Сизова Екатерина – Око Мое над тобою

Моя бабушка, Матрена Гавриловна Галькевич, родилась в большом портовом городе Одессе, на Черном море. Море привлекало и очаровывало красотой и теплым климатом, и на отдых к нему съезжалось много людей. Большие и малые корабли подходили к пристани города Одессы. Представителей разных народов можно было встретить на берегу Черного моря. В Одессе было много жителей еврейской национальности, а также немцы, поляки, греки, французы.

В 1803 г. французский аристократ Арман Эмануель дю Плес- си, герцог де Ришелье, приехал в Одессу с большими полномочиями от императора Александра 1-ого. Там он прожил 11 лет, и Одесса, вверенная в его руки, преобразилась. Он наса- I дил деревья, которые специально выписывал из Франции, подстроил около двух тысяч прекрасных зданий, наладил торгов- глю; появились банки, биржи и иностранные консульства. Многие здания, построенные им, сохранились до наших дней.

Вокруг города, в те времена, были богатые поместья. В одном из таких поместий жила девочка - Мотя Галькевич. Она была служанкой у панов, к которым попала в услужение 5-летним ребенком. Жена пана была доброй женщиной; вместе со своими детьми она воспитывала и маленькую служанку. Поэтому Мотя, хотя и была служанкой, имела манеры и вид благородной барышни, знала грамоту и французский язык.

Яков, мой дедушка, родился в семье богатого польского помещика, Кирилла Коржевского, который владел большими земельными участками. Свое имение богатый помещик хотел поделить между сыновьями, которых у него было трое. Яков, младший сын, отказался от своей части. Он мечтал стать моряком и путешествовать по морям и океанам. В детские годы Яков часто ходил на озеро, которое находилось совсем близко от их усадьбы. Там он проводил все свободное время, он часто вставал рано утром, чтобы встретить восход солнца, веселым отражением которого сверкало все озеро. А потом провожал заходящее солнце там же, на озере, в котором оно отражалось уже расплавленным, уставшим огнем, а волны плескались у его ног, набегая одна на другую. Жизнь возле озера вдохновляла на то, чтобы провести ее, плавая по морям.

Яков вырос немногословным задумчивым юношей. Когда ему исполнилось 18 лет, он осуществил свою мечту, шись моряком на торговое судно. Родители были против его выбора, но Якову такая жизнь была по душе. О женитьбе он не мечтал. Вокруг море, небо, бескрайний простор. И такая же свобода и гармония в его душе. Шло время, дни проходили за днями: сегодня он здесь, а завтра - там.

Екатерина Сизова – Око Мое над тобою

Б.в.д. – 138 с.

Екатерина Сизова – Око Мое над тобою – Содержание