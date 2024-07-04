Тэйлор - Первобытная культура
Культура, или цивилизация, в широком этнографическом смысле слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества. Явления культуры у различных человеческих обществ, поскольку могут быть исследованы лежащие в их основе общие начала, представляют предмет, удобный для изучения законов человеческой мысли и деятельности. С одной стороны, однообразие, так широко проявляющееся в цивилизации, в значительной мере может быть приписано однообразному действию однообразных причин. С другой стороны, различные ступени культуры могут считаться стадиями постепенного развития, из которых каждая является продуктом прошлого и в свою очередь играет известную роль в формировании будущего. Исследованию этих двух великих начал в различных этнографических областях мы и посвящаем настоящее сочинение. Особенное внимание уделено при этом сопоставлению культуры отсталых племен с культурой передовых народов.
Наши новейшие исследователи в отрасли наук, изучающих неорганическую природу, решительнее других признают, как в своих специальных областях, так и вне их, единство природы, незыблемость ее законов и определенную последовательность причин и следствий. В Силу этой причинно-следственной связи каждый факт находится в зависимости от того, что было прежде, и действует на то, что должно быть потом. Они крепко держатся учения Пифагора о порядке, господствующем в строе вселенной. Они утверждают вместе с Аристотелем, что в природе нет эпизодов, не связанных между собой, как это бывает в дурной трагедии. Они сходятся с Лейбницем в его аксиоме, что «природа никогда не действует скачками». Они принимают его великое положение, согласно которому «ничто не происходит без достаточной причины».
При изучении строения и жизни растений и животных или даже при исследовании низших функций человека эти руководящие идеи признаются почти в такой же степени. Однако когда дело доходит до высших процессов человеческого чувства и деятельности мысли и языка, знания и искусства, то преобладание получают совсем иные воззрения. Люди вообще еще слишком мало подготовлены к тому, чтобы считать изучение человеческой жизни отраслью естествознания и применять в широком смысле указание поэта: «объяснять нравственные явления так же, как и явления природы». Многим развитым умам кажется слишком претенциозным и отталкивающим воззрение, что история человечества есть часть или даже частичка истории природы, что наши мысли, желания и действия сообразуются с законами столь же определенными, как и те, которые управляют движениями волн, сочетанием химических элементов и ростом растений и животных.
Исследование законов человеческой природы встречает еще и другие препятствия в воззрениях метафизиков и богословов. Общепринятое мнение о свободе воли допускает не только свободное действие соответственно известному мотиву, но также и возможность отступать от известной последовательности и действовать без причины. В грубом виде такое воззрение можно сравнить с представлением о весах, которые большей частью действуют обыкновенным образом, но обладают также способностью колебаться самопроизвольно, без действия тяжести или вопреки ему.
Тэйлор, Э. - Первобытная культура
Переводчики Д. А. Коропчевский, А. Ивин; под редакцией В. К. Никольского. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 742 с. — (Антология мысли). —Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-10093-8
Тэйлор, Э. - Первобытная культура – Содержание
Место Эдуарда Тэйлора в исследовании первобытной культуры
Начатки науки о первобытном обществе и его культуре
Жизнь и деятельность Эдуарда Тэйлора
Живое и отжившее у Тэйлора
ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА
- Глава I. Наука о культуре
- Глава II. Развитие культуры
- Глава III. Пережитки в культуре
- Глава IV. Пережитки в культуре (Окончание)
- Глава V. Техника
- Глава VI. Техника (Продолжение)
- Глава VII. Техника (Продолжение)
- Глава VIII. Техника (Окончание)
- Глава IX. Изящные искусства
- Глава X. Письменность
- Глава XI. Наука
- Глава XII. Мифология
- Глава XIII. Мифология (Продолжение)
- Глава XIV. Мифология (Окончание)
- Глава XV. Анимизм
- Глава XVI. Анимизм (Продолжение)
- Глава XVII. Анимизм (Продолжение)
- Глава XVIII. Анимизм (Продолжение)
- Глава XIX. Анимизм (Продолжение)
- Глава XX. Анимизм (Продолжение)
- Глава XXI. Анимизм (Окончание)
- Глава XXII. Обряды и церемонии
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