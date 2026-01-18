Блэк - Грин - Боги - демоны и символы древней Месопотамии

Древней Месопотамии или Двуречью выпало стать родиной одних из самых первых городов в мире и местом изобретения письменности. Благодаря лишь этим двум важнейшим событиям - появлению городского общества и распространению грамотности - Месопотамия по праву считается колыбелью цивилизации, а благодаря развитию литературы, религиозно-философских воззрений и не в меньшей степени искусства, ее можно смело назвать прямой прародительницей западного мира.

С каждым днем наши знания о цивилизации древней Месопотамии расширяются и углубляются. Археологические работы на Ближнем Востоке не прекращаются и спустя сто пятьдесят лет после первых раскопок; постоянно совершаются новые открытия, которые уточняют, дополняют и меняют наши познания в отношении поразительных достижений человечества на заре истории. На местах древних поселений, в музеях Ирака и других стран мы с изумлением созерцаем памятники, предметы искусства, образцы ремесел и предметов повседневной жизни месопотамцев. Благодаря величайшему изобретению жителей Двуречья - письменности - и современной расшифровке языков, на которых они говорили и писали, мы читаем их литературные произведения, восстанавливаем их историю и узнаем их мысли.

В нашем словаре имена сверхъестественных существ и различные понятия, связанные с месопотамской религией, даются на двух древних языках - шумерском и аккадском. Как правило, слова приводятся в шумерской форме, с аккадским вариантом в скобках. Так, например, богиня Иштар (аккадский язык) рассматривается под ее шумерским именем Инана. Однако внутри словарных статей используется как шумерское, так и аккадское имя или слово в зависимости от литературных или археологических источников, либо от исторических периодов, о которых идет речь. В современной литературе (включая данную книгу) ряд месопотамских географических названий обычно присутствует в греческой или латинской форме, например, Вавилон, а не аккадский Вабили, а имена следуют традиции Ветхого Завета, особенно имена ассирийских царей, например, Сеннахериб вместо аккадского Синаххе-эриба. Археологические памятники часто указываются по современным арабским названиям, например, Абу Шахрейн - шумер ский город Эриду.

У нас нет и не может быть точной информации касательно звучания аккадского или шумерского языков, но ученым удалось реконструировать приблизительную систему произношения, основанную на сравнении с другими семитскими языками и на древних транскрипциях греческими буквами.

Поскольку наше понимание как клинописи, так и языков, которые ею пользовались, значительно развилось со времен зарождения ассириологии, неудивительно, что многие древние имена теперь пишут по-другому, не так, как в ранних публикациях. Например, сейчас мы знаем, что в имени бога Нинурты второй слог следует читать как «урта», но в старых книгах ветречается «Ниниб», что вполне соответствует той же группе знаков в шумерском языке, однако данная транскрипция уже признана устаревшей.

Многие словарные статьи сопровождаются полезными иллюстрациями-прорисовками, показывающими иконографические детали или сцены, а также различные предметы. Большинство из них создала Тесса Рикардс специально для нашей книги.

Джереми Блэк и Энтони Грин - Боги, демоны и символы древней Месопотамии - Иллюстрированный словарь

«Касталия», 2025. — 290 с.

ISBN 978-5-907969-40-7

Блэк - Грин - Боги, демоны и символы древней Месопотамии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

ВВЕДЕНИЕ

А

Б

В

Г

А

Е

Ж

3

И

К

Л

Μ

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

X

Ч

Ш

Э

Я

Пример статьи из книги

Набу

Набу (ранее Набиум; библейский Небо) - месопотамский божественный писец судеб, и следовательно, он также является богом писцов и покро вителем письменности, хотя мифы об этом не повествуют. Поскольку многие знания передавались в письменном виде, позднее Набу присоединился к Эа (Энки) и Мардуку в качестве бога мудрости, а в некоторых традициях он вобрал в себя атрибуты Нинурты и поэтому стал ассоциировался с орошением и сельским хозяйством. Его супругой была богиня Ташмету. Возможно, Набу отождествляли с планетой Меркурий.

Поклонение Набу пришло в Вавилонию из Сирии вместе с кочевниками-аморитами в начале II тысячелетия до н.э. Центр его культа находился в Борсиппе близ Вавилона, и он был включен в круг бога Мардука, сначала как служитель, а затем (с касситского периода) как его сын. Позже Нисаба стала считаться его супругой. Во время новогодних церемоний статую Набу привозили из Борсиппы, чтобы он «навестил» своего отца Мардука в Вавилоне (см. Очищение). Со временем Набу возглавил пантеон Вавило нии наряду с Мардуком. В новоассирийские времена его поклонение было принято и в Ассирии, и он почти стал «ассирийским» богом во времена правления Асархаддона (680-669 гг. до н. э.) и Ашшурбанипала (668-627 гг. до н. э.).

Символом Набу является одиночный клин, вертикальный или горизон- тальный, возможно, изображающий письменный стилус, иногда покоящийся на глиняной табличке. Иногда клин или сам бог изображается стоящим на спине змея-дракона.

Поклонение Набу длилось долгие века и распространилось за пределами Месопотамии в Египте и Анатолии среди общин переселенцев, говорящих на арамейском языке, в IV веке до н.э. Ко времени императора Августа месопотамский пантеон богов, включая Набу, почитался в центральной и северной Сирии в Пальмире и Дура-Европос и просуществовал по крайней мере до II века н.э. В послевавилонской Месопотамии культ Набу продолжался; греки отождествляли его с Аполлоном.