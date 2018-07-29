Эта книга написана по настоятельной просьбе членов семьи автора, которые знали отдельные факты и события из жизни Николая и пожелали, чтобы это сохранилось на бумаге для них и их детей. А в сентябре 2002 года дети вручили имениннику объемистую книгу из чистых листов и коробку шариковых ручек с пожеланием: до следующего дня рождения исписать всю книгу, изложив в ней свои воспоминания о прошедшей жизни и служении. Один мудрец сказал: "Молодые люди мечтают. Старики же вспоминают». И я тоже решил в конце земной жизни всполнитъ прошлое и, исполняя желание родных, оставить им свои воспоминания.

Поэтому эта книга посвящается любимой жене, дорогим детям к внукам и рассказывает о жизни одного христианина из великого сонма подобных ему, чьи судьбы были одинаково трудны и в чьей жизни Бог обильно проявил Свою благодать и милость, и называется она «Один из сонма», то есть один из многих. Хотя книга основана на жизненных примерах Николая, это не автобиография, а художественное произведение, повесть. Здесь приводятся и отвлеченные рассуждения, и советы, а иногда дается оценка поступков и событий. Николай - не выдуманная и не собирательная личность, а реальный человек, на долю которого выпало немало трудностей и переживаний. Но эти трудности не сломили его, нао6орот, они привели его к познанию истины и служению истинному живому Богу и помогли сохранить верность Ему до конца.

Автор не претендует на совершенство литературного изложения и просит у читателей снисхождения ко всем недостаткам стиля. Эга книга написана сердцем, без всякой хитрости, с одной лишь целью: вспомнить все милости и благодеяния Божии, сохранить благодарность Богу в своем сердце и поддержать упование на Господа у других, как написано в Пс. 18:3: «День дню передаст речь, и ночь ночи открывает знание». Начиная этот труд, автор просит Господа помочь ему описать жизнь Николая так, чтобы никому другому, но только Богу, сущему на небесах, принадлежала слава, ибо от Него все приходит и Ему все принадлежит. "Не нам, не нам, а имени Твоему дай славу!" Моей жене, детям и всем, кто прямо или косвенно содействовали написанию этой книги и ее выходу из печати, приношу самую сердечную признательность и искреннюю благодарность, совершая обо всех вас молитвы к Богу о Его благословениях и щедром воздаянии для вас!

ДА ВОЗДАСТ ВСЕМ ВАМ САМ ГОСПОДЬ!

Николай Никитович Сизов

Николай Сизов - Один из сонма - Автобиографические рассказы

Корнталь, Свет на Востоке, 400 с.

ISBN 3-935435-61-4

Николай Сизов - Один из сонма - Автобиографические рассказы - Оглавление

ЧАСТЬ 1 - ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Глава 1. Найденный в поле

Глава 2. Родители

Глава 3. Детские годы

Глава 4. Военные годы

Глава 5. "Соленое" занятие

Глава 6. Посеянная неправда

Глава 7. Первая сознательная молитва

Глава 8. В больнице

Глава 9. Конец войны

Глава 10. Школа

Глава 11. Второе рождение Николая

Глава 12. Праздничный обед

Глава 13. Плоды покаяния

Глава 14. Молодежь в церкви

Глова 15. Моя первая Библии

Глава 16. На работе

Глава 17. Собрания верующих в послевоенные годы

Глава 18. Институты

ЧАСТЬ 2 - АРМЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

Глава 1. Военная школа

Глава 2. Встреча с уссурийским тигром

Глава 3. В огне испытания

Гланд 4. Дальнейшая служба

Глапа 5. Летчик первого класса

Глава 6. Важное решение

Глапа 7. Воспоминания

Глава 8. Домой

ЧАСТЬ 3 - ЖИЗНЬ НА ГРАЖДАНКЕ

Глава 1. Главный механик

Глава 2. Николаи и гипнотизер

Глааа 3. Последствия встречи с артистами

Глава 4. Новые испытания

Глава 5. Общественный суд

Глава 6. Трудоустройство в Средней Азии

Глава 7. Разделение

Глава 8. Женитьба

ЧАСТЬ 4 - ДУХОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Глава 1. Подготовка к служению

Глава 2. Избрание на пресвитерское служение

Глава 3. Трудности в служении

Глава 4. Благословения и радости в служении

ЧАСТЬ 5 - СЛУЖЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Глава 1. Переезд в Санкт-Петербург

Глава 2. Работа и служение в Санкт-Петербурге

ЧАСТЬ 6 - В АМЕРИКЕ

Глава 1. Заграничная жизнь

Глава 2. Служение в Америке

Глава 3. В госпиталях

Глава 4. Возрождение к жизни

Николай Сизов - Один из сонма - Автобиографические рассказы - Эпилог

Летят наши года, словно осенние листья на землю. Порой случайный прохожий или резкий порыв ветра всколыхнет осенний покров, и пробежит по опустевшему саду шорох, словно шепот грусти о прошлом... Жизнь одних людей подобна прошлогодней листве, занесенной снегом. Она уже никого не согреет, не поддержит огонь в очаге. Ей уже никогда не пробится зеленым ростком, ее просто нет, и никто не вспоминает о ней. Жизнь других оставляет глубокий, добрый след, как написано в 111 псалме: "В вечной памяти будет праведник".

Осень - время собирания плодов. 6 октября у нас не стало дорогого и любимого человека. Господь взял его, словно зрелый плод, в небесную житницу. Время не сотрет в нашей памяти твою безграничную любовь к Богу и верность Ему. Ты, отец, умел любить, миловать, прощать и принимать участие в нуждах других, как учил Христос, молясь за тех, кто пичинял много зла и страданий. Мы благодарим Бога за то, что в тебе мы имеем живой добрый пример для подражания. Ты показал нам путь ко Христу, твои слова не расходились с делами.

"Ничего, милые мои, Господь поможет, давайте помолимся", - говорил ты в трудные минуты, ободряюще похлопываю по плечу. Для каждого у тебя находилось теплое слово и бальзам утешения. Ты постоянно пребывал в молитве, поднимая глаза к небу, часто повторял слова: "Мой дом на небе". Ты жил и умер с мечтой о том, что доживешь до дня пришествия Господа за Церковью. Но Господь усмотрел забрать тебя раньше, чтобы мы жили той же мечтой и надеждой радосной встречи на небесах. Время тяжелой болезни ты перенес без единого слова ропота, еще за несколько дней до перехода в вечность ты тихонько пел : "С хвалой к Отцу Небесному", потом сказал: "Скоро меня уже не будет, а вас Господь утешит". Все исполнилось как в стихе, который завершает эту книгу.

Ты закрыл глаза, как бы от яркого света, немного подался вперед, вздрогнул...и вместе с ангелами запел "Алилуйя" пред Господом. Мы хотим быть похожими на тебя в любви к Богу и к людям, в служении, в супружеских отношениях, в терпении и в смерти. Мы верим, что наша разлука временна и мы встретимся там, где нет зла, слез и болезней, где вечная радость. Слава Богу за то, что Он тебе силы закончить эту книгу, которую ты написал для нас. Благодарность тем, кто содействовал ее изданию.

Осеннее увядание природы и похожие на слезы капельки с веточек наполняют сердце грустью. На землю падают осенние листья, напоминая о переходе от бренного к вечному.