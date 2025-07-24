Сказки народов Поволжья
Ленивая сирота. Жили давным-давно девочка-сирота и ее бабушка. Бабушка старенькая была, слабенькая, работать не могла уже. А девочка, хоть и сирота, ужас какая ленивая оказалась. Вот как-то весной бабушка и говорит: «Надо бы зерно нам посеять, внученька. На летнее кочевье мы не пойдем, скота у нас нет, так хоть зерном прокормимся». — Не буду я сеять, — внучка отвечает. — Ты стара, а как помрешь, меня к себе богатые люди в дом возьмут. Так зачем стараться? Вздохнула бабушка, а что поделать? Сама она не в силах зерно посеять.
Пришла осень. Бабушка жива осталась, сироту никто в дом к себе не взял. Живут, голодают. Зашла к ним соседка. Видит, совсем обнищала бабушка, отощала. Говорит ленивой сироте: «Приходи, дам вам немного проса». — Сходи, внученька! — бабушка просит. — Не пойду, далеко она живет! Да, может, и просо-то у нее нехорошее!
Так и прожили они всю зиму, добрые люди иногда немного подкармливали. А чуть весной солнышко засветило — внучка на поле идет, с мотыгой да лопатой, поле копать да зерно сеять. И ножки не болят у нее, и ручки не болят, не устают. — Что же ты так работаешь, — смеются над ней соседи. — Бабушка твоя старенькая, глядишь, летом помрет, и возьмут тебя в дом богачи. — Бабушке моей многих лет жизни я желаю, — внучка отвечает. — Поняла я теперь: чем счастья ждать, прежде засей поле. Счастье может и не прийти, а хлеб на столе будет.
Сказки народов Поволжья
под ред. Н. Нестеровой
Москва: МИФ, 2025, 288 с.
Серия "Сказки и сказания регионов России"
ISBN 978-5-00250-400-8
Сказки народов Поволжья - Содержание
БАШКИРСКИЕ СКАЗКИ
- Сказка о зайце
- Жадные богачи и умный сосед
- Ленивая сирота
- Кони Абзалила
- Лиса и курятник
- Самый сильный жених
КАЛМЫЦКИЕ СКАЗКИ
- Мудрый сирота
- Батар Мазан
- Воробей и ворона
- Славный батар
- Старик и семеро волков
- Кому награду присудить?
МАРИЙСКИЕ СКАЗКИ
- Сказ о Кокше
- Пасынок и лебедушка
- Чудесные гусли
- Волшебный меч
- Среброгривый скакун
- Сказка о Маршане и Золотом дьяволе
- Три сестры и брат
МОРДОВСКИЕ СКАЗКИ
- Чучелка в перьях
- Братья и их злые жены
- Медведь да хитрая лиса
- Портной да Вирява
- Злая старуха
ТАТАРСКИЕ СКАЗКИ
- Мудрая белочка
- Ведьма и Гюльчачак
- Леший и дровосек
- Отцовские башмаки
- Советы отца
- Жемчужина над всеми жемчугами
УДМУРТСКИЕ СКАЗКИ
- Топор, кайло и ореховая скорлупка
- Ленивая дочка
- Как день длиннее сделать
- Умный козленок
- Глупый великан
- Вумурты
- Лиса и филин
- Обещанный сын
- Сметливый Ванька
- Как вупери мальчика погубить хотел, да не погубил
ЧУВАШСКИЕ СКАЗКИ
- Две свадьбы
- Жадный кум
САРАТОВСКИЕ СКАЗКИ
Муж и жена
Про лису да медведя
Бабка и глинка
Ваня и Елена Прекрасная
Две сумки
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