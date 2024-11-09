Скнарь - Каменные страницы Библейской истории - Том 2 - Древний Лахиш
Новая книга протоиерея Олега Скнаря продолжает исследовательскую серию «Каменные страницы библейской истории», первого в своем роде издания, посвященного древнесемитским надписям, связанным с текстом Священного Писания. На этот раз читателю представлен широкий диапазон эпиграфических находок Лахиша, одного из важнейших городов древней Иудеи, чрезвычайно богатого письменными памятниками. За сто лет интенсивных археологических исследований Лахиша, продолжающихся и сегодня, здесь были найдены десятки древнееврейских надписей, в том числе серия писем VI в. до P. X., содержащих чрезвычайно ценные сведения о жизни города в годы, предшествующие Вавилонскому пленению.
Помимо собственного перевода и трактовки древних текстов автор описывает историю древнего Лахиша как археологический детектив, разворачивавшийся перед несколькими поколениями работавших на памятнике исследователей. Особую ценность книге, написанной ученым с непосредственным опытом участия в археологических раскопках, придает рассказ о последних ла-хишских находках, обретенных в древнем городе в буквальном смысле слова в наши дни.
Яна Чехановец, Департамент древностей Израиля
Мир библейской археологии уникален и представляет интерес для многих тысяч читателей. К великому сожалению, в наши дни наблюдается серьезный дефицит качественной научной и научно-популярной литературы на эту тему: на полках магазинов редки издания, чьи авторы могут предложить читателю научное и в то же время написанное доступным языком введение в мир ближневосточной археологии. Одна из таких работ, основанная на богатейшем археологическом материале, собранном за последние полтора столетия многими поколениями ученых, представлена протоиереем Олегом Скнарем.
Книга содержит подробный обзор результатов работы четырех экспедиций, которые вели раскопки в библейском Лахише с 30-х годов XX века и до наших дней. Автор предлагает читателю описание находок, датируемых разными периодами существования города, с особым разделом, посвященным надписям, найденным в Лахише. Новая русская редакция этих бесценных писем, написанных незадолго до разрушения Иерусалима Навуходоносором И, позволяет русскоязычному читателю, знакомому с жизнью в Иудее по традиции, описанной в Ветхом Завете, по-другому посмотреть на жизнь людей в Лахише в столь сложный период. Эта книга будет очень важным пополнением библиотеки любого читателя, который интересуется миром археологии вообще и библейской археологией в частности.
Михаэль Фрейкман, доктор археологии, преподаватель Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль)
Протоиерей Олег Скнарь - Каменные страницы библейской истории - Исследования эпиграфических памятников Израиля и Иудеи периода Первого Храма (X-VI вв. до P. X.) - Том 2 - Древний Лахиш
К.: АДЕФ-Украина, 2017. —344 с, 36 с. илл.
ISBN 978-617-7393-52-7
ISBN 978-617-7393-53-4 (том 2-й)
Протоиерей Олег Скнарь - Каменные страницы библейской истории - Исследования эпиграфических памятников Израиля и Иудеи периода Первого Храма (X-VI вв. до P. X.) - Том 2 - Древний Лахиш - Содержание
От автора
Раздел 1. Археологические исследования прошлого Тель эд-Дувейр — Лахиша
- Первая Британская археологическая экспедиция 1932-1938 гг. под руководством Джеймса Лесли Старки
- Антиеврейские погромы в подмандатной Палестине. Трагическая остановка археологических работ 1938 года
- Вторая археологическая экспедиция Еврейского университета в Иерусалиме и Тель-Авивского университета 1966-1968 гг. под руководством профессора Йоханана Ахарони
- Третья археологическая экспедиция Тель-Авивского университета 1973-1987 гг. под руководством профессора Давида Уссышкина
- Четвертая археологическая экспедиция Тель-Авивского университета под руководством профессора Йосефа Гарфинкеля
- Таблица стратиграфических горизонтов Тель Лахиш
