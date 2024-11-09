Каменные страницы Библейской истории - Олег Скнарь

Ветхозаветная палеография, насчитывающая чуть более века, является относительно молодой дисциплиной. И хотя с каждым годом обнаруживаются новые надписи, число документов остается достаточно ограниченным, если сравнивать их с памятниками происходящими из Египта и Ассирии. Появление каждого памятника сопровождается шлейфом многочисленных исследований и часто становится полем научных баталий как на уровне реконструкций текста так и на уровне его осмысления.

В предложенных исследованиях протоиерея Олега Скнаря подробным образом рассматриваются основные памятники древнесемитской палеографии, которые так или иначе отсылают нас к тексту Священного Писания. При этом отец Олег пытается учитывать всю современную научную литературу, излагая различные точки зрения и, оценивая их, дает свой перевод с оригиналов древних языков (древнееврейского, моавитского, арамейского) благодаря чему русскоязычная аудитория может впервые познакомиться с прямыми переводами памятников библейской истории.

Протоиерей Леонид Грилихес, заведующий кафедрой библеистики Московской Духовной Академии

Книга специалиста по библейской текстологии и древнееврейской палеографии «Каменные страницы библейской истории», заведующего кафедрой библеистики Киевской Духовной Академии протоиерея Олега Скнаря является по своему уникальной для отечественной библейской науки. Эта работа является достойным продолжением трудов его предшественников — библеистов славной Киевской Духовной Академии, вписавших свои имена на поприще научного изучения Священного Писания. Более того, вошедшие в книгу научные статьи, обогащают и современную украинскую научную мысль.

Несомненно, книга будет полезна и интересна не только узкому кругу специалистов-богословов, но и для филологов, историков, археологов и для всех желающих погрузиться в научное изучение контекста библейской истории.

Станислав Довгий, член-корреспондент Национальной Академии наук Украины

Палестинская археология ветхозаветных периодов чрезвычайно скупа на эпиграфические находки. Тем не менее, и полтора века тому назад, и сегодня эти редкие памятники древней письменности зачастую расматриваются как самодостаточные, отрезанные от органичного им материального контекста артефакты.

В книге протоиерея Олега Скнаря, посвященной исследованию древнесемитской эпиграфики, каждый представленный памятник рассматривается в его библейском и археологическом контексте. Особено ценным кажется сочетание кропотливой переводческой работы ученого и его практическое знание Святой Земли, включающее, в том числе, и непосредственное участие автора в археологических раскопках.

Яна Чехановец, археолог, Департамент древностей государства Израиль

Скнарь Олег, протоиерей - Каменные страницы библейской истории - Том 1

Киев, Послушник, 2013. - 272 с.

ISBN 978-966-2503-20-3

Олег Скнарь - Каменные страницы библейской истории - Том 1 - Содержание

Вступление



ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ ЭПИГРАФИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК

«Календарь из Гезера» (X в. до Р. X.) как источник понимания календаря ветхозаветной Церкви

Палеографический, текстологический и лингвосемантический анализы эпиграфического памятника «Календарь и з Гезера» (X в. до Р. X.)

Сельскохозяйственные циклы — основа древнего календаря палестинских евреев

Структура древнего календаря палестинских евреев до Вавилонского пленения

Ассиро-вавилонская календарная система — основа лунно-солнечного календаря иудеев после вавилонского пленения

«Адар Бет» — попытка согласования лунного и солнечного календарей

Выводы

МОАВИТСКИЕ ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ

«Стела царя Меши» и «Остракон из Вади-эль-Керака» (IX в. до Р. X.) как внебиблейские исторические источники периода Первого Храма

Археологические открытия моавитских эпиграфических памятников в Заиорданье в XIX-XX вв.

Научные исследования эпиграфического памятника «Стела царя Меши» (IX в. до Р. X.): достижения и недостатки

Палеографический, текстологический и лингвосемантический анализы эпиграфического памятника «Стела царя Меши»

Лингвосемантический анализ «Остракона из Вади-эль-Керака»

Библейская версия военного похода против Меши, царя Моава

Выводы

АРАМЕЙСКИЙ ЭПИГРАФИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК

«Стела из Тель-Дана» (IX в. до P. X.) — внебиблейский свидетель библейского дома царя Давида.

Библейский Дан

Палеографический, текстологический и лингвосемантический анализы эпиграфического памятника «Стела из Тель-Дана»

Трудности чтения библейских исторических книг

Исторический контекст создания памятника «Стела из Тель-Дана»

Выводы

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ ЭПИГРАФИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК

«Силоамская надпись» (VIII в. до P. X.)

Значение системы водоснабжения в истории Иерусалима

Изучение древней системы водоснабжения Иерусалима — прошлое и настоящее

Расшифровка и перевод древнееврейского эпиграфического памятника «Силоамская надпись» (VIII в. до P. X.)

Выводы

Библиография

Олег Скнарь - Каменные страницы библейской истории - Введение

Археологические раскопки, проводимые на территории Святой Земли, за последние полвека дали обширный материал для более глубокого изучения прошлого этого региона. Научная литература уже столь велика, что могла бы составить целую библиотеку. Большое число исследований освещают различные аспекты сложной и многообразной тематики, среди них мы находим все, начиная от полевых отчетов и типологических классификаций до комментариев к эпиграфическим памятникам. Но, к сожалению не все эти материалы доступны для отечественной аудитории на родном языке, мало того, если и какие-то публикации зарубежных исследователей переводились на русский язык, то те труды, которые посвящены переводам эпиграфических памятников, изначально содержат неизбежные искажения перевода оригинального древнего текста с одного языка на другой.

