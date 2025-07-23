Берснев - Мифы и ритуалы коренных народов Южной Америки
Этническая группа шипибо-конибо занимает территории центрального бассейна рек Укаяли, Пачитеа, Кальерия, Агуайтия, Тамайя, а также на берегах озера Яринокоча в регионах Уануко, Мадре-де-Диос, Лорето. На сегодняшний момент эта этническая группа является одной из наиболее многочисленных в регионе перуанской Амазонии и состоит более чем из тридцати тысяч человек, проживающих в ста пятидесяти общинах. Шипибо и конибо представляют собой ветви семьи пано-такана в перуанской и боливийской Амазонии.
Антропологические исследования показывают, что бассейн Укаяли был занят группой пано уже в III веке нашей эры. Этнолингвистическая семья пано включает также кашибо, какатаибо, кашинауа, амауака, капанауа, яминауа и мацес. Ранее местные креолы называли эти группы словом «чама», которое сегодня считается оскорбительным. Территория проживания шипибо-конибо — это регион Монтанья, включающий восточные склоны Анд и прилегающие леса. Здесь встречаются языки разных семей: аравакской, карибской, тупи, тукано, пано и других.
Культуру этих племён сильно повлияла деятельность католических миссий с XVI по XIX век. В этот период индейцы жили в больших поселениях под надзором миссионеров, что привело к заимствованию элементов европейской культуры, ремёсел и христианства. Также происходил обмен между племенами внутри миссий. Шипибо-конибо — одна из немногих групп, сохранивших традиционный уклад жизни и ритуальные практики, особенно культ священных растений.
Эта группа сохранила архаичные формы взаимодействия с природой, особенно в сфере духовных практик и ритуалов. Главную роль в их космологии играет использование растений в обрядах исцеления. Их устойчивость к внешнему влиянию объясняется труднодоступностью региона, что защитило культуру от урбанизации и миссионерства. Благодаря этому шипибо-конибо до сих пор сохраняют важные элементы доевропейского мировоззрения.
Настоящая книга Павла Берснева подробно описывает быт, верования, мифы, ритуалы и художественные практики народа шипибо-конибо. Включены исторические сведения, наблюдения над шаманскими обрядами, классификация духов и лекарственных растений, а также анализ современных религиозно-мифологических трансформаций. Особое внимание уделено визуальному искусству икарос, кыны и телесной магической раскраске, а также современному положению народа в контексте перуанской культуры и глобализации.
П.В. Берснев - Мифы и ритуалы коренных народов Южной Америки: шипибо-конибо
Μ.: Издательская группа «Альма Матер», 2025. — 271 с.: ч/б илл. + 22 с. цв. вкл. — (Методы антропологии). ISBN 978-5-00264-030-0
Берснев — Мифы и ритуалы коренных народов Южной Америки: шипибо-конибо — Содержание
- Общие сведения
- История
- Семья шипибо
- Жилища шипибо и малока
- Традиционная одежда шипибо
- Сельское хозяйство
- Рыболовство
- Навигация по Укаяли и пиратство
- Охота
- Питание
- Керамика шипибо-конибо
- Мифоритуальные практики шипибо и конибо
- Верования и космогонические представления
- Классификация шаманов шипибо-конибо
- Искусство кыны
- Традиционная магическая раскраска тела
- Магические целебные растения и шаманская диета
- Магическая сила марири
- Магические песнопения икарос, или быва
- Духи, демоны и тонкое тело человека
- Целительные практики шаманов
- Трансформация представлений о шаманизме
- Современные синкретические религиозно-мифологические комплексы
- Приложение 1. Мифы и легенды шипибо
- Приложение 2. Шаманизм, мифы и легенды в творчестве перуанских художников
- Приложение 3. Манипуляции с телом в мифоритуальных практиках
- Приложение 4. Миф о пещере Платона и пещера индейцев Коги
- Список литературы
- Об авторе
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