Раздел 2. Библейский Лахиш
- Вторжение Сеннахирима
- Настенные панно Британского музея — иллюстративные свидетели штурма Лахиша
- Исторический контекст вавилонской агрессии
- Археология II—III стратиграфических уровней Лахиша
Раздел 3. История эволюции древнееврейской письменности на примере эпиграфических памятников в библейском Лахише: от протосинайских пиктографических символов к финикийскому алфавиту
- Западносемитские силлабарии: теории происхождения алфавитной традиции
- Теория египетского происхождения алфавитного письма
- Теория синайского происхождения алфавитного письма
- Теория крито-микенского происхождения алфавитного письма
- Теория Библского происхождения алфавитного письма
- Угаритская клинописная письменная традиция
- Теория ассиро-вавилонского происхождения алфавитного письма
- «Теория недостающего звена»
- Надпись на бронзовом кинжале из Лахиша
- Глиняный кувшин, обнаруженный в культовом «Храме во рву» («Fosse Temple»)
- Керамическое блюдо с меловым граффити
- Фрагмент сосуда с надписью «ЕНаЬ»
- Глиняный кувшин с «алфавитом»
- Фрагменты кувшинов из винной кладовой Лахиша
- Фрагмент кувшина — надпись № XXV
- Фрагмент кувшина — надпись № XXIX
- Фрагмент кувшина — надпись № XXX
- Сфрагистические артефакты Лахиша
- Глиняный кувшин с буллами
- Печать Ханы
- Печать Ахимелеха
- Печать Годолии (Гедальягу)
- Фрагмент глиняного кувшина из ханаанского храма, обнаруженного в 2014 году
Раздел 4. Остраконы из библейского Лахиша (VI в. до P. X.): прерванная переписка
- Научные исследования остраконов из Лахиша: достижения и погрешности
- Структура исследования эпиграфических памятников
- «Остраконы из Лахиша»
- Гипотезы и мотивы написания Лахишских посланий
- О транскрипции и транслитерации
- Палеографический, текстологический и лингвосемантический анализы эпиграфических памятников из Лахиша
- Остракон из Лахиша № I
- Остракон из Лахиша № II
- Остракон из Лахиша № III
- Пророческая оценка исторических событий
- Остракон из Лахиша № IV
- Крепость Азека — потухший очаг еврейского сопротивления
- Остракон из Лахиша № V
- Остракон из Лахиша № VI
- Остракон из Лахиша № VII
- Остракон из Лахиша № VIII
- Остракон из Лахиша № IX
- Остракон из Лахиша № X
- Остракон из Лахиша № XI
- Остракон из Лахиша № XII
- Остракон из Лахиша № XIII
- Остракон из Лахиша № XIV
- Остракон из Лахиша № XV
- Остракон из Лахиша № XVI
- Остракон из Лахиша № XVII
- Остракон из Лахиша № XVIII
- 1938 год — свертывание археологических работ Британской экспедиции. Обнаружение новых эпиграфических памятников
- Остракон из Лахиша № XIX
- Эволюция обозначения числительных на письме на территории Израиля и стран Плодородного полумесяца
- Остракон из Лахиша № XX
- Остракон из Лахиша № XXI
- Остракон из Лахиша № XXII
Заключение. Археология эпохи пророка Иеремии в свете внебиблейских письменных памятников Лахиша
Именной указатель
Географический указатель
Библиография
Протоиерей Олег Скнарь - Каменные страницы библейской истории - Исследования эпиграфических памятников Израиля и Иудеи периода Первого Храма (X-VI вв. до P. X.) - Том 2 - Древний Лахиш - Археологические исследования прошлого Тель эд-Дувейр — Лахиша
Национальный археологический парк Тель[1] Лахиш[2] расположен в предгорье Иудейской равнины Шфела. К месту раскопок этого древнейшего города библейского периода можно подъехать по современной довольно оживленной трассе, по которой наперегонки снуют семейные малолитражки и пикапы кибуцников. Величественный Тель — мегаполис библейского Израиля — находится немного восточнее современного Кирьят Гата — местной «столицы», как его именуют в шутку жители самого Лахиша. Арабское название Лахиша — Тель эд-Дувейр (Tell ed-Duveir)[3].
Начиная наше исследование, необходимо обратить внимание на то, что в синодальной традиции топоним, которым определяется древний библейский город, звучит как «Лахис», мы же, согласно общепринятой международной практике, будем употреблять топоним «Лахиш» — в звучании, более привычном для библеистики.
