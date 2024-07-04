Тэйлор - Первобытная культура

Культура, или цивилизация, в широком этнографическом смысле слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества. Явления культуры у различных человеческих обществ, поскольку могут быть исследованы лежащие в их основе общие начала, представляют предмет, удобный для изучения законов человеческой мысли и деятельности. С одной стороны, однообразие, так широко проявляющееся в цивилизации, в значительной мере может быть приписано однообразному действию однообразных причин. С другой стороны, различные ступени культуры могут считаться стадиями постепенного развития, из которых каждая является продуктом прошлого и в свою очередь играет известную роль в формировании будущего. Исследованию этих двух великих начал в различных этнографических областях мы и посвящаем настоящее сочинение. Особенное внимание уделено при этом сопоставлению культуры отсталых племен с культурой передовых народов.

Наши новейшие исследователи в отрасли наук, изучающих неорганическую природу, решительнее других признают, как в своих специальных областях, так и вне их, единство природы, незыблемость ее законов и определенную последовательность причин и следствий. В Силу этой причинно-следственной связи каждый факт находится в зависимости от того, что было прежде, и действует на то, что должно быть потом. Они крепко держатся учения Пифагора о порядке, господствующем в строе вселенной. Они утверждают вместе с Аристотелем, что в природе нет эпизодов, не связанных между собой, как это бывает в дурной трагедии. Они сходятся с Лейбницем в его аксиоме, что «природа никогда не действует скачками». Они принимают его великое положение, согласно которому «ничто не происходит без достаточной причины».

При изучении строения и жизни растений и животных или даже при исследовании низших функций человека эти руководящие идеи признаются почти в такой же степени. Однако когда дело доходит до высших процессов человеческого чувства и деятельности мысли и языка, знания и искусства, то преобладание получают совсем иные воззрения. Люди вообще еще слишком мало подготовлены к тому, чтобы считать изучение человеческой жизни отраслью естествознания и применять в широком смысле указание поэта: «объяснять нравственные явления так же, как и явления природы». Многим развитым умам кажется слишком претенциозным и отталкивающим воззрение, что история человечества есть часть или даже частичка истории природы, что наши мысли, желания и действия сообразуются с законами столь же определенными, как и те, которые управляют движениями волн, сочетанием химических элементов и ростом растений и животных.

Исследование законов человеческой природы встречает еще и другие препятствия в воззрениях метафизиков и богословов. Общепринятое мнение о свободе воли допускает не только свободное действие соответственно известному мотиву, но также и возможность отступать от известной последовательности и действовать без причины. В грубом виде такое воззрение можно сравнить с представлением о весах, которые большей частью действуют обыкновенным образом, но обладают также способностью колебаться самопроизвольно, без действия тяжести или вопреки ему.

Тэйлор, Э. - Первобытная культура

Переводчики Д. А. Коропчевский, А. Ивин; под редакцией В. К. Никольского. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 742 с. — (Антология мысли). —Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-10093-8

Тэйлор, Э. - Первобытная культура – Содержание

Место Эдуарда Тэйлора в исследовании первобытной культуры

Начатки науки о первобытном обществе и его культуре

Жизнь и деятельность Эдуарда Тэйлора

Живое и отжившее у Тэйлора

ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА

Глава I. Наука о культуре

Глава II. Развитие культуры

Глава III. Пережитки в культуре

Глава IV. Пережитки в культуре (Окончание)

Глава V. Техника

Глава VI. Техника (Продолжение)

Глава VII. Техника (Продолжение)

Глава VIII. Техника (Окончание)

Глава IX. Изящные искусства

Глава X. Письменность

Глава XI. Наука

Глава XII. Мифология

Глава XIII. Мифология (Продолжение)

Глава XIV. Мифология (Окончание)

Глава XV. Анимизм

Глава XVI. Анимизм (Продолжение)

Глава XVII. Анимизм (Продолжение)

Глава XVIII. Анимизм (Продолжение)

Глава XIX. Анимизм (Продолжение)

Глава XX. Анимизм (Продолжение)

Глава XXI. Анимизм (Окончание)

Глава XXII. Обряды и церемонии

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