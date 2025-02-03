Царь Соломон, величайший монарх библейских времен, правил в Иерусалиме, древней и вечной столице Израиля, с 968 по 928 г. до н. э. Прославленный мудростью и благочестием Соломон был сыном и избранным преемником царя Давида (правил в 1005-965 гг. до н. э.), героического пастуха, который сумел поразить в единоборстве великана Голиафа и тем самым на время покончил с филистимской угрозой. За время своего сорокалетнего правления Давид установил и расширил границы земель израильского народа. И он перенес Ковчег Завета в Иерусалим.

Давид страстно желал обустроить постоянный Храм для надлежащего размещения Ковчега, но Господь не позволил ему это сделать из-за тех рек крови, которые царь пролил в бесконечных войнах. Вместо этого Бог дал ему план Храма, который Давид зарисовал и передал Соломону вместе с накопленными несметными сокровищами и строительными материалами. Военные и дипломатические усилия Давида привели к длительному периоду мира в Израиле, что позволило Соломону сосредоточиться на строительстве Дома Господня.

Соломон завершил строительство великолепного здания в честь единого Бога еврейского народа в 957 г. до н. э. Храм оставался постоянным местом встречи небес и земли в течение почти четырех столетий, пока не подвергся разрушению вавилонским царем Навуходоносором в 586 г. до н. э.

После семидесятилетнего запустения на горе Мориа в 515 г. до н. э. был возведен второй Храм, просуществовавший еще шестьсот лет. Второй Храм восстановил царь Ирод. В истории Иисуса и деяний апостолов после его смерти Храм занимает центральное место. Но и второй Храм был разорен римлянами в 70 г. н. э.

Таким образом, в течение тысячи лет (минус семьдесят) первый и второй Храмы возвышались на Храмовой Горе, в центре поклонения израильтян. С тех пор многие евреи изрекали пророчествовали и жаждали, чтобы на этом месте оказался Третий Храм — построенный либо мессией самолично, либо как предвестие его прихода.

Храм Соломона был уникален тем, что в нем хранился Ковчег Завета и две Скрижали Закона с горы Синай. Ковчег скрывался во внутренней камере, известной как Святая Святых, под охраной двух херувимов, чьи крылья простирались над Ковчегом как символическое воссоздание совершенства Эдема. Два херувима поменьше восседали на вершине Ковчега, охраняя сокровища внутри него и служа местом отдыха Господа, своими крыльями образуя так называемое «седалище милосердия». Лишь один день в году, в День искупления Йом Кипур, иудейский первосвященник мог войти в Святая Святых, воссоздавая древний обычай прародителей человеческих, и пребывать в присутствии Бога.

Ковчег был охранительным талисманом и сокровищем еврейского народа, его материальной символической идентичностью, физическим представлением Божьей печати, подтверждающей статус избранного народа. После разрушения Храма Соломона и начала вавилонского пленения Ковчег в каноническом Ветхом Завете больше никогда не упоминался. В послесловии я привожу важный апокрифический рассказ о том, как пророк Иеремия спрятал Ковчег перед разрушением Иерусалима.

Сегодня в синагогах всего мира Тора, священный свиток Закона, хранится в особых шкафах, называемых Святой Ковчег (aron ha'kodesh), обращенных на Храмовую Гору в Иерусалиме. Закон в Ковчеге остается центром еврейской религии, напоминанием о неизменном присутствии Бога во всех сторонах еврейской жизни. Как иронически отметил Стивен Брук, разрушение Храма как центрального места поклонения Израиля могло поспособствовать выживанию еврейского народа, получившего стратегический дар децентрализации.

Более ранняя форма того, что можно назвать духовной децентрализацией, практиковалась мистической сектой ессеев, процветавшей в Кумране у Мертвого моря со II в. до н. э. по I в. н. э. Они разработали упражнения по медитации и визуализации, сосредоточенные на внутреннем убранстве Храма. Ессеи стремились создать в личной духовной жизни недосягаемое священное пространство, неуязвимое перед распущенностью и развратом правителей, священников и народа. Ибо ессеи понимали то, что станет до боли ясно на последующих страницах: Библия объясняет бедствия евреев их собственным упрямством и упорством в отрицании власти и воли Бога.

Джеймс Вассерман - Храм Соломона - От древнего Израиля до тайных обществ

М.: Касталия. 2025. - 352 с.

ISBN 978-5-521-24350-1

Джеймс Вассерман - Храм Соломона – Содержание

Благодарности

Предисловие

ПРОЛОГ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. В НАЧАЛЕ

Глава первая. Сотворение и разрушение

Глава вторая. Патриархи и матриархи

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МОИСЕЙ, СКИНИЯ И ЗАКОН

Глава третья. Исход

Глава четвертая. Левит

Глава пятая. Числа

Глава шестая. Второзаконие

ЧАСТЬ ТРЕТВЯ. ДОМОНАРХИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

Глава седьмая. Иисус Навин

Глава восьмая. Судьи

Глава девятая. Руфь

Глава десятая. Самуил

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ОБЪЕДИНЕННАЯ МОНАРХИЯ И ПЕРВЫЙ ХРАМ

Глава одиннадцатая. Царствование Саула

Глава двенадцатая. Царствование Давида

Глава тринадцатая. Царствование Соломона

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. РАЗДЕЛЕННЫЕ ЦАРСТВА И УТРАТА ХРАМА

Глава четырнадцатая. Иудея и Израиль: разделенные царства

Глава пятнадцатая. Гибель Израильского царства

Глава шестнадцатая. Гибель Иудейского царства

Глава семнадцатая. Исаия, Иеремия, последние дни Храма Соломона и изгнание

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ВТОРОЙ ХРАМ

Глава восемнадцатая. Видение Иезекииля о Храме

Глава девятнадцатая. Возвращение из пленения и Второй Храм

Глава двадцатая. Второй Храм в книгах Маккавейских

Глава двадцать первая. Храм Ирода

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ХРИСТИАНСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Глава двадцать вторая. Храм в истории Иисуса

Глава двадцать третья. Новый Иерусалим

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. ХРАМ В ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Глава двадцать четвертая. Рыцари Храма

Глава двадцать пятая. Масоны и Храм

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ III