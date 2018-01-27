Священное Писание Ветхого Завета имеет в своем составе семь Учительных книг, пять из которых — канонические (Книга Иова, Псалтирь, Притчи Соломоновы, Екклесиаст, Песнь песней) и две — неканонические (Премудрость Соломона и Премудрость Иисуса, сына Сирахова). Название «Учительные» применительно к этой группе книг впервые встречается у Леонтия Византийского (VI в.) в трактате «О сектах». Более ранние церковные авторы называли их «стихотворными». Приведем их свидетельства.

Евсевий Кесарийский (IV в.): «“Ибо вы будете, как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды” (Ис 1:30). Жившие в древности были виноградником Господа Саваофа и маслиной тенистой. Ведь если кто вникнет в весть составленных ими Божественных Писаний, прочитав Писания Закона и пророков, книги исторические и поэтические, песнопения гимнов и псалмов, тому откроется истинный райский сад и луг, изобилующий разнообразными благами». Святитель Амфилохий Иконийский (IV в.): «Далее нареку тебе пять книг стихотворных: увенчанного подвигами различных страданий Иова, и книгу Псалмов, сладкопесненное для души врачество, три книги премудраго Соломона, Притчи, Екклесиаст и Песнь песней». О наличии в Библии пяти стихотворных книг пишут и другие святые отцы.

Очевидно, что в святоотеческой традиции существовала тенденция выделять «поэтические» книги, подобно Закону Моисееву, в своего рода пятикнижие. Примечательно, что 24-е правило Карфагенского собора упоминает среди канонических не три, а четыре Соломоновы книги, добавляя в качестве четвертой Премудрость Соломона. Кроме указанных двух названий святые отцы прилагали к этой группе ветхозаветных книг еще одно: агиографы, т. е. святые писания. Так, по словам блаженного Иеронима, третий отдел (канона. — М.С.) называется агиографами: в нем первая Иова, вторая — Давида, третья — Соломона Притчи, четвертая — Екклесиаст, пятая Песнь песней. Необходимо отметить, что наименования «Учительные» и «стихотворные» обусловлены содержанием данных книг, с одной стороны, и поэтической их формой — с другой.

Как отмечалось выше, в современной библейской науке это собрание книг у англоязычных авторов именуется «The Wisdom Literature» (Литература Премудрости) и «Ancient Israelite Wisdom» (Премудрость древнего Израиля), у немецкоязычных — «Weisheit Israels» (Премудрость Израиля) и «Die Alttestamentiche Weisheit» (Премудрость Ветхого Завета), у франкоязычных — «La Sagesse de l’Ancien Testament» (Премудрость Ветхого Завета). Все перечисленные наименования так или иначе подчеркивают связь этого корпуса книг с понятием חכמה хохма (премудрость), универсальным как для Священного Писания, так и для ближневосточной словесности в целом.

Скобелев Михаил - Введение в Учительные книги Ветхого Завета

учебное пособие

М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. 368 с., илл.

ISBN 9782־1073־7429־5־

Скобелев Михаил - Введение в Учительные книги Ветхого Завета - Содержание

Предисловие

Список сокращений

Введение

Количество Учительных книг и происхождение их общего наименования

Место в каноне

Авторы

Литературная форма

Ближневосточные параллели

Святоотеческая экзегеза

Книга Иова

Название книги и ее место в каноне

Текст

Автор и время написания Ближневосточные параллели Место написания Историческая достоверность книги

Композиция и литературная форма книги Структура Язык книги Литературная форма

Богословие и нравственное содержание книги Имена Божии Учение о Боге Учение о Премудрости Учение о человеке О происхождении зла Теодицея Представления о загробной жизни Пророчество об Искупителе

Связь с Новым Заветом

Богослужебное употребление книги

Переводы и толкования Переводы Церковная экзегеза Научные исследования

Избранные комментарии Церковная экзегеза: Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на книгу Иова 31 Научный комментарий: Дж. Хартлей. Комментарий на книгу Иова 31



Книга Псалтирь

Название книги и ее место в каноне

Текст

Автор, происхождение и композиция книги Происхождение Структура Надписания псалмов Нумерация псалмов

Язык псалмов и их литературная форма Жанры Псалтири Поэтика Псалтири Музыкальное исполнение Влияние библейских псалмов на ближневосточную словесность и церковную гимнографию

Богословие и нравственное значение книги Учение о Боге Закон Израиль Сион Человек Грех Пророчества о Мессии

Связь с Новым Заветом

Богослужебное употребление Псалтири

Переводы и толкования Переводы Церковная экзегеза Научные исследования

Избранные комментарии Церковная экзегеза: Святитель Иоанн Златоуст. Беседа на псалом 136 Научный комментарий: А. Берлин. Комментарий на псалом 136



Книга Притчей Соломоновых

Название книги и ее место в каноне

Текст

Автор, происхождение книги и композиция Автор Структура Происхождение Ближневосточные параллели

