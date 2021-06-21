Книги этой серии являются незаменимым пособием для пастырей, студентов духовных школ и всех христиан, интересующихся смыслом и историей православного богослужения.



Михаил Скабалланович - РОЖДЕСТВО Пресвятой Богородицы

Киев, Пролог, 2004



Событие Рождества Пресвятой Богородицы

Палестина

Семейная, домашняя жизнь и воспитание у древних евреев

История праздника

Примечания I

Служба Рождеству Пресвятой Богородицы

Вечерня

Утреня

Литургия

Святоотеческие чтения на службе

О напевах на службе Рождества

Пресвятой Богородицы

Обозрение службы в предпразднство и попразднство

Малая вечерня

Служба 7 сентября

Из службы 9 сентября

Значение праздника

Приложение

Примечания II

Скабалланович М. - ВОЗДВИЖЕНИЕ Честного и Животворящего Креста Господня

Киев, Пролог, 2004

Судьба Креста Христова, его обретение и воздвижение

Крест и распятие Спасителя

Голгофа и храм Гроба Господия в Иерусалиме

Примечания I

Служба Воздвижению Честного Креста

Вечерня

Утреня

Литургия

Святоотеческие чтения на службе

О напевах на службе

Воздвижению Честного Креста

Обозрение службы в предпразднство и попразднство

Малая вечерня

Служба предпразднства, 13 сентября

Из службы 16 сентября

Из службы 18 сентября

Из службы 19 сентября

История праздника

Значение праздника

Приложение. Служба праздника у католиков

Примечания II

Серия книг «Lex orandi» о христианских праздниках Михаила Скабаллановича. В книгах серии «Христианские праздники» их автор — профессор Киевской Духовной Академии М. Н. Скабалланович (1871-1931 гг.) рассматривает каждый из двунадесятых праздников с разных сторон: он излагает историю празднуемого события, приводит текст богослужения праздника на церковнославянском и русском языках, рассматривает историю этого богослужения и сравнивает его с практикой других Церквей.