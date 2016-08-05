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Скляренко - 100 знаменитых ученых

Скляренко - 100 знаменитых ученых
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
Эта книга посвящена истории точных наук.
В ней собраны сведения о ста знаменитых математиках, физиках, астрономах.
Пусть и не первым, но одним из самых мощных очагов древней науки стала Эллада.
Там же и зародился биографический жанр. И поэтому именно среди греков мы и начали искать наших первых героев.
Затем мы переместились на Восток, который подхватил научную эстафету во времена Средневековья. И вновь вернулись в Европу к началу эпохи Возрождения.

Валентина Скляренко - Владислав Карнацевич - Александр Фомин - В. Ю. Матицин - 100 знаменитых ученых

Издательство Фолио
Харьков, 2008

Скляренко - Карнацевич - Фомин - Матицин - 100 знаменитых ученых - Содержание

  1. ФАЛЕС ИЗ МИЛЕТА (ок. 625 г. до н. э. – ок. 547 г. до н. э.)
  2. ПИФАГОР (ок. 580 г. до н. э. – ок. 500 г. до н. э.)
  3. ДЕМОКРИТ ИЗ АБДЕР (ок. 460 г. до н. э. – ок. 370 г. до н. э.)
  4. АРИСТОТЕЛЬ (ок. 384 г. до н. э. – ок. 322 г. до н. э.)
  5. ЕВКЛИД (ЭВКЛИД) (? – ок. 275–270 гг. до н. э.)
  6. АРХИМЕД (ок. 287 г. до н. э. – ок. 212 г. до н. э.)
  7. ПТОЛЕМЕЙ КЛАВДИЙ (ок. 90–100 гг. н. э. – ок. 160–165 гг. н. э.)
  8. ХОРЕЗМИ (АЛЬ-ХОРЕЗМИ) МУХАММЕД ИБН МУСА (ок. 780–787 гг. – ок. 850 г.)
  9. БИРУНИ (БЕРУНИ, АЛЬ-БИРУНИ) АБУ РЕЙХАН МУХАММЕД ИБН АХМЕД АЛЬ-БИРУНИ (973 г. – 1048 г.)
  10. УЛУГБЕК МУХАММЕД ТАРАГАЙ (1394 г. – 1449 г.)
  11. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452 г. – 1519 г.)
  12. КОПЕРНИК НИКОЛАЙ (1473 г. – 1543 г.)
  13. ВИЕТ ФРАНСУА (1540 г. – 1603 г.)
  14. БРАГЕ ТИХО (1546 г. – 1601 г.)
  15. ГАЛИЛЕЙ ГАЛИЛЕО (1564 г. – 1642 г.)
  16. КЕПЛЕР ИОГАНН (1571 г. – 1630 г.)
  17. ДЕКАРТ РЕНЕ (1596 г. – 1650 г.)
  18. ФЕРМА ПЬЕР (1601 г. – 1665 г.)
  19. ПАСКАЛЬ БЛЕЗ (1623 г. – 1662 г.)
  20. ГЮЙГЕНС ХРИСТИАН (1629 г. – 1695 г.)
  21. ГУК РОБЕРТ (1635 г. – 1703 г.)
  22. НЬЮТОН ИСААК (1643 г. – 1727 г.)
  23. ЛЕЙБНИЦ ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ (1646 г. – 1716 г.)
  24. ГАЛЛЕЙ ЭДМУНД (1656 г. – 1742 г.)
  25. ФРАНКЛИН БЕНДЖАМИН (1706 г. – 1790 г.)
  26. ЭЙЛЕР ЛЕОНАРД (1707 г. – 1783 г.)
  27. ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1711 г. – 1765 г.)
  28. Д’АЛАМБЕР ЖАН ЛЕРОН (1717 г. – 1783 г.)
  29. ЛАГРАНЖ ЖОЗЕФ ЛУИ (1736 г. – 1813 г.)
