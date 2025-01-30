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Сказки народов мира

Сказки народов мира
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
Культура каждого народа уникальна, и проявляется она в разных формах. Одна из них — устное народное творчество, и прежде всего это сказки. В них запечатлена красота традиций народа, его вера, мысли и чувства. Юным читателям сказки откроют двери в мир героев, королей и волшебных существ, а взрослым дадут возможность бросить взгляд на то, каким видели мироздание люди много столетий назад. В данном издании собраны сказки разных народов мира. Среди них — эскимосские, индейские, корей ские, японские, китайские, тибетские, русские, швейцарские, голландские, бельгийские, ирландские и валлийские сказки. Это истории, с которыми мало знаком современный отечественный читатель. Они рассказывают о давних событиях, удивительных чудесах и подлинном благородстве. Книга дополнена самобытными иллюстрациями американских художников, творивших на рубеже XIX и XX веков.
Джордж Леонард Карлсон (1887–1962) в США известен преимущественно как иллюстратор комиксов и детских книг. Он выполнил множество рисунков к самым разным текстам не только своих современников, но и классиков американской литературы. Наибольшую известность ему, тем не менее, принесло произведение, написанное для взрослых: в 1936 году он оформил обложку для «Унесенных ветром» Маргарет Мит челл.
Рэйчел Робинсон Элмер (1878–1919) появилась на свет в Вермонте в семье иллюстратора и художницы. Рэйчел училась рисовать с детства. Окончив частный колледж, она начала преподавать в художественной студии. В возрасте двадцати лет Элмер переехала в Нью-Йорк, где прославилась своими открытками. Городские пейзажи, изображенные в ее уникальной манере, были великолепны. Кроме того, художница занималась иллюстрированием книг и журналов.
Морис Элликотт Дэй (1892–1983) родился в штате Мэн. Его предки занимались судо строением еще с XVII века, однако он не пошел по их стопам — предпочел рисование. Дэй обучался в Массачусетском колледже искусств, а завершив учебу, начал карьеру художника. Он сотрудничал со многими журналами, в том числе The Vanity Fair. Зани мался Дэй и мультипликацией. В 1936 году он присоединился к мультипликационной компании The Walt Disney Studios и стал одним из ее первых и самых известных художников. Одной из его работ был мультфильм «Бемби». Тогда художник провел в лесах Вермонта и Мэна несколько недель: он фотографировал оленей и дикую среду, чтобы как можно правдоподобнее изобразить их в мультфильме.
Всех трех художников объединяет любовь к иллюстрированию, стремление к точности в деталях и безупречное владение разными техниками рисования. Их работы в данном издании лаконично дополняют друг друга и украшают тексты старинных сказок.

Сказки народов мира

ISBN 978-5-9603-1188-5
ISBN 978-5-9603-1189-2
СЗКЭО, 2025. — 552 с.

Сказки народов мира - Содержание

ЭСКИМОССКИЕ СКАЗКИ
  • Кивиунг
  • Проделки Лунного человека
  • Кусочки дневного света
  • Происхождение ветров .
ИНДЕЙСКИЕ СКАЗКИ
  • Как звероподобные существа превратились в людей
  • Ватого, спасший свое племя от Громовых птиц
  • Панигвун, который превзошел колдуна
  • Дева-воительница Макатах
КОРЕЙСКИЕ СКАЗКИ
  • Невоспитанный тигр
  • Восточный Свет и мост из рыб
  • Пучок на макушке и шляпа-посудина
  • Жених для дочери крота
  • Зверинец Токгаби, или Кошка собаке не товарищ
  • Замарашка и ее завистливая сестра
  • Сорочий мост через Звездную реку
  • Голос колокола
ЯПОНСКИЕ СКАЗКИ
  • Женихи принцессы Хотару, дочери короля светлячков
  • Волшебный чайник
  • Райко и его славные воины
  • Волшебные жемчужины прилива и отлива
  • Сын, дарованный богом грома
  • История о доблестном Дзирайе
  • Торжественное шествие барона Долгонога
  • Дайбуцу и белый кит
КИТАЙСКИЕ СКАЗКИ
  • Невеста лун-вана
  • Первый урок Яо То
  • Мальчик, который любил поспать
  • Каша сыновней любви
  • Боги знают!
  • Судьба Сина Ли
  • Мальчик-старичок и тигр
  • Сын крестьянина, ставший императором .
ТИБЕТСКИЕ СКАЗКИ
  • Умный принц, его глупый брат и семь чародеев
  • Принц и Сиддхи-Кур
  • Жена Белокрыла
  • Обещание Масанга
  • Как шестеро друзей отправились на поиски приключений
  • Принц, изливающий изо рта золото
  • Судьба Шриканты
  • Солнечный Свет и Лунное Сияние
РУССКИЕ СКАЗКИ
  • Три царства — медное, серебряное и золотое
  • Перышко Финиста ясна сокола
  • Сказка про перстень о двенадцати винтах
  • Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что
  • Заколдованная королевна
ШВЕЙЦАРСКИЕ СКАЗКИ
  • Удивительный альпийский рог
  • Лавина-судья
  • Причуды Лавины
  • Фея и часы с кукушкой
  • Ястребиный замок
  • Подводный хрустальный дворец
ГОЛЛАНДСКИЕ СКАЗКИ
  • Мечта любителя сыра
  • Кошка в колыбели
  • Бог зимы и его озорной внук
  • Каботеры и колокола
  • Легенда о деревянных башмаках
  • Синтерклаас и Черный Пит
  • Гоблины, превратившиеся в камни
  • Золотой шлем
БЕЛЬГИЙСКИЕ СКАЗКИ
  • Девы-лебеди и Серебряный рыцарь
  • Огр в ореховом лесу
  • Проделки Длинного Ваппера
  • Бельгийский кролик, или Почему у кролика три губы
ИРЛАНДСКИЕ СКАЗКИ
  • Кузнец Элин Гоу из Эрина и чудо-корова Глас Гайнах
  • Сыновья Мор
  • Саудан Ог и дочь испанского короля. Коналл Ог и дочь Желтого короля
  • Амадан Мор и Груагач из Дун-ан-Ойра
  • Дайермуд Ульта и король Южного Эрина
  • Фуаркоза и королева Одинокого острова
ВАЛЛИЙСКИЕ СКАЗКИ
  • Две ведьмы-кошки
  • Золотая арфа
  • Мальчик, побывавший в Сказочной стране
  • Озерная дева
Views 167
Rating 5.0 / 5
Added 30.01.2025
Author brat Artem
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5.0/5 (3)

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