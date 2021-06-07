Ценность, достоинство и свобода всего человечества — это первостепенная забота Бога. Он хорошо знает, что порой мы сталкиваемся со сложностями и вызовами, Он знает, что очень часто зло подстерегает невинных людей, тех, кто его совсем не заслуживает. У Него есть стратегический план устроить благополучие сыновей и дочерей земли, Он отдал в совершенную жертву Своего возлюбленного Сына, чтобы восстановить человека. Эта книга представляет собой трогательный сборник волнующих, но и вдохновляющих историй, потому что Божье искупительное сердце бьется внутри Гэри и Мэрилин Скиннер и тех, с кем они несут это служение.

Их посвящение и храбрость перед лицом вызовов и противостояния отражают Христоподобие в борьбе за то, что Библия называет «нашим будущим и надеждой». Это истории о прежде украденных, но затем славно восстановленных ценностях. Я молюсь о том, чтобы книга «Возвращение достоинства» сильно затронула вас и чтобы мы вместе были такими мужчинами и женщинами, которые с посвящением заботятся друг о друге. Я молюсь, чтобы множество других людей, вдохновившись примером мужества этих африканских женщин, проявленного ими в их самые мрачные часы жизни, тоже получили восстановление и спасительную благодать Иисуса Христа.

Я в смирении благодарю Бога за то, что Он позволил нашим жизням переплестись с чудом Уганды. Наша общая сила и эффект волны в пробудившейся Церкви привели к святому и вдохновленному небесами отклику и решению. Битвы еще не закончены, еще не все спасены, и война за ценности продолжается, но пока наши сердца бьются в унисон с Его сердцем, победа в Уганде, Африке и других местах будет за нами. Спасибо Мэрилин, спасибо вам, сестры центра «Живая надежда», за вдохновение, которое вы подарили нам.

Скиннер Μэрилин - Возвращение достоинства

Издательский центр «Золотые страницы», 2018 г. 168 с.

ISBN 978-5-91943-056-8

Скиннер Μэрилин - Возвращение достоинства - Оглавление

Предисловие

Введение

1. Просей Акайо. Оружие и благодать

2. Розмари Бирунджи. После потопа

3. Мэри Фиона Акелло. Сердце слуги, руки медсестры

4. Флоренс Нанфука. Красота превыше всего

5. Люси Лэйкер. Побег в надежду

6. Робинах Накконде. Свет во тьме

7. Дженнифер Амони. Радость прощения

8. Виола Лутара. Всем миром

Послесловие