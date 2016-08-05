Скляренко - 100 знаменитых ученых
Эта книга посвящена истории точных наук.
В ней собраны сведения о ста знаменитых математиках, физиках, астрономах.
Пусть и не первым, но одним из самых мощных очагов древней науки стала Эллада.
Там же и зародился биографический жанр. И поэтому именно среди греков мы и начали искать наших первых героев.
Затем мы переместились на Восток, который подхватил научную эстафету во времена Средневековья. И вновь вернулись в Европу к началу эпохи Возрождения.
Валентина Скляренко - Владислав Карнацевич - Александр Фомин - В. Ю. Матицин - 100 знаменитых ученых
Издательство Фолио
Харьков, 2008
Скляренко - Карнацевич - Фомин - Матицин - 100 знаменитых ученых - Содержание
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ФАЛЕС ИЗ МИЛЕТА (ок. 625 г. до н. э. – ок. 547 г. до н. э.)
-
ПИФАГОР (ок. 580 г. до н. э. – ок. 500 г. до н. э.)
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ДЕМОКРИТ ИЗ АБДЕР (ок. 460 г. до н. э. – ок. 370 г. до н. э.)
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АРИСТОТЕЛЬ (ок. 384 г. до н. э. – ок. 322 г. до н. э.)
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ЕВКЛИД (ЭВКЛИД) (? – ок. 275–270 гг. до н. э.)
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АРХИМЕД (ок. 287 г. до н. э. – ок. 212 г. до н. э.)
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ПТОЛЕМЕЙ КЛАВДИЙ (ок. 90–100 гг. н. э. – ок. 160–165 гг. н. э.)
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ХОРЕЗМИ (АЛЬ-ХОРЕЗМИ) МУХАММЕД ИБН МУСА (ок. 780–787 гг. – ок. 850 г.)
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БИРУНИ (БЕРУНИ, АЛЬ-БИРУНИ) АБУ РЕЙХАН МУХАММЕД ИБН АХМЕД АЛЬ-БИРУНИ (973 г. – 1048 г.)
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УЛУГБЕК МУХАММЕД ТАРАГАЙ (1394 г. – 1449 г.)
-
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452 г. – 1519 г.)
-
КОПЕРНИК НИКОЛАЙ (1473 г. – 1543 г.)
-
ВИЕТ ФРАНСУА (1540 г. – 1603 г.)
-
БРАГЕ ТИХО (1546 г. – 1601 г.)
-
ГАЛИЛЕЙ ГАЛИЛЕО (1564 г. – 1642 г.)
-
КЕПЛЕР ИОГАНН (1571 г. – 1630 г.)
-
ДЕКАРТ РЕНЕ (1596 г. – 1650 г.)
-
ФЕРМА ПЬЕР (1601 г. – 1665 г.)
-
ПАСКАЛЬ БЛЕЗ (1623 г. – 1662 г.)
-
ГЮЙГЕНС ХРИСТИАН (1629 г. – 1695 г.)
-
ГУК РОБЕРТ (1635 г. – 1703 г.)
-
НЬЮТОН ИСААК (1643 г. – 1727 г.)
-
ЛЕЙБНИЦ ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ (1646 г. – 1716 г.)
-
ГАЛЛЕЙ ЭДМУНД (1656 г. – 1742 г.)
-
ФРАНКЛИН БЕНДЖАМИН (1706 г. – 1790 г.)
-
ЭЙЛЕР ЛЕОНАРД (1707 г. – 1783 г.)
-
ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1711 г. – 1765 г.)
-
Д’АЛАМБЕР ЖАН ЛЕРОН (1717 г. – 1783 г.)
-
ЛАГРАНЖ ЖОЗЕФ ЛУИ (1736 г. – 1813 г.)
-
КУЛОН ШАРЛЬ ОГЮСТЕН (1736 г. – 1806 г.)
-
ГЕРШЕЛЬ УИЛЬЯМ (1738 г. – 1822 г.)
-
ВОЛЬТА АЛЕССАНДРО (1745 г. – 1827 г.)
-
ЛАПЛАС ПЬЕР СИМОН (1749 г. – 1827 г.)
-
АМПЕР АНДРЕ МАРИ (1775 г. – 1836 г.)
-
АВОГАДРО АМАДЕО (1776 г. – 1856 г.)
-
ЭРСТЕД ХАНС КРИСТИАН (1777 г. – 1851 г.)
-
ГАУСС КАРЛ ФРИДРИХ (1777 г. – 1855 г.)
-
ПУАССОН СИМЕОН ДЕНИ (1781 г. – 1840 г.)
-
ОМ ГЕОРГ СИМОН (1787 г. – 1854 г.)
-
БЕББИДЖ (БЭББИДЖ) ЧАРЛЗ (1791 г. – 1871 г.)
-
ФАРАДЕЙ МАЙКЛ (1791 г. – 1867 г.)
-
ЛОБАЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1792 г. – 1856 г.)
-
СТРУВЕ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1793 г. – 1864 г.)
-
КАРНО САДИ НИКОЛА ЛЕОНАР (1796 г. – 1832 г.)
-
КЛАПЕЙРОН БЕНУА ПОЛЬ ЭМИЛЬ (1799 г. – 1864 г.)
-
ОСТРОГРАДСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1801 г. – 1861/62 г.)
-
ЛЕНЦ ЭМИЛИЙ ХРИСТИАНОВИЧ (1804 г. – 1865 г.)
-
ГАЛУА ЭВАРИСТ (1811 г. – 1832 г.)
-
БУЛЬ ДЖОРДЖ (1815 г. – 1864 г.)
-
ДЖОУЛЬ ДЖЕЙМС ПРЕСКОТТ (1818 г. – 1889 г.)
