТАРЕВШАЯ ПРИТЧА? О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ
  • ДОЛГ, ПРЕВЗОШЕДШИЙ ЖИЗНЬ
  • О ДЕВЯНОСТА ДЕВЯТИ ОВЦАХ
  • ПРИТЧИ О РАБАХ
  • ПРИТЧА О РАБОТНИКАХ ОДИННАДЦАТОГО ЧАСА
  • ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ
  • ДВАЖДЫ НЕРАЗУМНЫЕ
  • ЧЕМУ УПОДОБЛЮ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ?
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА ЗЕМЛЕ
  • ПРЕОБРАЖЕНИЕ — СВЕТ БЕЗ ПЛАМЕНИ
  • ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
  • ИОСИФ КАИАФА
  • ПЛАНЕРКА У КАИАФЫ
  • ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
  • ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
  • ДОЛГИЙ ЗАПАХ МИРА
  • БЕССМЫСЛИЦА ПРЕДАТЕЛЬСТВА
  • ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
  • ГЕФСИМАНСКИЙ САД
РАСПЯТИЕ НА КРЕСТЕ
  • СМЕРТЬ
  • СТОЯВШИЕ У КРЕСТА И ГРОБА
  • СВЕТ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
  • ХРИСТОС ВОСКРЕС
  • НЕ ПРИКАСАЙСЯ КО МНЕ
  • ГОСПОДЬ МОЙ И БОГ МОЙ
  • ПРОЩЕНИЕ ПЕТРА
  • НА ПУТИ В ЭММАУС
  • ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ — ПРАЗДНИК РАДОСТИ
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Views 218
Rating 5.0 / 5
Added 16.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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