Язык книги и ее литературная форма Жанр Виды притч Поэтика книги Притчей

Богословие и нравственное значение книги Учение о Боге Учение о Премудрости Учение о богопознании Учение о добродетели Поучения о воспитании Благо семейной жизни

Связь с Новым Заветом

Богослужебное употребление книги

Переводы и толкования Переводы Святоотеческая экзегеза Научные исследования

Избранные комментарии Церковная экзегеза: Святитель Василий Великий. Комментарий на начало книги Притчей 1:1-5 Научный комментарий: Р. Скотт. Комментарий на книгу Притчей Соломона 8:1-36



Книга Екклесиаста

Название книги и ее место в каноне

Текст

Происхождение книги и ее автор Автор и время написания книги Язык книги Адресат Место написания

Композиция книги и ее литературная форма Структура Литературная форма Ближневосточные параллели

Богословие и нравственное значение книги Учение о Боге Бог - Творец Промысл Божий Суд Божий Учение о человеке Нравственное учение Цель книги

Связь с Новым Заветом

Богослужебное употребление книги

Переводы и толкования Переводы Церковная экзегеза Научные исследования

Избранные комментарии Церковная экзегеза: Блаженный Иероним Стридонский. Толкование на книгу Екклесиаст 1:1,2 Научный комментарий: Ч.-Л. Сиу. Комментарий на книгу Екклесиаста 1:1—11



Книга Песнь песней

Название книги и ее место в каноне

Текст

Происхождение, язык книги и ее автор Автор Язык Песни песней Возникновение

Композиция и литературная форма Структура Литературная форма Существующие интерпретации Песни песней Поэтика Песни песней Ближневосточные параллели

Богословие и нравственное значение книги

Связь с Новым Заветом

Богослужебное употребление книги

Переводы и толкования Переводы Традиционная экзегеза Научные исследования

Избранные комментарии Церковная экзегеза: Ориген. Первая гомилия на Песнь песней Святитель Амвросий Медиоланский. Комментарий на Песнь песней 3:4 Научный комментарий: М. Поуп. Комментарий на Песнь песней 5:1



Книга Премудрости Соломона

Название книги и ее место в каноне

Текст

Автор и время написания книги Происхождение Автор Место написания

Композиция, язык книги и литературная форма Структура Язык Жанр Адресат

Богословие и нравственное значение Учение о Боге Божественный суд Промысл Божий Премудрость Ближневосточные параллели Богопознание Обличение идолопоклонства Учение о человеке Нравственное значение книги Праведность Добродетель Страдание праведника Грех Покаяние

Связь с Новым Заветом

Богослужебное употребление книги

Переводы и толкования

Избранные комментарии: Д. Уинстон. Комментарий на Премудрость Соломона 3:1—12

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова

Название книги и ее место в каноне

Текст

Происхождение книги и ее автор

Композиция, язык книги и ее литературная форма Структура Язык книги и ее литературная форма

Богословие книги и нравственное содержание Богословие Нравственное учение Наиболее часто встречаемые цитаты из книги Сираха у святых отцов

Связь с Новым Заветом

Богослужебное употребление книги

Переводы и толкования Переводы Научные исследования

Избранные комментарии Й. Марбек. Комментарий на книгу Иисуса, сына Сираха 3:1—16 Дж. Снейт. Комментарий на книгу Иисуса, сына Сираха 24



Библиография

Указатель терминов и названий

Указатель некоторых авторов и их сочинений

Список иллюстраций

Скобелев Михаил - Введение в Учительные книги Ветхого Завета - Предисловие

Настоящее учебное пособие — исагогико-экзегетический обзор Учительных книг Ветхого Завета, предназначено для студентов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и для учащихся бакалавриата духовных школ. Являясь частью общего курса «Введение в Ветхий Завет», данное пособие может быть взято в качестве основы для чтения спецкурса. В сравнении с другими частями ветхозаветного канона корпус Учительных книг невелик, но он неизменно привлекает к себе внимание ученых. Важность изучения этих книг объясняется их особым местом в богослужении Церкви, глубоким богословским содержанием, огромным нравственно- воспитательным значением и, наконец, высочайшими художественно-поэтическими достоинствами.

В основу предлагаемого курса положены толкования святых отцов, а также комментарии отечественных и зарубежных библеистов. В западной библеистике, начиная с XIX в., Учительные книги принято было обозначать как «Литература мудрости», «Мудрость Израиля» или «Мудрость Ветхого Завета» (англ. The Wisdom Literature, нем. Die Weisheit Israels, франц. La Sagesse de TAncien Testament). Важно отметить, что изучение их в XX—XXI вв. выделилось на Западе в самостоятельное направление со своей методологией и комплексом специальных тем. Представители этого направления обращаются при исследовании Учительных книг к письменности Древнего Востока и ана- лизируют их литературную форму, активно используя методы лингвистическо- го, филологического, исторического, литературного и сравнительного анализа.

