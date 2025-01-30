Сказки народов мира

Культура каждого народа уникальна, и проявляется она в разных формах. Одна из них — устное народное творчество, и прежде всего это сказки. В них запечатлена красота традиций народа, его вера, мысли и чувства. Юным читателям сказки откроют двери в мир героев, королей и волшебных существ, а взрослым дадут возможность бросить взгляд на то, каким видели мироздание люди много столетий назад. В данном издании собраны сказки разных народов мира. Среди них — эскимосские, индейские, корей ские, японские, китайские, тибетские, русские, швейцарские, голландские, бельгийские, ирландские и валлийские сказки. Это истории, с которыми мало знаком современный отечественный читатель. Они рассказывают о давних событиях, удивительных чудесах и подлинном благородстве. Книга дополнена самобытными иллюстрациями американских художников, творивших на рубеже XIX и XX веков.

Джордж Леонард Карлсон (1887–1962) в США известен преимущественно как иллюстратор комиксов и детских книг. Он выполнил множество рисунков к самым разным текстам не только своих современников, но и классиков американской литературы. Наибольшую известность ему, тем не менее, принесло произведение, написанное для взрослых: в 1936 году он оформил обложку для «Унесенных ветром» Маргарет Мит челл.

Рэйчел Робинсон Элмер (1878–1919) появилась на свет в Вермонте в семье иллюстратора и художницы. Рэйчел училась рисовать с детства. Окончив частный колледж, она начала преподавать в художественной студии. В возрасте двадцати лет Элмер переехала в Нью-Йорк, где прославилась своими открытками. Городские пейзажи, изображенные в ее уникальной манере, были великолепны. Кроме того, художница занималась иллюстрированием книг и журналов.

Морис Элликотт Дэй (1892–1983) родился в штате Мэн. Его предки занимались судо строением еще с XVII века, однако он не пошел по их стопам — предпочел рисование. Дэй обучался в Массачусетском колледже искусств, а завершив учебу, начал карьеру художника. Он сотрудничал со многими журналами, в том числе The Vanity Fair. Зани мался Дэй и мультипликацией. В 1936 году он присоединился к мультипликационной компании The Walt Disney Studios и стал одним из ее первых и самых известных художников. Одной из его работ был мультфильм «Бемби». Тогда художник провел в лесах Вермонта и Мэна несколько недель: он фотографировал оленей и дикую среду, чтобы как можно правдоподобнее изобразить их в мультфильме.

Всех трех художников объединяет любовь к иллюстрированию, стремление к точности в деталях и безупречное владение разными техниками рисования. Их работы в данном издании лаконично дополняют друг друга и украшают тексты старинных сказок.

Сказки народов мира

ISBN 978-5-9603-1188-5

ISBN 978-5-9603-1189-2

СЗКЭО, 2025. — 552 с.

Сказки народов мира - Содержание

ЭСКИМОССКИЕ СКАЗКИ

Кивиунг

Проделки Лунного человека

Кусочки дневного света

Происхождение ветров .

ИНДЕЙСКИЕ СКАЗКИ

Как звероподобные существа превратились в людей

Ватого, спасший свое племя от Громовых птиц

Панигвун, который превзошел колдуна

Дева-воительница Макатах

КОРЕЙСКИЕ СКАЗКИ

Невоспитанный тигр

Восточный Свет и мост из рыб

Пучок на макушке и шляпа-посудина

Жених для дочери крота

Зверинец Токгаби, или Кошка собаке не товарищ

Замарашка и ее завистливая сестра

Сорочий мост через Звездную реку

Голос колокола

ЯПОНСКИЕ СКАЗКИ

Женихи принцессы Хотару, дочери короля светлячков

Волшебный чайник

Райко и его славные воины

Волшебные жемчужины прилива и отлива

Сын, дарованный богом грома

История о доблестном Дзирайе

Торжественное шествие барона Долгонога

Дайбуцу и белый кит

КИТАЙСКИЕ СКАЗКИ

Невеста лун-вана

Первый урок Яо То

Мальчик, который любил поспать

Каша сыновней любви

Боги знают!

Судьба Сина Ли

Мальчик-старичок и тигр

Сын крестьянина, ставший императором .

ТИБЕТСКИЕ СКАЗКИ

Умный принц, его глупый брат и семь чародеев

Принц и Сиддхи-Кур

Жена Белокрыла

Обещание Масанга

Как шестеро друзей отправились на поиски приключений

Принц, изливающий изо рта золото

Судьба Шриканты

Солнечный Свет и Лунное Сияние

РУССКИЕ СКАЗКИ

Три царства — медное, серебряное и золотое

Перышко Финиста ясна сокола

Сказка про перстень о двенадцати винтах

Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что

Заколдованная королевна

ШВЕЙЦАРСКИЕ СКАЗКИ

Удивительный альпийский рог

Лавина-судья

Причуды Лавины

Фея и часы с кукушкой

Ястребиный замок

Подводный хрустальный дворец

ГОЛЛАНДСКИЕ СКАЗКИ

Мечта любителя сыра

Кошка в колыбели

Бог зимы и его озорной внук

Каботеры и колокола

Легенда о деревянных башмаках

Синтерклаас и Черный Пит

Гоблины, превратившиеся в камни

Золотой шлем

БЕЛЬГИЙСКИЕ СКАЗКИ

Девы-лебеди и Серебряный рыцарь

Огр в ореховом лесу

Проделки Длинного Ваппера

Бельгийский кролик, или Почему у кролика три губы

ИРЛАНДСКИЕ СКАЗКИ

Кузнец Элин Гоу из Эрина и чудо-корова Глас Гайнах

Сыновья Мор

Саудан Ог и дочь испанского короля. Коналл Ог и дочь Желтого короля

Амадан Мор и Груагач из Дун-ан-Ойра

Дайермуд Ульта и король Южного Эрина

Фуаркоза и королева Одинокого острова

ВАЛЛИЙСКИЕ СКАЗКИ