Предлагаемое издание открывает серию книг матери Марии, которые представят, по возможности, наиболее полно ее творческое наследие, превышающее по объему более чем в три раза двухтомник, изданный «YMCA-Press» в 1992 г.

Давно ставшее общеизвестным имя мать Мария, являющееся своеобразной «визитной карточкой» данного автора, покрывает собою целый ряд имен: в детстве и раннем юношестве — Лиза Пиленко; в период петербургских встреч с А. Блоком и первых стихотворных сборников — Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (по фамилии первого мужа); в эмиграции — сначала Е.Ю. Скобцова (по фамилии второго мужа), после принятия пострига — монахиня Мария. После прославления в лике святых к этим именам добавилось еще одно — препо-добномученица Мария Парижская.

В этот список имен следует внести и несколько псевдонимов. Большинство рассказов и очерков эмигрантского периода 1920-х гг. имеют подпись Юрий Данилов — псевдоним «семейного происхождения», как охарактеризовал его М.В. Вишняк, редактор «Современных записок». Действительно, его основой, по всей видимости, послужили имя и отчество сына Елизаветы Юрьевны, Юрия Даниловича, и имя ее отца, Юрия Дмитриевича Пиленко. При этом не обошлось без недоразумений. Одновременно с Юрием Даниловым (Е.Ю. Скобцовой) в «Современных записках» и «Последних новостях» печатался Юрий Данилов, генерал от инфантерии, автор исследований по истории Первой мировой войны. Обнаружив однофамильца, генерал счел нужным обратиться осенью 1925 г. в редакцию газеты «Дни»: «Вследствие обращаемых ко мне вопросов, прошу редакцию не отказать поместить в газете настоящее мое заявление о том, что я не являюсь автором беллетристических и публицистических произведений, подписанных псевдонимом “Юрий Данилов” и напечатанных в последнее время в некоторых русских журналах и газетах». Заявление действительно появилось на страницах «Дней», и с весны 1926 г. Елизавета Юрьевна меняет подпись на Ю.Д., Д. Юрьев и Дан. Юрьев, Юрий Данилов (псевдоним).

Мать Мария (Скобцова) - Е. Ю. Кузьмина-Караваева - Встречи с Блоком. Воспоминания, проза, письма и записные книжки

Москва - Париж

Русский путь - Книжница - YMCA-Press, 2012. - 676 с.

ISBN 978-5-85887-421-8

ISBN 978-5-903081-23-3

Мать Мария (Скобцова) - Е. Ю. Кузьмина-Караваева - Встречи с Блоком. Воспоминания, проза, письма и записные книжки - Содержание

От составителей

Т. Викторова - Памяти отца Сергия Гаккеля

Протоиерей Сергий Гаккель - Слово о матери Марии (перевод с английского Т. Викторовой)

Н. Ликвинцева - Воспоминания и художественная проза матери Марии.

Начало пути

ВОСПОМИНАНИЯ

Друг моего детства

Последние римляне

Встречи с Блоком (К пятнадцатилетию со дня смерти)

При первых большевиках (Как я была городским головой)

ПРОЗА

Юрали

Равнина русская (Хроника наших дней)

Клим Семенович Барынькин

Йота

Соседи

Жуткое

Непобедимая

Ряженые

Вадим Павлович Золотов

Канитель

Несколько правдивых жизнеописаний

ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Письма

К А. А. Блоку

1. [24 апреля 1912, Бад-Наугейм]

2. [Конец апреля - начало мая 1912, Бад-Наугейм]

3. [27 ноября 1913, Москва]

4.19 января 1914, Москва

5.15 февраля 1914, [Москва]

6. [Начало декабря 1914, Петроград]

7. 21 декабря 1914, [Петроград]

7а. 12 апреля 1915, Петроград

8.10 июля 1916, Дженет

9. 20 июля 1916, Дженет

10. 26 июля 1916, [Дженет]

11. 27 августа 1916, Дженет

12. 5 сентября 1916, Дженет

13.14 октября 1916, Анапа

14. 22 ноября 1916, [Анапа]

15.4 мая 1917, [Петроград]

К Б.А. Садовскому

3 декабря [1913. Москва]

К С.П. Боброву

27 февраля 1914. [Москва]

К КС. Книжнику-Ветрову

4 июня 1915. [Анапа]

Из записных книжек

7 марта 1926 г.

Противоположное

[Воспоминания. В Риге...]

Молитва из посланий апостола Павла к Римлянам (8: 35-39)

[Есть люди инструментальные...]

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ю. Балакшина. Рождение смысла: текстологические наблюдения

Приложение 1. Другие редакции и варианты

Блок (первая редакция очерка «Встречи с Блоком»)

Канитель (первая редакция начала повести)

«Несколько правдивых жизнеописаний» (наброски к повести)

То, что нужно помнить

Несколько точных жизнеописаний

Приложение 2. Дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой на страницах кубанской и московской прессы

1. «Утро Юга»

2. «Приазовский край»

3. «Одесский листок»

4. «Известия»

Хроника жизни и творчества (1891-1945)

Литература

ПРИМЕЧАНИЯ