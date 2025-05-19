Вы проснулись рано утром; вы хорошо отдохнули и готовы к новой неделе. Слава Богу, сегодня понедельник! Вы полны ожиданий только что начавшегося дня. Вы идёте в ванную, смотрите на себя в зеркало и думаете: «Я любим». А потом вы начинаете разговор с Тем, Кто любит вас.

Благовестие начинается утром в понедельник в ванной. Оно рождается в близких и живых отношениях между вами и Богом. Он наполняет нас Своей любовью, радостью и миром, до краев переполняющими нас и изливающимися на наших друзей, соседей, коллег и всех тех, кому мы желаем испытать любовь Иисуса. Речь о силе и любви Бога, к которым мы обращаемся естественно и свободно, чтобы достичь людей из своего окружения, куда Бог поместил нас намеренно.

«Слава Богу, сегодня понедельник!» — книга не для тех, кто ищет технические приёмы евангелизации. В этой книге описан не человеческий способ благовестия, а небесная стратегия: вместе со Святым Духом внутри нас мы ходим по соседним улицам, видимся с друзьями и коллегами повсюду, где люди живут и встречаются друг с другом. Мы видим то, что видит Святой Дух, слышим то, что слышит Он, и подчиняемся Ему, когда Он побуждает нас действовать. Именно этой жизнью я хотел бы поделиться с вами. Вот почему я написал эту книгу.

Вы окружены полями созревшего урожая. Ваша поместная церковь окружена ими. За несколько последних лет мы видели разные примеры в Норвегии и в других странах, как Бог превращал замкнутую церковную общину в живое и деятельное Тело Христово. Ежедневное спасение людей — идея абсолютно реальная. Мы видели, как это происходило во многих местах в течение длительного времени, — и не раз или два, а раз за разом.

Жатвы огромное количество — урожай созрел. Иисус абсолютно прав, когда говорит об этом. Господин жатвы научит нас видеть урожай и собирать его. Я молюсь, чтобы Святой Дух говорил с вами во время чтения этой книги и давал вам веру в то, что это произойдёт. Тогда евангелизация перестанет быть делом, которым вы занимаетесь, или, испытывая чувство вины, не занимаетесь. То, что раньше мы называли евангелизацией, будет естественным образом вытекать из нашей жизни со Святым Духом.

Арне Г. Скаген - Слава Богу, сегодня понедельник! - Повседневное благовестие для обычных людей

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2025. — 104 с.

ISBN 978-5-8445-0419-8

Арне Г. Скаген - Слава Богу, сегодня понедельник! – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Движимые любовью

Глава 2. Нивы побелели

Глава 3. Посланники с миссией

Глава 4. Сотрудничество со Святым Духом

Глава 5. Учитесь слышать голос жатвы

Глава 6. Мы собираем урожай вместе

Приложение. Как составить рабочий план жатвы (один из вариантов)