От автора. Tрадиционно большая часть монографий предваряется всякого рода предисловиями, введениями, вступлениями. Но я вполне согласен со своим израильским коллегой историком Александром Топаллером, заметившим, что зачастую подобного рода предисловия — вещь ненужная и даже вредная.

Не надеясь на ответственность читателя, автор введения стремится как бы подготовить его, направить на нужный, как автору кажется, путь. И можно понять читателя, который в большинстве случаев просто игнорирует вступления. Исходя из этого, в разделе «От автора» я счёл нужным привести только информативные положения.

В основу этой книги легли статьи, написанные, в первую очередь, благодаря любопытству моих студентов. Современный израильский писатель и поэт Игорь Губерман как-то высказал следующую любопытную мысль: «Лучший способ что-нибудь узнать — это самому об этом написать, слегка на заданную тему почитав».

Где находится могила праотца Адама? Где сегодня хранится Ковчег Завета? На ком лежит ответственность за голгофскую казнь Христа Спасителя? Возможно ли установить, где находятся сокровища Иерусалимского Храма, описанные в Медном свитке? Эти и другие подобные вопросы задавались студентами — слушателями моих лекций в Киевской духовной академии, побуждая к новым и новым исследованиям.

Материалы, написанные в результате этих исследований и предложенные в данной книге для широкой читательской аудитории, вначале были опубликованы как в наших академических изданиях («Труды Киевской духовной академии», «Академический летописец»), так и в других печатных источниках (молодёжный журнал «Отрок.иа»), а также на интернет-ресурсах.

О природе появления этих работ я посчитал важным упомянуть, поскольку вопросы исходили из молодёжной богословской среды, и ответы, таким образом, были ориентированны в первую очередь на аудиторию, достаточно подготовленную к прочтению данных материалов.

Самое главное, что вынес я, воспитанник Киевской духовной семинарии, а позднее студент Киевской духовной академии, из общения с наставниками духовных школ — профессорами и преподавателями, — это навык обработки той информации, которая преподавалась на протяжении восьми лет учёбы. Мало просто запомнить материал и позднее повторить в заученной форме: важно научиться думать!

И самое главное — научиться согласовывать полученные знания с верой в Бога и Его Промысл в нашей истории. Мои выдающиеся преподаватели не уставали напоминать нам о том, что очень важно читать Священное Писание как Ветхого, так и Нового Завета, творения святых отцов на языке оригинала.

Скнарь Олег, протоиерей - Записки Библеиста

Киев, АДЕФ-Украина, 2013. — 232 с, илл.

ISBN 978-966-187-220-1

Олег Скнарь - Записки Библеиста - Содержание

Паломничество в затерянный город, или неизвестное путешествие апостола Павла

Хеврон: путешествие под прицелом, или тайна пещеры Махпела (К вопросу о локализации места погребения праотца Адама)

Библейский Шхем — земной удел патриарха Иакова и место последнего пристанища Иосифа Прекрасного

Новый взгляд на хронологию Древнего Египта: Иосиф Прекрасный в египетской истории (К вопросу историчности Исхода в контексте хронологии Древнего Египта)

В поисках исчезнувшего Ковчега Завета (Некоторые современные версии местонахождения Ковчега)

Духовный альпинизм, или экспедиция на неизвестный Синай (К вопросу о локализации библейской горы Синай-Хорив)

Медный свиток «3Q 15», или в поисках сокровищ Иерусалимского Храма

Двуликий монарх Иудеи. Карательная экспедиция в Вифлееме — историческая реальность или миф?

Вифавар — переправа от Ветхого к Новому Завету (К вопросу о подлинном месте Крещения Господня)

Крепость Махерус (К вопросу о локализации места казни святого Иоанна Предтечи)

Пятый прокуратор Иудеи

Крепость Антония или Ворота Ессеев?

«666» — демоническая мистика? (Размышления над книгой Откровения)

Армения — страна библейской радуги

Хазарская Атлантида — колыбель крымских караимов?

Царство Небесное: попытка не промахнуться

Кошерные продукты: взгляд православного богослова

Олег Скнарь - Записки Библеиста - Паломничество в затерянный город, или неизвестное путешествие апостола Павла

Город розового и красного камня, древний, как само время», — так назвал Петру один из представителей западной цивилизации, восхищённый её таинственной красотой. Сегодня Петра — ярчайшая жемчужина в короне Хашемитского Королевства Иордания. В 2012 году исполнилось двести лет с тех пор, как это чудо света, веками сокрытое в ближневосточных песках и скалах, открылось внешнему миру.

Петра — удивительный город, рождённый природой и человеческим архитектурным гением; город, чья судьба не менее интересна, чем загадки египетских пирамид, южноамериканских городов, покинутых древними индейцами, и мегалитов Стоун-хенджа в Британии.

Приближаясь к деревушке Вади-Муса, расположенной при въезде в Петру, нельзя не заметить изменения ландшафта: постепенно скалы и возвышенности приобретают странные очертания, а скальная порода поражает своей многоцветностью: мелькают вкрапления оттенков красного, розового-лилового, голубого и чёрного. Скальный город Петра находится в центре этой природной аномалии размером в 200 квадратных километров. Частые землетрясения, русла рек, ветра и дожди создали из мягкого песчаника этот фантастический ландшафт, в котором величественные горы соседствуют с обрывистыми ущельями и узкими теснинами.

Сегодня главный вход в Петру обозначен административным зданием с экскурсионным бюро, кассовыми залами, сувенирными магазинчиками и турникетами. А в древности вход в город был мало кому известен — сюда можно было попасть толькос проводником. В древний город вёл едва заметный вход в ущелье Ас-Сик, длина которого составляет 1200 метров. Через это ущелье за всю историю Петры не смогла пройти ни одна армия. Оно возникло вследствие тектонических сдвигов — скала раскололась надвое, словно торт, разрезанный острым ножом.

Приблизительно на полпути по ущелью Ас-Сик открывается горная расселина, где, по всей видимости, в архаичные времена совершались жертвоприношения. Сегодня каждый посетитель Петры тоже приносит своего рода жертву — входной билет стоит около 30 долларов США. В некоторых местах ущелье настолько узко, что кибитки, управляемые бедуинами, не могут разъехаться и вынуждены пропускать друг друга, уступая дорогу. На протяжении пути по ущелью в некоторых местах видны сохранившиеся барельефы караванов — верблюдов и погонщиков, — которые, скорее всего, проходили этим же путём в торговый мегаполис своего времени. По дороге путешественник может любоваться необычной игрой форм и красок на отвесах из песчаника, который иногда даже напоминает мрамор.

И вот — конец ущелья, и одновременно начало эпического представления: занавес поднимается, и зритель видит потрясающие декорации. В этом месте, как правило, сопровождающий гид останавливает группу и громко возглашает: «А теперь все смотрим на мой палец!» — и все сосредотачиваются на указательном пальце проводника. Далее гид медленно разворачивается и отработанным, даже театральным движением уводит взгляды экскурсантов к расщелине, где высится величественный фасад Аль-Хазне, ставший сегодня визитной карточкой Иордании.