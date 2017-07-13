Via Dolorosa — Скорбный путь, или Крестный путь Христа — так в XVI веке назвали эту дорогу, потому что именно этим путем прошел Иисус от Крепости Антония до Голгофы. Это путь земных страданий, ведущий к смерти плоти, освобождению души от рабства греха и далее к воскресению тела во славе. Это путь, который впервые был проделан Христом, Человеком без греха, Который проторил Собою дорогу к вечной жизни каждому верующему во имя Его.

Путь скорби и путь величайшей благодати... Путь страдания, поругания и путь надежды и спасения... Это улица, по которой прошел свой последний путь на Голгофу наш Спаситель.

Крестный путь - Via dolorosa - Иерусалим - Последний день земной жизни Иисуса Христа

По материалам книги - Святая Земля. По стопам Христа Автор-составитель текстов по истории Святой Земли заведующий кафедрой древних языков и филологии Киевской Духовной Академии, кандидат богословия протоиерей Олег Скнарь. Издано по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. Russian Ecclesiastical Mission, Russian Compound, Русское подворье (евр. Миграш Ха-Русим, араб. Маскобия). Троицкий собор. Русское подворье (евр. Миграш Ха-Русим, араб. Маскобия). Горненский женский монастырь. Иерусалим, Эйн-Карем-Хадасса. Спасо-Вознесенский монастырь на горе Елеон. Александровское подворье. Храм св. благоверного князя Александра Невского.

Протоиерей Олег Скнарь - Крестный путь - Via dolorosa - Иерусалим - Последний день земной жизни Иисуса Христа - Страстной путь

Скорбный Путь Христа на Голгофу — Via Dolorosa — проходит по арабскому кварталу. Любопытно одновременно слышать призыв на молитву мусульман, видеть, как иудеи спешат в синагогу, и как христиане несут крест по Via Dolorosa, слышать звон колоколов и шум торговцев.

Распятых на кресте во времена Иисуса Христа было много. Это была показательная казнь, долгая и мучительная, в назидание другим.

Поражает обыденность этого пути. Словно все так и было две тысячи лет назад: то же праздное любопытство толпы и равнодушие торговцев...

Путь, пройденный Иисусом от Претории до Голгофы, конечно же, не совпадает полностью с современной улицей, которая носит название Via Dolorosa. Безусловно, не были на ней отмечены особыми знаками и так называемые «Остановки» — места, где произошли события последних часов земной жизни Христа, описанные евангелистами и оставившие глубочайший след в мировой христианской традиции. Однако это отнюдь не лишает улицу Via Dolorosa ее исторического и духовного значения. Важно то, что все эти события действительно происходили именно здесь, в Иерусалиме. И Via Dolorosa — это, по сути, одновременно и символический, и зримый путь, указанный каждому христианину: «Если кто хочет идти за Мною, отвертись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу (то есть жизнь) свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее...»(Мф. 16:25).

Протоиерей Олег Скнарь - Крестный путь - Via dolorosa - Иерусалим - Последний день земной жизни Иисуса Христа - Место заточения Христа

Претория расположена на улице Via Dolorosa в начале Крестного пути. Это сооружение с подземными гротами, обустроенными в качестве камер с плоскими возвышениями, соотносится с территорией крепости Антония. Предполагается, что в прошлом здесь могли быть конюшни или, действительно, тюремные застенки.

В 1911 году Иерусалимская Патриархия стала считать это место одним из мест временного заключения Иисуса Христа под стражу и назвала «Заточением Христовым» (не путать с Темницей Христовой, находящейся в Храме Воскресения Христова!), о чем свидетельствует высеченная над входом надпись.

Территория, где во времена Иисуса располагалась Претория, принадлежит Греческой Православной Церкви. Традиционно это место считается тюрьмой, где содержались преступники, ожидавшие суда Пилата.