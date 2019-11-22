Йосеф Скляр – От моря Суф – до Машиаха

Сегодня, когда позади годы кропотливого труда, результат которого - завершенная рукопись книги «От моря Суф -до Машиаха» - актуально спросить себя: «Во имя чего такой серьезный разговор на тему, поднятую и канонизированную нашими комментаторами не одно столетие тому назад? Что можно было добавить к размышлениям больших мудрецов о семье Элимелеха из Бейт -Лехема Йегудейского и о тех, кто встретился им на жизненном пути, повлиял на них или попал под их влияние?

И допустимо ли иначе оценить их выбор, их взлеты и ... падения, жизнь ... и смерть? Сейчас, пожалуй, можно попытаться ответить самому себе, но, оглядываясь назад, сквозь ушедшие годы, отмечу, что все началось с обычной любознательности, а завершилось осознанием роли героев «Свитка Рут» в создании царского рода Машиаха! Однако, записанные размышления, по-прежнему, остаются тайной для большинства.

Из этого вытекает еще один вопрос: «Почему, спустя многие века, эта тайна сегодня должна открыться?!» Ведь только приход Машиаха правдиво и окончательно расставит все по местам! Ответ на второй вопрос приведет нас к пониманию первого. Судите сами: ничего нового в этой «тайне» нет. То, что «спрятано» в «Свитке Рут», было известно мудрецам и праведникам во всех поколениях. Они просто не говорили об этом вслух! Потому что, еще не пришло время об этом говорить!

Ведь для них было очевидно, что Машиах по-прежнему в пути, растянувшемся на тысячелетия, и отсутствовали убедительные признаки его скорого прихода. Но сегодня, когда даже «невооруженным глазом» можно увидеть приметы его появления, и об этом говорят авторитетные мудрецы и праведники нашего поколения, есть потребность посмотреть на «Свиток Рут» по-другому, и открыто поделиться нетрадиционными размышлениями.

И это - с одной единственной целью: провозгласить, что столь долгожданный Машиах, как никогда за всю еврейскую историю, близок к нам очень! И если мой труд поможет этот факт осознать, буду очень рад! Успех и благословение всем, кто захочет сделать хотя бы шаг навстречу грядущей Геуле!

Йосеф Скляр – От моря Суф – до Машиаха

Издательство – «Дор ревии» – 152 с.

Ашдод – Израиль – 5779 (2018) г.

ISBN 978-965-572-692-3

Йосеф Скляр – От моря Суф – до Машиаха – Содержание

Благодарность

Предисловие

Часть 1. Очевидное противоречие

Часть 2. Две другие причины страшного наказания: «И был голод на земле (Исроэля)»

Часть 3. «И царство придет ко мне». Участие Элимелеха и его сыновей в создании царства Давида

Часть 4. Рут и Орпа. Гиюр до замужества

Часть 5. Тамар - (Рут - Орпа). Перевоплощение душ

Часть 6. Орпа. Затылком к Б-гу Исроэля, Торе ... и свекрови?

Часть 7. Йегуда - Тамар - Шела... Корни поступков героев «Свитка Рут» в перевоплощении душ

Часть 8. Четыре слезы Орпы - непростой выбор

Часть 9. Разврат. насилие. или?..

Часть 10. Участие Орпы в создание рода царя-Машиаха

Часть 11. «Возьми ее для себя». Великодушие Това

Часть 12. Элимелех и Пинхас - путь к Машиаху

Йосеф Скляр – От моря Суф – до Машиаха – Очевидное противоречие

История семьи Элимелеха из Бейт-Лехема Йегудейского волнует меня уже ни один год, и началось это с того, что мои знания столкнулись с информацией, за которой стоят имена больших мудрецов, комментаторов ТаНаХа, и которая тоже стала знанием, однако вызвала бурю противоречивых чувств уже при прочтении первых стихов «Свитка Рут» и комментариев к ним: 1. «И было в дни суда судей: «И был голод на земле (Исро-эля), и ушел муж из Бейт-Лехема (в) Йегуде пожить на полях Моава, он и жена его, и два сына» 2. «А имя того мужа - Элимелех, а имя его жены - Нооми, а имя двух сыновей - Махлон и Кильон, эфратяне, из Бейт-Лехе-ма (в) Йегуде. И пришли на поля Моава и пребывали там. И ушел муж - Он был большим богачом и главой поколения, но ушел из Земли Исроэля на чужбину из-за своей скупости: он не хотел давать свой хлеб бедным, приходящим к нему. За это и был наказан. Раши (Рут Раба, 1:4).

А имя того мужа - Выясняется, что муж был именит, и не он один, но также и жена, и сыновья. И в этом, с одной стороны, кроется причина его ухода: он опасался, что именно у него голодающие будут просить пропитание. А с другой стороны, здесь и причина кары, постигшей его: ведь он, будучи великим человеком, своим уходом поверг в отчаяние сынов Исроэля, и к тому же поступок его был святотатством (Мальбим «Микро-от гдолот»). Прежде всего, эти два классических комментария Раши и Мальбима на первые стихи «Свитка Рут» не противоречат друг другу, хотя и были записаны с промежутком в восемь столетий. А это красноречиво свидетельствует, что взгляд на Элимелеха, как на беглеца от ответственности за судьбу еврейского народа по причине скупости и страха за свое состояние, сформировался в глубине прошлых веков и устоялся до наших дней. Когда я впервые это выучил, у меня не было ни вопросов, ни сомнений.

Но со временем, при более тщательном изучении «Свитка Рут», и особенно того, что касалось «беглеца из Бейт-Лехема», вдруг, однажды отчетливо осознал: классические комментарии вызывают у меня противоречивое чувство, с которым все труднее уживаться. Пришло время, и я признался себе: у меня нет ответа на вопрос: «Почему мидраш «Рут Раба», Раши, Мальбим и другие традиционные комментаторы Писания, в том числе и наши современники, называют Элимелеха из Бейт-Лехема Йегудейского беглецом, скупцом, стяжателем... «капитаном, первым бегущем с тонущего корабля» (р. Ш. Грилюс)? Всегда, когда я об этом задумывался, память без труда преподносила мне знания, которые стали моими еще до тшувы (возвращение к корням), так как приобрел я их путем житейского опыта.