Помимо этого существует другая проблема, которая «красной нитью» проходит через многие археологические отчеты — ученые-археологи очень спешно используют отрывки из книг Священного Писания для идентификации и датировки архитектурных сооружений, а затем керамика и прочие предметы датируются уже по зданиям. Далее специалисты соотносят новые раскопы с аналогичнойкерамикой уже с библейской историей. В результате получается замкнутый круг, который приводит к новым ошибкам. Дело в том, что подобные скороспешные выводы дают повод для дискуссий другому кругу исследователей, которые именуют себя «библейскими минималистами» (например, «Тель- Авивская» историческая школа).

По их воззрениям, многие герои Библии были искусственно введены в текст Священного Писания авторами библейских книг, для того чтобы создать героическое прошлое еврейской нации на Святой Земле, что не соответствует их собственной «концепции». Так, например, израильские историки-минималисты Исраэль Финкельштейн и Зэев Герцог настаивают на том, что объединенного Израильского царства Давида и Соломона никогда не существовало, это всего лишь «историософская выдумка».

В своем интервью известный археолог профессор Эрик Кляйн недавно подчеркнул: «Цель библейской археологии не состоит в том, чтобы доказать или опровергнуть данные Библии. Археологи должны заниматься изучением культуры и истории Святой Земли, которая существовала на самом деле». Поэтому очень важно беспристрастное отношение археолога к исследованию артефактов и данных раскопок, так как только такое отношение к предмету будет более объективным и убедительным, соответствуя реальному историческому прошлому этого региона.

Действительно, одной из центральных проблем исследования истории Святой Земли во времена Первого Храма является характер источников информации. Основным письменным источником сведений об этой эпохе являются книги Царств и Пара- липоменон. Но тенденциозность этих книг сильно затрудняет их использование для восстановления исторической картины событий.

В этом случае для воссоздания объективности мы можем рассчитывать на поддержку археологии. И несмотря на то, что, по мнению некоторых ученых, и эта наука остается неточной, всё же выводы археологии являются сегодня чуть ли не единственным источником для понимания событий прошлого.

В данной книге для более глубокого понимания интересующего нас временного отрезка — периода Первого Храма (Х-У1 вв. до Р. X.) будет использована вспомогательная дисциплина археологии — эпиграфика (от греч. Ётурафт] — «надпись») — наука о письменных памятниках. В представленных исследованиях к рассмотрению будут предложены уникальные эпиграфические памятники — «Календарь из Гезера» (X в. до Р.Х.), «Стела царя Меши» (IX в. до Р.Х.), «Остракон из Вади Эль-Керака» (IX в. до Р.Х.), «Стела из Тель-Дана» (IX в. до P.X.) и «Силоамская надпись» (VIII в. до Р. X.), которые являются внеби- блейскими источниками. В книге они расположены в хронологическом порядке.

В современной библеистике существует теория, подкрепленная серьезными аргументами, согласно которой библейский текст, дошедший до нашего времени в уже целостном повествовании, когда-то представлял несколько версий единого национального эпоса. Древняя традиция еврейской нации ко времени письменной фиксации книг Священного Писания сохранила, передавая изустно из поколения в поколение, общие воспоминания, общие предания и сказания, общий тип религии и общий характер Закона.

Говоря конкретно об историческом периоде Первого Храма, следует сказать, что независимо друг от друга в двух царствах: Северном — Израиле и Южном — Иудее, работали две группы историков-хронистов. Они фиксировали политическую, социальную и религиозно-культовую реальность того царства, в котором жили.

Объединение же этих версий в единый библейский текст произошло, по всей видимости, в то время, когда на территории Святой Земли осталось только одно государство: как известно, это была Иудея. То есть, по мнению современных текстологов-библеистов (Барух Гальперин, Ричард Фридман), объединение нескольких версий исторических хроник в единый библейский текст произошло в период между завоеванием Израиля ассирийцами (740 г. до Р. X.) и захватом Иудеи вавилонянами (586 г. до Р. X.).

Учитывая это, можно предположить, что библейский текст книг Царств и Паралипоменон перед унифицированием прошел «редакцию» в пользу «видения» истории Святой Земли сквозь призму политического и религиозного взгляда редакторов- хронистов из Иудеи.

И только это может служить убедительным объяснением того, почему еврейские монархи Северного царства, которые не склонялись перед «домом Давида» и не признали уникальность Иерусалимского Храма, были упомянуты в «редактированном» тексте Священного Писания лишь «постольку поскольку». Редакционная работа хронистов из Иудеи над существовавшими версиями исторических событий происходила только по принципу: насколько то или иное событие имеет отношение к их собственной интерпретации истории Иудеи.

Поэтому для более объективного взгляда и понимания библейской истории так важен внебиблейский эпиграфический материал, рассмотрение которого и будет предложено в данной книге.

Олег Скнарь - Записки Библеиста