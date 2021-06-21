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Скабалланович - Христианские праздники - Lex orandi

Скабалланович М. Рождество
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, History
Серия книг «Lex orandi» о христианских праздниках Михаила Скабаллановича. В книгах серии «Христианские праздники» их автор — профессор Киевской Духовной Академии М. Н. Скабалланович (1871-1931 гг.) рассматривает каждый из двунадесятых праздников с разных сторон: он излагает историю празднуемого события, приводит текст богослужения праздника на церковнославянском и русском языках, рассматривает историю этого богослужения и сравнивает его с практикой других Церквей.
Книги этой серии являются незаменимым пособием для пастырей, студентов духовных школ и всех христиан, интересующихся смыслом и историей православного богослужения.

Михаил Скабалланович - РОЖДЕСТВО Пресвятой Богородицы

Киев, Пролог, 2004
  • Событие Рождества Пресвятой Богородицы
  • Палестина
  • Семейная, домашняя жизнь и воспитание у древних евреев
  • История праздника
  • Примечания I
  • Служба Рождеству Пресвятой Богородицы
  • Вечерня
  • Утреня
  • Литургия
  • Святоотеческие чтения на службе
  • О напевах на службе Рождества
  • Пресвятой Богородицы
  • Обозрение службы в предпразднство и попразднство
  • Малая вечерня
  • Служба 7 сентября
  • Из службы 9 сентября
  • Значение праздника
  • Приложение
  • Примечания II

Скабалланович М. - ВОЗДВИЖЕНИЕ Честного и Животворящего Креста ГосподняСкабалланович М. - ВОЗДВИЖЕНИЕ Честного и Животворящего Креста Господня

Киев, Пролог, 2004
Судьба Креста Христова, его обретение и воздвижение
Крест и распятие Спасителя
Голгофа и храм Гроба Господия в Иерусалиме
Примечания I
Служба Воздвижению Честного Креста
Вечерня
Утреня
Литургия
Святоотеческие чтения на службе
О напевах на службе
Воздвижению Честного Креста
Обозрение службы в предпразднство и попразднство
Малая вечерня
Служба предпразднства, 13 сентября
Из службы 16 сентября
Из службы 18 сентября
Из службы 19 сентября
История праздника
Значение праздника
Приложение. Служба праздника у католиков
Примечания II
Views 1 981
Rating 5.0 / 5
Added 21.06.2021
Author salavejka
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5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

G
gios76 5 years ago

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