  30. КУЛОН ШАРЛЬ ОГЮСТЕН (1736 г. – 1806 г.)
  31. ГЕРШЕЛЬ УИЛЬЯМ (1738 г. – 1822 г.)
  32. ВОЛЬТА АЛЕССАНДРО (1745 г. – 1827 г.)
  33. ЛАПЛАС ПЬЕР СИМОН (1749 г. – 1827 г.)
  34. АМПЕР АНДРЕ МАРИ (1775 г. – 1836 г.)
  35. АВОГАДРО АМАДЕО (1776 г. – 1856 г.)
  36. ЭРСТЕД ХАНС КРИСТИАН (1777 г. – 1851 г.)
  37. ГАУСС КАРЛ ФРИДРИХ (1777 г. – 1855 г.)
  38. ПУАССОН СИМЕОН ДЕНИ (1781 г. – 1840 г.)
  39. ОМ ГЕОРГ СИМОН (1787 г. – 1854 г.)
  40. БЕББИДЖ (БЭББИДЖ) ЧАРЛЗ (1791 г. – 1871 г.)
  41. ФАРАДЕЙ МАЙКЛ (1791 г. – 1867 г.)
  42. ЛОБАЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1792 г. – 1856 г.)
  43. СТРУВЕ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1793 г. – 1864 г.)
  44. КАРНО САДИ НИКОЛА ЛЕОНАР (1796 г. – 1832 г.)
  45. КЛАПЕЙРОН БЕНУА ПОЛЬ ЭМИЛЬ (1799 г. – 1864 г.)
  46. ОСТРОГРАДСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1801 г. – 1861/62 г.)
  47. ЛЕНЦ ЭМИЛИЙ ХРИСТИАНОВИЧ (1804 г. – 1865 г.)
  48. ГАЛУА ЭВАРИСТ (1811 г. – 1832 г.)
  49. БУЛЬ ДЖОРДЖ (1815 г. – 1864 г.)
  50. ДЖОУЛЬ ДЖЕЙМС ПРЕСКОТТ (1818 г. – 1889 г.)
  51. ГЕЛЬМГОЛЬЦ ГЕРМАН ЛЮДВИГ ФЕРДИНАНД (1821 г. – 1894 г.)
  52. ЧЕБЫШЕВ ПАФНУТИЙ ЛЬВОВИЧ (1821 г. – 1894 г.)
  53. КИРХГОФ ГУСТАВ РОБЕРТ (1824 г. – 1887 г.)
  54. ТОМСОН УИЛЬЯМ, БАРОН КЕЛЬВИН (1824 г. – 1907 г.)
  55. МАКСВЕЛЛ ДЖЕЙМС КЛЕРК (1831 г. – 1879 г.)
  56. ВАН-ДЕР-ВААЛЬС ЙОХАННЕС ДИДЕРИК (1837 г. – 1923 г.)
  57. СТОЛЕТОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (1839 г. – 1896 г.)
  58. СТРЕТТ ДЖОН УИЛЬЯМ, ЛОРД РЭЛЕЙ (1842 г. – 1919 г.)
  59. БОЛЬЦМАН ЛЮДВИГ (1844 г. – 1906 г.)
  60. РЕНТГЕН ВИЛЬГЕЛЬМ КОНРАД (1845 г. – 1923 г.)
  61. ЖУКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ (1847 г. – 1921 г.)
  62. КОВАЛЕВСКАЯ СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (1850 г. – 1891 г.)
  63. БЕККЕРЕЛЬ АНРИ (1852 г. – 1908 г.)
  64. ЛОРЕНЦ ХЕНДРИК АНТОН (1853 г. – 1928 г.)
  65. ТЕСЛА НИКОЛА (1856 г. – 1943 г.)
  66. ТОМСОН ДЖОЗЕФ ДЖОН (1856 г. – 1940 г.)
  67. ГЕРЦ ГЕНРИХ РУДОЛЬФ (1857 г. – 1894 г.)
  68. ЦИОЛКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ (1857 г. – 1935 г.)
  69. ПЛАНК МАКС (1858 г. – 1947 г.)
  70. КЮРИ ПЬЕР (1859 г. – 1906 г.)
  71. ЛЕБЕДЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (1866 г. – 1912 г.)
  72. СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ МАРИЯ (1867 г. – 1934 г.)
  73. РЕЗЕРФОРД ЭРНЕСТ (1871 г. – 1937 г.)
  74. МАРКОНИ ГУЛЬЕЛЬМО (1874 г. – 1937 г.)
  75. ЭЙНШТЕЙН АЛЬБЕРТ (1879 г. – 1955 г.)
