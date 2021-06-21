Скабалланович - Христианские праздники - Lex orandi
Серия книг «Lex orandi» о христианских праздниках Михаила Скабаллановича. В книгах серии «Христианские праздники» их автор — профессор Киевской Духовной Академии М. Н. Скабалланович (1871-1931 гг.) рассматривает каждый из двунадесятых праздников с разных сторон: он излагает историю празднуемого события, приводит текст богослужения праздника на церковнославянском и русском языках, рассматривает историю этого богослужения и сравнивает его с практикой других Церквей.
Книги этой серии являются незаменимым пособием для пастырей, студентов духовных школ и всех христиан, интересующихся смыслом и историей православного богослужения.
Михаил Скабалланович - РОЖДЕСТВО Пресвятой Богородицы
Киев, Пролог, 2004
- Событие Рождества Пресвятой Богородицы
- Палестина
- Семейная, домашняя жизнь и воспитание у древних евреев
- История праздника
- Примечания I
- Служба Рождеству Пресвятой Богородицы
- Вечерня
- Утреня
- Литургия
- Святоотеческие чтения на службе
- О напевах на службе Рождества
- Пресвятой Богородицы
- Обозрение службы в предпразднство и попразднство
- Малая вечерня
- Служба 7 сентября
- Из службы 9 сентября
- Значение праздника
- Приложение
- Примечания II
Скабалланович М. - ВОЗДВИЖЕНИЕ Честного и Животворящего Креста Господня
Киев, Пролог, 2004
Судьба Креста Христова, его обретение и воздвижение
Крест и распятие Спасителя
Голгофа и храм Гроба Господия в Иерусалиме
Примечания I
Служба Воздвижению Честного Креста
Вечерня
Утреня
Литургия
Святоотеческие чтения на службе
О напевах на службе
Воздвижению Честного Креста
Обозрение службы в предпразднство и попразднство
Малая вечерня
Служба предпразднства, 13 сентября
Из службы 16 сентября
Из службы 18 сентября
Из службы 19 сентября
История праздника
Значение праздника
Приложение. Служба праздника у католиков
Примечания II
Крест и распятие Спасителя
Голгофа и храм Гроба Господия в Иерусалиме
Примечания I
Служба Воздвижению Честного Креста
Вечерня
Утреня
Литургия
Святоотеческие чтения на службе
О напевах на службе
Воздвижению Честного Креста
Обозрение службы в предпразднство и попразднство
Малая вечерня
Служба предпразднства, 13 сентября
Из службы 16 сентября
Из службы 18 сентября
Из службы 19 сентября
История праздника
Значение праздника
Приложение. Служба праздника у католиков
Примечания II
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