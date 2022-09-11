Скобцова - мать Мария - Встречи с Блоком
Предлагаемое издание открывает серию книг матери Марии, которые представят, по возможности, наиболее полно ее творческое наследие, превышающее по объему более чем в три раза двухтомник, изданный «YMCA-Press» в 1992 г.
Давно ставшее общеизвестным имя мать Мария, являющееся своеобразной «визитной карточкой» данного автора, покрывает собою целый ряд имен: в детстве и раннем юношестве — Лиза Пиленко; в период петербургских встреч с А. Блоком и первых стихотворных сборников — Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (по фамилии первого мужа); в эмиграции — сначала Е.Ю. Скобцова (по фамилии второго мужа), после принятия пострига — монахиня Мария. После прославления в лике святых к этим именам добавилось еще одно — препо-добномученица Мария Парижская.
В этот список имен следует внести и несколько псевдонимов. Большинство рассказов и очерков эмигрантского периода 1920-х гг. имеют подпись Юрий Данилов — псевдоним «семейного происхождения», как охарактеризовал его М.В. Вишняк, редактор «Современных записок». Действительно, его основой, по всей видимости, послужили имя и отчество сына Елизаветы Юрьевны, Юрия Даниловича, и имя ее отца, Юрия Дмитриевича Пиленко. При этом не обошлось без недоразумений. Одновременно с Юрием Даниловым (Е.Ю. Скобцовой) в «Современных записках» и «Последних новостях» печатался Юрий Данилов, генерал от инфантерии, автор исследований по истории Первой мировой войны. Обнаружив однофамильца, генерал счел нужным обратиться осенью 1925 г. в редакцию газеты «Дни»: «Вследствие обращаемых ко мне вопросов, прошу редакцию не отказать поместить в газете настоящее мое заявление о том, что я не являюсь автором беллетристических и публицистических произведений, подписанных псевдонимом “Юрий Данилов” и напечатанных в последнее время в некоторых русских журналах и газетах». Заявление действительно появилось на страницах «Дней», и с весны 1926 г. Елизавета Юрьевна меняет подпись на Ю.Д., Д. Юрьев и Дан. Юрьев, Юрий Данилов (псевдоним).
Мать Мария (Скобцова) - Е. Ю. Кузьмина-Караваева - Встречи с Блоком. Воспоминания, проза, письма и записные книжки
Москва - Париж
Русский путь - Книжница - YMCA-Press, 2012. - 676 с.
ISBN 978-5-85887-421-8
ISBN 978-5-903081-23-3
Мать Мария (Скобцова) - Е. Ю. Кузьмина-Караваева - Встречи с Блоком. Воспоминания, проза, письма и записные книжки - Содержание
- От составителей
- Т. Викторова - Памяти отца Сергия Гаккеля
- Протоиерей Сергий Гаккель - Слово о матери Марии (перевод с английского Т. Викторовой)
- Н. Ликвинцева - Воспоминания и художественная проза матери Марии.
- Начало пути
ВОСПОМИНАНИЯ
- Друг моего детства
- Последние римляне
- Встречи с Блоком (К пятнадцатилетию со дня смерти)
- При первых большевиках (Как я была городским головой)
ПРОЗА
- Юрали
- Равнина русская (Хроника наших дней)
- Клим Семенович Барынькин
- Йота
- Соседи
- Жуткое
- Непобедимая
- Ряженые
- Вадим Павлович Золотов
- Канитель
- Несколько правдивых жизнеописаний
ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ
Письма
К А. А. Блоку
- 1. [24 апреля 1912, Бад-Наугейм]
- 2. [Конец апреля - начало мая 1912, Бад-Наугейм]
- 3. [27 ноября 1913, Москва]
- 4.19 января 1914, Москва
- 5.15 февраля 1914, [Москва]
- 6. [Начало декабря 1914, Петроград]
- 7. 21 декабря 1914, [Петроград]
- 7а. 12 апреля 1915, Петроград
- 8.10 июля 1916, Дженет
- 9. 20 июля 1916, Дженет
- 10. 26 июля 1916, [Дженет]
- 11. 27 августа 1916, Дженет
- 12. 5 сентября 1916, Дженет
- 13.14 октября 1916, Анапа
- 14. 22 ноября 1916, [Анапа]
- 15.4 мая 1917, [Петроград]
К Б.А. Садовскому
- 3 декабря [1913. Москва]
К С.П. Боброву
- 27 февраля 1914. [Москва]
К КС. Книжнику-Ветрову
- 4 июня 1915. [Анапа]
Из записных книжек
- 7 марта 1926 г.
- Противоположное
- [Воспоминания. В Риге...]
- Молитва из посланий апостола Павла к Римлянам (8: 35-39)
- [Есть люди инструментальные...]
ПРИЛОЖЕНИЯ
Ю. Балакшина. Рождение смысла: текстологические наблюдения
Приложение 1. Другие редакции и варианты
- Блок (первая редакция очерка «Встречи с Блоком»)
- Канитель (первая редакция начала повести)
- «Несколько правдивых жизнеописаний» (наброски к повести)
- То, что нужно помнить
- Несколько точных жизнеописаний
Приложение 2. Дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой на страницах кубанской и московской прессы
- 1. «Утро Юга»
- 2. «Приазовский край»
- 3. «Одесский листок»
- 4. «Известия»
Хроника жизни и творчества (1891-1945)
Литература
ПРИМЕЧАНИЯ
- Сокращения
- Аббревиатуры
- Условные обозначения
- Указатель имен
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