Сказки народов мира
Культура каждого народа уникальна, и проявляется она в разных формах. Одна из них — устное народное творчество, и прежде всего это сказки. В них запечатлена красота традиций народа, его вера, мысли и чувства. Юным читателям сказки откроют двери в мир героев, королей и волшебных существ, а взрослым дадут возможность бросить взгляд на то, каким видели мироздание люди много столетий назад. В данном издании собраны сказки разных народов мира. Среди них — эскимосские, индейские, корей ские, японские, китайские, тибетские, русские, швейцарские, голландские, бельгийские, ирландские и валлийские сказки. Это истории, с которыми мало знаком современный отечественный читатель. Они рассказывают о давних событиях, удивительных чудесах и подлинном благородстве. Книга дополнена самобытными иллюстрациями американских художников, творивших на рубеже XIX и XX веков.
Джордж Леонард Карлсон (1887–1962) в США известен преимущественно как иллюстратор комиксов и детских книг. Он выполнил множество рисунков к самым разным текстам не только своих современников, но и классиков американской литературы. Наибольшую известность ему, тем не менее, принесло произведение, написанное для взрослых: в 1936 году он оформил обложку для «Унесенных ветром» Маргарет Мит челл.
Рэйчел Робинсон Элмер (1878–1919) появилась на свет в Вермонте в семье иллюстратора и художницы. Рэйчел училась рисовать с детства. Окончив частный колледж, она начала преподавать в художественной студии. В возрасте двадцати лет Элмер переехала в Нью-Йорк, где прославилась своими открытками. Городские пейзажи, изображенные в ее уникальной манере, были великолепны. Кроме того, художница занималась иллюстрированием книг и журналов.
Морис Элликотт Дэй (1892–1983) родился в штате Мэн. Его предки занимались судо строением еще с XVII века, однако он не пошел по их стопам — предпочел рисование. Дэй обучался в Массачусетском колледже искусств, а завершив учебу, начал карьеру художника. Он сотрудничал со многими журналами, в том числе The Vanity Fair. Зани мался Дэй и мультипликацией. В 1936 году он присоединился к мультипликационной компании The Walt Disney Studios и стал одним из ее первых и самых известных художников. Одной из его работ был мультфильм «Бемби». Тогда художник провел в лесах Вермонта и Мэна несколько недель: он фотографировал оленей и дикую среду, чтобы как можно правдоподобнее изобразить их в мультфильме.
Всех трех художников объединяет любовь к иллюстрированию, стремление к точности в деталях и безупречное владение разными техниками рисования. Их работы в данном издании лаконично дополняют друг друга и украшают тексты старинных сказок.
Сказки народов мира
ISBN 978-5-9603-1188-5
ISBN 978-5-9603-1189-2
СЗКЭО, 2025. — 552 с.
Сказки народов мира - Содержание
ЭСКИМОССКИЕ СКАЗКИ
- Кивиунг
- Проделки Лунного человека
- Кусочки дневного света
- Происхождение ветров .
ИНДЕЙСКИЕ СКАЗКИ
- Как звероподобные существа превратились в людей
- Ватого, спасший свое племя от Громовых птиц
- Панигвун, который превзошел колдуна
- Дева-воительница Макатах
КОРЕЙСКИЕ СКАЗКИ
- Невоспитанный тигр
- Восточный Свет и мост из рыб
- Пучок на макушке и шляпа-посудина
- Жених для дочери крота
- Зверинец Токгаби, или Кошка собаке не товарищ
- Замарашка и ее завистливая сестра
- Сорочий мост через Звездную реку
- Голос колокола
ЯПОНСКИЕ СКАЗКИ
- Женихи принцессы Хотару, дочери короля светлячков
- Волшебный чайник
- Райко и его славные воины
- Волшебные жемчужины прилива и отлива
- Сын, дарованный богом грома
- История о доблестном Дзирайе
- Торжественное шествие барона Долгонога
- Дайбуцу и белый кит
КИТАЙСКИЕ СКАЗКИ
- Невеста лун-вана
- Первый урок Яо То
- Мальчик, который любил поспать
- Каша сыновней любви
- Боги знают!
- Судьба Сина Ли
- Мальчик-старичок и тигр
- Сын крестьянина, ставший императором .
ТИБЕТСКИЕ СКАЗКИ
- Умный принц, его глупый брат и семь чародеев
- Принц и Сиддхи-Кур
- Жена Белокрыла
- Обещание Масанга
- Как шестеро друзей отправились на поиски приключений
- Принц, изливающий изо рта золото
- Судьба Шриканты
- Солнечный Свет и Лунное Сияние
РУССКИЕ СКАЗКИ
- Три царства — медное, серебряное и золотое
- Перышко Финиста ясна сокола
- Сказка про перстень о двенадцати винтах
- Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что
- Заколдованная королевна
ШВЕЙЦАРСКИЕ СКАЗКИ
- Удивительный альпийский рог
- Лавина-судья
- Причуды Лавины
- Фея и часы с кукушкой
- Ястребиный замок
- Подводный хрустальный дворец
ГОЛЛАНДСКИЕ СКАЗКИ
- Мечта любителя сыра
- Кошка в колыбели
- Бог зимы и его озорной внук
- Каботеры и колокола
- Легенда о деревянных башмаках
- Синтерклаас и Черный Пит
- Гоблины, превратившиеся в камни
- Золотой шлем
БЕЛЬГИЙСКИЕ СКАЗКИ
- Девы-лебеди и Серебряный рыцарь
- Огр в ореховом лесу
- Проделки Длинного Ваппера
- Бельгийский кролик, или Почему у кролика три губы
ИРЛАНДСКИЕ СКАЗКИ
- Кузнец Элин Гоу из Эрина и чудо-корова Глас Гайнах
- Сыновья Мор
- Саудан Ог и дочь испанского короля. Коналл Ог и дочь Желтого короля
- Амадан Мор и Груагач из Дун-ан-Ойра
- Дайермуд Ульта и король Южного Эрина
- Фуаркоза и королева Одинокого острова
ВАЛЛИЙСКИЕ СКАЗКИ
- Две ведьмы-кошки
- Золотая арфа
- Мальчик, побывавший в Сказочной стране
- Озерная дева
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