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Склярова - Возрастная психология

Татьяна Владимировна Склярова - Возрастная психология : От рождения до старости
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры психолого-педагогического образования. Вместе с тем материалы пособия будут востребованы социальными работниками, родителями, священнослужителями и всеми, кому интересны особенности возрастного развития человека в течение его земной жизни.
Основу книги составили материалы лекций, которые в течение многих лет читает автор для студентов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Ключевая идея данного учебного пособия заключается в популярном изложении ведущих понятий и теоретических положений возрастной психологии будущим специалистам, ориентированным на работу с людьми в общественных и религиозных учреждениях.
Структура пособия последовательно знакомит читателя с основными категориями возрастной психологии, факторами и условиями, влияющими на развитие личности, психологическими характеристиками детских и взрослых возрастов. Знакомство читателя с такими понятиями, как «новообразование возраста», «социальная ситуация развития», «ведущая деятельность» и «возрастные кризисы» вводит его в пространство отечественной психологической традиции, предоставляя ориентиры для наблюдений за ростом и развитием человека. Характеристики личностных изменений в возрастах детства, молодости, взрослости и старости помогут читателю лучше понять другого человека. Особенности развития в детстве представлены в логике нормативного подхода — отмечается, к какому возрасту созревают те или иные психические образования. Характеристика взрослых возрастов изложена в логике субъектного подхода — отмечены наиболее вероятностные направления психического развития личности, обусловленные ее субъективными признаками.

Татьяна Владимировна Склярова - Возрастная психология : От рождения до старости

Москва: Изд-во ПСТГУ, 2022. — 224 с.
ISBN 978-5-7429-1439-6

Татьяна Владимировна Склярова - Возрастная психология : От рождения до старости - Содержание

  • Введение
Глава 1. Основные положения возрастной психологии
  • 1.1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии
  • 1.2. Категория развития
  • 1.3. Теории психического развития
  • 1.4. Источники, движущие силы и условия психического развития
  • 1.5. Механизмы развития личности
  • 1.6. Механизмы развития личности ребенка и взрослого: общее и особенное
  • 1.7. Самосознание личности. Структурные звенья самосознания, их генезис
  • 1.8. Основные положения православной антропологии в курсе психологии развития
Глава 2. Условия и факторы, влияющие на развитие личности
  • 2.1. Проблема периодизации психического развития
  • 2.2. Периодизация Л. С. Выготского
  • 2.3. Периодизация Д. Б. Эльконина
  • 2.4. Периодизация Э. Эриксона
  • 2.5. Периодизация В. В. Зеньковского
  • 2.6. Периодизация Ж. Пиаже
  • 2.7. Периодизация Л. Колберга
  • 2.8. Отклонения в психическом развитии
  • 2.9. Развитие личности в трудных жизненных ситуациях и экстремальных условиях
  • 2.10. Развитие личности в условиях депривации
Глава 3. Психология детских возрастов
  • 3.1. Начало жизни человека
  • 3.2. Становление и развитие систем пренатального воспитания
  • 3.3. Первый возраст жизни
  • 3.4. Психическое развитие в младенчестве
  • 3.5. Развитие ребенка в раннем детстве
  • 3.6. Психологическая характеристика дошкольного возраста
  • 3.7. Детская субкультура.
  • 3.8. Психологическая характеристика младшего школьного возраста
  • 3.9. Психологические особенности подростка
  • 3.10. Психология юности
  • 3.11. Возрастные кризисы как опорные точки развития и воспитания воли
Глава 4. Развитие личности в возрастах взрослости
  • 4.1. Молодость
  • 4.3. Кризис середины жизни — миф или реальность?
  • 4.4. Зрелый возраст
  • 4.5. Психология старости
  • 4.6. Смерть — «последняя стадия роста»
  • 4.7. Работа с людьми, пережившими смерть близкого человека
Заключение
Литература
Views 496
Rating 5.0 / 5
Added 04.06.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо

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