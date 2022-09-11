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Скобцова - мать Мария - Встречи с Блоком

Мать Мария (Скобцова) - Е. Ю. Кузьмина-Караваева - Встречи с Блоком. Воспоминания, проза, письма и записные книжки
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, **History of Russian Orthodoxy, Philology Literature
Предлагаемое издание открывает серию книг матери Марии, которые представят, по возможности, наиболее полно ее творческое наследие, превышающее по объему более чем в три раза двухтомник, изданный «YMCA-Press» в 1992 г.
Давно ставшее общеизвестным имя мать Мария, являющееся своеобразной «визитной карточкой» данного автора, покрывает собою целый ряд имен: в детстве и раннем юношестве — Лиза Пиленко; в период петербургских встреч с А. Блоком и первых стихотворных сборников — Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (по фамилии первого мужа); в эмиграции — сначала Е.Ю. Скобцова (по фамилии второго мужа), после принятия пострига — монахиня Мария. После прославления в лике святых к этим именам добавилось еще одно — препо-добномученица Мария Парижская.
В этот список имен следует внести и несколько псевдонимов. Большинство рассказов и очерков эмигрантского периода 1920-х гг. имеют подпись Юрий Данилов — псевдоним «семейного происхождения», как охарактеризовал его М.В. Вишняк, редактор «Современных записок». Действительно, его основой, по всей видимости, послужили имя и отчество сына Елизаветы Юрьевны, Юрия Даниловича, и имя ее отца, Юрия Дмитриевича Пиленко. При этом не обошлось без недоразумений. Одновременно с Юрием Даниловым (Е.Ю. Скобцовой) в «Современных записках» и «Последних новостях» печатался Юрий Данилов, генерал от инфантерии, автор исследований по истории Первой мировой войны. Обнаружив однофамильца, генерал счел нужным обратиться осенью 1925 г. в редакцию газеты «Дни»: «Вследствие обращаемых ко мне вопросов, прошу редакцию не отказать поместить в газете настоящее мое заявление о том, что я не являюсь автором беллетристических и публицистических произведений, подписанных псевдонимом “Юрий Данилов” и напечатанных в последнее время в некоторых русских журналах и газетах». Заявление действительно появилось на страницах «Дней», и с весны 1926 г. Елизавета Юрьевна меняет подпись на Ю.Д., Д. Юрьев и Дан. Юрьев, Юрий Данилов (псевдоним).

Мать Мария (Скобцова) - Е. Ю. Кузьмина-Караваева - Встречи с Блоком. Воспоминания, проза, письма и записные книжки

Москва - Париж
Русский путь - Книжница - YMCA-Press, 2012. - 676 с.
ISBN 978-5-85887-421-8
ISBN 978-5-903081-23-3

Мать Мария (Скобцова) - Е. Ю. Кузьмина-Караваева - Встречи с Блоком. Воспоминания, проза, письма и записные книжки - Содержание

  • От составителей
  • Т. Викторова - Памяти отца Сергия Гаккеля
  • Протоиерей Сергий Гаккель - Слово о матери Марии (перевод с английского Т. Викторовой)
  • Н. Ликвинцева - Воспоминания и художественная проза матери Марии.
  • Начало пути
ВОСПОМИНАНИЯ
  • Друг моего детства
  • Последние римляне
  • Встречи с Блоком (К пятнадцатилетию со дня смерти)
  • При первых большевиках (Как я была городским головой)
ПРОЗА
  • Юрали
  • Равнина русская (Хроника наших дней)
  • Клим Семенович Барынькин
  • Йота
  • Соседи
  • Жуткое
  • Непобедимая
  • Ряженые
  • Вадим Павлович Золотов
  • Канитель
  • Несколько правдивых жизнеописаний
ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ
Письма
К А. А. Блоку
  • 1. [24 апреля 1912, Бад-Наугейм]
  • 2. [Конец апреля - начало мая 1912, Бад-Наугейм]
  • 3. [27 ноября 1913, Москва]
  • 4.19 января 1914, Москва
  • 5.15 февраля 1914, [Москва]
  • 6. [Начало декабря 1914, Петроград]
  • 7. 21 декабря 1914, [Петроград]
  • 7а. 12 апреля 1915, Петроград
  • 8.10 июля 1916, Дженет
  • 9. 20 июля 1916, Дженет
  • 10. 26 июля 1916, [Дженет]
  • 11. 27 августа 1916, Дженет
  • 12. 5 сентября 1916, Дженет
  • 13.14 октября 1916, Анапа
  • 14. 22 ноября 1916, [Анапа]
  • 15.4 мая 1917, [Петроград]
К Б.А. Садовскому
  • 3 декабря [1913. Москва]
К С.П. Боброву
  • 27 февраля 1914. [Москва]
К КС. Книжнику-Ветрову
  • 4 июня 1915. [Анапа]
Из записных книжек
  • 7 марта 1926 г.
  • Противоположное
  • [Воспоминания. В Риге...]
  • Молитва из посланий апостола Павла к Римлянам (8: 35-39)
  • [Есть люди инструментальные...]
ПРИЛОЖЕНИЯ
Ю. Балакшина. Рождение смысла: текстологические наблюдения
Приложение 1. Другие редакции и варианты
  • Блок (первая редакция очерка «Встречи с Блоком»)
  • Канитель (первая редакция начала повести)
  • «Несколько правдивых жизнеописаний» (наброски к повести)
  • То, что нужно помнить
  • Несколько точных жизнеописаний
Приложение 2. Дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой на страницах кубанской и московской прессы
  • 1. «Утро Юга»
  • 2. «Приазовский край»
  • 3. «Одесский листок»
  • 4. «Известия»
Хроника жизни и творчества (1891-1945)
Литература
ПРИМЕЧАНИЯ
  • Сокращения
  • Аббревиатуры
  • Условные обозначения
  • Указатель имен
Views 272
Rating 5.0 / 5
Added 11.09.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (3)

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