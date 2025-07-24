Ленивая сирота. Жили давным-давно девочка-сирота и ее бабушка. Бабушка старенькая была, слабенькая, работать не могла уже. А девочка, хоть и сирота, ужас какая ленивая оказалась. Вот как-то весной бабушка и говорит: «Надо бы зерно нам посеять, внученька. На летнее кочевье мы не пойдем, скота у нас нет, так хоть зерном прокормимся». — Не буду я сеять, — внучка отвечает. — Ты стара, а как помрешь, меня к себе богатые люди в дом возьмут. Так зачем стараться? Вздохнула бабушка, а что поделать? Сама она не в силах зерно посеять.

Пришла осень. Бабушка жива осталась, сироту никто в дом к себе не взял. Живут, голодают. Зашла к ним соседка. Видит, совсем обнищала бабушка, отощала. Говорит ленивой сироте: «Приходи, дам вам немного проса». — Сходи, внученька! — бабушка просит. — Не пойду, далеко она живет! Да, может, и просо-то у нее нехорошее!

Так и прожили они всю зиму, добрые люди иногда немного подкармливали. А чуть весной солнышко засветило — внучка на поле идет, с мотыгой да лопатой, поле копать да зерно сеять. И ножки не болят у нее, и ручки не болят, не устают. — Что же ты так работаешь, — смеются над ней соседи. — Бабушка твоя старенькая, глядишь, летом помрет, и возьмут тебя в дом богачи. — Бабушке моей многих лет жизни я желаю, — внучка отвечает. — Поняла я теперь: чем счастья ждать, прежде засей поле. Счастье может и не прийти, а хлеб на столе будет.

Сказки народов Поволжья

под ред. Н. Нестеровой

Москва: МИФ, 2025, 288 с.

Серия "Сказки и сказания регионов России"

ISBN 978-5-00250-400-8

Сказки народов Поволжья - Содержание

БАШКИРСКИЕ СКАЗКИ

Сказка о зайце

Жадные богачи и умный сосед

Ленивая сирота

Кони Абзалила

Лиса и курятник

Самый сильный жених

КАЛМЫЦКИЕ СКАЗКИ

Мудрый сирота

Батар Мазан

Воробей и ворона

Славный батар

Старик и семеро волков

Кому награду присудить?

МАРИЙСКИЕ СКАЗКИ

Сказ о Кокше

Пасынок и лебедушка

Чудесные гусли

Волшебный меч

Среброгривый скакун

Сказка о Маршане и Золотом дьяволе

Три сестры и брат

МОРДОВСКИЕ СКАЗКИ

Чучелка в перьях

Братья и их злые жены

Медведь да хитрая лиса

Портной да Вирява

Злая старуха

ТАТАРСКИЕ СКАЗКИ

Мудрая белочка

Ведьма и Гюльчачак

Леший и дровосек

Отцовские башмаки

Советы отца

Жемчужина над всеми жемчугами

УДМУРТСКИЕ СКАЗКИ

Топор, кайло и ореховая скорлупка

Ленивая дочка

Как день длиннее сделать

Умный козленок

Глупый великан

Вумурты

Лиса и филин

Обещанный сын

Сметливый Ванька

Как вупери мальчика погубить хотел, да не погубил

ЧУВАШСКИЕ СКАЗКИ

Две свадьбы

Жадный кум

САРАТОВСКИЕ СКАЗКИ

Муж и жена

Про лису да медведя

Бабка и глинка

Ваня и Елена Прекрасная

Две сумки