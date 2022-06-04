Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры психолого-педагогического образования. Вместе с тем материалы пособия будут востребованы социальными работниками, родителями, священнослужителями и всеми, кому интересны особенности возрастного развития человека в течение его земной жизни.

Основу книги составили материалы лекций, которые в течение многих лет читает автор для студентов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Ключевая идея данного учебного пособия заключается в популярном изложении ведущих понятий и теоретических положений возрастной психологии будущим специалистам, ориентированным на работу с людьми в общественных и религиозных учреждениях.

Структура пособия последовательно знакомит читателя с основными категориями возрастной психологии, факторами и условиями, влияющими на развитие личности, психологическими характеристиками детских и взрослых возрастов. Знакомство читателя с такими понятиями, как «новообразование возраста», «социальная ситуация развития», «ведущая деятельность» и «возрастные кризисы» вводит его в пространство отечественной психологической традиции, предоставляя ориентиры для наблюдений за ростом и развитием человека. Характеристики личностных изменений в возрастах детства, молодости, взрослости и старости помогут читателю лучше понять другого человека. Особенности развития в детстве представлены в логике нормативного подхода — отмечается, к какому возрасту созревают те или иные психические образования. Характеристика взрослых возрастов изложена в логике субъектного подхода — отмечены наиболее вероятностные направления психического развития личности, обусловленные ее субъективными признаками.

Татьяна Владимировна Склярова - Возрастная психология : От рождения до старости

Москва: Изд-во ПСТГУ, 2022. — 224 с.

ISBN 978-5-7429-1439-6

Татьяна Владимировна Склярова - Возрастная психология : От рождения до старости - Содержание

Введение

Глава 1. Основные положения возрастной психологии

1.1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии

1.2. Категория развития

1.3. Теории психического развития

1.4. Источники, движущие силы и условия психического развития

1.5. Механизмы развития личности

1.6. Механизмы развития личности ребенка и взрослого: общее и особенное

1.7. Самосознание личности. Структурные звенья самосознания, их генезис

1.8. Основные положения православной антропологии в курсе психологии развития

Глава 2. Условия и факторы, влияющие на развитие личности

2.1. Проблема периодизации психического развития

2.2. Периодизация Л. С. Выготского

2.3. Периодизация Д. Б. Эльконина

2.4. Периодизация Э. Эриксона

2.5. Периодизация В. В. Зеньковского

2.6. Периодизация Ж. Пиаже

2.7. Периодизация Л. Колберга

2.8. Отклонения в психическом развитии

2.9. Развитие личности в трудных жизненных ситуациях и экстремальных условиях

2.10. Развитие личности в условиях депривации

Глава 3. Психология детских возрастов

3.1. Начало жизни человека

3.2. Становление и развитие систем пренатального воспитания

3.3. Первый возраст жизни

3.4. Психическое развитие в младенчестве

3.5. Развитие ребенка в раннем детстве

3.6. Психологическая характеристика дошкольного возраста

3.7. Детская субкультура.

3.8. Психологическая характеристика младшего школьного возраста

3.9. Психологические особенности подростка

3.10. Психология юности

3.11. Возрастные кризисы как опорные точки развития и воспитания воли

Глава 4. Развитие личности в возрастах взрослости

4.1. Молодость

4.3. Кризис середины жизни — миф или реальность?

4.4. Зрелый возраст

4.5. Психология старости

4.6. Смерть — «последняя стадия роста»

4.7. Работа с людьми, пережившими смерть близкого человека

Заключение

Литература