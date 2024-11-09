Новая книга протоиерея Олега Скнаря продолжает исследовательскую серию «Каменные страницы библейской истории», первого в своем роде издания, посвященного древнесемитским надписям, связанным с текстом Священного Писания. На этот раз читателю представлен широкий диапазон эпиграфических находок Лахиша, одного из важнейших городов древней Иудеи, чрезвычайно богатого письменными памятниками. За сто лет интенсивных археологических исследований Лахиша, продолжающихся и сегодня, здесь были найдены десятки древнееврейских надписей, в том числе серия писем VI в. до P. X., содержащих чрезвычайно ценные сведения о жизни города в годы, предшествующие Вавилонскому пленению.

Помимо собственного перевода и трактовки древних текстов автор описывает историю древнего Лахиша как археологический детектив, разворачивавшийся перед несколькими поколениями работавших на памятнике исследователей. Особую ценность книге, написанной ученым с непосредственным опытом участия в археологических раскопках, придает рассказ о последних ла-хишских находках, обретенных в древнем городе в буквальном смысле слова в наши дни.

Яна Чехановец, Департамент древностей Израиля

Мир библейской археологии уникален и представляет интерес для многих тысяч читателей. К великому сожалению, в наши дни наблюдается серьезный дефицит качественной научной и научно-популярной литературы на эту тему: на полках магазинов редки издания, чьи авторы могут предложить читателю научное и в то же время написанное доступным языком введение в мир ближневосточной археологии. Одна из таких работ, основанная на богатейшем археологическом материале, собранном за последние полтора столетия многими поколениями ученых, представлена протоиереем Олегом Скнарем.

Книга содержит подробный обзор результатов работы четырех экспедиций, которые вели раскопки в библейском Лахише с 30-х годов XX века и до наших дней. Автор предлагает читателю описание находок, датируемых разными периодами существования города, с особым разделом, посвященным надписям, найденным в Лахише. Новая русская редакция этих бесценных писем, написанных незадолго до разрушения Иерусалима Навуходоносором И, позволяет русскоязычному читателю, знакомому с жизнью в Иудее по традиции, описанной в Ветхом Завете, по-другому посмотреть на жизнь людей в Лахише в столь сложный период. Эта книга будет очень важным пополнением библиотеки любого читателя, который интересуется миром археологии вообще и библейской археологией в частности.

Михаэль Фрейкман, доктор археологии, преподаватель Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль)