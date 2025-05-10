Скобцова - Мать Мария - Кузьмина-Караваева - Православное дело

Это четвертая книга в серии из пяти томов, задуманной как максимально полное на сегодняшний день собрание сочинений матери Марии (Скобцовой) (Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, преподобномученицы Марии Парижской). Первая книга, вышедшая в 2012 г., включает в себя все известные на сегодняшний день мемуарные очерки и художественные прозаические произведения матери Марии, написанные большей частью в раннеэмигрансткий период жизни автора и тесно связанные с культурой Серебряного века и ее осмыслением, с пережитой революцией, Гражданской войной и потерей родины1. Вторая книга вышла в 2019 г., она включает в себя агиографические и религиозно-философские произведения Е.Ю. Скобцовой второй половины 1920-х гг. (сборники житий «Жатва Духа», книги и статьи, посвященные русским религиозным мыслителям XIX в. — Алексею Хомякову, Федору Достоевскому, Владимиру Соловьеву и др.), а также большой блок публицистических статей, написанных в 1924-1931 гг., до принятия монашества2. В третью книгу, изданную в 2022 г., вошел основной корпус богословских и религиозно-философских сочинений и публицистики матери Марии, написанных главным образом в 1932-1936 гг., то есть в период сразу после монашеского пострига; это статьи, посвященные темам богословского обоснования творчества, православного почитания Богоматери, смыслу монашества и аскетизма, а также серия очерков о жизни русских эмигрантов во Франции и в Прибалтике3. В заключительной, пятой книге предполагается максимально полно представить поэтическое наследие матери Марии, ее стихотворения, поэмы и мистерии, в том числе не издававшиеся ранее. Каждый том включает в себя переписку и дневниковые записи матери Марии соответствующего периода, а также Приложения с дополнительными материалами, позволяющими лучше понять публикуемые тексты; каждая книга сопровождается библиографией и хроникой жизни матери Марии, особенно подробно передающей канву жизни, соотносимую с публикуемыми материалами.

В настоящее издание вошли самые поздние, итоговые богословские и религиозно-философские сочинения матери Марии, написанные во второй половине 1930-х и в 1940-х гг. и относящиеся к периоду ее работы в социальномиссионерском объединении «Православное Дело». Корпус статей разбит на три блока по тематическому принципу. В первый раздел «О социальной работе и любви к ближнему» вошли труды, наиболее тесно связанные с теоретическим обоснованием практической деятельности созданного матерью Марией «Православного Дела», с поиском нового, «православного», «соборно-личного» метода социальной работы, отличающегося от общепринятой практики благотворительности и основанного на любви к ближнему, на внимательном отношении к его нуждам, на общей жизни и возможности стать ее частью. В числе прочего сюда включены такие программные тексты матери Марии, как статья «Типы религиозной жизни» (1937), выделяющая «синодальный», «уставщи- ческий», «эстетический» и «аскетический» типы православной церковности, ставящие во главу угла второстепенные признаки христианства, в отличие от «евангельского» типа, стремящегося следовать благой вести о любви к Богу и ближнему; и статья «Вторая евангельская заповедь» (1939), дающая своеобразную феноменологию православного отношения к социальному деланию — помощи ближнему на телесном, душевном и духовном уровне, «внехрамовой литургии» как приобщенности к евхаристической жертве Христа. Второй раздел «Церковь и свобода» включает в себя работы, посвященные экклезиологиче- ской проблематике, размышления матери Марии о неразрывной связи церковности и свободы, о положении православной церкви в эмиграции и о ее призвании, о том, что такое церковность, о настоящем и будущем церкви. Третий большой блок «Размышления о страдании, войне и смерти» включает в себя главным образом тексты, написанные уже во время Второй мировой войны и посвященные анализу тоталитаризма, расизма, идеологиям воюющих тоталитарных государств (в их отличии от народов), судьбе России, войне как вызову времени и подлинному христианскому ответу на такой вызов. В этот блок вошла также статья матери Марии «Рождение в смерть», посвященная христианскому отношению к смерти как к рождению человека в вечность, и текст «Письмо к солдатам», распространявшийся «Православным Делом» в эмигрантском Париже и обращенный к русским эмигрантам, ушедшим на фронт в 1939 г. в рядах французской армии, с призывом сохранить живую душу, «внутреннего человека» среди ужасов войны, «охранить себя от нравственной контузии».

Мать Мария (Скобцова) (Е. Ю. Кузьмина-Караваева) – Православное дело – Богословские и религиозно-философские сочинения, письма и записные книжки

Москва – Париж: Русский Путь – YMCA-Press, 2024. – 473 с.

ISBN 978-5-85887-564-2 (Русский путь)

ISBN 978-2-85065-309-4 (YMCA-Press)

Мать Мария (Скобцова) (Е. Ю. Кузьмина-Караваева) – Православное дело – Содержание

От составителей

А. Шмаина-Великанова. «Или христианство — огонь, или его нет»: позднее богословие матери Марии

Н. Ликвинцева. Исторический контекст позднего творчества матери Марии: объединение «Православное Дело», его деятельность и деятели

БОГОСЛОВСКИЕ И РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

О социальной работе и любви к ближнему Социальные сдвиги в эмиграции

Социальный вопрос и социальная реальность

Православное Дело

Типы религиозной жизни

Вторая евангельская заповедь

Забытые люди

Судьба русских душевнобольных

[Письмо в редакцию «Последних новостей». 1938]

В мире отверженных

Объединение «Православное Дело» I

Объединение «Православное Дело» II

Церковь и свобода

Крест и серп с молотом

Настоящее и будущее церкви

Испытание свободой

[Письмо в редакцию «Вестника». 1937]

Под знаком нашего времени

На страже свободы

Что такое церковность

Размышления о страдании, войне и смерти Страдание и крест

Под знаком гибели

Рождение в смерть

Расизм и религия

Четыре портрета

Идея-агрессор

Письмо к солдатам

Прозрение в войне

Размышления о судьбах Европы и Азии

ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Письма

К С.Б. Пиленко и Ю. Скобцову

1. [1931 или 1932 г., Кремьё, Изер]

2. [24 февраля 1937, Лион]

3. [20 декабря 1937, психиатрическая клиника Сент-Или] 230

К С.Б. Пиленко

12 августа [1938, Бурж]

К С.В. Медведевой

[Записка, б.д.]

К митрополиту Евлогию (Георгиевскому)

1 октября 1935, Париж

К Н.А. Бердяеву

[14 июня 1938, Париж]

К протоиерею Сергию Булгакову

1. [16 июля 1938, Париж]

2. [17 сентября 1939, Париж]

К Г.П. Федотову

1. 12 февраля 1939, [Париж]

2. 19 февраля 1939, [Париж]

3. 6 апреля 1939, [Париж]

4. 17 мая 1939, [Париж]

К С.Б. Пиленко из мест заключения

1. [27 февраля 1943, форт Роменвиль]

2. 3 марта 1943, [форт Роменвиль]

3. Декабрь 1943, [концлагерь Равенсбрюк]

4. Март 1944, [концлагерь Равенсбрюк]

Из записных книжек

[Записать старое... ]

[Будто рыба. ..]15 марта

Жизнь и смерть

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Другие редакции и варианты. Наброски. О социальной работе и любви к ближнему

[План-набросок к статье «Типы религиозной жизни»]

Церковь и свобода

Положение эмиграции

Размышления о страдании, войне и смерти

Христианство

[Набросок вступления к предполагаемой публикации писем Гаяны Кузьминой-Караваевой]

II. Дополнительные материалы

К статье «Испытание свободой». Письма в редакцию

Прот. С. Четвериков. По поводу статьи монахини Марии «Испытание свободой»

И.К. Юрьева. В редакцию «Вестника»

В. В. Зеньковский. От редактора

Документы о деятельности «Православного Дела»

1. [Б.п.] Хроника: Объединение «Православное Дело»

2. Листовка-брошюра объединения «Православное Дело»

3. Текст заявления в префектуру полиции о регистрации устава. 22 июня 1935

4. Выписка из уведомления о получении префектурой полиции заявления о регистрации объединения. 11 июня 1935

5. Основные положения к социальной работе. 1935

6. Справка о должности и зарплате Ф.Т Пьянова. 1 декабря 1939

7. Объявление об открытом собрании «Православного Дела». 8 ноября 1945

8. Отчет о деятельности «Православного Дела». Не ранее мая 1946

9. Протокол заседания правления «Православного Дела». 2 мая 1946

10. Список членов правления, избранного общим собранием. 2 мая 1946... 287

11. Анонс открытия Богословских курсов при «Православном Деле». 1946... 288

12. Отчет о деятельности «Православного Дела». Конец 1940-х

13. Письмо иеромонаха Софрония (Сахарова) Ф.Т. Пьянову. 11 июня 1948

Из воспоминаний о «Православном Деле»

К.В. Мочульский. Монахиня Мария (Скобцова): Воспоминания. [Фрагменты]

Т.И. Манухина. Монахиня Мария: К десятилетию со дня кончины. [Фрагмент]

Из воспоминаний об аресте и лагерном заключении матери Марии

С.Б, Пиленко. [ «Если я умру, в этом я вижу благословение свыше...»]

Д.Е. Скобцов. [ «Сваливай всю вину на меня, не жалей меня...»]

И.Н. Вебстер. [«...Не все люди даже раз в жизни преображаются так»]

Р. Ласкру. Свидетельство: мать Мария в лагере

С.В. Носович. Встреча с матерью Марией в лагере Равенсбрюк

Е.А. Новикова. Лагерь Равенсбрюк. [Фрагмент]

Ж. де Голль. «О смерть, нет, не тебя я полюбила...»

Письма Юрия Скобцова отцу и бабушке из заключения

1. [11 апреля 1943, Компьень]

2. [После 27 апреля и до 20 июля 1943, Компьень]

3. 19.VIII. 1943, [Компьень]

4. [24.VIII. 1943, Компьень]

5. [Первая половина декабря 1943, Компьень]

Примечания

Хроника жизни и творчества. 1891-1945

Библиография прижизненных публикаций в периодических изданиях русского зарубежья. 1924-1939

Сокращения

Аббревиатуры

Условные обозначения

Указатель имен