За несколько километров до мошава[4] Лахиш дорожные указатели начинают оповещать о сокращении расстояния и приближении к этому Телю, значимому еще с далеких ханаанских времен.
Издалека библейский холм Лахиш ничем не отличается от других таких же холмов, которые волнами разбросаны по всей Шфеле — от Прибрежной равнины на западе до Иудейских гор на востоке. Их отличительной чертой является то, что они сформированы из мягкого мела, покрытого мергелем (известковой глиной), именно этим и разнятся почвы Шфелы от Иудейских гор, образованных из твердого мела и доломита.
Испокон веков местные жители обрабатывали плодородные земли в низинах между холмов. Как и в древние времена (см. 3 Цар. 10:27)[5], пейзаж красят кроны олив; здесь также произрастает множество фиговых деревьев (инжира), для надзора за которыми царь Давид даже назначил когда-то специального чиновника (см. 1 Пар. 27:28). Без сомнений, бывал в этих местах 28 столетий назад и безымянный автор прославленного панно для царского дворца в Ниневии (VIII в. до P. X.) — так детально зафиксировал он богатства этого края: поспевшие оливки и гроздья августовского винограда создают фон для барельефа, иллюстрирующего трагические дни Лахиша.
Виноградники современного Лахиша считаются крупнейшими в Израиле. Чтобы наращивать производство винограда, фруктов и овощей, Лахишу остро требуется вода для полива плантаций. Как в библейские времена, так и сегодня проблема орошения бесплодной каменистой почвы является насущным вопросом для этого региона с непростыми климатическими условиями.
Вода подается по современному водопроводу из Иерусалима, а также из расположенного неподалеку от столицы Гуш-Эциона, но ее не хватает. А что говорить о тех далеких временах! Рассчитывать только на речушку Лахиш (араб. Wadi Ghafr), огибающую библейский Тель с восточной и северной стороны, небезопасно с инженерной точки зрения — велик риск остаться без живительной влаги для сельского хозяйства. Берущая начало на западных склонах Хевронских гор и спускающаяся к Прибрежной равнине, эта река более-менее полноводной становится за счет дождевых вод только в зимний и весенний сезоны.
[1] Тель (ивр. Vn, араб. J:— «холм») — так называют холмы искусственного происхождения, образованные на месте древних городов. Как правило, тели невелики и, в основном, образуются там, где дома строились из сырцового кирпича. Остатки поселений различных периодов составляют культурные слои теля. Как правило, они занимают не более нескольких гектаров. Исключением являются тели, скрывающие гигантские древние мегаполисы, например, Тель Мегиддо, Тель Хацор, а также Тель эд-Дувейр — древний Лахиш.
[2] Лахиш — библейское название древнего ханаанского поселения Шфе-лы. Впервые название этого города как La-ki-sha или La-ki-shi упоминается в переписке (ЕА 287, 288, 328, 329, 335) между двором египетского фараона Аменхотепа III и Аменхотепа IV с ханаанскими наместниками, архив которой был обнаружен вАмарне (Египет). Этимологически название «Лахиш» может происходить от западносемитского корня, от которого образуются такие глаголы как «жечь», «сгорать», не исключено, что название передает катастрофу, которая постигла это поселение — «место, где огонь все сжег». Можно предположить, что название Лахиш было дано еще в эпоху ранней бронзы в конце III тыс. до P. X., возможно, после того как город был уничтожен вследствие пожара.
[3] Тель эд-Дувейр — данное название древнего библейского города Лахиш использовалось в Арабский (1291-1516), Оттоманский (1516-1917) периоды, а также в период Британского мандата (1917-1948). После создания государства Израиль в середине 50-х гг. XX в. на смену многочис ленным маабарот (временным еврейским поселениям, от слова «маавар» — «переезд») был создан южный округ Лахиш, в котором молодые кибуцни-ки вернули библейское наименование и когда-то располагавшемуся здесь древнему Лахишу.
[4] Мошав (ивр. пигш — букв, «поселение») — вид населенных пунктов в Израиле.
[5] Здесь и далее ссылки на Священное Писание относятся к изданию — Библия (Синодальный перевод). М.: Российское Библейское общество, 2008.
Первый том понравился! Наконец-то вышел второй!
Настоящий подарок библеистам и историкам! Спасибо!