  76. ИОФФЕ АБРАМ ФЕДОРОВИЧ (1880 г. – 1960 г.)
  77. БОРН МАКС (1882 г. – 1970 г.)
  78. БОР НИЛЬС ХЕНДРИК ДАВИД (1885 г. – 1962 г.)
  79. ШРЁДИНГЕР ЭРВИН (1887 г. – 1961 г.)
  80. ХАББЛ ЭДВИН (1889 г. – 1953 г.)
  81. ДЕ БРОЙЛЬ ЛУИ ВИКТОР ПЬЕР РАЙМОН (1892 г. – 1987 г.)
  82. ВИНЕР НОРБЕРТ (1894 г. – 1964 г.)
  83. КАПИЦА ПЕТР ЛЕОНИДОВИЧ (1894 г. – 1984 г.)
  84. ТАММ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1895 г. – 1971 г.)
  85. ЖОЛИО-КЮРИ ИРЕН (1897 г. – 1956 г.)
  86. ЖОЛИО ФРЕДЕРИК (1900 г. – 1958 г.)
  87. ПАУЛИ ВОЛЬФГАНГ (1900 г. – 1958 г.)
  88. ФЕРМИ ЭНРИКО (1901 г. – 1954 г.)
  89. ГЕЙЗЕНБЕРГ ВЕРНЕР (1901 г. – 1976 г.)
  90. ПОЛИНГ ЛАЙНУС КАРЛ (1901 г. – 1994 г.)
  91. ДИРАК ПОЛЬ АДРИЕН МОРИС (1902 г. – 1984 г.)
  92. КУРЧАТОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ (1902/1903 г. – 1960 г.)
  93. КОЛМОГОРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1903 г. – 1987 г.)
  94. КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (1907 г. – 1966 г.)
  95. ЛАНДАУ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ (1908 г. – 1968 г.)
  96. ГИНЗБУРГ ВИТАЛИЙ ЛАЗАРЕВИЧ (р. в 1916 г.)
  97. ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1916 г. – 2002 г.)
  98. БАСОВ НИКОЛАЙ ГЕННАДИЕВИЧ (1922 г. – 2001 г.)
  99. ГЕЛЛ-МАНН (ГЕЛЛ-MAH) МАРРИ (р. в 1929 г.)
  100. АЛФЁРОВ ЖОРЕС ИВАНОВИЧ (р. в 1930 г.)

Скляренко - Карнацевич - Фомин - Матицин - 100 знаменитых ученых - ФАЛЕС ИЗ МИЛЕТА

Для Фалеса и его сторонников наука, мудрость – это игра с расчетом, она требует логики, теоретического построения и обязана проверяться практикой. А уже затем практическая мудрость становится мудростью умозрительной, тяготеющей к абстракции. К таким отвлеченным понятиям Фалес отнес прежде всего душу, которую объявил бессмертной. Более того, философ считал, что бессмертной душой обладает всякое тело, ссылаясь при этом на такие предметы, как магнит и янтарь.

Подобно гомеровскому Одиссею Фалес был великим путешественником. Он посетил Египет, Среднюю Азию, Халдею, собирая по крупицам знания минувших эпох. Мудрец строил гипотезы на основе наблюдений, сверяя с опытом те знания, которые были добыты в заморских странах. Его собственные открытия легли в основу научного метода мышления, который состоит в накоплении знаний с последующей проверкой их опытом.
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Rating 5.0 / 5
Added 05.08.2016
Author denpon
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