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Берснев - Мифы и ритуалы коренных народов Южной Америки

П.В. Берснев - Мифы и ритуалы коренных народов Южной Америки: шипибо-конибо
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Shamanism, Paganism, Occultism Paganism Witchcraft
Series Методы антропологии (14 books)

Этническая группа шипибо-конибо занимает территории центрального бассейна рек Укаяли, Пачитеа, Кальерия, Агуайтия, Тамайя, а также на берегах озера Яринокоча в регионах Уануко, Мадре-де-Диос, Лорето. На сегодняшний момент эта этническая группа является одной из наиболее многочисленных в регионе перуанской Амазонии и состоит более чем из тридцати тысяч человек, проживающих в ста пятидесяти общинах. Шипибо и конибо представляют собой ветви семьи пано-такана в перуанской и боливийской Амазонии.

Антропологические исследования показывают, что бассейн Укаяли был занят группой пано уже в III веке нашей эры. Этнолингвистическая семья пано включает также кашибо, какатаибо, кашинауа, амауака, капанауа, яминауа и мацес. Ранее местные креолы называли эти группы словом «чама», которое сегодня считается оскорбительным. Территория проживания шипибо-конибо — это регион Монтанья, включающий восточные склоны Анд и прилегающие леса. Здесь встречаются языки разных семей: аравакской, карибской, тупи, тукано, пано и других.

Культуру этих племён сильно повлияла деятельность католических миссий с XVI по XIX век. В этот период индейцы жили в больших поселениях под надзором миссионеров, что привело к заимствованию элементов европейской культуры, ремёсел и христианства. Также происходил обмен между племенами внутри миссий. Шипибо-конибо — одна из немногих групп, сохранивших традиционный уклад жизни и ритуальные практики, особенно культ священных растений.

Эта группа сохранила архаичные формы взаимодействия с природой, особенно в сфере духовных практик и ритуалов. Главную роль в их космологии играет использование растений в обрядах исцеления. Их устойчивость к внешнему влиянию объясняется труднодоступностью региона, что защитило культуру от урбанизации и миссионерства. Благодаря этому шипибо-конибо до сих пор сохраняют важные элементы доевропейского мировоззрения.

Настоящая книга Павла Берснева подробно описывает быт, верования, мифы, ритуалы и художественные практики народа шипибо-конибо. Включены исторические сведения, наблюдения над шаманскими обрядами, классификация духов и лекарственных растений, а также анализ современных религиозно-мифологических трансформаций. Особое внимание уделено визуальному искусству икарос, кыны и телесной магической раскраске, а также современному положению народа в контексте перуанской культуры и глобализации.

П.В. Берснев - Мифы и ритуалы коренных народов Южной Америки: шипибо-конибо

Μ.: Издательская группа «Альма Матер», 2025. — 271 с.: ч/б илл. + 22 с. цв. вкл. — (Методы антропологии). ISBN 978-5-00264-030-0

Берснев — Мифы и ритуалы коренных народов Южной Америки: шипибо-конибо — Содержание

  • Общие сведения
  • История
  • Семья шипибо
  • Жилища шипибо и малока
  • Традиционная одежда шипибо
  • Сельское хозяйство
  • Рыболовство
  • Навигация по Укаяли и пиратство
  • Охота
  • Питание
  • Керамика шипибо-конибо
  • Мифоритуальные практики шипибо и конибо
  • Верования и космогонические представления
  • Классификация шаманов шипибо-конибо
  • Искусство кыны
  • Традиционная магическая раскраска тела
  • Магические целебные растения и шаманская диета
  • Магическая сила марири
  • Магические песнопения икарос, или быва
  • Духи, демоны и тонкое тело человека
  • Целительные практики шаманов
  • Трансформация представлений о шаманизме
  • Современные синкретические религиозно-мифологические комплексы
  • Приложение 1. Мифы и легенды шипибо
  • Приложение 2. Шаманизм, мифы и легенды в творчестве перуанских художников
  • Приложение 3. Манипуляции с телом в мифоритуальных практиках
  • Приложение 4. Миф о пещере Платона и пещера индейцев Коги
  • Список литературы
  • Об авторе
Views 390
Rating 4.8 / 5
Added 23.07.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (3)

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