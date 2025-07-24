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Сказки народов Поволжья

Сказки народов Поволжья
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
Ленивая сирота. Жили давным-давно девочка-сирота и ее бабушка. Бабушка старенькая была, слабенькая, работать не могла уже. А девочка, хоть и сирота, ужас какая ленивая оказалась. Вот как-то весной бабушка и говорит: «Надо бы зерно нам посеять, внученька. На летнее кочевье мы не пойдем, скота у нас нет, так хоть зерном прокормимся». — Не буду я сеять, — внучка отвечает. — Ты стара, а как помрешь, меня к себе богатые люди в дом возьмут. Так зачем стараться? Вздохнула бабушка, а что поделать? Сама она не в силах зерно посеять.
Пришла осень. Бабушка жива осталась, сироту никто в дом к себе не взял. Живут, голодают. Зашла к ним соседка. Видит, совсем обнищала бабушка, отощала. Говорит ленивой сироте: «Приходи, дам вам немного проса». — Сходи, внученька! — бабушка просит. — Не пойду, далеко она живет! Да, может, и просо-то у нее нехорошее!
Так и прожили они всю зиму, добрые люди иногда немного подкармливали. А чуть весной солнышко засветило — внучка на поле идет, с мотыгой да лопатой, поле копать да зерно сеять. И ножки не болят у нее, и ручки не болят, не устают. — Что же ты так работаешь, — смеются над ней соседи. — Бабушка твоя старенькая, глядишь, летом помрет, и возьмут тебя в дом богачи. — Бабушке моей многих лет жизни я желаю, — внучка отвечает. — Поняла я теперь: чем счастья ждать, прежде засей поле. Счастье может и не прийти, а хлеб на столе будет.

Сказки народов Поволжья

под ред. Н. Нестеровой
Москва: МИФ, 2025, 288 с.
Серия "Сказки и сказания регионов России"
ISBN 978-5-00250-400-8

Сказки народов Поволжья - Содержание

БАШКИРСКИЕ СКАЗКИ
  • Сказка о зайце
  • Жадные богачи и умный сосед
  • Ленивая сирота
  • Кони Абзалила
  • Лиса и курятник
  • Самый сильный жених
КАЛМЫЦКИЕ СКАЗКИ
  • Мудрый сирота
  • Батар Мазан
  • Воробей и ворона
  • Славный батар
  • Старик и семеро волков
  • Кому награду присудить?
МАРИЙСКИЕ СКАЗКИ
  • Сказ о Кокше
  • Пасынок и лебедушка
  • Чудесные гусли
  • Волшебный меч
  • Среброгривый скакун
  • Сказка о Маршане и Золотом дьяволе
  • Три сестры и брат
МОРДОВСКИЕ СКАЗКИ
  • Чучелка в перьях
  • Братья и их злые жены
  • Медведь да хитрая лиса
  • Портной да Вирява
  • Злая старуха
ТАТАРСКИЕ СКАЗКИ
  • Мудрая белочка
  • Ведьма и Гюльчачак
  • Леший и дровосек
  • Отцовские башмаки
  • Советы отца
  • Жемчужина над всеми жемчугами
УДМУРТСКИЕ СКАЗКИ
  • Топор, кайло и ореховая скорлупка
  • Ленивая дочка
  • Как день длиннее сделать
  • Умный козленок
  • Глупый великан
  • Вумурты
  • Лиса и филин
  • Обещанный сын
  • Сметливый Ванька
  • Как вупери мальчика погубить хотел, да не погубил
ЧУВАШСКИЕ СКАЗКИ
  • Две свадьбы
  • Жадный кум
САРАТОВСКИЕ СКАЗКИ
Муж и жена
Про лису да медведя
Бабка и глинка
Ваня и Елена Прекрасная
Две сумки
Views 194
Rating 4.5 / 5
Added 24.07.2025
Author brat Andron
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4.5/5 (4)

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