Дело в том, что всякие попытки научно «доказать» правильность всех сведений Библии (а их немало в современной литературе), достаточно бессмысленны, и сама эта установка, хотя и существует долгое время, ничего плодотворного не дала. Она основана на ложном допущении, что человек в принципе может адекватно воспринять и полностью понять Промысел Божий, да еще в деталях. В развитие этого ложного тезиса и появляются попытки доказать с точки зрения сегодняшней науки (которая завтра уже устареет) полное соответствие эмпирической науки на современном уровне науке высшей, т.е. тому, о чем говорит Библия. Попытки все объяснить в сегодняшних понятиях успешными быть не могут по определению, и такая задача перед данным курсом и не стоит. Его цель — представить читателю какую-то часть материального фона древнейшей истории Святой Земли и затем событий, описанных в Ветхом Завете. Это история первобытного общества и древнейшей государственности в Святой Земле, построенная на археологическом материале, а с конца 3-го тыс. до Р.Х. — и библейская археология в собственном смысле слова, т.е. материальные свидетельства об историческом фоне деяний Патриархов, Судей, пророков, царей и всего народа древних израильтян (в период до VI в. до Р.Х.).

Учеб. пособие

ВВЕДЕНИЕ

КАМЕННЫЙ ВЕК (ПАЛЕОЛИТ) НА ТЕРРИТОРИИ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

НАТУФИЙСКАЯ КУЛЬТУРА (10 — середина 9-го тыс. до Р.Х.)

ДОКЕРАМИЧЕСКИЙ НЕОЛИТА (ДКН А: 8300-7600 гг. до Р.Х.)

ДОКЕРАМИЧЕСКИЙ НЕОЛИТ Б (ДКН Б: 7600-6600/6000 гг. до Р.Х.)

КЕРАМИЧЕСКИЙ НЕОЛИТА (КН А: 6000-5000 гг. до Р.Х.)

КЕРАМИЧЕСКИЙ НЕОЛИТ Б (КН Б: 5-е тыс. до Р.Х.)

НАЧАЛО ВЕКА МЕТАЛЛА

ЭНЕОЛИТ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ. РАННИЙ ГАССУЛ (ГАССУЛ А) (4200/3800-3300/3200 гг. до Р.Х.)

ПРОТОГОРОДСКОЙ ПЕРИОД, ИЛИ РАННЯЯ БРОНЗА I (3300-3050 г. до Р.Х.)

РАННИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК II и III (3050-2300 гг. до РХ.)

АМОРЕЙСКИЙ ПЕРИОД. ПЕРЕХОД ОТ РАННЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА К ПОЗДНЕМУ БРОНЗОВОМУ ВЕКУ (2300-2000 гг. до РХ.)

ЭПОХА ПАТРИАРХОВ В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ. СРЕДНИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК (XX-XVI вв. до Р.Х.). АВРААМ, ИСААК, ИАКОВ И ИХ ОКРУЖЕНИЕ

ПОЗДНИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК (середина XVI - конец XIII вв. до РХ.)

ЭПОХА СУДЕЙ. РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК (ЖВ I, конец XIII — конец XI в. до РХ.)

ЕДИНОЕ ЦАРСТВО (конец XI - конец X в. до Р.Х.). НАЧАЛО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА II

РАЗДЕЛЕННОЕ ЦАРСТВО: ЦАРСТВО ИУДЕЙСКОЕ

ЦАРСТВО ИЗРАИЛЬСКОЕ (928/5 - 722 гг. до Р.Х.)

Заключение

СПИСОК КАРТ

СПИСОК ТОПОНИМОВ

БИБЛИОГРАФИЯ

АЛЬБОМ ПО БИБЛЕЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ

Дмитрий Витальевич Деопик - Библейская археология и древнейшая история Святой Земли - Святая земля как часть мира

В связи с данным курсом нужно рассказать о той области мира — о Святой Земле, внутри и вокруг которой длительное время жили те, кто следовал по «пути веры» — праведники, и те, кто активно следовал по пути наиболее интенсивного технологического и социального развития.

