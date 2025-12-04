Казалось бы, запредельно далеки от нас времена, когда на земле рождались мифы — увлекательные истории, при помощи которых наши предки старались объяснить мироустройство и причины всего происходящего. Мифы Древней Греции, Египта, Скандинавских государств мы сейчас воспринимаем в основном просто как увлекательные сказки. Но на самом деле их место в истории и культуре гораздо значительнее. Хотя бы потому, что они сопровождают нас по-прежнему. Простой пример — трансформация мифологических героев в супергероев комиксов и компьютерных игр. Что такое миф? Это не просто рассказ о чем-то случившемся когда-то давным-давно. Это стройная и целостная картина мира, включающая в себя разъяснение явлений природы, зачатки религиозного культа, определение места человека во Вселенной и элементы творчества. Миф рожден человечеством, находящимся «в состоянии детства»: маленький ребенок задает родителям сотни вопросов наподобие «Почему дует ветер?» или «Почему небо голубое?». И система мифов — это попытка разъяснить те вещи, которые сейчас кажутся нам элементарными, но тысячи лет назад наука еще не могла дать на них ответа. Тогда на помощь приходили мифы.

Важно понять, что рождение мифа и первые его записи могут отстоять друг от друга на сотни и даже тысячи лет, поэтому до нас доходят обычно уже не самые ранние версии.

В чем их отличие от религии? Мифологические персонажи живут в мире бок о бок со своими богами, тогда как религия требует безусловного подчинения высшему существу. Миф более мобилен, он развивается вместе с тем, как человек открывает для себя что-то новое, в то время как религия гораздо более статична; не зря же появилось понятие догматов — непреложных истин, которые верующий человек должен принять для себя раз и навсегда.

Скандинавские мифы

Москва : Эксмо, 2023. — 256 с. : ил.

ISBN 978-5-04-181926-2

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