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Скнарь - Крестный путь - Via dolorosa - Иерусалим

Олег Скнарь - Крестный путь - Via dolorosa - Иерусалим - Последний день земной жизни Иисуса Христа
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, History
Путь скорби и путь величайшей благодати... Путь страдания, поругания и путь надежды и спасения... Это улица, по которой прошел свой последний путь на Голгофу наш Спаситель.
Via Dolorosa — Скорбный путь, или Крестный путь Христа — так в XVI веке назвали эту дорогу, потому что именно этим путем прошел Иисус от Крепости Антония до Голгофы. Это путь земных страданий, ведущий к смерти плоти, освобождению души от рабства греха и далее к воскресению тела во славе. Это путь, который впервые был проделан Христом, Человеком без греха, Который проторил Собою дорогу к вечной жизни каждому верующему во имя Его.

Крестный путь - Via dolorosa - Иерусалим - Последний день земной жизни Иисуса Христа

По материалам книги - Святая Земля. По стопам Христа
Автор-составитель текстов по истории Святой Земли заведующий кафедрой древних языков и филологии Киевской Духовной Академии, кандидат богословия протоиерей Олег Скнарь.
Издано по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. Russian Ecclesiastical Mission, Russian Compound, Русское подворье (евр. Миграш Ха-Русим, араб. Маскобия).
Троицкий собор. Русское подворье (евр. Миграш Ха-Русим, араб. Маскобия).
Горненский женский монастырь. Иерусалим, Эйн-Карем-Хадасса.
Спасо-Вознесенский монастырь на горе Елеон.
Александровское подворье. Храм св. благоверного князя Александра Невского.

Протоиерей Олег Скнарь - Крестный путь - Via dolorosa - Иерусалим - Последний день земной жизни Иисуса Христа - Страстной путь

Скорбный Путь Христа на Голгофу — Via Dolorosa — проходит по арабскому кварталу. Любопытно одновременно слышать призыв на молитву мусульман, видеть, как иудеи спешат в синагогу, и как христиане несут крест по Via Dolorosa, слышать звон колоколов и шум торговцев.
Распятых на кресте во времена Иисуса Христа было много. Это была показательная казнь, долгая и мучительная, в назидание другим.
Поражает обыденность этого пути. Словно все так и было две тысячи лет назад: то же праздное любопытство толпы и равнодушие торговцев...
Путь, пройденный Иисусом от Претории до Голгофы, конечно же, не совпадает полностью с современной улицей, которая носит название Via Dolorosa. Безусловно, не были на ней отмечены особыми знаками и так называемые «Остановки» — места, где произошли события последних часов земной жизни Христа, описанные евангелистами и оставившие глубочайший след в мировой христианской традиции. Однако это отнюдь не лишает улицу Via Dolorosa ее исторического и духовного значения. Важно то, что все эти события действительно происходили именно здесь, в Иерусалиме. И Via Dolorosa — это, по сути, одновременно и символический, и зримый путь, указанный каждому христианину: «Если кто хочет идти за Мною, отвертись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу (то есть жизнь) свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее...»(Мф. 16:25).
Протоиерей Олег Скнарь - Крестный путь - Via dolorosa - Иерусалим - Последний день земной жизни Иисуса Христа - Страстной путь

Протоиерей Олег Скнарь - Крестный путь - Via dolorosa - Иерусалим - Последний день земной жизни Иисуса Христа - Место заточения Христа

Претория расположена на улице Via Dolorosa в начале Крестного пути. Это сооружение с подземными гротами, обустроенными в качестве камер с плоскими возвышениями, соотносится с территорией крепости Антония. Предполагается, что в прошлом здесь могли быть конюшни или, действительно, тюремные застенки.
В 1911 году Иерусалимская Патриархия стала считать это место одним из мест временного заключения Иисуса Христа под стражу и назвала «Заточением Христовым» (не путать с Темницей Христовой, находящейся в Храме Воскресения Христова!), о чем свидетельствует высеченная над входом надпись.
Территория, где во времена Иисуса располагалась Претория, принадлежит Греческой Православной Церкви. Традиционно это место считается тюрьмой, где содержались преступники, ожидавшие суда Пилата.
Views 359
Rating 5.0 / 5
Added 13.07.2017
Author Tov
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 8 years ago

Спасибо!

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