Что имеется в виду под этими двумя путями? Вы знаете, кто, по Ветхому Завету, с самого начала является носителем «пути веры»: Авель, затем Сиф. «Патронами» же пути приоритетного технологического и социального развития, опоры прежде всего на себя, а не на Бога, были Каин и его потомки; они и были «покровителями» технологического и социального прогресса. (Надо отметить, что отнесение тех или иных групп к традициям Каина или Сифа имело место у отдельных семитских народов и в послепотопный период.) В по- слепотопный период праведники — это Ной, Сим и его потомки. Для данного курса важно, что в вере праведников — потомков Сима, а впоследствии и народа, с которым Бог заключил Завет, — древних израильтян — путь праведного Сима и путь неправедного Хама и сына его Ханаана воспринимались как существующие параллельно, и народы характеризовались через преимущественную близость к тому или к другому. Указанное противопоставление возникло с самого начала, оно длительное время имело в целом совершенно очевидный для нас характер — прежде всего в пределах собственно Святой Земли, а также верховьев и среднего течения Евфрата, и всей Плодородной дуги (и шире, т. е. Двуречья, Восточного Средиземноморья и долины Нила, — Плодородного полумесяца). Почти всегда мы видим и то, и другое в том или ином воплощении. Но вначале в Ветхом Завете речь идет прежде всего о праведниках, о «пути веры», подробно говорится о небольших группах людей. Так обстоит дело до прихода Авраама в Святую Землю, а применительно к народу — до прихода туда древних израильтян при Моисее и Иисусе Навине. До этого рассказывается о поколениях праведников и тех, кто с ними непосредственно соприкасался, т. е. о малых группах людей, проследить которые археологически практически невозможно. И лишь с последней четверти 2–го тыс. до Р. Х. это история древних израильтян, живших в Святой Земле и оставивших многочисленные материальные следы.

В этой связи необходимо сказать, что Святая Земля с точки зрения истории человечества — совершенно неповторимая часть древнего мира. В чем ее специфика? Это плодородная, удобная для земледелия страна, где есть все и ничего нет слишком много. Очень важно, что здесь нет ничего, что подавляло бы дух человека, доминировало в ландшафте, в экологии, и есть в то же время все, из чего складываются контакты человека с природой. Что имеется в виду? Здесь нет огромных гор, нет бескрайних степей; хотя такие степи есть восточнее, но жители этих мест туда далеко не заходили до определенного времени. Здесь нет «магии» моря, побережье было, но у моря не жили тысячелетиями; да и позднее у моря жили иноэтнические группы. В основном Святая Земля — это край долин небольших рек среди небольших гор; достаточно изолированные, эти долины обусловили возникновение здесь общества, тысячелетиями, до 2–го тыс. до Р. Х., состоявшего из многих племен, а потом княжеств (что характерно и для материальной культуры Святой Земли). Там было много разных групп населения, однако в течение длительного времени никто никого не объединил (хотя воевали часто), ибо не было здесь какого либо большого массива людей в одном месте, который мог бы навязать остальным какую то единую цивилизацию. Это связано с отсутствием здесь долины большой реки типа Нила, Тигра, Евфрата, Ганга, Янцзы, Меконга и т. д. и даже долины реки средних размеров. Здесь не возникла и не могла возникнуть тяжелая, пышная «цивилизация большой реки», как правило всеобщая для всей долины. Мало того, даже навязать такую цивилизацию народам этого района никому не удалось, хотя попытки предпринимались веками.

Святая Земля еще до прихода избранного народа была таким необычным местом на земном шаре, о котором рассказывается в Ветхом Завете. Хотя там жили хананеи, потомки Хама, тем не менее уже в те времена эта страна была избранной. «Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, [где] пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни — железо, и из гор которой будешь высекать медь» (Втор. 8:7—9). Здесь же (Втор. 1:7) указаны те границы, о которых рассказывалось выше.

К вопросу о том, почему Святая Земля была столь удобна для духовного мира человека, мы обратимся еще не раз, тем более что в книгах по истории Древнего Востока вы прочтете, как это, увы, принято, в основном об исторически поздних техногенных цивилизациях Двуречья и долины Нила, т. е. об обществах, во многом сложившихся как продукт истории населения гармонических обществ Святой Земли и Плодородной дуги в целом.