-
ГЕЛЬМГОЛЬЦ ГЕРМАН ЛЮДВИГ ФЕРДИНАНД (1821 г. – 1894 г.)
-
ЧЕБЫШЕВ ПАФНУТИЙ ЛЬВОВИЧ (1821 г. – 1894 г.)
-
КИРХГОФ ГУСТАВ РОБЕРТ (1824 г. – 1887 г.)
-
ТОМСОН УИЛЬЯМ, БАРОН КЕЛЬВИН (1824 г. – 1907 г.)
-
МАКСВЕЛЛ ДЖЕЙМС КЛЕРК (1831 г. – 1879 г.)
-
ВАН-ДЕР-ВААЛЬС ЙОХАННЕС ДИДЕРИК (1837 г. – 1923 г.)
-
СТОЛЕТОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (1839 г. – 1896 г.)
-
СТРЕТТ ДЖОН УИЛЬЯМ, ЛОРД РЭЛЕЙ (1842 г. – 1919 г.)
-
БОЛЬЦМАН ЛЮДВИГ (1844 г. – 1906 г.)
-
РЕНТГЕН ВИЛЬГЕЛЬМ КОНРАД (1845 г. – 1923 г.)
-
ЖУКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ (1847 г. – 1921 г.)
-
КОВАЛЕВСКАЯ СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (1850 г. – 1891 г.)
-
БЕККЕРЕЛЬ АНРИ (1852 г. – 1908 г.)
-
ЛОРЕНЦ ХЕНДРИК АНТОН (1853 г. – 1928 г.)
-
ТЕСЛА НИКОЛА (1856 г. – 1943 г.)
-
ТОМСОН ДЖОЗЕФ ДЖОН (1856 г. – 1940 г.)
-
ГЕРЦ ГЕНРИХ РУДОЛЬФ (1857 г. – 1894 г.)
-
ЦИОЛКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ (1857 г. – 1935 г.)
-
ПЛАНК МАКС (1858 г. – 1947 г.)
-
КЮРИ ПЬЕР (1859 г. – 1906 г.)
-
ЛЕБЕДЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (1866 г. – 1912 г.)
-
СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ МАРИЯ (1867 г. – 1934 г.)
-
РЕЗЕРФОРД ЭРНЕСТ (1871 г. – 1937 г.)
-
МАРКОНИ ГУЛЬЕЛЬМО (1874 г. – 1937 г.)
-
ЭЙНШТЕЙН АЛЬБЕРТ (1879 г. – 1955 г.)
-
ИОФФЕ АБРАМ ФЕДОРОВИЧ (1880 г. – 1960 г.)
-
БОРН МАКС (1882 г. – 1970 г.)
-
БОР НИЛЬС ХЕНДРИК ДАВИД (1885 г. – 1962 г.)
-
ШРЁДИНГЕР ЭРВИН (1887 г. – 1961 г.)
-
ХАББЛ ЭДВИН (1889 г. – 1953 г.)
-
ДЕ БРОЙЛЬ ЛУИ ВИКТОР ПЬЕР РАЙМОН (1892 г. – 1987 г.)
-
ВИНЕР НОРБЕРТ (1894 г. – 1964 г.)
-
КАПИЦА ПЕТР ЛЕОНИДОВИЧ (1894 г. – 1984 г.)
-
ТАММ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1895 г. – 1971 г.)
-
ЖОЛИО-КЮРИ ИРЕН (1897 г. – 1956 г.)
-
ЖОЛИО ФРЕДЕРИК (1900 г. – 1958 г.)
-
ПАУЛИ ВОЛЬФГАНГ (1900 г. – 1958 г.)
-
ФЕРМИ ЭНРИКО (1901 г. – 1954 г.)
-
ГЕЙЗЕНБЕРГ ВЕРНЕР (1901 г. – 1976 г.)
-
ПОЛИНГ ЛАЙНУС КАРЛ (1901 г. – 1994 г.)
-
ДИРАК ПОЛЬ АДРИЕН МОРИС (1902 г. – 1984 г.)
-
КУРЧАТОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ (1902/1903 г. – 1960 г.)
-
КОЛМОГОРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1903 г. – 1987 г.)
-
КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (1907 г. – 1966 г.)
-
ЛАНДАУ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ (1908 г. – 1968 г.)
-
ГИНЗБУРГ ВИТАЛИЙ ЛАЗАРЕВИЧ (р. в 1916 г.)
-
ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1916 г. – 2002 г.)
-
БАСОВ НИКОЛАЙ ГЕННАДИЕВИЧ (1922 г. – 2001 г.)
-
ГЕЛЛ-МАНН (ГЕЛЛ-MAH) МАРРИ (р. в 1929 г.)
-
АЛФЁРОВ ЖОРЕС ИВАНОВИЧ (р. в 1930 г.)
Скляренко - Карнацевич - Фомин - Матицин - 100 знаменитых ученых - ФАЛЕС ИЗ МИЛЕТА
Для Фалеса и его сторонников наука, мудрость – это игра с расчетом, она требует логики, теоретического построения и обязана проверяться практикой. А уже затем практическая мудрость становится мудростью умозрительной, тяготеющей к абстракции. К таким отвлеченным понятиям Фалес отнес прежде всего душу, которую объявил бессмертной. Более того, философ считал, что бессмертной душой обладает всякое тело, ссылаясь при этом на такие предметы, как магнит и янтарь.
Подобно гомеровскому Одиссею Фалес был великим путешественником. Он посетил Египет, Среднюю Азию, Халдею, собирая по крупицам знания минувших эпох. Мудрец строил гипотезы на основе наблюдений, сверяя с опытом те знания, которые были добыты в заморских странах. Его собственные открытия легли в основу научного метода мышления, который состоит в накоплении знаний с последующей проверкой их опытом.
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