Учитывая стремительное развитие зарубежной библейской науки на основе новых методик и, в частности, ее достижения, связанные с анализом Учительных книг, сотрудники кафедры библеистики ПСТГУ сочли целесообразным предложить новое учебное пособие по данной тематике. При подготовке его, наряду с основополагающим материалом - святоотеческими толкованиями и исследованиями отечественных библеистов, — были использованы работы, суммирующие последние выводы зарубежной библеистики, в том числе статьи из словаря Anchor Bible Dictionary (ABD) и отдельные монографии из серийных изданий библейских комментариев: Anchor Bible (АВ), The New international commentary on the Old Testament (NICOT), Hermeneia и других.

Авторы пособия ставили перед собой следующие задачи:

наметить основные темы Учительных книг;

рассмотреть итоги их изучения в русской библеистике в XIX — начале XXI вв.;

познакомить учащихся со специальной терминологией, принятой в библейской науке;

сообщить краткие биографические сведения о наиболее выдающихся библеистах, чьи труды упомянуты в данном курсе;

дать представление о зарубежных исследованиях, посвященных Учительным книгам;

охарактеризовать современные методы комментирования библейских книг на примере избранных работ западных ученых.

Каждая Учительная книга рассматривается по единому плану, который имеет следующие разделы:

Наименование и место в каноне. Текст (сохранившиеся рукописи, древние переводы). Автор и время создания. Композиция, язык и литературная форма. Богословское содержание и нравственно-дидактическое значение. Связь с Новым Заветом. Богослужебное употребление. Переводы и толкования. Избранные комментарии.

При этом если разделы 1—7-й традиционны для любого исагогико-экзеге- тического введения и не требуют пояснений, то разделы 8-й и 9-й имеют свою специфику. В разделе 8-м, наряду с обзором существующих на сегодня комментариев, даны варианты русского перевода библейских фрагментов, которые демонстрируют различные способы передачи еврейского и греческого текстов. Раздел 9-й содержит избранные толкования святых отцов, а также комментарии современных библеистов, иллюстрирующие новейшие методы интерпретации.

По решению кафедры авторы отказались от последовательной экзегезы (т. е. комментария с систематическим пересказом текста), которой придерживались в свое время Д. Афанасьев и В. М. Гавриловский. Это решение связано с тем, что Учительные книги в большинстве своем (Псалмы, Притчи Соломона, Премудрость Иисуса, сына Сирахова, Премудрость Соломона) имеют антоло- гический характер и неудобны для пересказа. Поэтому основное наше внима- ние было сосредоточено на исагогике и богословии каждой книги, авторский замысел которой раскрывался через анализ ключевых слов и основных понятий.

Стремясь облегчить усвоение курса и одновременно изложить его с возможной полнотой и наибольшей пользой для учащихся, авторы прибегли к не- обычному построению текста и дополнили основное содержание обширными примечаниями: а) пояснениями специальных терминов; б) тезисами научных гипотез; в) сравнительными таблицами библейских и небиблейских текстов; г) учебными заданиями; д) иллюстрациями. Примечания расположены следующим образом: определения литературных жанров и стилей представлены на полях, богословские мнения и гипотезы — в виде врезок в основной текст, остальные виды комментариев даны в конце разделов. Перечисленный материал в сочетании с вопросами к разделам 1—6 призван сформировать у студентов навыки самостоятельной работы и углубить их интерес к изучаемым темам.

Мы надеемся, что некоторые разделы пособия (а именно 2-й, 4-й, 9-й), равно как и вся дополнительная информация, будут полезны студентам не только бакалавриата, но и магистратуры. Данное учебное пособие представляет собой обобщение лекционнного курса, который читается студентам Православного Свято-Тихоновского гуманитар- ного университета, а также Сретенской православной духовной семинарии. Благодарим наших учителей — преподавателей Священного Писания Ветхого Завета: протоиерея Николая Соколова и протоиерея Геннадия Егорова, сформировавших наше первое представление о книгах Ветхого Завета, а также рецензентов первых глав (книга Иова, Псалтирь) протоиерея Леонида Грилихеса и доцента Института восточных культур и античности РГГУ М. Г. Селезнева за ценные советы и помощь в формировании концепции пособия; протоиерея Дмитрия Юревича и кафедру Библеистики СПбДА за рецензирование текста; протоиерея Алексея Емельянова и преподавателей кафедры Библеистики ПСТГУ (иерея Глеба Курского, протодиакона Ивана Шевцова, диакона Николая Серебрякова), филолога-классика Н. К. Малинаускене, преподавателя Богословского факультета ПСТГУ И. А. Фридмана за помощь и консультации; искусствоведа Е. А. Виноградову, преподавателей и студентов факультета церковных художеств ПСТГУ за помощь в подборе иллюстраций; кандидата филоло- гических наук Е. В. Горскую за редактирование текста, художника Александра Драгового — за консультации.